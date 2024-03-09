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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Зрители: 61475
Шальке 04
3:3
Конец матча
Падерборн
0'
1:0
32' Пенальти
Караман Кенан
40' Желтая карточка
Калаш Томаш
45' Желтая карточка
Ilyas Ansah
46' Желтая карточка
Зегуйн Пауль
2:0
50' Гол
Ласм Бриан
2:1
60' Гол
Аарон Зентер
2:2
78' Пенальти
Кинсомби Давид
2:3
86' Гол
Клаас Себастьян
3:3
90' Гол
Keke Topp
90'+9

Ход матча

32'
Караман Кенан
1:0
40'
Калаш Томаш
 
45'
 
Ilyas Ansah
46'
Зегуйн Пауль
 
50'
Ласм Бриан
(Мёркин Дерри)
2:0
60'
2:1
Аарон Зентер
63'
Матричани Хеннинг
Соппи Брэндон
 
66'
 
Гримальди Адриано
Laurin Curda
78'
2:2
Кинсомби Давид
78'
Идризи Бленди
Yusuf Kabadayi
 
79'
Keke Topp
Ласм Бриан
 
79'
Латца Данни
Оуведжан Томас
 
80'
 
Sirlord Conteh
Костонс Кун
80'
 
Лайпертц Роберт
Бильбия Филип
80'
 
Клаас Себастьян
Ilyas Ansah
80'
 
Mattes Hansen
Kai Klefisch
85'
Чурлинов Дарко
Теродде Симон
 
86'
2:3
Клаас Себастьян
(Лайпертц Роберт)
90'
Keke Topp
(Караман Кенан)
3:3

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 269 Количество передач 365
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
32
Мюллер
Мариус
26
Калаш
Томаш
6
Шалленберг
Рон
5
Мёркин
Дерри
21
Соппи
Брэндон
2
Оуведжан
Томас
17
Yusuf
Kabadayi
7
Зегуйн
Пауль
19
Караман
Кенан
11
Ласм
Бриан
9
Теродде
Симон
1
Бувинк
Пелле
17
Laurin
Curda
16
Муслиу
Визар
33
Marcel
Hoffmeier
23
Обермайр
Рафаэль
8
Кинсомби
Давид
27
Kai
Klefisch
32
Аарон
Зентер
7
Бильбия
Филип
10
Костонс
Кун
29
Ilyas
Ansah
Шальке 04
3-4-1-2
Падерборн
3-4-3

История личных встреч

Шальке 04
Падерборн

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

400%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

10 матчей

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б2
3:1
Б2
2:0
Б2
0:1
ТМК
5:1
Б
1:1
Б
1:5
ТМК
0:1
Б
1:0
Б
1:2
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

2.25
2

Среднее время на гол

40
45

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.5
1.4

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

60
64

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караман Кенан 9 (2) 0.36
Ласм Бриан 4 0.16
Yusuf Kabadayi 4 0.16
Теродде Симон 3 (1) 0.12
Полтер Себастьян 3 (1) 0.12
Оуведжан Томас 2 0.08
Каминьски Марцин 2 0.08
Keke Topp 2 0.08
Мёркин Дерри 1 0.04
Зегуйн Пауль 1 0.04
Идризи Бленди 1 0.04
Мор Тобиас 1 0.04
Темпельман Лино 1 0.04
Форсан Эудраого 1 0.04
Латца Данни 1 0.04
Дрекслер Доминик 1 0.04
Калаш Томаш 1 0.04
Чурлинов Дарко 1 0.04
Шалленберг Рон 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муслия Флоран 7 (1) 0.28
Бильбия Филип 5 0.2
Гримальди Адриано 4 0.16
Платте Феликс 3 0.12
Клаас Себастьян 3 0.12
Кинсомби Давид 3 (2) 0.12
Обермайр Рафаэль 2 0.08
Костонс Кун 2 0.08
Mattes Hansen 2 0.08
Лайпертц Роберт 1 0.04
Sirlord Conteh 1 0.04
Kai Klefisch 1 0.04
Аарон Зентер 1 0.04
Niclas Nadj 1 0.04
Ilyas Ansah 1 0.04
Муслиу Визар 1 0.04
Хеуэр Яннис 1 0.04
Крузе Макс 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шалленберг Рон 6 1
Мёркин Дерри 6 1
Каминьски Марцин 5 0
Бруннер Седрик 5 0
Зегуйн Пауль 5 0
Yusuf Kabadayi 4 0
Караман Кенан 2 1
Полтер Себастьян 3 0
Сиссе Ибраима II 1 1
Оуведжан Томас 2 0
Чурлинов Дарко 2 0
Идризи Бленди 2 0
Матричани Хеннинг 2 0
Форсан Эудраого 2 0
Ферманн Ральф 1 0
Латца Данни 1 0
Калаш Томаш 1 0
Мор Тобиас 1 0
Ласм Бриан 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Темпельман Лино 1 0
Keke Topp 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kai Klefisch 5 1
Гримальди Адриано 4 0
Клаас Себастьян 4 0
Хеуэр Яннис 4 0
Бильбия Филип 2 1
Кинсомби Давид 3 0
Обермайр Рафаэль 3 0
Муслия Флоран 3 0
Муслиу Визар 1 1
Marcel Hoffmeier 2 0
Laurin Curda 2 0
Mattes Hansen 2 0
Ilyas Ansah 2 0
Martin Ens 0 1
Шустер Марко 1 0
Платте Феликс 1 0
Tobias Mueller 1 0
Костонс Кун 1 0
Бувинк Пелле 1 0

Результаты матчей

Шальке 04
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Падерборн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

7
7
Шальке 04
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Падерборн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

27
10

Упущенные победы

5
16
Шальке 04
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (12)
24% (6)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
32% (8)
20% (5)
Падерборн
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

34
15

Упущенные победы

12
23

Голы по времени матча

Забито

25
21
8 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
1
4%
3
14%
1-15
2
8%
4
19%
16-30
5
20%
2
10%
31-45
3
12%
3
14%
46-60
8
32%
4
19%
61-75
6
24%
5
24%
76-90

Пропущено

20
23
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
2
10%
3
13%
1-15
4
20%
1
4%
16-30
2
10%
8
35%
31-45
5
25%
6
26%
46-60
2
10%
2
9%
61-75
5
25%
3
13%
76-90

Забито

15
18
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
0
0%
1
6%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
3
20%
4
22%
46-60
5
33%
3
17%
61-75
3
20%
5
28%
76-90

Пропущено

29
18
13 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
2
7%
1
6%
1-15
7
24%
2
11%
16-30
4
14%
4
22%
31-45
7
24%
5
28%
46-60
3
10%
1
6%
61-75
6
21%
5
28%
76-90

Забито

40
39
12 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 12
5 Не забивали 5
1
3%
4
10%
1-15
4
10%
6
15%
16-30
7
18%
5
13%
31-45
6
15%
7
18%
46-60
13
33%
7
18%
61-75
9
23%
10
26%
76-90

Пропущено

49
41
21 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 20
4
8%
4
10%
1-15
11
22%
3
7%
16-30
6
12%
12
29%
29%
31-45
12
24%
11
27%
46-60
5
10%
3
7%
61-75
11
22%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Магдебург - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0
Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Шальке 04 - Эйпен 3:1 Шальке 04 - Рекреативо 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Фортуна - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Патро Эйсден 0:0 ПСВ - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2
Падерборн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Падерборн - Магдебург 0:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2
Падерборн - Фортуна 4:3 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Падерборн - Пройссен Мюнстер 6:1 Генк - Падерборн 1:2 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Байер Л - Падерборн 3:1 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Герта - Падерборн 3:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2

Результаты матчей

Шальке 04
Падерборн

Точный счет

0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
5:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:2
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%

Точный счет

1:0
4 раза 16%
0:2
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
5:3
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:2
5 раз 20%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 32%
0
6 раз 24%
3
6 раз 24%
2
3 раза 12%
4
2 раза 8%
1
8 раз 32%
2
6 раз 24%
0
5 раз 20%
3
5 раз 20%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Шальке 04
Падерборн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
3
7
6
1.5
5
7
6
7
2.5
3
9
2
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
11
2
4
8
1.5
7
6
2
10
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
20
5
11
14
1.5
12
13
8
17
2.5
6
19
2
23
3.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 24 13 9 2 44 - 25 48
2.
Хольштайн Киль
 25 14 4 7 47 - 34 46
3.
Гамбург
 25 12 5 8 47 - 37 41
4.
Фортуна
 25 11 7 7 52 - 34 40
5.
Падерборн
 25 11 6 8 39 - 41 39
6.
Ганновер 96
 25 10 9 6 46 - 34 39
7.
Гройтер Фюрт
 24 11 5 8 36 - 33 38
8.
Карлсруэ
 25 9 8 8 48 - 41 35
9.
Герта
 24 9 7 8 45 - 39 34
10.
Нюрнберг
 24 9 6 9 34 - 43 33
11.
Эльвeрсберг
 24 9 5 10 35 - 40 32
12.
Магдебург
 24 8 7 9 38 - 33 31
13.
Веен Висбаден
 25 8 7 10 30 - 31 31
14.
Шальке 04
 25 9 3 13 40 - 49 30
15.
Кайзерслаутерн
 24 7 4 13 38 - 48 25
16.
Ганза
 25 7 4 14 23 - 41 25
17.
Айнтрахт Бр
 25 7 3 15 23 - 38 24
18.
Оснабрюк
 24 3 9 12 22 - 46 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 12 8 2 2 24 - 11 26
2.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 24 - 9 26
3.
Ганновер 96
 12 7 4 1 28 - 12 25
4.
Гамбург
 12 8 0 4 26 - 16 24
5.
Шальке 04
 13 7 2 4 26 - 19 23
6.
Карлсруэ
 13 6 5 2 27 - 18 23
7.
Хольштайн Киль
 13 7 1 5 25 - 22 22
8.
Магдебург
 12 6 3 3 24 - 16 21
9.
Фортуна
 13 6 3 4 23 - 18 21
10.
Герта
 12 5 4 3 27 - 15 19
11.
Нюрнберг
 12 5 4 3 18 - 18 19
12.
Падерборн
 12 5 3 4 18 - 18 18
13.
Айнтрахт Бр
 13 5 3 5 15 - 17 18
14.
Эльвeрсберг
 12 5 2 5 18 - 20 17
15.
Веен Висбаден
 12 4 5 3 14 - 14 17
16.
Кайзерслаутерн
 12 5 1 6 22 - 24 16
17.
Ганза
 12 4 2 6 14 - 20 14
18.
Оснабрюк
 12 2 5 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 12 7 3 2 22 - 12 24
2.
Санкт-Паули
 12 6 4 2 20 - 16 22
3.
Падерборн
 13 6 3 4 21 - 23 21
4.
Фортуна
 12 5 4 3 29 - 16 19
5.
Гамбург
 13 4 5 4 21 - 21 17
6.
Эльвeрсберг
 12 4 3 5 17 - 20 15
7.
Герта
 12 4 3 5 18 - 24 15
8.
Нюрнберг
 12 4 2 6 16 - 25 14
9.
Веен Висбаден
 13 4 2 7 16 - 17 14
10.
Ганновер 96
 13 3 5 5 18 - 22 14
11.
Карлсруэ
 12 3 3 6 21 - 23 12
12.
Гройтер Фюрт
 12 3 3 6 12 - 22 12
13.
Ганза
 13 3 2 8 9 - 21 11
14.
Магдебург
 12 2 4 6 14 - 17 10
15.
Кайзерслаутерн
 12 2 3 7 16 - 24 9
16.
Шальке 04
 12 2 1 9 14 - 30 7
17.
Оснабрюк
 12 1 4 7 11 - 30 7
18.
Айнтрахт Бр
 12 2 0 10 8 - 21 6
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 16 (4)
Фортуна Цолис Христос 14 (4)
Герта Табакович Харис 13 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 12 (9)
Нюрнберг Can Uzun 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Гамбург Хайер Моритц 1 7
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Ильяс Анса получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Калаш Томаш получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Г О О О О Л - Караман Кенан из команды Шальке 04 забивает с точки!
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