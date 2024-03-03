Тур: 24. Стадион: Йохан Кройф Арена. Зрители: 53159 Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
0'
36' Желтая карточкаАзаркан Маруан
1:0
39' ГолБробби Брайан
42' Желтая карточкаФламинго Райан
65' Желтая карточкаМаннсверк Сиверт
2:0
77' ГолТейлор Кеннет
83' Красная карточкаРенсх Девайн
90'+10
Ход матча
36'
39'
1:0
42'
65'
77'
2:0
83'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
655 Количество передач 428
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.80 Победа «Аякса»
-
40
Рамай
Диант
25
Соса
Борна
- Основной состав
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Соса БорнаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Гортер ДжейВратарь
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Акпом ЧубаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Икбал ЗиданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Блейк АдрианНападающий
-
37 Лидберг ИсакНападающий
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аякс
Утрехт
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
65.2%
21.7%
13.1%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.3%
8.7%
13%
18 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 10 побед
37 матчей
51.4%
21.6%
27%
19 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
40.5%
37.8%
21.7%
15 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
48.6%
24.3%
27.1%
18 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
45
27
Голов в среднем за матч
2.37
1.5
Среднее время на гол
38
60
Всего голов
21
22
Голов в среднем за матч
1.17
1.16
Среднее время на гол
77
77
Всего голов
66
49
Голов в среднем за матч
1.78
1.32
Тотал матчей
2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
50
67
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бробби Брайан
|16
|0.67
|Бергвейн Стевен
|8 (5)
|0.33
|Хлинссон Кристиан
|6
|0.25
|Акпом Чуба
|6
|0.25
|Бергёйс Стивен
|5
|0.21
|Боргес Карлос
|2
|0.08
|Тейлор Кеннет
|2
|0.08
|Тахирович Бенджамин
|2
|0.08
|Ван ден Бомен Бранко
|2
|0.08
|Ренсх Девайн
|1
|0.04
|Хато Йоррель
|1
|0.04
|Кудус Мохаммед
|1
|0.04
|Классен Дэви
|1
|0.04
|Медич Яков
|1
|0.04
|Соса Борна
|0
|0
|Салах-Эддин Анасс
|0
|0
|Марта Арьяни
|0
|0
|Банель Джейдон
|0
|0
|Гуйер Тристан
|0
|0
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йенсен Виктор
|5
|0.21
|Бут Тейлор
|5
|0.21
|Тоорнстра Йенс
|3
|0.13
|Бауссайд Отман
|2
|0.08
|Фрауло Оскар
|2
|0.08
|Фламинго Райан
|2
|0.08
|Ламмерс Сэм
|1
|0.04
|Лидберг Исак
|1
|0.04
|Сёнтьенс Матс
|1
|0.04
|Рамселар Барт
|1
|0.04
|Боздоган Джан
|1
|0.04
|Виргевер Ник
|1
|0.04
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0.04
|Модибо Саньян
|1
|0.04
|Ромени Оле
|1
|0.04
|Лабьяд Закария
|0
|0
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Азаркан Маруан
|0
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергвейн Стевен
|4
|0
|Бробби Брайан
|4
|0
|Ренсх Девайн
|2
|1
|Тейлор Кеннет
|3
|0
|Хато Йоррель
|3
|0
|Хлинссон Кристиан
|2
|0
|Вос Силвано
|2
|0
|Тахирович Бенджамин
|2
|0
|Бергёйс Стивен
|1
|0
|Ван ден Бомен Бранко
|1
|0
|Соса Борна
|1
|0
|Медич Яков
|1
|0
|Маннсверк Сиверт
|1
|0
|Авила Гастон
|1
|0
|Стейн Морис
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Хорн Майк
|4
|0
|Фрауло Оскар
|4
|0
|Тоорнстра Йенс
|3
|0
|Азаркан Маруан
|3
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|3
|0
|Фламинго Райан
|3
|0
|Виргевер Ник
|1
|1
|Новоа Уго
|1
|1
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Баркас Василис
|2
|0
|Бауссайд Отман
|2
|0
|Ван дер Марел Марк
|1
|0
|Лидберг Исак
|1
|0
|Модибо Саньян
|1
|0
|Йенсен Виктор
|1
|0
|Боздоган Джан
|1
|0
|Дескотт Антони
|1
|0
|Yannick Leliendal
|1
|0
Результаты матчей
Аякс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Утрехт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
7
1
Аякс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Утрехт
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
18
9
Упущенные победы
16
19
Аякс
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
33% (8)
29% (7)
Утрехт
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
42% (10)
42% (10)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
23
12
Упущенные победы
23
20
Голы по времени матча
Забито
29
8
13 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 2
9 Забивали первыми 5
13 Не забивали 19
5
17%
3
38%
1-15
2
7%
2
25%
16-30
6
21%
1
13%
31-45
3
10%
1
13%
46-60
5
17%
1
13%
61-75
8
28%
0
0%
76-90
Пропущено
15
13
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
33%
5
38%
31-45
5
33%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
13%
3
23%
76-90
Забито
23
20
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
1
4%
0
0%
1-15
4
17%
4
20%
16-30
4
17%
3
15%
31-45
6
26%
4
20%
46-60
4
17%
4
20%
61-75
4
17%
5
25%
76-90
Пропущено
29
20
11 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
5
17%
3
15%
1-15
1
3%
1
5%
16-30
5
17%
3
15%
31-45
10
34%
5
25%
46-60
4
14%
4
20%
61-75
4
14%
4
20%
76-90
Забито
52
28
22 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 10
3 Не забивали 9
6
12%
3
11%
1-15
6
12%
6
21%
16-30
10
19%
4
14%
31-45
9
17%
5
18%
46-60
9
17%
5
18%
61-75
12
23%
5
18%
76-90
Пропущено
44
33
19 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 18
7
16%
3
9%
1-15
2
5%
1
3%
16-30
10
23%
8
24%
31-45
15
34%
7
21%
46-60
4
9%
7
21%
61-75
6
14%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АЗ Алкмаар - Аякс 2:0 Будё-Глимт - Аякс 1:2 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Аякс - Будё-Глимт 2:2
Херенвен - Аякс 3:2 Аякс - ПСВ 1:1 Хераклес - Аякс 2:4 Аякс - Валвейк 4:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 УСВ Геркулес - Аякс 3:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 Аякс - АЕК 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 Марсель - Аякс 4:3 Аякс - Витесс 5:0 Алмере Сити - Аякс 2:2
Утрехт
(20 матчей)
45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 1 поражение
Утрехт - Хераклес 1:0 Твенте - Утрехт 0:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Утрехт - Волендам 4:2
Эксельсиор - Утрехт 1:1 Утрехт - ПСВ 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Утрехт - Беверен 4:4 Утрехт - Васланд-Беверен 4:4 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Утрехт 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Утрехт - Твенте 1:1 Утрехт - Валвейк 3:2 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 Утрехт - Аякс 4:3
Результаты матчей
Аякс
Утрехт
Точный счет
4:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
4
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 50%
4
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:2
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:2
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
4:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 42%
4
4 раза 17%
0
3 раза 13%
1
3 раза 13%
3
3 раза 13%
5
1 раз 4%
0
9 раз 38%
1
8 раз 33%
2
3 раза 13%
4
3 раза 13%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Аякс
Утрехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
102
93
48
48
39
48
39
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
57
93
39
48
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
213
Больше Меньше
159
186
717
816
420
519
321
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|24
|21
|3
|0
|78 - 12
|66
|2.
|1:1 Заявка
|24
|17
|5
|2
|62 - 18
|56
|3.
|Заявка
|24
|15
|5
|4
|47 - 23
|50
|4.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|46 - 25
|43
|5.
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|56 - 48
|39
|6.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|38 - 32
|37
|7.
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|50 - 40
|36
|8.
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|29 - 32
|32
|9.
|1:0 Заявка
|24
|9
|4
|11
|39 - 44
|31
|10.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|30 - 34
|30
|11.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|23 - 39
|27
|12.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|22 - 39
|27
|13.
|0:1 Заявка
|24
|7
|6
|11
|32 - 42
|27
|14.
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|29 - 53
|22
|15.
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|36 - 47
|21
|16.
|Заявка
|24
|5
|3
|16
|22 - 44
|18
|17.
|Заявка
|24
|4
|4
|16
|19 - 49
|16
|18.
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|25 - 62
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|12
|11
|1
|0
|34 - 6
|34
|2.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|25 - 13
|28
|3.
|1:1 Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 8
|27
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|29 - 18
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|28 - 14
|23
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 15
|21
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 16
|21
|8.
|1:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|21 - 16
|20
|9.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 14
|18
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 20
|17
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 26
|14
|12.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 20
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 20
|13
|14.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|17 - 21
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|15 - 23
|11
|16.
|0:1 Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 23
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 32
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|12
|10
|2
|0
|44 - 6
|32
|2.
|1:1 Заявка
|12
|9
|2
|1
|33 - 10
|29
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 10
|22
|4.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|6.
|0:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 19
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 17
|16
|8.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 12
|15
|9.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|27 - 30
|15
|10.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|24 - 24
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 19
|14
|12.
|1:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 28
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|19 - 26
|9
|14.
|Заявка
|12
|3
|0
|9
|11 - 31
|9
|15.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 25
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 27
|8
|17.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 21
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|14 - 30
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (10)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|22 (2)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|Аякс
|Бробби Брайан
|16 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Твенте
|Проппер Робин
|6