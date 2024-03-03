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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
Аякс
1:0
Второй тайм: 73'
Утрехт
0'
36' Желтая карточка
Азаркан Маруан
1:0
39' Гол
Бробби Брайан
42' Желтая карточка
Фламинго Райан
65' Желтая карточка
Маннсверк Сиверт

Ход матча

36'
 
Азаркан Маруан
39'
Бробби Брайан
(Соса Борна)
1:0
42'
 
Фламинго Райан
46'
 
Оккельс Йеппе
Азаркан Маруан
65'
Маннсверк Сиверт
 
67'
 
Боздоган Джан
Тер Авест Хидде
67'
 
Йенсен Виктор
Тоорнстра Йенс
67'
 
Икбал Зидан
Эль-Каруани Суфьян

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 4
  • 386 Количество передач 190
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

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Аякс
Ничья
Утрехт
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Рамай
Диант
2
Ренсх
Девайн
13
Каплан
Ахметджан
4
Хато
Йоррель
47
Гуйер
Тристан
25
Соса
Борна
38
Хлинссон
Кристиан
6
Хендерсон
Джордан
16
Маннсверк
Сиверт
8
Тейлор
Кеннет
9
Бробби
Брайан
31
Брандерхорст
Маттейс
5
Тер
Авест
Хидде
3
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
16
Эль-Каруани
Суфьян
8
Фрауло
Оскар
34
Фламинго
Райан
11
Азаркан
Маруан
18
Тоорнстра
Йенс
26
Бауссайд
Отман
9
Ламмерс
Сэм
Аякс
5-4-1
Утрехт
4-2-3-1

История личных встреч

Аякс
Утрехт

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

65.2%
21.7%
13.1%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.3%
8.7%
13%
18 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 10 побед

37 матчей

51.4%
21.6%
27%
19 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

40.5%
37.8%
21.7%
15 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

48.6%
24.3%
27.1%
18 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

Э
4:3
Э
3:1
Э
0:2
Э
0:3
Э
0:1
Э
1:1
К
5:4
Э
0:3
ТМС
5:1
К
2:0
Э
4:0
Э
4:1
Э
1:3
Э
0:0
Э
1:2
Э
0:1
Э
3:2
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
0:0
Э
1:1
К
0:3
Э
0:2
Э
6:4
Э
3:0
Э
1:2
Э
4:0
Э
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
К
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

45
27

Голов в среднем за матч

2.37
1.5

Среднее время на гол

38
60

Всего голов

21
22

Голов в среднем за матч

1.17
1.16

Среднее время на гол

77
77

Всего голов

66
49

Голов в среднем за матч

1.78
1.32

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

50
67

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бробби Брайан 16 0.67
Бергвейн Стевен 8 (5) 0.33
Хлинссон Кристиан 6 0.25
Акпом Чуба 6 0.25
Бергёйс Стивен 5 0.21
Боргес Карлос 2 0.08
Тахирович Бенджамин 2 0.08
Ван ден Бомен Бранко 2 0.08
Ренсх Девайн 1 0.04
Тейлор Кеннет 1 0.04
Хато Йоррель 1 0.04
Кудус Мохаммед 1 0.04
Классен Дэви 1 0.04
Медич Яков 1 0.04
Соса Борна 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0
Марта Арьяни 0 0
Банель Джейдон 0 0
Гуйер Тристан 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йенсен Виктор 5 0.21
Бут Тейлор 5 0.21
Тоорнстра Йенс 3 0.13
Бауссайд Отман 2 0.08
Фрауло Оскар 2 0.08
Фламинго Райан 2 0.08
Ламмерс Сэм 1 0.04
Лидберг Исак 1 0.04
Сёнтьенс Матс 1 0.04
Рамселар Барт 1 0.04
Боздоган Джан 1 0.04
Виргевер Ник 1 0.04
Ван дер Хорн Майк 1 0.04
Модибо Саньян 1 0.04
Ромени Оле 1 0.04
Лабьяд Закария 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Азаркан Маруан 0 0
Эль-Каруани Суфьян 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергвейн Стевен 4 0
Бробби Брайан 4 0
Тейлор Кеннет 3 0
Хато Йоррель 3 0
Ренсх Девайн 2 0
Хлинссон Кристиан 2 0
Вос Силвано 2 0
Тахирович Бенджамин 2 0
Бергёйс Стивен 1 0
Ван ден Бомен Бранко 1 0
Соса Борна 1 0
Медич Яков 1 0
Авила Гастон 1 0
Стейн Морис 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Хорн Майк 4 0
Фрауло Оскар 4 0
Тоорнстра Йенс 3 0
Азаркан Маруан 3 0
Эль-Каруани Суфьян 3 0
Фламинго Райан 3 0
Виргевер Ник 1 1
Новоа Уго 1 1
Сёнтьенс Матс 2 0
Баркас Василис 2 0
Бауссайд Отман 2 0
Ван дер Марел Марк 1 0
Лидберг Исак 1 0
Модибо Саньян 1 0
Йенсен Виктор 1 0
Боздоган Джан 1 0
Дескотт Антони 1 0
Yannick Leliendal 1 0

Результаты матчей

Аякс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Утрехт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

7
1
Аякс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Утрехт
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

18
9

Упущенные победы

16
19
Аякс
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
Утрехт
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
52% (12)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
43% (10)
39% (9)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

23
12

Упущенные победы

23
20

Голы по времени матча

Забито

27
8
12 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 18
5
19%
3
38%
1-15
2
7%
2
25%
16-30
5
19%
1
13%
31-45
3
11%
1
13%
46-60
5
19%
1
13%
61-75
7
26%
0
0%
76-90

Пропущено

15
11
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
33%
4
36%
31-45
5
33%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
13%
2
18%
76-90

Забито

23
20
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
1
4%
0
0%
1-15
4
17%
4
20%
16-30
4
17%
3
15%
31-45
6
26%
4
20%
46-60
4
17%
4
20%
61-75
4
17%
5
25%
76-90

Пропущено

29
20
11 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
5
17%
3
15%
1-15
1
3%
1
5%
16-30
5
17%
3
15%
31-45
10
34%
5
25%
46-60
4
14%
4
20%
61-75
4
14%
4
20%
76-90

Забито

50
28
21 В 1-м тайме 13
29 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 10
3 Не забивали 8
6
12%
3
11%
1-15
6
12%
6
21%
16-30
9
18%
4
14%
31-45
9
18%
5
18%
46-60
9
18%
5
18%
61-75
11
22%
5
18%
76-90

Пропущено

44
31
19 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 17
7
16%
3
10%
1-15
2
5%
1
3%
16-30
10
23%
7
23%
31-45
15
34%
7
23%
46-60
4
9%
7
23%
61-75
6
14%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АЗ Алкмаар - Аякс 2:0 Будё-Глимт - Аякс 1:2 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Аякс - Будё-Глимт 2:2
Херенвен - Аякс 3:2 Аякс - ПСВ 1:1 Хераклес - Аякс 2:4 Аякс - Валвейк 4:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 УСВ Геркулес - Аякс 3:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 Аякс - АЕК 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 Марсель - Аякс 4:3 Аякс - Витесс 5:0 Алмере Сити - Аякс 2:2
Утрехт
(20 матчей)
45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 1 поражение
Утрехт - Хераклес 1:0 Твенте - Утрехт 0:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Утрехт - Волендам 4:2
Эксельсиор - Утрехт 1:1 Утрехт - ПСВ 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Утрехт - Беверен 4:4 Утрехт - Васланд-Беверен 4:4 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Утрехт 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Утрехт - Твенте 1:1 Утрехт - Валвейк 3:2 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 Утрехт - Аякс 4:3

Результаты матчей

Аякс
Утрехт

Точный счет

4:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
4
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
6 раз 50%
4
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:2
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:2
4 раза 17%
4:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 39%
4
4 раза 17%
0
3 раза 13%
1
3 раза 13%
3
3 раза 13%
5
1 раз 4%
0
8 раз 35%
1
8 раз 35%
2
3 раза 13%
4
3 раза 13%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Аякс
Утрехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
2
8
3
1.5
4
8
4
7
2.5
3
9
4
7
3.5
3
9
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
5
6
9
3
1.5
3
8
4
8
2.5
1
10
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
3
0.5
Больше Меньше
15
8
17
6
1.5
7
16
8
15
2.5
4
19
5
18
3.5
3
20
1
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 23 21 2 0 77 - 11 65
2.
Фейеноорд
 Заявка 23 17 4 2 61 - 17 55
3.
Твенте
 Заявка 24 15 5 4 47 - 23 50
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 24 12 7 5 46 - 25 43
5.
Аякс
 1:0 Заявка 24 11 6 7 55 - 48 39
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 24 10 7 7 38 - 32 37
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 24 9 9 6 50 - 40 36
8.
Утрехт
 0:1 Заявка 24 8 8 8 29 - 31 32
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 24 8 6 10 30 - 34 30
10.
Херенвен
 Заявка 23 8 4 11 38 - 44 28
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 23 7 6 10 32 - 41 27
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 23 7 6 10 23 - 39 27
13.
Алмере Сити
 Заявка 23 7 6 10 22 - 39 27
14.
Хераклес
 Заявка 23 6 4 13 29 - 53 22
15.
Эксельсиор
 Заявка 23 4 9 10 36 - 47 21
16.
Валвейк
 Заявка 24 5 3 16 22 - 44 18
17.
Витесс
 Заявка 24 4 4 16 19 - 49 16
18.
Волендам
 Заявка 24 3 4 17 25 - 62 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 11 0 0 33 - 5 33
2.
Твенте
 Заявка 12 9 1 2 25 - 13 28
3.
Фейеноорд
 Заявка 12 8 3 1 29 - 8 27
4.
Аякс
 1:0 Заявка 12 7 3 2 28 - 18 24
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 7 2 3 28 - 14 23
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 6 3 3 26 - 15 21
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 6 3 3 26 - 16 21
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 5 3 3 17 - 14 18
9.
Херенвен
 Заявка 11 5 2 4 20 - 16 17
10.
Утрехт
 0:1 Заявка 12 4 5 3 20 - 20 17
11.
Хераклес
 Заявка 11 4 2 5 16 - 26 14
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 3 4 5 15 - 20 13
13.
Алмере Сити
 Заявка 12 3 4 5 12 - 20 13
14.
Эксельсиор
 Заявка 12 2 6 4 17 - 21 12
15.
Валвейк
 Заявка 12 3 2 7 15 - 23 11
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 3 2 7 11 - 23 11
17.
Волендам
 Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
18.
Витесс
 Заявка 12 1 4 7 8 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 10 2 0 44 - 6 32
2.
Фейеноорд
 Заявка 11 9 1 1 32 - 9 28
3.
Твенте
 Заявка 12 6 4 2 22 - 10 22
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 5 5 2 18 - 11 20
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 5 2 5 15 - 14 17
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 4 4 3 21 - 18 16
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 4 4 4 12 - 17 16
8.
Утрехт
 0:1 Заявка 12 4 3 5 9 - 11 15
9.
Аякс
 1:0 Заявка 12 4 3 5 27 - 30 15
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 3 6 3 24 - 24 15
11.
Алмере Сити
 Заявка 11 4 2 5 10 - 19 14
12.
Херенвен
 Заявка 12 3 2 7 18 - 28 11
13.
Эксельсиор
 Заявка 11 2 3 6 19 - 26 9
14.
Витесс
 Заявка 12 3 0 9 11 - 31 9
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 2 3 7 6 - 25 9
16.
Хераклес
 Заявка 12 2 2 8 13 - 27 8
17.
Валвейк
 Заявка 12 2 1 9 7 - 21 7
18.
Волендам
 Заявка 12 1 3 8 14 - 30 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 22 (9)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 22 (2)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
Аякс Бробби Брайан 16 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Твенте Проппер Робин 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 73'
    Фрауло Оскар не смог попасть в створ ударом издали
  • 73'
    Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 73'
    Матч возобновлен
  • 72'
    Виргевер Ник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 72'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 72'
    Гуйер Тристан из команды Аякс опасно и грубо сыграл. Виргевер Ник пострадал.
  • 71'
    Аякс пытается что-то создать.
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