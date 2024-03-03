Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

90' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Удар от ворот произведет Херенвен

89' Лам Томас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

88' Оливер Бреуде получил желтую карточку от судьи

86' Ван Оттеле Сюб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Ох, нехорошо это выглядит. Эль-Аззузи Ануар получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Матч возобновится спорным мячом

84' Эль-Аззузи Ануар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Керстен Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Крастев Филип получил желтую карточку от судьи

81' Фонтана Энтони навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Веллиос Апостолос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Хауптмейер Майк взял и забрал мяч на выходе

76' Хорошую попытку сделал Веллиос Апостолос . Удар в створ, но вратарь начеку

75' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Матч возобновится спорным мячом

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Веланас Одиссеус пробил со штрафного прямо в стенку

73' Керстен Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Оливер Бреуде ослабляет давление, выбив мяч.

70' Оливер Бреуде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Кёлерт Матс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

68' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Сахрауи Осам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Хорошую попытку сделал Ольссон Симон . Удар в створ, но вратарь начеку

66' Хорошую попытку сделал Ван Амерсфоорт Пелле . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Нуннели Че оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

63' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

60' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Ансельмо Гарсия-Макналти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Нуннели Че оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

55' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Нуннели Че выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Матч возобновится спорным мячом

53' Веланас Одиссеус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Тахири Анас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Бохневич Павел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Нуннели Че выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Хорошую попытку сделал Лам Томас . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Веланас Одиссеус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника