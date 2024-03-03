Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Молле Флоран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Молле Флоран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Удар от ворот произведет Нант

31' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Мец

30' Саймон Мозес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Саймон Мозес из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Колин Максим получил желтую карточку от судьи

27' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Нант

25' Удар от ворот произведет Мец

24' Молле Флоран не смог попасть в створ ударом издали

24' Ох, красивый был бы гол! Ламкель Зе Дидье пробил с лета в перекладину!

21' Молле Флоран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Паллуа Николя из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Удар от ворот произведет Нант

14' Удар от ворот произведет Мец

13' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Чиривелья Педро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Удар от ворот произведет Мец

11' Саймон Мозес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Удар от ворот произведет Мец

6' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Канде Фали получил желтую карточку от судьи

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Нант начинает с центра поля