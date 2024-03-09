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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Зрители: 26500
Магдебург
0:1
Конец матча
Нюрнберг
0'
37' Желтая карточка
Гиамера Ян
77' Желтая карточка
Tobias Mueller
0:1
80' Гол
Can Uzun
90'+5

Ход матча

37'
 
Гиамера Ян
56'
Бокхорн Эберт
Конде Амара
 
60'
 
Шлаймер Лукас
Андерссон Себастьян
77'
Tobias Mueller
 
77'
Emir Kuhinja
Нолленбергер Александер
 
80'
0:1
Can Uzun
(Браун Натаниэль)
81'
Сека Джейсон
Атик Бариш
 
81'
Амаечи Ксавьер
Ито Тацуя
 
82'
 
Думан Тайлан
Can Uzun
90'
 
Хунгбо Джозеф
Векессер Эрик

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 726 Количество передач 219
  • 74 Владение мячом, % 26
1
Райманн
Доминик
21
Tobias
Mueller
6
Эльфадли
Даниэль
15
Эбер
Даниэль
19
Белль-Белль
Леон
25
Гнака
Силас
29
Конде
Амара
11
Эль-Ханкури
Мохамед
17
Нолленбергер
Александер
23
Атик
Бариш
37
Ито
Тацуя
1
Клаус
Карл
28
Гиамера
Ян
44
Ельч
Финн
38
Хорн
Яннес
27
Браун
Натаниэль
14
Голлер
Беньямин
17
Кастроп
Йенс
6
Флик
Флориан
42
Can
Uzun
13
Векессер
Эрик
20
Андерссон
Себастьян
Магдебург
3-4-3
Нюрнберг
4-5-1

История личных встреч

Магдебург
Нюрнберг

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

Б2
1:0
Б2
2:2
Б2
1:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулер Лука 5 0.2
Атик Бариш 4 0.16
Гнака Силас 4 0.16
Кастаньос Люк 4 0.16
Бокхорн Эберт 3 0.12
Кремпицки Коннор 3 0.12
Эль-Ханкури Мохамед 3 (1) 0.12
Арслан Ахмет 2 0.08
Ито Тацуя 2 0.08
Сека Джейсон 1 0.04
Конде Амара 1 0.04
Белль-Белль Леон 1 0.04
Амаечи Ксавьер 1 0.04
Tobias Mueller 1 0.04
Югоне Жан 1 0.04
Emir Kuhinja 1 0.04
Пиччини Кристиано 1 (1) 0.04
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Can Uzun 13 (3) 0.52
Окунуки Кандзи 3 0.12
Шлаймер Лукас 3 0.12
Кастроп Йенс 3 0.12
Хандверкер Тим 2 (1) 0.08
Андерссон Себастьян 2 0.08
Голлер Беньямин 2 0.08
Хаяси Даити 2 0.08
Гиамера Ян 1 0.04
Лохкемпер Феликс 1 0.04
Флик Флориан 1 0.04
Маркес Иван 1 0.04
Браун Натаниэль 0 0
Векессер Эрик 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Хорн Яннес 0 0

Карточки

Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 9 0
Эбер Даниэль 5 1
Югоне Жан 5 1
Эльфадли Даниэль 2 2
Бокхорн Эберт 5 0
Кастаньос Люк 4 0
Кремпицки Коннор 4 0
Tobias Mueller 4 0
Эль-Ханкури Мохамед 4 0
Белль-Белль Леон 4 0
Сека Джейсон 4 0
Шулер Лука 2 1
Пиччини Кристиано 2 0
Арслан Ахмет 2 0
Гнака Силас 2 0
Ито Тацуя 2 0
Амаечи Ксавьер 2 0
Лоуренс Джеймс 1 0
Конде Амара 1 0
Кристиан Титц 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 9 2
Маркес Иван 5 1
Хорн Яннес 6 0
Гиамера Ян 5 0
Матения Кристиан 3 1
Браун Натаниэль 4 0
Флик Флориан 4 0
Окунуки Кандзи 3 0
Голлер Беньямин 3 0
Can Uzun 3 0
Гюрлеен Ахмет 1 1
Валентини Энрико 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Векессер Эрик 2 0
Хандверкер Тим 2 0
Хаяси Даити 2 0
Хунгбо Джозеф 2 0
Ельч Финн 2 0
Филь Кристиан 1 0
Гайс Йоханнес 1 0
Думан Тайлан 1 0
Клаус Карл 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Лоун Али 1 0

Результаты матчей

Магдебург
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)
Нюрнберг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

8
7
Магдебург
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Нюрнберг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

8
16
Магдебург
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
28% (7)
24% (6)
Нюрнберг
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
24% (6)
52% (13)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

19
12

Упущенные победы

16
23

Голы по времени матча

Забито

25
17
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
2
8%
2
12%
1-15
4
16%
1
6%
16-30
5
20%
6
35%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
4
16%
4
24%
61-75
6
24%
4
24%
76-90

Пропущено

16
25
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
19%
3
12%
1-15
3
19%
5
20%
16-30
3
19%
2
8%
31-45
3
19%
4
16%
46-60
2
13%
3
12%
61-75
2
13%
8
32%
76-90

Забито

14
17
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 15
1
7%
1
6%
1-15
5
36%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
3
21%
5
29%
29%
46-60
3
21%
3
18%
61-75
2
14%
3
18%
76-90

Пропущено

17
19
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
12%
3
16%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
4
24%
6
32%
31-45
4
24%
3
16%
46-60
5
29%
29%
1
5%
61-75
1
6%
5
26%
76-90

Забито

39
34
17 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 10
6 Не забивали 4
3
8%
3
9%
1-15
9
23%
3
9%
16-30
5
13%
9
26%
31-45
7
18%
5
15%
46-60
7
18%
7
21%
61-75
8
21%
7
21%
76-90

Пропущено

33
44
16 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 20
5
15%
6
14%
1-15
4
12%
6
14%
16-30
7
21%
8
18%
31-45
7
21%
7
16%
46-60
7
21%
4
9%
61-75
3
9%
13
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Магдебург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Падерборн - Магдебург 0:0 Магдебург - Шальке 04 3:0 Герта - Магдебург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:0
Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 МТК Будапешт - Магдебург 2:4 Сепси - Магдебург 2:1 Динамо Дрезден - Магдебург 2:2 Магдебург - Фортуна 2:3 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Магдебург - Ганза 1:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1
Нюрнберг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1
Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Ганза 3:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Ганза 3:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Герта 3:1

Результаты матчей

Магдебург
Нюрнберг

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:4
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
6:4
1 раз 4%
2:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
0
6 раз 24%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
6
1 раз 4%
1
11 раз 44%
2
6 раз 24%
0
4 раза 16%
3
4 раза 16%

Тоталы голов в матче

Магдебург
Нюрнберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
2
5
8
1.5
6
6
3
10
2.5
2
10
2
11
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
11
2
4
8
1.5
4
9
2
10
2.5
2
11
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
21
4
9
16
1.5
10
15
5
20
2.5
4
21
3
22
3.5
1
24
4.5
1
24
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 24 13 9 2 44 - 25 48
2.
Хольштайн Киль
 25 14 4 7 47 - 34 46
3.
Гамбург
 25 12 5 8 47 - 37 41
4.
Фортуна
 25 11 7 7 52 - 34 40
5.
Падерборн
 25 11 6 8 39 - 41 39
6.
Ганновер 96
 25 10 9 6 46 - 34 39
7.
Гройтер Фюрт
 24 11 5 8 36 - 33 38
8.
Нюрнберг
 25 10 6 9 35 - 43 36
9.
Карлсруэ
 25 9 8 8 48 - 41 35
10.
Герта
 24 9 7 8 45 - 39 34
11.
Эльвeрсберг
 24 9 5 10 35 - 40 32
12.
Магдебург
 25 8 7 10 38 - 34 31
13.
Веен Висбаден
 25 8 7 10 30 - 31 31
14.
Шальке 04
 25 9 3 13 40 - 49 30
15.
Кайзерслаутерн
 24 7 4 13 38 - 48 25
16.
Ганза
 25 7 4 14 23 - 41 25
17.
Айнтрахт Бр
 25 7 3 15 23 - 38 24
18.
Оснабрюк
 24 3 9 12 22 - 46 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 12 8 2 2 24 - 11 26
2.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 24 - 9 26
3.
Ганновер 96
 12 7 4 1 28 - 12 25
4.
Гамбург
 12 8 0 4 26 - 16 24
5.
Шальке 04
 13 7 2 4 26 - 19 23
6.
Карлсруэ
 13 6 5 2 27 - 18 23
7.
Хольштайн Киль
 13 7 1 5 25 - 22 22
8.
Магдебург
 13 6 3 4 24 - 17 21
9.
Фортуна
 13 6 3 4 23 - 18 21
10.
Герта
 12 5 4 3 27 - 15 19
11.
Нюрнберг
 12 5 4 3 18 - 18 19
12.
Падерборн
 12 5 3 4 18 - 18 18
13.
Айнтрахт Бр
 13 5 3 5 15 - 17 18
14.
Эльвeрсберг
 12 5 2 5 18 - 20 17
15.
Веен Висбаден
 12 4 5 3 14 - 14 17
16.
Кайзерслаутерн
 12 5 1 6 22 - 24 16
17.
Ганза
 12 4 2 6 14 - 20 14
18.
Оснабрюк
 12 2 5 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 12 7 3 2 22 - 12 24
2.
Санкт-Паули
 12 6 4 2 20 - 16 22
3.
Падерборн
 13 6 3 4 21 - 23 21
4.
Фортуна
 12 5 4 3 29 - 16 19
5.
Нюрнберг
 13 5 2 6 17 - 25 17
6.
Гамбург
 13 4 5 4 21 - 21 17
7.
Эльвeрсберг
 12 4 3 5 17 - 20 15
8.
Герта
 12 4 3 5 18 - 24 15
9.
Веен Висбаден
 13 4 2 7 16 - 17 14
10.
Ганновер 96
 13 3 5 5 18 - 22 14
11.
Карлсруэ
 12 3 3 6 21 - 23 12
12.
Гройтер Фюрт
 12 3 3 6 12 - 22 12
13.
Ганза
 13 3 2 8 9 - 21 11
14.
Магдебург
 12 2 4 6 14 - 17 10
15.
Кайзерслаутерн
 12 2 3 7 16 - 24 9
16.
Шальке 04
 12 2 1 9 14 - 30 7
17.
Оснабрюк
 12 1 4 7 11 - 30 7
18.
Айнтрахт Бр
 12 2 0 10 8 - 21 6
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 16 (4)
Фортуна Цолис Христос 14 (4)
Герта Табакович Харис 13 (3)
Нюрнберг Can Uzun 13 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 12 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Гамбург Хайер Моритц 1 7
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Гиамера Ян получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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