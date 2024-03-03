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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Нант
0:0
Перерыв
Мец
0'
2' Желтая карточка
Канде Фали
28' Желтая карточка
Колин Максим

Ход матча

2'
 
Канде Фали
28'
 
Колин Максим

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 226 Количество передач 326
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 121
Нант 81.8% (99)
X 14.9% (18)
Мец 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Нант
Ничья
Мец
3.50
5.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лафон
Альбан
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
44
Зезе
Натан
3
Коцца
Николя
25
Молле
Флоран
6
Дуглас
Гомес
5
Чиривелья
Педро
11
Коко
Маркус
27
Саймон
Мозес
31
Мохамед
Мостафа
16
Укиджа
Александр
2
Колин
Максим
29
Эрей
Кристоф
5
Канде
Фали
3
Юдоль
Матьё
25
Атта
Артур
27
Жан-Жак
Данле
18
Камара
Ламин
22
Ван
Ден
Керкхоф
Кевин
10
Микаутадзе
Жорж
11
Ламкель
Зе
Дидье
Нант
4-3-3
Мец
4-3-3

История личных встреч

Нант
Мец

10 матчей

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

10 матчей

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

20 матчей

20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 победы

Первый тайм

15%
65%
20%
3 победы 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:3
Л1
0:0
КЛ
4:2
Л1
1:1
Л2
0:0
Л2
1:3
Л2
0:0
Л2
1:1
Л2
0:0
Л2
2:2

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.1
0.8

Среднее время на гол

81
112

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.05
0.8

Тотал матчей

2.5
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

85
112

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 7 (2) 0.29
Молле Флоран 4 0.17
Саймон Мозес 3 (1) 0.13
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0.08
Бамба Абдул-Кадер 1 0.04
Коко Маркус 1 0.04
Чиривелья Педро 1 0.04
Кадевере Тино 1 0.04
Кёмерт Эрай 1 0.04
Мутуссами Самуэль 1 0.04
Аблин Маттис 1 0.04
Мерлен Кентен 0 0
Паллуа Николя 0 0
Траоре Бени 0 0
Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 3 0.13
Джаллоу Абли 3 (1) 0.13
Сабали Шейх 3 0.13
Юдоль Матьё 2 0.08
Асоро Йоэль 2 0.08
Камара Ламин 1 0.04
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0.04
Траоре Исмаэль 1 0.04
Ламкель Зе Дидье 1 0.04
Мазиз Юссеф 1 0.04
Элисор Симон 1 0.04
Н'Дорам Кевин 0 0
Канде Фали 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Гомес 5 0
Кастеллетто Жан-Шарль 4 0
Молле Флоран 4 0
Дюверн Жан-Кевин 4 0
Сиссоко Мусса 3 0
Паллуа Николя 3 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Мохамед Мостафа 1 1
Чиривелья Педро 2 0
Кёмерт Эрай 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Траоре Бени 0 1
Мёпийу Бастьен 0 1
Коко Маркус 1 0
Сентонз Фабьен 1 0
Кадевере Тино 1 0
Лафон Альбан 1 0
Дескамп Реми 1 0
Бамба Абдул-Кадер 1 0
Jocelyn Gourvennec 1 0
Пьер Аристуи 1 0
Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабали Шейх 4 0
Эрей Кристоф 2 1
Колин Максим 3 0
Юдоль Матьё 3 0
Н'Дорам Кевин 3 0
Канде Фали 3 0
Камара Ламин 3 0
Ласло Болони 3 0
Тетте Бенджамин 2 0
Асоро Йоэль 2 0
Куао Коффи 2 0
Н'Дюкюиди Жозеф 2 0
Ло Абабакар 0 1
Укиджа Александр 1 0
Мбайе Малик 1 0
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0
Джаллоу Абли 1 0
Элисор Симон 1 0
Жан-Жак Данле 1 0
Диалло Папе 1 0

Результаты матчей

Нант
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Мец
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

6
5
Нант
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Мец
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

6
7
Нант
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (7)
61% (14)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)
Мец
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (5)
57% (13)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

18
11

Упущенные победы

12
12

Голы по времени матча

Забито

14
10
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
3
21%
2
20%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
4
40%
61-75
2
14%
2
20%
76-90

Пропущено

17
23
4 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
12%
2
9%
1-15
2
12%
2
9%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
5
29%
29%
6
26%
46-60
3
18%
1
4%
61-75
5
29%
29%
7
30%
76-90

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
2
22%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
6
67%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

17
14
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
12%
5
36%
1-15
2
12%
2
14%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
2
12%
3
21%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
7
41%
2
14%
76-90

Забито

23
19
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
9 Не забивали 10
5
22%
5
26%
1-15
1
4%
3
16%
16-30
4
17%
1
5%
31-45
10
43%
0
0%
46-60
1
4%
7
37%
61-75
2
9%
3
16%
76-90

Пропущено

34
37
9 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 20
4
12%
7
19%
1-15
4
12%
4
11%
16-30
1
3%
6
16%
31-45
7
21%
9
24%
46-60
6
18%
2
5%
61-75
12
35%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Лорьян - Нант 0:1 Нант - ПСЖ 0:2 Тулуза - Нант 1:2 Нант - Ланс 0:1
Реймс - Нант 0:0 Нант - Лаваль 0:1 Нант - Клермон 1:2 По - Нант 1:4 Лион - Нант 1:0 Нант - Брест 0:2 ПСЖ - Нант 2:1 Нант - Ницца 1:0 Нант - Гавр 0:0 Мец - Нант 3:1 Нант - Реймс 0:1 Ланс - Нант 4:0 Нант - Монпелье 2:0 Страсбург - Нант 1:2 Ренн - Нант 3:1 Нант - Лорьян 5:3
Мец
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Мец - Лион 1:2 Монпелье - Мец 3:0 Марсель - Мец 1:1 Мец - Лорьян 1:2
Ницца - Мец 1:0 Мец - Свифт Эсперанж 4:1 Мец - Тулуза 0:1 Мец - Клермон 1:1 ПСЖ - Мец 3:1 Мец - Монпелье 0:1 Мец - Брест 0:1 Лилль - Мец 2:0 Лорьян - Мец 2:3 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Мец - Нант 3:1 Лион - Мец 1:1 Мец - Гавр 0:0 Монако - Мец 2:1 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Мец - Ницца 0:1

Результаты матчей

Нант
Мец

Точный счет

0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:1
5 раз 45%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:1
7 раз 30%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 39%
1
9 раз 39%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
10 раз 43%
1
9 раз 39%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Нант
Мец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
5
6
3
9
1.5
3
8
2
10
2.5
1
10
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
4
2
9
1.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
9
0.5
Больше Меньше
13
10
5
18
1.5
4
19
2
21
2.5
2
21
1
22
3.5
1
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 24 16 7 1 54 - 19 55
2.
Брест
 1:0 Заявка 24 13 7 4 35 - 18 46
3.
Монако
 Заявка 24 12 6 6 44 - 34 42
4.
Лилль
 Заявка 24 11 8 5 34 - 20 41
5.
Ницца
 Заявка 24 11 7 6 23 - 17 40
6.
Ланс
 Заявка 23 10 6 7 30 - 24 36
7.
Марсель
 Заявка 24 9 9 6 38 - 26 36
8.
Ренн
 Заявка 23 9 8 6 35 - 27 35
9.
Реймс
 Заявка 24 10 4 10 30 - 32 34
10.
Тулуза
 Заявка 24 7 8 9 27 - 32 29
11.
Лион
 Заявка 23 8 4 11 25 - 35 28
12.
Нант
 0:0 Заявка 24 7 5 12 23 - 34 26
13.
Страсбург
 0:0 Заявка 24 6 8 10 23 - 35 26
14.
Гавр
 0:1 Заявка 24 5 9 10 24 - 31 24
15.
Монпелье
 0:0 Заявка 24 5 9 10 29 - 33 23
16.
Лорьян
 Заявка 23 5 7 11 31 - 44 22
17.
Мец
 0:0 Заявка 24 4 6 14 19 - 37 18
18.
Клермон
 Заявка 24 3 8 13 19 - 45 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 3 1 31 - 12 27
2.
Лилль
 Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
3.
Марсель
 Заявка 12 7 5 0 22 - 7 26
4.
Брест
 1:0 Заявка 12 7 4 1 19 - 7 25
5.
Ницца
 Заявка 12 7 4 1 14 - 5 25
6.
Ренн
 Заявка 12 6 3 3 25 - 16 21
7.
Ланс
 Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
8.
Монако
 Заявка 12 6 2 4 18 - 11 20
9.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 13 - 14 17
10.
Страсбург
 0:0 Заявка 12 4 3 5 14 - 17 15
11.
Лион
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
12.
Гавр
 0:1 Заявка 11 4 2 5 13 - 12 14
13.
Тулуза
 Заявка 12 3 5 4 16 - 15 14
14.
Монпелье
 0:0 Заявка 13 2 8 3 17 - 14 14
15.
Лорьян
 Заявка 12 3 4 5 19 - 21 13
16.
Нант
 0:0 Заявка 13 3 4 6 14 - 17 13
17.
Клермон
 Заявка 12 1 4 7 7 - 20 7
18.
Мец
 0:0 Заявка 11 1 3 7 9 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 4 0 23 - 7 28
2.
Монако
 Заявка 12 6 4 2 26 - 23 22
3.
Брест
 1:0 Заявка 12 6 3 3 16 - 11 21
4.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 17 - 18 17
5.
Ланс
 Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
6.
Ницца
 Заявка 12 4 3 5 9 - 12 15
7.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 11 - 17 15
8.
Лилль
 Заявка 13 3 6 4 13 - 16 15
9.
Ренн
 Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
10.
Лион
 Заявка 11 4 1 6 10 - 16 13
11.
Нант
 0:0 Заявка 11 4 1 6 9 - 17 13
12.
Мец
 0:0 Заявка 13 3 3 7 10 - 23 12
13.
Страсбург
 0:0 Заявка 12 2 5 5 9 - 18 11
14.
Марсель
 Заявка 12 2 4 6 16 - 19 10
15.
Клермон
 Заявка 12 2 4 6 12 - 25 10
16.
Гавр
 0:1 Заявка 13 1 7 5 11 - 19 10
17.
Монпелье
 0:0 Заявка 11 3 1 7 12 - 19 9
18.
Лорьян
 Заявка 11 2 3 6 12 - 23 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 12 (2)
Лион Ляказетт Александр 12
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Медина Факундо 9
Монако Головин Александр 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Весь список
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  • Первый тайм
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: Нант: 43%, Мец: 57%.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 45'
    Контроль мяча: Нант: 43%, Мец: 57%.
  • 45'
    Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • 38'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Камара Ламин из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Молле Флоран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 36'
      Канде Фали из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Молле Флоран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 36'
      Нант пытается что-то создать.
    • 35'
      Матч возобновлен
    • 35'
      Контроль мяча: Нант: 48%, Мец: 52%.
    • 34'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 34'
      Укиджа Александр из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Нант пытается что-то создать.
    • 33'
      Нант пытается что-то создать.
    • 32'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 31'
      Мец контролирует мяч.
    • 31'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Нант контролирует мяч.
    • 30'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 30'
      Контроль мяча: Нант: 48%, Мец: 52%.
    • 30'
      Шанс! Мохамед Мостафа из команды Нант пробил головой, но мимо
    • 30'
      Саймон Мозес создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 30'
      Саймон Мозес из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 30'
      Нант пытается что-то создать.
    • 30'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 29'
      Нант контролирует мяч.
    • 28'
      Колин Максим получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Судья сигнализирует, что Колин Максим из команды Мец поставил подножку. Пострадал Саймон Мозес
    • 28'
      Нант пытается что-то создать.
    • 27'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Мец пытается что-то создать.
    • 26'
      Мец контролирует мяч.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 25'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 25'
      Контроль мяча: Нант: 49%, Мец: 51%.
    • 24'
      Молле Флоран не смог попасть в створ ударом издали
    • 24'
      Нант пытается что-то создать.
    • 24'
      Ох, красивый был бы гол! Ламкель Зе Дидье пробил с лета в перекладину!
    • 23'
      Ван Ден Керкхоф Кевин из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 23'
      Мец пытается что-то создать.
    • 21'
      Эрей Кристоф из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Молле Флоран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 21'
      Нант пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Нант: 53%, Мец: 47%.
    • 20'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Мец пытается что-то создать.
    • 17'
      Мец контролирует мяч.
    • 17'
      Дуглас Гомес задерживает мяч рукой
    • 17'
      Паллуа Николя из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 16'
      Судья сигнализирует, что Эрей Кристоф из команды Мец поставил подножку. Пострадал Коцца Николя
    • 15'
      Нант контролирует мяч.
    • 15'
      Эрей Кристоф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Нант: 54%, Мец: 46%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 15'
      Мец пытается что-то создать.
    • 14'
      Мец контролирует мяч.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 13'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Канде Фали из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Чиривелья Педро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 11'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Мец пытается что-то создать.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 11'
      Саймон Мозес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 10'
      Ван Ден Керкхоф Кевин из команды Мец опасно и грубо сыграл. Коцца Николя пострадал.
    • 10'
      Контроль мяча: Нант: 59%, Мец: 41%.
    • 9'
      Мец контролирует мяч.
    • 8'
      Мец контролирует мяч.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 7'
      Мохамед Мостафа нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 6'
      Нант пытается что-то создать.
    • 6'
      Нант пытается что-то создать.
    • 6'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Нант: 56%, Мец: 44%.
    • 5'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Нант контролирует мяч.
    • 4'
      Укиджа Александр из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Канде Фали получил желтую карточку от судьи
    • 2'
      Судья сигнализирует, что Канде Фали из команды Мец поставил подножку. Пострадал Мохамед Мостафа
    • 2'
      Нант пытается что-то создать.
    • 2'
      Нант контролирует мяч.
    • 1'
      Мец контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Нант начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 85 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 121
    Нант 81.8% (99)
    X 14.9% (18)
    Мец 3.3% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нант
    Ничья
    Мец
    3.50
    5.10
    Реклама, betboom.ru
    5.20
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    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Нант 0:0 Мец онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нант 0:0 Мец

    Исход игры
    Нант
    81.8% (99)
    Ничья
    14.9% (18)
    Мец
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.57% (34)
    Меньше
    71.43% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    41.18% (49)
    Нет
    58.82% (70)
    Популярный счёт
    1:0 Нант
    43% (52)
    2:1 Нант
    25.6% (31)
    1:1 Ничья
    12.4% (15)
    2:0 Нант
    11.6% (14)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    1:2 Мец
    2.5% (3)
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    Нант
    Мец
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