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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Robin Hensgens
Херенвен
1:0
Второй тайм: 65'
ПЕК Зволле
0'
11' Желтая карточка
Рейндерс Элиано
21' Желтая карточка
Тахири Анас
1:0
45' Пенальти
Тахири Анас

Ход матча

11'
 
Рейндерс Элиано
17'
Тахири Анас
Брауэрс Люк
 
21'
Тахири Анас
 
45'
Тахири Анас
1:0
46'
Нуннели Че
Волемарк Патрик
 
63'
 
Веллиос Апостолос
Ван дер Ватер Силвестр

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 225 Количество передач 198
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
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Херенвен
Ничья
ПЕК Зволле
1.63
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Все Коэффициенты
13
Ван
дер
Харт
Микки
45
Брауде
Оливер
4
Ван
Бик
Свен
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
33
Хайе
Том
19
Ольссон
Симон
24
Волемарк
Патрик
28
Брауэрс
Люк
20
Сахрауи
Осам
11
Ван
Амерсфоорт
Пелле
40
Хауптмейер
Майк
2
Ван
Полен
Брам
4
Керстен
Сэм
13
Лам
Томас
15
Ансельмо
Гарсия-Макналти
6
Эль-Аззузи
Ануар
50
Крастев
Филип
9
Тай
Леннарт
18
Веланас
Одиссеус
8
Ван
дер
Ватер
Силвестр
23
Рейндерс
Элиано
Херенвен
4-2-3-1
ПЕК Зволле
4-2-3-1

История личных встреч

Херенвен
ПЕК Зволле

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

86.7%
26.7%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

27 матчей

48.1%
18.5%
33.4%
13 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

48.1%
29.6%
22.3%
13 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

Э
2:2
ТМК
0:1
ТМК
1:0
Э
0:1
Э
0:1
ТМК
0:2
Э
0:2
Э
4:1
ТМС
0:1
Э
1:0
Э
1:1
ТМК
0:1
Э
2:3
Э
3:2
Э
1:2
ТМК
2:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
5:2
Э
1:1
Э
4:0
Э
2:2
Э
3:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
2:1
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

17
22

Голов в среднем за матч

1.21
1.69

Среднее время на гол

74
53

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

1.69
0.71

Среднее время на гол

53
126

Всего голов

39
32

Голов в среднем за матч

1.44
1.19

Тотал матчей

2.5
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

62
75

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Амерсфоорт Пелле 7 0.29
Сахрауи Осам 6 0.25
Брауэрс Люк 6 0.25
Николаеску Йон 4 0.17
Хайе Том 3 (2) 0.13
Тахири Анас 3 (3) 0.13
Ольссон Симон 2 0.08
Бохневич Павел 2 0.08
Волемарк Патрик 1 0.04
Ван Бик Свен 1 0.04
Нуннели Че 1 0.04
Карлсбакк Даниэль 1 0.04
Уэбстер Чарли 1 0.04
Кёлерт Матс 0 0
Ван Оттеле Сюб 0 0
Брауде Оливер 0 0
Виттевен Мелле 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тай Леннарт 9 0.38
Дрёйф Ферди 5 (2) 0.21
Намли Юнес 4 0.17
Ван Ден Берг Дэйв 4 0.17
Веланас Одиссеус 3 0.13
Веллиос Апостолос 3 0.13
Рейндерс Элиано 3 0.13
Лам Томас 1 0.04
Бюрместер Зико 0 0
Ван Полен Брам 0 0
Керстен Сэм 0 0
Серрано Нико 0 0
Ансельмо Гарсия-Макналти 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлерт Матс 5 0
Хайе Том 3 1
Ван Амерсфоорт Пелле 3 0
Брауэрс Люк 3 0
Ольссон Симон 3 0
Волемарк Патрик 3 0
Ван Бик Свен 2 0
Тахири Анас 2 0
Брауде Оливер 2 0
Ван Эе Эспен 0 1
Уэбстер Чарли 0 1
Бохневич Павел 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Халл Дензел 1 0
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ансельмо Гарсия-Макналти 6 0
Ван Полен Брам 5 0
Ван Ден Берг Дэйв 5 0
Намли Юнес 4 0
Веллиос Апостолос 3 0
Лам Томас 3 0
Веланас Одиссеус 3 0
Керстен Сэм 3 0
Эль-Аззузи Ануар 1 1
Дрёйф Ферди 2 0
Рейндерс Элиано 2 0
Фихтингер Ник 2 0
Ван Хинтум Барт 1 0
Томас Райан 1 0
Де Рой Кай 1 0
Бюрместер Зико 1 0
Серрано Нико 1 0
Ван Дер Хар Дамиан 1 0

Результаты матчей

Херенвен
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
ПЕК Зволле
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
9
Херенвен
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
ПЕК Зволле
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

22
18

Упущенные победы

14
7
Херенвен
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (11)
26% (6)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
17% (4)
35% (8)
ПЕК Зволле
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

24
21

Упущенные победы

19
16

Голы по времени матча

Забито

21
22
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
4
19%
1
5%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
4
19%
1
5%
31-45
3
14%
5
23%
46-60
5
24%
5
23%
61-75
2
10%
8
36%
76-90

Пропущено

15
17
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
4
27%
2
12%
16-30
3
20%
2
12%
31-45
4
27%
2
12%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
3
20%
9
53%
76-90

Забито

18
13
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
2
11%
1
8%
1-15
4
22%
2
15%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
22%
5
38%
61-75
6
33%
2
15%
76-90

Пропущено

28
21
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
3
11%
3
14%
1-15
6
21%
2
10%
16-30
3
11%
2
10%
31-45
3
11%
5
24%
46-60
8
29%
5
24%
61-75
5
18%
4
19%
76-90

Забито

39
35
19 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 12
6 Не забивали 4
6
15%
2
6%
1-15
7
18%
4
11%
16-30
6
15%
3
9%
31-45
3
8%
6
17%
46-60
9
23%
10
29%
61-75
8
21%
10
29%
76-90

Пропущено

43
38
19 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 18
3
7%
4
11%
1-15
10
23%
4
11%
16-30
6
14%
4
11%
31-45
7
16%
7
18%
46-60
9
21%
6
16%
61-75
8
19%
13
34%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Волендам - Херенвен 0:4 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Херенвен - Аякс 3:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3
Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 Эксельсиор - Херенвен 3:0 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Витесс - Херенвен 1:0 Херенвен - Волендам 1:2 ПСВ - Херенвен 2:0 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Витесс - Херенвен 1:3 Аякс - Херенвен 4:1 Херенвен - ВВВ-Венло 5:1 Херенвен - Хераклес 3:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 Твенте - Херенвен 1:0
ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2
ПЕК Зволле - Витесс 1:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Амстердамсхе - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3

Результаты матчей

Херенвен
ПЕК Зволле

Точный счет

3:0
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%

Точный счет

3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

3:0
5 раз 22%
1:3
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

3
7 раз 30%
0
6 раз 26%
1
5 раз 22%
2
4 раза 17%
4
1 раз 4%
1
11 раз 48%
2
6 раз 26%
0
4 раза 17%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Херенвен
ПЕК Зволле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
3
6
5
1.5
2
10
5
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
1
6
6
1.5
6
5
3
9
2.5
2
9
1
11
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
19
4
12
11
1.5
8
15
8
15
2.5
2
21
1
22
3.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1:1 Заявка 24 21 3 0 78 - 12 66
2.
Фейеноорд
 1:1 Заявка 24 17 5 2 62 - 18 56
3.
Твенте
 Заявка 24 15 5 4 47 - 23 50
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 24 12 7 5 46 - 25 43
5.
Аякс
 Заявка 24 11 6 7 56 - 48 39
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 24 10 7 7 38 - 32 37
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 24 9 9 6 50 - 40 36
8.
Утрехт
 Заявка 24 8 8 8 29 - 32 32
9.
Херенвен
 1:0 Заявка 24 9 4 11 39 - 44 31
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 24 8 6 10 30 - 34 30
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 23 7 6 10 23 - 39 27
12.
Алмере Сити
 Заявка 23 7 6 10 22 - 39 27
13.
ПЕК Зволле
 0:1 Заявка 24 7 6 11 32 - 42 27
14.
Хераклес
 Заявка 23 6 4 13 29 - 53 22
15.
Эксельсиор
 Заявка 23 4 9 10 36 - 47 21
16.
Валвейк
 Заявка 24 5 3 16 22 - 44 18
17.
Витесс
 Заявка 24 4 4 16 19 - 49 16
18.
Волендам
 Заявка 24 3 4 17 25 - 62 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1:1 Заявка 12 11 1 0 34 - 6 34
2.
Твенте
 Заявка 12 9 1 2 25 - 13 28
3.
Фейеноорд
 1:1 Заявка 12 8 3 1 29 - 8 27
4.
Аякс
 Заявка 12 7 3 2 29 - 18 24
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 7 2 3 28 - 14 23
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 6 3 3 26 - 15 21
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 6 3 3 26 - 16 21
8.
Херенвен
 1:0 Заявка 12 6 2 4 21 - 16 20
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 5 3 3 17 - 14 18
10.
Утрехт
 Заявка 12 4 5 3 20 - 20 17
11.
Хераклес
 Заявка 11 4 2 5 16 - 26 14
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 3 4 5 15 - 20 13
13.
Алмере Сити
 Заявка 12 3 4 5 12 - 20 13
14.
Эксельсиор
 Заявка 12 2 6 4 17 - 21 12
15.
Валвейк
 Заявка 12 3 2 7 15 - 23 11
16.
ПЕК Зволле
 0:1 Заявка 12 3 2 7 11 - 23 11
17.
Волендам
 Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
18.
Витесс
 Заявка 12 1 4 7 8 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1:1 Заявка 12 10 2 0 44 - 6 32
2.
Фейеноорд
 1:1 Заявка 12 9 2 1 33 - 10 29
3.
Твенте
 Заявка 12 6 4 2 22 - 10 22
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 5 5 2 18 - 11 20
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 5 2 5 15 - 14 17
6.
ПЕК Зволле
 0:1 Заявка 12 4 4 4 21 - 19 16
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 4 4 4 12 - 17 16
8.
Утрехт
 Заявка 12 4 3 5 9 - 12 15
9.
Аякс
 Заявка 12 4 3 5 27 - 30 15
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 3 6 3 24 - 24 15
11.
Алмере Сити
 Заявка 11 4 2 5 10 - 19 14
12.
Херенвен
 1:0 Заявка 12 3 2 7 18 - 28 11
13.
Эксельсиор
 Заявка 11 2 3 6 19 - 26 9
14.
Витесс
 Заявка 12 3 0 9 11 - 31 9
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 2 3 7 6 - 25 9
16.
Хераклес
 Заявка 12 2 2 8 13 - 27 8
17.
Валвейк
 Заявка 12 2 1 9 7 - 21 7
18.
Волендам
 Заявка 12 1 3 8 14 - 30 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 22 (10)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 22 (2)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
Аякс Бробби Брайан 16 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Твенте Проппер Робин 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 64'
    Керстен Сэм ослабляет давление, выбив мяч.
  • 64'
    Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 64'
    Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
  • 64'
    Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 64'
    Эль-Аззузи Ануар ослабляет давление, выбив мяч.
  • 64'
    Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 63'
    Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Лучшие коэффициенты
    Херенвен
    Ничья
    ПЕК Зволле
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