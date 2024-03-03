Тур: 24. Стадион: Стад де ля Божуар. Главный судья: Ваттеллье Эрик
0'
2' Желтая карточкаКанде Фали
28' Желтая карточкаКолин Максим
0:1
58' ПенальтиМикаутадзе Жорж
0:2
60' ГолЮдоль Матьё
63' Желтая карточкаДуглас Гомес
64' Желтая карточкаКастеллетто Жан-Шарль
68' Желтая карточкаКоцца Николя
90'+6
Ход матча
2'
28'
58'
0:1
60'
0:2
63'
68'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
5 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
10 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
226 Количество передач 326
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
44
Зезе
Натан
25
Молле
Флоран
11
Коко
Маркус
27
Саймон
Мозес
29
Эрей
Кристоф
25
Атта
Артур
18
Камара
Ламин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Зезе НатанЗащитник
- Защитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусНападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
- Защитник
-
24 Кёмерт ЭрайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Траоре БениНападающий
-
39 Аблин МаттисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гурвеннек Жослен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Атта АртурПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Камара ЛаминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Ло АбабакарЗащитник
-
38 Сане СадибуЗащитник
-
39 Куао КоффиЗащитник
- Полузащитник
-
14 Сабали ШейхПолузащитник
-
99 Асоро ЙоэльПолузащитник
- Нападающий
-
37 Сане ИбуНападающий
-
Главный тренер: Болони Ласло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Нант
Мец
10 матчей
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
10 матчей
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
20 матчей
20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 победы
Первый тайм
15%
65%
20%
3 победы 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1
0.8
Среднее время на гол
90
112
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.1
0.8
Среднее время на гол
81
112
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.05
0.8
Тотал матчей
2.5
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
85
112
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохамед Мостафа
|7 (2)
|0.29
|Молле Флоран
|4
|0.17
|Саймон Мозес
|3 (1)
|0.13
|Кастеллетто Жан-Шарль
|2
|0.08
|Бамба Абдул-Кадер
|1
|0.04
|Коко Маркус
|1
|0.04
|Чиривелья Педро
|1
|0.04
|Кадевере Тино
|1
|0.04
|Кёмерт Эрай
|1
|0.04
|Мутуссами Самуэль
|1
|0.04
|Аблин Маттис
|1
|0.04
|Мерлен Кентен
|0
|0
|Паллуа Николя
|0
|0
|Траоре Бени
|0
|0
Мец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микаутадзе Жорж
|4 (1)
|0.17
|Юдоль Матьё
|3
|0.13
|Джаллоу Абли
|3 (1)
|0.13
|Сабали Шейх
|3
|0.13
|Асоро Йоэль
|2
|0.08
|Камара Ламин
|1
|0.04
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|1
|0.04
|Траоре Исмаэль
|1
|0.04
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0.04
|Мазиз Юссеф
|1
|0.04
|Элисор Симон
|1
|0.04
|Н'Дорам Кевин
|0
|0
|Канде Фали
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Гомес
|6
|0
|Кастеллетто Жан-Шарль
|5
|0
|Молле Флоран
|4
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|4
|0
|Сиссоко Мусса
|3
|0
|Паллуа Николя
|3
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|Мохамед Мостафа
|1
|1
|Чиривелья Педро
|2
|0
|Кёмерт Эрай
|2
|0
|Мутуссами Самуэль
|2
|0
|Траоре Бени
|0
|1
|Мёпийу Бастьен
|0
|1
|Коко Маркус
|1
|0
|Сентонз Фабьен
|1
|0
|Кадевере Тино
|1
|0
|Лафон Альбан
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Бамба Абдул-Кадер
|1
|0
|Jocelyn Gourvennec
|1
|0
|Пьер Аристуи
|1
|0
Мец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабали Шейх
|4
|0
|Эрей Кристоф
|2
|1
|Колин Максим
|3
|0
|Юдоль Матьё
|3
|0
|Н'Дорам Кевин
|3
|0
|Канде Фали
|3
|0
|Камара Ламин
|3
|0
|Ласло Болони
|3
|0
|Тетте Бенджамин
|2
|0
|Асоро Йоэль
|2
|0
|Куао Коффи
|2
|0
|Н'Дюкюиди Жозеф
|2
|0
|Ло Абабакар
|0
|1
|Укиджа Александр
|1
|0
|Мбайе Малик
|1
|0
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|1
|0
|Джаллоу Абли
|1
|0
|Элисор Симон
|1
|0
|Жан-Жак Данле
|1
|0
|Диалло Папе
|1
|0
Результаты матчей
Нант
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Мец
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
6
5
Нант
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Мец
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
6
7
Нант
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (7)
63% (15)
8% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
29% (7)
42% (10)
Мец
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (5)
58% (14)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
18
11
Упущенные победы
12
12
Голы по времени матча
Забито
14
12
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
3
21%
2
17%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
4
29%
2
17%
46-60
1
7%
4
33%
61-75
2
14%
2
17%
76-90
Пропущено
19
23
4 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
11%
2
9%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
7
37%
6
26%
46-60
3
16%
1
4%
61-75
5
26%
7
30%
76-90
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
17 Не забивали 19
2
22%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
6
67%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
17
14
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
12%
5
36%
1-15
2
12%
2
14%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
2
12%
3
21%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
7
41%
2
14%
76-90
Забито
23
21
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
10 Не забивали 10
5
22%
5
24%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
4
17%
1
5%
31-45
10
43%
2
10%
46-60
1
4%
7
33%
61-75
2
9%
3
14%
76-90
Пропущено
36
37
9 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 20
4
11%
7
19%
1-15
4
11%
4
11%
16-30
1
3%
6
16%
31-45
9
25%
9
24%
46-60
6
17%
2
5%
61-75
12
33%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Лорьян - Нант 0:1 Нант - ПСЖ 0:2 Тулуза - Нант 1:2 Нант - Ланс 0:1
Реймс - Нант 0:0 Нант - Лаваль 0:1 Нант - Клермон 1:2 По - Нант 1:4 Лион - Нант 1:0 Нант - Брест 0:2 ПСЖ - Нант 2:1 Нант - Ницца 1:0 Нант - Гавр 0:0 Мец - Нант 3:1 Нант - Реймс 0:1 Ланс - Нант 4:0 Нант - Монпелье 2:0 Страсбург - Нант 1:2 Ренн - Нант 3:1 Нант - Лорьян 5:3
Мец
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Мец - Лион 1:2 Монпелье - Мец 3:0 Марсель - Мец 1:1 Мец - Лорьян 1:2
Ницца - Мец 1:0 Мец - Свифт Эсперанж 4:1 Мец - Тулуза 0:1 Мец - Клермон 1:1 ПСЖ - Мец 3:1 Мец - Монпелье 0:1 Мец - Брест 0:1 Лилль - Мец 2:0 Лорьян - Мец 2:3 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Мец - Нант 3:1 Лион - Мец 1:1 Мец - Гавр 0:0 Монако - Мец 2:1 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Мец - Ницца 0:1
Результаты матчей
Нант
Мец
Точный счет
0:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:1
5 раз 45%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:1
7 раз 29%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 42%
1
9 раз 38%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
10 раз 42%
1
9 раз 38%
2
3 раза 13%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Нант
Мец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
56
310
38
211
110
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
94
29
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1410
Больше Меньше
1410
519
519
222
222
123
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|16
|7
|1
|54 - 19
|55
|2.
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|35 - 18
|46
|3.
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|44 - 34
|42
|4.
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|34 - 20
|41
|5.
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|23 - 17
|40
|6.
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|30 - 24
|36
|7.
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|38 - 26
|36
|8.
|0:0 Заявка
|24
|9
|9
|6
|35 - 27
|36
|9.
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|30 - 32
|34
|10.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|27 - 32
|29
|11.
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|25 - 35
|28
|12.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|25 - 37
|26
|13.
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|23 - 36
|25
|14.
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|24 - 31
|24
|15.
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|31 - 35
|23
|16.
|0:0 Заявка
|24
|5
|8
|11
|31 - 44
|23
|17.
|Заявка
|24
|5
|5
|14
|21 - 37
|20
|18.
|Заявка
|24
|3
|8
|13
|19 - 45
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|31 - 12
|27
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 4
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|22 - 7
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|19 - 7
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|14 - 5
|25
|6.
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|25 - 16
|22
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|8.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 11
|20
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 14
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 17
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 12
|14
|13.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 15
|14
|14.
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 16
|14
|15.
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 21
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 19
|12
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 20
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|23 - 7
|28
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|26 - 23
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 11
|21
|4.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 18
|17
|5.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 12
|15
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 17
|15
|8.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 16
|15
|9.
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|10.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 23
|14
|11.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 16
|13
|12.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|9 - 17
|13
|13.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 20
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|16 - 19
|10
|15.
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 25
|10
|17.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|11 - 19
|10
|18.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 19
|9
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|21 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|12 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|12
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|9 (7)
|Монако
|Закария Денис
|1 9
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Ланс
|Медина Факундо
|9
|Монако
|Головин Александр
|1 7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Нант 0:2 Мец
Исход игры
Нант
81.8% (99)
Ничья
14.9% (18)
Мец
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (34)
Меньше
71.43% (85)
Обе команды забьют
Да
41.18% (49)
Нет
58.82% (70)
Популярный счёт
1:0 Нант
43% (52)
2:1 Нант
25.6% (31)
1:1 Ничья
12.4% (15)
2:0 Нант
11.6% (14)
0:0 Ничья
2.5% (3)
1:2 Мец
2.5% (3)
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