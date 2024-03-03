Тур: 24. Стадион: Абе Ленстра. Зрители: 22849 Главный судья: Robin Hensgens
2:0
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаРейндерс Элиано
21' Желтая карточкаТахири Анас
1:0
45' ПенальтиТахири Анас
2:0
67' ГолВан Амерсфоорт Пелле
73' Желтая карточкаВан Бик Свен
81' Желтая карточкаКрастев Филип
88' Желтая карточкаБрауде Оливер
90'+5
Ход матча
11'
21'
45'
1:0
67'
73'
81'
88'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
8 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 3
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
398 Количество передач 452
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Хайе
Том
28
Брауэрс
Люк
20
Сахрауи
Осам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Брауэрс ЛюкПолузащитник
-
20 Сахрауи ОсамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Али ХусейнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
-
17 Нуннели ЧеПолузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Вондерен Кес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Лам ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Вердейн ДюкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Херенвен
ПЕК Зволле
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
86.7%
26.7%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
27 матчей
48.1%
18.5%
33.4%
13 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
48.1%
29.6%
22.3%
13 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
22
Голов в среднем за матч
1.21
1.69
Среднее время на гол
74
53
Всего голов
22
10
Голов в среднем за матч
1.69
0.71
Среднее время на гол
53
126
Всего голов
39
32
Голов в среднем за матч
1.44
1.19
Тотал матчей
2.5
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
62
75
Бомбардиры внутри турнира
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Амерсфоорт Пелле
|8
|0.33
|Сахрауи Осам
|6
|0.25
|Брауэрс Люк
|6
|0.25
|Николаеску Йон
|4
|0.17
|Хайе Том
|3 (2)
|0.13
|Тахири Анас
|3 (3)
|0.13
|Ольссон Симон
|2
|0.08
|Бохневич Павел
|2
|0.08
|Волемарк Патрик
|1
|0.04
|Ван Бик Свен
|1
|0.04
|Нуннели Че
|1
|0.04
|Карлсбакк Даниэль
|1
|0.04
|Уэбстер Чарли
|1
|0.04
|Кёлерт Матс
|0
|0
|Ван Оттеле Сюб
|0
|0
|Брауде Оливер
|0
|0
|Виттевен Мелле
|0
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тай Леннарт
|9
|0.38
|Дрёйф Ферди
|5 (2)
|0.21
|Намли Юнес
|4
|0.17
|Ван Ден Берг Дэйв
|4
|0.17
|Веланас Одиссеус
|3
|0.13
|Веллиос Апостолос
|3
|0.13
|Рейндерс Элиано
|3
|0.13
|Лам Томас
|1
|0.04
|Бюрместер Зико
|0
|0
|Ван Полен Брам
|0
|0
|Керстен Сэм
|0
|0
|Серрано Нико
|0
|0
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|0
|0
Карточки
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кёлерт Матс
|5
|0
|Хайе Том
|3
|1
|Ван Бик Свен
|3
|0
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0
|Брауэрс Люк
|3
|0
|Ольссон Симон
|3
|0
|Волемарк Патрик
|3
|0
|Брауде Оливер
|3
|0
|Тахири Анас
|2
|0
|Ван Эе Эспен
|0
|1
|Уэбстер Чарли
|0
|1
|Бохневич Павел
|1
|0
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
|Халл Дензел
|1
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|6
|0
|Ван Полен Брам
|5
|0
|Ван Ден Берг Дэйв
|5
|0
|Намли Юнес
|4
|0
|Веллиос Апостолос
|3
|0
|Лам Томас
|3
|0
|Веланас Одиссеус
|3
|0
|Керстен Сэм
|3
|0
|Эль-Аззузи Ануар
|1
|1
|Дрёйф Ферди
|2
|0
|Рейндерс Элиано
|2
|0
|Фихтингер Ник
|2
|0
|Ван Хинтум Барт
|1
|0
|Томас Райан
|1
|0
|Де Рой Кай
|1
|0
|Крастев Филип
|1
|0
|Бюрместер Зико
|1
|0
|Серрано Нико
|1
|0
|Ван Дер Хар Дамиан
|1
|0
Результаты матчей
Херенвен
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
ПЕК Зволле
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
9
Херенвен
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
ПЕК Зволле
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
22
18
Упущенные победы
14
7
Херенвен
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (12)
25% (6)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
17% (4)
33% (8)
ПЕК Зволле
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
25% (6)
33% (8)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
24
21
Упущенные победы
19
16
Голы по времени матча
Забито
23
22
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
4
17%
1
5%
1-15
3
13%
2
9%
16-30
5
22%
1
5%
31-45
3
13%
5
23%
46-60
6
26%
5
23%
61-75
2
9%
8
36%
76-90
Пропущено
15
19
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
4
27%
2
11%
16-30
3
20%
3
16%
31-45
4
27%
2
11%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
3
20%
9
47%
76-90
Забито
18
13
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
2
11%
1
8%
1-15
4
22%
2
15%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
22%
5
38%
61-75
6
33%
2
15%
76-90
Пропущено
28
21
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
3
11%
3
14%
1-15
6
21%
2
10%
16-30
3
11%
2
10%
31-45
3
11%
5
24%
46-60
8
29%
5
24%
61-75
5
18%
4
19%
76-90
Забито
41
35
20 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 12
6 Не забивали 5
6
15%
2
6%
1-15
7
17%
4
11%
16-30
7
17%
3
9%
31-45
3
7%
6
17%
46-60
10
24%
10
29%
61-75
8
20%
10
29%
76-90
Пропущено
43
40
19 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 19
3
7%
4
10%
1-15
10
23%
4
10%
16-30
6
14%
5
13%
31-45
7
16%
7
18%
46-60
9
21%
7
18%
61-75
8
19%
13
33%
76-90
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Волендам - Херенвен 0:4 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Херенвен - Аякс 3:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3
Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 Эксельсиор - Херенвен 3:0 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Витесс - Херенвен 1:0 Херенвен - Волендам 1:2 ПСВ - Херенвен 2:0 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Витесс - Херенвен 1:3 Аякс - Херенвен 4:1 Херенвен - ВВВ-Венло 5:1 Херенвен - Хераклес 3:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 Твенте - Херенвен 1:0
ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2
ПЕК Зволле - Витесс 1:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Амстердамсхе - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3
Результаты матчей
Херенвен
ПЕК Зволле
Точный счет
3:0
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
Точный счет
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
2:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
3:0
5 раз 21%
1:3
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
3
7 раз 29%
0
6 раз 25%
1
5 раз 21%
2
5 раз 21%
4
1 раз 4%
1
11 раз 46%
2
6 раз 25%
0
5 раз 21%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Херенвен
ПЕК Зволле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
75
210
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
102
66
66
39
210
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
195
1311
816
816
222
123
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|21
|3
|0
|79 - 13
|66
|2.
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|63 - 19
|56
|3.
|Заявка
|24
|15
|5
|4
|47 - 23
|50
|4.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|46 - 25
|43
|5.
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|56 - 48
|39
|6.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|38 - 32
|37
|7.
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|50 - 40
|36
|8.
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|29 - 32
|32
|9.
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|40 - 44
|31
|10.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|30 - 34
|30
|11.
|4:0 Заявка
|24
|8
|6
|10
|27 - 39
|30
|12.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|22 - 39
|27
|13.
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|32 - 43
|27
|14.
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|29 - 53
|22
|15.
|0:4 Заявка
|24
|4
|9
|11
|36 - 51
|21
|16.
|Заявка
|24
|5
|3
|16
|22 - 44
|18
|17.
|Заявка
|24
|4
|4
|16
|19 - 49
|16
|18.
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|25 - 62
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|35 - 7
|34
|2.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|25 - 13
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 8
|27
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|29 - 18
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|28 - 14
|23
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 15
|21
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 16
|21
|8.
|4:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 14
|21
|9.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 16
|20
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 20
|17
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 26
|14
|12.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 20
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 20
|13
|14.
|0:4 Заявка
|12
|2
|6
|4
|17 - 21
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|15 - 23
|11
|16.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 23
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 32
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|44 - 6
|32
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|34 - 11
|29
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 10
|22
|4.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 20
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 17
|16
|8.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 12
|15
|9.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|27 - 30
|15
|10.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|24 - 24
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 19
|14
|12.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 28
|11
|13.
|Заявка
|12
|3
|0
|9
|11 - 31
|9
|14.
|0:4 Заявка
|12
|2
|3
|7
|19 - 30
|9
|15.
|4:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 25
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 27
|8
|17.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 21
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|14 - 30
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (11)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|22 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|22 (2)
|Аякс
|Бробби Брайан
|16 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Твенте
|Проппер Робин
|6