Тур: 25. Стадион: Фелтинс-Арена. Зрители: 61475
0'
1:0
32' ПенальтиКараман Кенан
40' Желтая карточкаКалаш Томаш
45' Желтая карточкаIlyas Ansah
46' Желтая карточкаЗегуйн Пауль
2:0
50' ГолЛасм Бриан
2:1
60' ГолАарон Зентер
2:2
78' ПенальтиКинсомби Давид
2:3
86' ГолКлаас Себастьян
3:3
90' ГолKeke Topp
90'+9
Ход матча
32'
1:0
40'
45'
46'
50'
2:0
60'
2:1
78'
2:2
79'
86'
90'
3:3
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 6
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
269 Количество передач 365
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
26
Калаш
Томаш
11
Ласм
Бриан
17
Laurin
Curda
16
Муслиу
Визар
27
Kai
Klefisch
32
Аарон
Зентер
10
Костонс
Кун
29
Ilyas
Ansah
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Калаш ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ласм БрианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
42 Keke Topp
-
Главный тренер: Герертс Карел
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Laurin CurdaЗащитник
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Kai KlefischПолузащитник
-
32 Аарон ЗентерПолузащитник
- Нападающий
-
10 Костонс КунНападающий
-
29 Ilyas AnsahНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хут ЯнникВратарь
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Шальке 04
Падерборн
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
400%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
10 матчей
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
2.25
2
Среднее время на гол
40
45
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.5
1.4
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
60
64
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караман Кенан
|9 (2)
|0.36
|Ласм Бриан
|4
|0.16
|Yusuf Kabadayi
|4
|0.16
|Теродде Симон
|3 (1)
|0.12
|Полтер Себастьян
|3 (1)
|0.12
|Оуведжан Томас
|2
|0.08
|Каминьски Марцин
|2
|0.08
|Keke Topp
|2
|0.08
|Мёркин Дерри
|1
|0.04
|Зегуйн Пауль
|1
|0.04
|Идризи Бленди
|1
|0.04
|Мор Тобиас
|1
|0.04
|Темпельман Лино
|1
|0.04
|Форсан Эудраого
|1
|0.04
|Латца Данни
|1
|0.04
|Дрекслер Доминик
|1
|0.04
|Калаш Томаш
|1
|0.04
|Чурлинов Дарко
|1
|0.04
|Шалленберг Рон
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муслия Флоран
|7 (1)
|0.28
|Бильбия Филип
|5
|0.2
|Гримальди Адриано
|4
|0.16
|Платте Феликс
|3
|0.12
|Клаас Себастьян
|3
|0.12
|Кинсомби Давид
|3 (2)
|0.12
|Обермайр Рафаэль
|2
|0.08
|Костонс Кун
|2
|0.08
|Mattes Hansen
|2
|0.08
|Лайпертц Роберт
|1
|0.04
|Sirlord Conteh
|1
|0.04
|Kai Klefisch
|1
|0.04
|Аарон Зентер
|1
|0.04
|Niclas Nadj
|1
|0.04
|Ilyas Ansah
|1
|0.04
|Муслиу Визар
|1
|0.04
|Хеуэр Яннис
|1
|0.04
|Крузе Макс
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шалленберг Рон
|6
|1
|Мёркин Дерри
|6
|1
|Каминьски Марцин
|5
|0
|Бруннер Седрик
|5
|0
|Зегуйн Пауль
|5
|0
|Yusuf Kabadayi
|4
|0
|Караман Кенан
|2
|1
|Полтер Себастьян
|3
|0
|Сиссе Ибраима II
|1
|1
|Оуведжан Томас
|2
|0
|Чурлинов Дарко
|2
|0
|Идризи Бленди
|2
|0
|Матричани Хеннинг
|2
|0
|Форсан Эудраого
|2
|0
|Ферманн Ральф
|1
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Калаш Томаш
|1
|0
|Мор Тобиас
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
|Темпельман Лино
|1
|0
|Keke Topp
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kai Klefisch
|5
|1
|Гримальди Адриано
|4
|0
|Клаас Себастьян
|4
|0
|Хеуэр Яннис
|4
|0
|Бильбия Филип
|2
|1
|Кинсомби Давид
|3
|0
|Обермайр Рафаэль
|3
|0
|Муслия Флоран
|3
|0
|Муслиу Визар
|1
|1
|Marcel Hoffmeier
|2
|0
|Laurin Curda
|2
|0
|Mattes Hansen
|2
|0
|Ilyas Ansah
|2
|0
|Martin Ens
|0
|1
|Шустер Марко
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Tobias Mueller
|1
|0
|Костонс Кун
|1
|0
|Бувинк Пелле
|1
|0
Результаты матчей
Шальке 04
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Падерборн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
7
7
Шальке 04
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Падерборн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
27
10
Упущенные победы
5
16
Шальке 04
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (12)
24% (6)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
32% (8)
20% (5)
Падерборн
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
34
15
Упущенные победы
12
23
Голы по времени матча
Забито
25
21
8 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
1
4%
3
14%
1-15
2
8%
4
19%
16-30
5
20%
2
10%
31-45
3
12%
3
14%
46-60
8
32%
4
19%
61-75
6
24%
5
24%
76-90
Пропущено
20
23
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
2
10%
3
13%
1-15
4
20%
1
4%
16-30
2
10%
8
35%
31-45
5
25%
6
26%
46-60
2
10%
2
9%
61-75
5
25%
3
13%
76-90
Забито
15
18
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
0
0%
1
6%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
3
20%
4
22%
46-60
5
33%
3
17%
61-75
3
20%
5
28%
76-90
Пропущено
29
18
13 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
2
7%
1
6%
1-15
7
24%
2
11%
16-30
4
14%
4
22%
31-45
7
24%
5
28%
46-60
3
10%
1
6%
61-75
6
21%
5
28%
76-90
Забито
40
39
12 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 12
5 Не забивали 5
1
3%
4
10%
1-15
4
10%
6
15%
16-30
7
18%
5
13%
31-45
6
15%
7
18%
46-60
13
33%
7
18%
61-75
9
23%
10
26%
76-90
Пропущено
49
41
21 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 20
4
8%
4
10%
1-15
11
22%
3
7%
16-30
6
12%
12
29%
29%
31-45
12
24%
11
27%
46-60
5
10%
3
7%
61-75
11
22%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Магдебург - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0
Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Шальке 04 - Эйпен 3:1 Шальке 04 - Рекреативо 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Фортуна - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Патро Эйсден 0:0 ПСВ - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2
Падерборн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Падерборн - Магдебург 0:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2
Падерборн - Фортуна 4:3 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Падерборн - Пройссен Мюнстер 6:1 Генк - Падерборн 1:2 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Байер Л - Падерборн 3:1 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Герта - Падерборн 3:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2
Результаты матчей
Шальке 04
Падерборн
Точный счет
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
5:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:2
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
Точный счет
1:0
4 раза 16%
0:2
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
5:3
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:2
5 раз 20%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 32%
0
6 раз 24%
3
6 раз 24%
2
3 раза 12%
4
2 раза 8%
1
8 раз 32%
2
6 раз 24%
0
5 раз 20%
3
5 раз 20%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Шальке 04
Падерборн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
93
76
57
67
39
211
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
112
48
76
210
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
205
1114
1213
817
619
223
124
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|14 (4)
|Герта
|Табакович Харис
|13 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|12 (9)
|Нюрнберг
|Can Uzun
|12 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Гамбург
|Хайер Моритц
|1 7
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5