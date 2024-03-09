  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Зрители: 15034
Хольштайн Киль
1:0
Конец матча
Карлсруэ
0'
45' Желтая карточка
Холтби Льюис
52' Желтая карточка
Бурнич Дженис
1:0
57' Гол
Холтби Льюис
61' Желтая карточка
Франке Марсель
90'+5

Ход матча

45'
Холтби Льюис
 
52'
 
Бурнич Дженис
57'
Холтби Льюис
(Роте Том)
1:0
58'
 
Тиеде Марко
Рапп Николай
61'
 
Франке Марсель
64'
 
Хайзе Филип
Херольд Дэвид
64'
 
Шлойзенер Фабиан
Йенсен Леон
77'
Шульц Марвин
Бернхардссон Александер
 
84'
Киркесков Миккель
Коменда Марко
 
84'
Пихлер Бенедикт
Матино Сюто
 
89'
 
Али Эрен Эрсунгур
Гондорф Жером
89'
 
Байфус Марцель
Бормут Робин
90'
Стернер Йонас
Порат Финн
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 10
  • 9 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 8
  • 4 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 485 Количество передач 385
  • 57 Владение мячом, % 43
1
Вайнер
Тимон
17
Беккер
Тимо
4
Эррас
Патрик
3
Коменда
Марко
18
Роте
Том
6
Marko
Ivezic
8
Порат
Финн
22
Nicolai
Remberg
10
Холтби
Льюис
13
Матино
Сюто
11
Бернхардссон
Александер
23
Древес
Патрик
2
Юнг
Себастьян
32
Бормут
Робин
28
Франке
Марсель
20
Херольд
Дэвид
17
Рапп
Николай
8
Гондорф
Жером
15
Бурнич
Дженис
6
Йенсен
Леон
10
Ванитцек
Марвин
9
Матанович
Игорь
Хольштайн Киль
4-1-2-1-2
Карлсруэ
4-2-3-1

История личных встреч

Хольштайн Киль
Карлсруэ

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
0:2
Б2
2:1
Б2
1:4
Б2
0:2
Б2
2:2
Б2
3:2
Б2
2:3
Б2
0:2
Б2
2:1

Голы

Всего голов

6
12

Голов в среднем за матч

1.5
2.4

Среднее время на гол

60
37

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.2
1.75

Среднее время на гол

75
51

Всего голов

12
19

Голов в среднем за матч

1.33
2.11

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

67
42

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрибски Стивен 8 (3) 0.32
Пихлер Бенедикт 7 0.28
Беккер Тимо 5 (1) 0.2
Арп Янн-Фите 5 0.2
Порат Финн 4 0.16
Холтби Льюис 3 0.12
Матино Сюто 3 (1) 0.12
Роте Том 2 0.08
Стернер Йонас 2 0.08
Шульц Марвин 1 0.04
Зандер Филипп 1 0.04
Меес Джошуа 1 0.04
Фридьонссон Хольмберт 1 0.04
Эррас Патрик 1 0.04
Бернхардссон Александер 1 0.04
Nicolai Remberg 1 0.04
Niklas Niehoff 1 0.04
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матанович Игорь 10 0.4
Зивзивадзе Буду 8 0.32
Ванитцек Марвин 7 (1) 0.28
Шлойзенер Фабиан 7 0.28
Штиндль Ларс 3 0.12
Небель Пауль 2 0.08
Бурнич Дженис 2 0.08
Йенсен Леон 2 0.08
Гондорф Жером 1 0.04
Херольд Дэвид 1 0.04
Бормут Робин 1 0.04
Кобальд Кристоф 1 0.04
Юнг Себастьян 0 0
Хайзе Филип 0 0
Тиеде Марко 0 0
Франке Марсель 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холтби Льюис 7 0
Зандер Филипп 5 0
Роте Том 5 0
Шульц Марвин 3 1
Порат Финн 4 0
Nicolai Remberg 4 0
Беккер Тимо 3 0
Юханссон Карл II 1 1
Эррас Патрик 2 0
Меес Джошуа 2 0
Симакала Ба-Муака 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Матино Сюто 2 0
Colin Kleine-Bekel 2 0
Скрибски Стивен 1 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Marcel Rapp 1 0
Коменда Марко 1 0
Арп Янн-Фите 1 0
Вайнер Тимон 1 0
Стернер Йонас 1 0
Marko Ivezic 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенсен Леон 7 0
Ванитцек Марвин 5 0
Бурнич Дженис 5 0
Небель Пауль 5 0
Франке Марсель 4 0
Юнг Себастьян 3 0
Хайзе Филип 3 0
Гондорф Жером 3 0
Бормут Робин 3 0
Шлойзенер Фабиан 2 0
Рапп Николай 2 0
Штиндль Ларс 1 0
Тиеде Марко 1 0
Байфус Марцель 1 0
Матанович Игорь 1 0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)
Карлсруэ
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

9
9
Хольштайн Киль
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Карлсруэ
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

20
26
Хольштайн Киль
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
16% (4)
44% (11)
Карлсруэ
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (8)
28% (7)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
20% (5)
56% (14)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

13
10

Упущенные победы

29
35

Голы по времени матча

Забито

25
20
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 16
1
4%
6
30%
1-15
4
16%
1
5%
16-30
5
20%
3
15%
31-45
8
32%
5
25%
46-60
4
16%
0
0%
61-75
3
12%
5
25%
76-90

Пропущено

22
24
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
3
14%
7
29%
29%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
4
18%
4
17%
31-45
2
9%
3
13%
46-60
5
23%
5
21%
61-75
6
27%
3
13%
76-90

Забито

22
26
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
13 Не забивали 14
1
5%
4
15%
1-15
6
27%
3
12%
16-30
3
14%
5
19%
31-45
6
27%
4
15%
46-60
1
5%
3
12%
61-75
5
23%
7
27%
76-90

Пропущено

12
19
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 11
2
17%
1
5%
1-15
2
17%
6
32%
16-30
2
17%
2
11%
31-45
2
17%
2
11%
46-60
2
17%
7
37%
61-75
2
17%
1
5%
76-90

Забито

47
46
20 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 14
1 Не забивали 5
2
4%
10
22%
1-15
10
21%
4
9%
16-30
8
17%
8
17%
31-45
14
30%
30%
9
20%
46-60
5
11%
3
7%
61-75
8
17%
12
26%
76-90

Пропущено

34
43
15 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 22
5
15%
8
19%
1-15
4
12%
8
19%
16-30
6
18%
6
14%
31-45
4
12%
5
12%
46-60
7
21%
12
28%
61-75
8
24%
4
9%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Герта - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0
Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1
Карлсруэ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Карлсруэ - Киккерс Оффенбах 1:5 Карлсруэ - Фортуна 2:2
Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Карлсруэ - Ульм 1846 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Ульм 1846 0:2 Герта - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Шальке 04 3:0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
Карлсруэ

Точный счет

1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:2
4 раза 31%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 46%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%

Точный счет

2:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:2
6 раз 24%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
2
7 раз 28%
3
5 раз 20%
4
2 раза 8%
0
1 раз 4%
2
8 раз 32%
0
5 раз 20%
1
4 раза 16%
3
4 раза 16%
4
4 раза 16%

Тоталы голов в матче

Хольштайн Киль
Карлсруэ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
2
8
5
1.5
10
3
4
9
2.5
4
9
1
12
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
1.5
Больше Меньше
6
6
3
9
2.5
4
8
1
11
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
1
0.5
Больше Меньше
20
5
14
11
1.5
16
9
7
18
2.5
8
17
2
23
3.5
4
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 24 13 9 2 44 - 25 48
2.
Хольштайн Киль
 25 14 4 7 47 - 34 46
3.
Гамбург
 25 12 5 8 47 - 37 41
4.
Фортуна
 25 11 7 7 52 - 34 40
5.
Падерборн
 25 11 6 8 39 - 41 39
6.
Ганновер 96
 25 10 9 6 46 - 34 39
7.
Гройтер Фюрт
 24 11 5 8 36 - 33 38
8.
Карлсруэ
 25 9 8 8 48 - 41 35
9.
Герта
 24 9 7 8 45 - 39 34
10.
Нюрнберг
 24 9 6 9 34 - 43 33
11.
Эльвeрсберг
 24 9 5 10 35 - 40 32
12.
Магдебург
 24 8 7 9 38 - 33 31
13.
Веен Висбаден
 25 8 7 10 30 - 31 31
14.
Шальке 04
 25 9 3 13 40 - 49 30
15.
Кайзерслаутерн
 24 7 4 13 38 - 48 25
16.
Ганза
 25 7 4 14 23 - 41 25
17.
Айнтрахт Бр
 25 7 3 15 23 - 38 24
18.
Оснабрюк
 24 3 9 12 22 - 46 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 12 8 2 2 24 - 11 26
2.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 24 - 9 26
3.
Ганновер 96
 12 7 4 1 28 - 12 25
4.
Гамбург
 12 8 0 4 26 - 16 24
5.
Шальке 04
 13 7 2 4 26 - 19 23
6.
Карлсруэ
 13 6 5 2 27 - 18 23
7.
Хольштайн Киль
 13 7 1 5 25 - 22 22
8.
Магдебург
 12 6 3 3 24 - 16 21
9.
Фортуна
 13 6 3 4 23 - 18 21
10.
Герта
 12 5 4 3 27 - 15 19
11.
Нюрнберг
 12 5 4 3 18 - 18 19
12.
Падерборн
 12 5 3 4 18 - 18 18
13.
Айнтрахт Бр
 13 5 3 5 15 - 17 18
14.
Эльвeрсберг
 12 5 2 5 18 - 20 17
15.
Веен Висбаден
 12 4 5 3 14 - 14 17
16.
Кайзерслаутерн
 12 5 1 6 22 - 24 16
17.
Ганза
 12 4 2 6 14 - 20 14
18.
Оснабрюк
 12 2 5 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 12 7 3 2 22 - 12 24
2.
Санкт-Паули
 12 6 4 2 20 - 16 22
3.
Падерборн
 13 6 3 4 21 - 23 21
4.
Фортуна
 12 5 4 3 29 - 16 19
5.
Гамбург
 13 4 5 4 21 - 21 17
6.
Эльвeрсберг
 12 4 3 5 17 - 20 15
7.
Герта
 12 4 3 5 18 - 24 15
8.
Нюрнберг
 12 4 2 6 16 - 25 14
9.
Веен Висбаден
 13 4 2 7 16 - 17 14
10.
Ганновер 96
 13 3 5 5 18 - 22 14
11.
Карлсруэ
 12 3 3 6 21 - 23 12
12.
Гройтер Фюрт
 12 3 3 6 12 - 22 12
13.
Ганза
 13 3 2 8 9 - 21 11
14.
Магдебург
 12 2 4 6 14 - 17 10
15.
Кайзерслаутерн
 12 2 3 7 16 - 24 9
16.
Шальке 04
 12 2 1 9 14 - 30 7
17.
Оснабрюк
 12 1 4 7 11 - 30 7
18.
Айнтрахт Бр
 12 2 0 10 8 - 21 6
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 16 (4)
Фортуна Цолис Христос 14 (4)
Герта Табакович Харис 13 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 12 (9)
Нюрнберг Can Uzun 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Гамбург Хайер Моритц 1 7
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 46'
      Холтби Льюис получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хольштайн Киль 1:0 Карлсруэ онлайн

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