Тур: 25. Стадион: Holstein Stadion. Зрители: 15034
1:0
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаХолтби Льюис
52' Желтая карточкаБурнич Дженис
1:0
57' ГолХолтби Льюис
61' Желтая карточкаФранке Марсель
90'+5
Ход матча
45'
52'
57'
1:0
61'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 10
-
9 Удары в створ 4
-
8 Угловые 8
-
4 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
485 Количество передач 385
-
57 Владение мячом, % 43
17
Беккер
Тимо
18
Роте
Том
10
Холтби
Льюис
13
Матино
Сюто
32
Бормут
Робин
17
Рапп
Николай
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Беккер ТимоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Роте ТомЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
13 Матино СютоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Меес ДжошуаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Рапп Марсель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Рапп НиколайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Вейсc МаксимВратарь
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Хольштайн Киль
Карлсруэ
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
12
Голов в среднем за матч
1.5
2.4
Среднее время на гол
60
37
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.2
1.75
Среднее время на гол
75
51
Всего голов
12
19
Голов в среднем за матч
1.33
2.11
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
Среднее время на гол
67
42
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрибски Стивен
|8 (3)
|0.32
|Пихлер Бенедикт
|7
|0.28
|Беккер Тимо
|5 (1)
|0.2
|Арп Янн-Фите
|5
|0.2
|Порат Финн
|4
|0.16
|Холтби Льюис
|3
|0.12
|Матино Сюто
|3 (1)
|0.12
|Роте Том
|2
|0.08
|Стернер Йонас
|2
|0.08
|Шульц Марвин
|1
|0.04
|Зандер Филипп
|1
|0.04
|Меес Джошуа
|1
|0.04
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0.04
|Эррас Патрик
|1
|0.04
|Бернхардссон Александер
|1
|0.04
|Nicolai Remberg
|1
|0.04
|Niklas Niehoff
|1
|0.04
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матанович Игорь
|10
|0.4
|Зивзивадзе Буду
|8
|0.32
|Ванитцек Марвин
|7 (1)
|0.28
|Шлойзенер Фабиан
|7
|0.28
|Штиндль Ларс
|3
|0.12
|Небель Пауль
|2
|0.08
|Бурнич Дженис
|2
|0.08
|Йенсен Леон
|2
|0.08
|Гондорф Жером
|1
|0.04
|Херольд Дэвид
|1
|0.04
|Бормут Робин
|1
|0.04
|Кобальд Кристоф
|1
|0.04
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Хайзе Филип
|0
|0
|Тиеде Марко
|0
|0
|Франке Марсель
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холтби Льюис
|7
|0
|Зандер Филипп
|5
|0
|Роте Том
|5
|0
|Шульц Марвин
|3
|1
|Порат Финн
|4
|0
|Nicolai Remberg
|4
|0
|Беккер Тимо
|3
|0
|Юханссон Карл II
|1
|1
|Эррас Патрик
|2
|0
|Меес Джошуа
|2
|0
|Симакала Ба-Муака
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Матино Сюто
|2
|0
|Colin Kleine-Bekel
|2
|0
|Скрибски Стивен
|1
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Marcel Rapp
|1
|0
|Коменда Марко
|1
|0
|Арп Янн-Фите
|1
|0
|Вайнер Тимон
|1
|0
|Стернер Йонас
|1
|0
|Marko Ivezic
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенсен Леон
|7
|0
|Ванитцек Марвин
|5
|0
|Бурнич Дженис
|5
|0
|Небель Пауль
|5
|0
|Франке Марсель
|4
|0
|Юнг Себастьян
|3
|0
|Хайзе Филип
|3
|0
|Гондорф Жером
|3
|0
|Бормут Робин
|3
|0
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|Рапп Николай
|2
|0
|Штиндль Ларс
|1
|0
|Тиеде Марко
|1
|0
|Байфус Марцель
|1
|0
|Матанович Игорь
|1
|0
Результаты матчей
Хольштайн Киль
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)
Карлсруэ
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
9
9
Хольштайн Киль
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Карлсруэ
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
20
26
Хольштайн Киль
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
16% (4)
44% (11)
Карлсруэ
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (8)
28% (7)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
20% (5)
56% (14)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
13
10
Упущенные победы
29
35
Голы по времени матча
Забито
25
20
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 16
1
4%
6
30%
1-15
4
16%
1
5%
16-30
5
20%
3
15%
31-45
8
32%
5
25%
46-60
4
16%
0
0%
61-75
3
12%
5
25%
76-90
Пропущено
22
24
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
3
14%
7
29%
29%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
4
18%
4
17%
31-45
2
9%
3
13%
46-60
5
23%
5
21%
61-75
6
27%
3
13%
76-90
Забито
22
26
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
13 Не забивали 14
1
5%
4
15%
1-15
6
27%
3
12%
16-30
3
14%
5
19%
31-45
6
27%
4
15%
46-60
1
5%
3
12%
61-75
5
23%
7
27%
76-90
Пропущено
12
19
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 11
2
17%
1
5%
1-15
2
17%
6
32%
16-30
2
17%
2
11%
31-45
2
17%
2
11%
46-60
2
17%
7
37%
61-75
2
17%
1
5%
76-90
Забито
47
46
20 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 14
1 Не забивали 5
2
4%
10
22%
1-15
10
21%
4
9%
16-30
8
17%
8
17%
31-45
14
30%
30%
9
20%
46-60
5
11%
3
7%
61-75
8
17%
12
26%
76-90
Пропущено
34
43
15 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 22
5
15%
8
19%
1-15
4
12%
8
19%
16-30
6
18%
6
14%
31-45
4
12%
5
12%
46-60
7
21%
12
28%
61-75
8
24%
4
9%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Герта - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0
Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1
Карлсруэ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Карлсруэ - Киккерс Оффенбах 1:5 Карлсруэ - Фортуна 2:2
Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Карлсруэ - Ульм 1846 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Ульм 1846 0:2 Герта - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Шальке 04 3:0
Результаты матчей
Хольштайн Киль
Карлсруэ
Точный счет
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:2
4 раза 31%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 46%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
Точный счет
2:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:2
6 раз 24%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
2
7 раз 28%
3
5 раз 20%
4
2 раза 8%
0
1 раз 4%
2
8 раз 32%
0
5 раз 20%
1
4 раза 16%
3
4 раза 16%
4
4 раза 16%
Тоталы голов в матче
Хольштайн Киль
Карлсруэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
112
85
103
49
49
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
66
39
48
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
241
Больше Меньше
205
1411
169
718
817
223
421
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|14 (4)
|Герта
|Табакович Харис
|13 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|12 (9)
|Нюрнберг
|Can Uzun
|12 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Гамбург
|Хайер Моритц
|1 7
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5