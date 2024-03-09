Тур: 25. Стадион: МДСС-Арена.
Ход матча
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 1
-
8 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
73 Владение мячом, % 27
15
Эбер
Даниэль
25
Гнака
Силас
29
Конде
Амара
23
Атик
Бариш
37
Ито
Тацуя
28
Гиамера
Ян
44
Ельч
Финн
38
Хорн
Яннес
17
Кастроп
Йенс
42
Can
Uzun
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Эбер ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Атик БаришНападающий
-
37 Ито ТацуяНападающий
- Запасные игроки
-
30 Крут НоаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Югоне ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Сека ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Emir Kuhinja
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Гиамера ЯнЗащитник
-
44 Ельч ФиннЗащитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Can UzunПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Маркес ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Филь Кристиан
История личных встреч
Магдебург
Нюрнберг
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулер Лука
|5
|0.2
|Атик Бариш
|4
|0.16
|Гнака Силас
|4
|0.16
|Кастаньос Люк
|4
|0.16
|Бокхорн Эберт
|3
|0.12
|Кремпицки Коннор
|3
|0.12
|Эль-Ханкури Мохамед
|3 (1)
|0.12
|Арслан Ахмет
|2
|0.08
|Ито Тацуя
|2
|0.08
|Сека Джейсон
|1
|0.04
|Конде Амара
|1
|0.04
|Белль-Белль Леон
|1
|0.04
|Амаечи Ксавьер
|1
|0.04
|Tobias Mueller
|1
|0.04
|Югоне Жан
|1
|0.04
|Emir Kuhinja
|1
|0.04
|Пиччини Кристиано
|1 (1)
|0.04
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Can Uzun
|12 (3)
|0.48
|Окунуки Кандзи
|3
|0.12
|Шлаймер Лукас
|3
|0.12
|Кастроп Йенс
|3
|0.12
|Хандверкер Тим
|2 (1)
|0.08
|Андерссон Себастьян
|2
|0.08
|Голлер Беньямин
|2
|0.08
|Хаяси Даити
|2
|0.08
|Гиамера Ян
|1
|0.04
|Лохкемпер Феликс
|1
|0.04
|Флик Флориан
|1
|0.04
|Маркес Иван
|1
|0.04
|Браун Натаниэль
|0
|0
|Векессер Эрик
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Хорн Яннес
|0
|0
Карточки
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|9
|0
|Эбер Даниэль
|5
|1
|Югоне Жан
|5
|1
|Эльфадли Даниэль
|2
|2
|Бокхорн Эберт
|5
|0
|Кастаньос Люк
|4
|0
|Кремпицки Коннор
|4
|0
|Tobias Mueller
|4
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|4
|0
|Белль-Белль Леон
|4
|0
|Сека Джейсон
|4
|0
|Шулер Лука
|2
|1
|Пиччини Кристиано
|2
|0
|Арслан Ахмет
|2
|0
|Гнака Силас
|2
|0
|Ито Тацуя
|2
|0
|Амаечи Ксавьер
|2
|0
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|Конде Амара
|1
|0
|Кристиан Титц
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастроп Йенс
|9
|2
|Маркес Иван
|5
|1
|Хорн Яннес
|6
|0
|Гиамера Ян
|5
|0
|Матения Кристиан
|3
|1
|Браун Натаниэль
|4
|0
|Флик Флориан
|4
|0
|Окунуки Кандзи
|3
|0
|Голлер Беньямин
|3
|0
|Can Uzun
|3
|0
|Гюрлеен Ахмет
|1
|1
|Валентини Энрико
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Векессер Эрик
|2
|0
|Хандверкер Тим
|2
|0
|Хаяси Даити
|2
|0
|Хунгбо Джозеф
|2
|0
|Ельч Финн
|2
|0
|Филь Кристиан
|1
|0
|Гайс Йоханнес
|1
|0
|Думан Тайлан
|1
|0
|Клаус Карл
|1
|0
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Лоун Али
|1
|0
Результаты матчей
Магдебург
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Нюрнберг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
8
7
Магдебург
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Нюрнберг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
8
16
Магдебург
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
29% (7)
21% (5)
Нюрнберг
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
25% (6)
54% (13)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
19
12
Упущенные победы
16
23
Голы по времени матча
Забито
25
16
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
2
8%
2
13%
1-15
4
16%
1
6%
16-30
5
20%
6
38%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
4
16%
4
25%
61-75
6
24%
3
19%
76-90
Пропущено
15
25
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
3
20%
3
12%
1-15
3
20%
5
20%
16-30
3
20%
2
8%
31-45
3
20%
4
16%
46-60
2
13%
3
12%
61-75
1
7%
8
32%
76-90
Забито
14
17
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 14
1
7%
1
6%
1-15
5
36%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
3
21%
5
29%
29%
46-60
3
21%
3
18%
61-75
2
14%
3
18%
76-90
Пропущено
17
19
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
12%
3
16%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
4
24%
6
32%
31-45
4
24%
3
16%
46-60
5
29%
29%
1
5%
61-75
1
6%
5
26%
76-90
Забито
39
33
17 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
3
8%
3
9%
1-15
9
23%
3
9%
16-30
5
13%
9
27%
31-45
7
18%
5
15%
46-60
7
18%
7
21%
61-75
8
21%
6
18%
76-90
Пропущено
32
44
16 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 20
5
16%
6
14%
1-15
4
13%
6
14%
16-30
7
22%
8
18%
31-45
7
22%
7
16%
46-60
7
22%
4
9%
61-75
2
6%
13
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Магдебург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Падерборн - Магдебург 0:0 Магдебург - Шальке 04 3:0 Герта - Магдебург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:0
Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 МТК Будапешт - Магдебург 2:4 Сепси - Магдебург 2:1 Динамо Дрезден - Магдебург 2:2 Магдебург - Фортуна 2:3 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Магдебург - Ганза 1:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1
Нюрнберг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1
Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Ганза 3:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Ганза 3:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Герта 3:1
Результаты матчей
Магдебург
Нюрнберг
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:4
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:1
5 раз 21%
1:0
4 раза 17%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
6:4
1 раз 4%
2:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 42%
0
5 раз 21%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
6
1 раз 4%
1
10 раз 42%
2
6 раз 25%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
Магдебург
Нюрнберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
66
39
210
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
102
48
48
210
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
204
915
1014
519
420
321
123
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|13
|9
|2
|44 - 25
|48
|2.
|25
|14
|4
|7
|47 - 34
|46
|3.
|25
|12
|5
|8
|47 - 37
|41
|4.
|25
|11
|7
|7
|52 - 34
|40
|5.
|25
|11
|6
|8
|39 - 41
|39
|6.
|25
|10
|9
|6
|46 - 34
|39
|7.
|24
|11
|5
|8
|36 - 33
|38
|8.
|25
|9
|8
|8
|48 - 41
|35
|9.
|24
|9
|7
|8
|45 - 39
|34
|10.
|0:0
|25
|9
|7
|9
|34 - 43
|34
|11.
|24
|9
|5
|10
|35 - 40
|32
|12.
|0:0
|25
|8
|8
|9
|38 - 33
|32
|13.
|25
|8
|7
|10
|30 - 31
|31
|14.
|25
|9
|3
|13
|40 - 49
|30
|15.
|24
|7
|4
|13
|38 - 48
|25
|16.
|25
|7
|4
|14
|23 - 41
|25
|17.
|25
|7
|3
|15
|23 - 38
|24
|18.
|24
|3
|9
|12
|22 - 46
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|24 - 11
|26
|2.
|12
|7
|5
|0
|24 - 9
|26
|3.
|12
|7
|4
|1
|28 - 12
|25
|4.
|12
|8
|0
|4
|26 - 16
|24
|5.
|13
|7
|2
|4
|26 - 19
|23
|6.
|13
|6
|5
|2
|27 - 18
|23
|7.
|13
|7
|1
|5
|25 - 22
|22
|8.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|24 - 16
|22
|9.
|13
|6
|3
|4
|23 - 18
|21
|10.
|12
|5
|4
|3
|27 - 15
|19
|11.
|0:0
|12
|5
|4
|3
|18 - 18
|19
|12.
|12
|5
|3
|4
|18 - 18
|18
|13.
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|14.
|12
|5
|2
|5
|18 - 20
|17
|15.
|12
|4
|5
|3
|14 - 14
|17
|16.
|12
|5
|1
|6
|22 - 24
|16
|17.
|12
|4
|2
|6
|14 - 20
|14
|18.
|12
|2
|5
|5
|11 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|22 - 12
|24
|2.
|12
|6
|4
|2
|20 - 16
|22
|3.
|13
|6
|3
|4
|21 - 23
|21
|4.
|12
|5
|4
|3
|29 - 16
|19
|5.
|13
|4
|5
|4
|21 - 21
|17
|6.
|12
|4
|3
|5
|17 - 20
|15
|7.
|12
|4
|3
|5
|18 - 24
|15
|8.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|16 - 25
|15
|9.
|13
|4
|2
|7
|16 - 17
|14
|10.
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|11.
|12
|3
|3
|6
|21 - 23
|12
|12.
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|13.
|13
|3
|2
|8
|9 - 21
|11
|14.
|0:0
|12
|2
|4
|6
|14 - 17
|10
|15.
|12
|2
|3
|7
|16 - 24
|9
|16.
|12
|2
|1
|9
|14 - 30
|7
|17.
|12
|1
|4
|7
|11 - 30
|7
|18.
|12
|2
|0
|10
|8 - 21
|6
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|14 (4)
|Герта
|Табакович Харис
|13 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|12 (9)
|Нюрнберг
|Can Uzun
|12 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Гамбург
|Хайер Моритц
|1 7
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5