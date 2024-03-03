Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Утрехт

89' Соса Борна оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

83' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Ренсх Девайн из команды Аякс - была желтая, а стала красная.

81' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Аякс

80' Ренсх Девайн получил желтую карточку от судьи

79' Сегодняшная посещаемость составляет 53159 болельщиков

79' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Отличный командный гол!

77' Г О О О О Л - Тейлор Кеннет забивает с левой ноги!

77' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

76' Матч возобновлен

76' Ох, нехорошо это выглядит. Маннсверк Сиверт получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Маннсверк Сиверт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Удар от ворот произведет Аякс

73' Фрауло Оскар не смог попасть в створ ударом издали

73' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Матч возобновлен

72' Виргевер Ник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Матч возобновлен

70' Каплан Ахметджан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Боздоган Джан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Виргевер Ник из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Удар от ворот произведет Аякс

67' Удар от ворот произведет Аякс

66' Удар от ворот произведет Аякс

65' Маннсверк Сиверт получил желтую карточку от судьи

64' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Хлинссон Кристиан пробует нанести удар издали, но Маттийс Брандерхорст держит все под контролем

63' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Маннсверк Сиверт пробует нанести удар издали, но Маттийс Брандерхорст держит все под контролем

62' Удар от ворот произведет Утрехт

62' Бробби Брайан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Хендерсон Джордан пробует нанести удар издали, но Маттийс Брандерхорст держит все под контролем

55' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Удар от ворот произведет Аякс

53' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Удар от ворот произведет Аякс

52' Оккельс Йеппе из команды Утрехт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

50' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Маннсверк Сиверт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника