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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Магдебург
0:0
Второй тайм: 78'
Нюрнберг
0'
37' Желтая карточка
Гиамера Ян
77' Желтая карточка
Tobias Mueller

Ход матча

37'
 
Гиамера Ян
56'
Бокхорн Эберт
Конде Амара
 
60'
 
Шлаймер Лукас
Андерссон Себастьян
77'
Tobias Mueller
 
77'
Emir Kuhinja
Нолленбергер Александер
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 73 Владение мячом, % 27
Лучшие коэффициенты
Магдебург
Ничья
Нюрнберг
4.20
4.30
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5.30
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Все Коэффициенты
1
Райманн
Доминик
21
Tobias
Mueller
6
Эльфадли
Даниэль
15
Эбер
Даниэль
19
Белль-Белль
Леон
25
Гнака
Силас
29
Конде
Амара
11
Эль-Ханкури
Мохамед
17
Нолленбергер
Александер
23
Атик
Бариш
37
Ито
Тацуя
1
Клаус
Карл
28
Гиамера
Ян
44
Ельч
Финн
38
Хорн
Яннес
27
Браун
Натаниэль
14
Голлер
Беньямин
17
Кастроп
Йенс
6
Флик
Флориан
42
Can
Uzun
13
Векессер
Эрик
20
Андерссон
Себастьян
Магдебург
3-4-3
Нюрнберг
4-5-1

История личных встреч

Магдебург
Нюрнберг

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

Б2
1:0
Б2
2:2
Б2
1:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулер Лука 5 0.2
Атик Бариш 4 0.16
Гнака Силас 4 0.16
Кастаньос Люк 4 0.16
Бокхорн Эберт 3 0.12
Кремпицки Коннор 3 0.12
Эль-Ханкури Мохамед 3 (1) 0.12
Арслан Ахмет 2 0.08
Ито Тацуя 2 0.08
Сека Джейсон 1 0.04
Конде Амара 1 0.04
Белль-Белль Леон 1 0.04
Амаечи Ксавьер 1 0.04
Tobias Mueller 1 0.04
Югоне Жан 1 0.04
Emir Kuhinja 1 0.04
Пиччини Кристиано 1 (1) 0.04
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Can Uzun 12 (3) 0.48
Окунуки Кандзи 3 0.12
Шлаймер Лукас 3 0.12
Кастроп Йенс 3 0.12
Хандверкер Тим 2 (1) 0.08
Андерссон Себастьян 2 0.08
Голлер Беньямин 2 0.08
Хаяси Даити 2 0.08
Гиамера Ян 1 0.04
Лохкемпер Феликс 1 0.04
Флик Флориан 1 0.04
Маркес Иван 1 0.04
Браун Натаниэль 0 0
Векессер Эрик 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Хорн Яннес 0 0

Карточки

Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 9 0
Эбер Даниэль 5 1
Югоне Жан 5 1
Эльфадли Даниэль 2 2
Бокхорн Эберт 5 0
Кастаньос Люк 4 0
Кремпицки Коннор 4 0
Tobias Mueller 4 0
Эль-Ханкури Мохамед 4 0
Белль-Белль Леон 4 0
Сека Джейсон 4 0
Шулер Лука 2 1
Пиччини Кристиано 2 0
Арслан Ахмет 2 0
Гнака Силас 2 0
Ито Тацуя 2 0
Амаечи Ксавьер 2 0
Лоуренс Джеймс 1 0
Конде Амара 1 0
Кристиан Титц 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 9 2
Маркес Иван 5 1
Хорн Яннес 6 0
Гиамера Ян 5 0
Матения Кристиан 3 1
Браун Натаниэль 4 0
Флик Флориан 4 0
Окунуки Кандзи 3 0
Голлер Беньямин 3 0
Can Uzun 3 0
Гюрлеен Ахмет 1 1
Валентини Энрико 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Векессер Эрик 2 0
Хандверкер Тим 2 0
Хаяси Даити 2 0
Хунгбо Джозеф 2 0
Ельч Финн 2 0
Филь Кристиан 1 0
Гайс Йоханнес 1 0
Думан Тайлан 1 0
Клаус Карл 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Лоун Али 1 0

Результаты матчей

Магдебург
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Нюрнберг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

8
7
Магдебург
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Нюрнберг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

8
16
Магдебург
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
29% (7)
21% (5)
Нюрнберг
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
25% (6)
54% (13)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

19
12

Упущенные победы

16
23

Голы по времени матча

Забито

25
16
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
2
8%
2
13%
1-15
4
16%
1
6%
16-30
5
20%
6
38%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
4
16%
4
25%
61-75
6
24%
3
19%
76-90

Пропущено

15
25
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
3
20%
3
12%
1-15
3
20%
5
20%
16-30
3
20%
2
8%
31-45
3
20%
4
16%
46-60
2
13%
3
12%
61-75
1
7%
8
32%
76-90

Забито

14
17
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 14
1
7%
1
6%
1-15
5
36%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
3
21%
5
29%
29%
46-60
3
21%
3
18%
61-75
2
14%
3
18%
76-90

Пропущено

17
19
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
12%
3
16%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
4
24%
6
32%
31-45
4
24%
3
16%
46-60
5
29%
29%
1
5%
61-75
1
6%
5
26%
76-90

Забито

39
33
17 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
3
8%
3
9%
1-15
9
23%
3
9%
16-30
5
13%
9
27%
31-45
7
18%
5
15%
46-60
7
18%
7
21%
61-75
8
21%
6
18%
76-90

Пропущено

32
44
16 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 20
5
16%
6
14%
1-15
4
13%
6
14%
16-30
7
22%
8
18%
31-45
7
22%
7
16%
46-60
7
22%
4
9%
61-75
2
6%
13
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Магдебург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Падерборн - Магдебург 0:0 Магдебург - Шальке 04 3:0 Герта - Магдебург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:0
Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 МТК Будапешт - Магдебург 2:4 Сепси - Магдебург 2:1 Динамо Дрезден - Магдебург 2:2 Магдебург - Фортуна 2:3 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Магдебург - Ганза 1:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1
Нюрнберг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1
Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Ганза 3:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Ганза 3:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Герта 3:1

Результаты матчей

Магдебург
Нюрнберг

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:4
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:1
5 раз 21%
1:0
4 раза 17%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
6:4
1 раз 4%
2:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
0
5 раз 21%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
6
1 раз 4%
1
10 раз 42%
2
6 раз 25%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%

Тоталы голов в матче

Магдебург
Нюрнберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
1.5
Больше Меньше
6
6
3
9
2.5
2
10
2
10
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
4
8
2
10
2.5
2
10
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
20
4
9
15
1.5
10
14
5
19
2.5
4
20
3
21
3.5
1
23
4.5
1
23
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 24 13 9 2 44 - 25 48
2.
Хольштайн Киль
 25 14 4 7 47 - 34 46
3.
Гамбург
 25 12 5 8 47 - 37 41
4.
Фортуна
 25 11 7 7 52 - 34 40
5.
Падерборн
 25 11 6 8 39 - 41 39
6.
Ганновер 96
 25 10 9 6 46 - 34 39
7.
Гройтер Фюрт
 24 11 5 8 36 - 33 38
8.
Карлсруэ
 25 9 8 8 48 - 41 35
9.
Герта
 24 9 7 8 45 - 39 34
10.
Нюрнберг
 0:0 25 9 7 9 34 - 43 34
11.
Эльвeрсберг
 24 9 5 10 35 - 40 32
12.
Магдебург
 0:0 25 8 8 9 38 - 33 32
13.
Веен Висбаден
 25 8 7 10 30 - 31 31
14.
Шальке 04
 25 9 3 13 40 - 49 30
15.
Кайзерслаутерн
 24 7 4 13 38 - 48 25
16.
Ганза
 25 7 4 14 23 - 41 25
17.
Айнтрахт Бр
 25 7 3 15 23 - 38 24
18.
Оснабрюк
 24 3 9 12 22 - 46 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 12 8 2 2 24 - 11 26
2.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 24 - 9 26
3.
Ганновер 96
 12 7 4 1 28 - 12 25
4.
Гамбург
 12 8 0 4 26 - 16 24
5.
Шальке 04
 13 7 2 4 26 - 19 23
6.
Карлсруэ
 13 6 5 2 27 - 18 23
7.
Хольштайн Киль
 13 7 1 5 25 - 22 22
8.
Магдебург
 0:0 13 6 4 3 24 - 16 22
9.
Фортуна
 13 6 3 4 23 - 18 21
10.
Герта
 12 5 4 3 27 - 15 19
11.
Нюрнберг
 0:0 12 5 4 3 18 - 18 19
12.
Падерборн
 12 5 3 4 18 - 18 18
13.
Айнтрахт Бр
 13 5 3 5 15 - 17 18
14.
Эльвeрсберг
 12 5 2 5 18 - 20 17
15.
Веен Висбаден
 12 4 5 3 14 - 14 17
16.
Кайзерслаутерн
 12 5 1 6 22 - 24 16
17.
Ганза
 12 4 2 6 14 - 20 14
18.
Оснабрюк
 12 2 5 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 12 7 3 2 22 - 12 24
2.
Санкт-Паули
 12 6 4 2 20 - 16 22
3.
Падерборн
 13 6 3 4 21 - 23 21
4.
Фортуна
 12 5 4 3 29 - 16 19
5.
Гамбург
 13 4 5 4 21 - 21 17
6.
Эльвeрсберг
 12 4 3 5 17 - 20 15
7.
Герта
 12 4 3 5 18 - 24 15
8.
Нюрнберг
 0:0 13 4 3 6 16 - 25 15
9.
Веен Висбаден
 13 4 2 7 16 - 17 14
10.
Ганновер 96
 13 3 5 5 18 - 22 14
11.
Карлсруэ
 12 3 3 6 21 - 23 12
12.
Гройтер Фюрт
 12 3 3 6 12 - 22 12
13.
Ганза
 13 3 2 8 9 - 21 11
14.
Магдебург
 0:0 12 2 4 6 14 - 17 10
15.
Кайзерслаутерн
 12 2 3 7 16 - 24 9
16.
Шальке 04
 12 2 1 9 14 - 30 7
17.
Оснабрюк
 12 1 4 7 11 - 30 7
18.
Айнтрахт Бр
 12 2 0 10 8 - 21 6
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 16 (4)
Фортуна Цолис Христос 14 (4)
Герта Табакович Харис 13 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 12 (9)
Нюрнберг Can Uzun 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Гамбург Хайер Моритц 1 7
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Гиамера Ян получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Магдебург
Ничья
Нюрнберг
4.20
4.30
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