Тур: 25. Стадион: МДСС-Арена. Зрители: 26500
Ход матча
37'
77'
80'
0:1
82'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 1
-
8 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
726 Количество передач 219
-
74 Владение мячом, % 26
15
Эбер
Даниэль
25
Гнака
Силас
29
Конде
Амара
23
Атик
Бариш
37
Ито
Тацуя
28
Гиамера
Ян
44
Ельч
Финн
38
Хорн
Яннес
17
Кастроп
Йенс
42
Can
Uzun
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Эбер ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Атик БаришНападающий
-
37 Ито ТацуяНападающий
- Запасные игроки
-
30 Крут НоаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Югоне ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Сека ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Emir Kuhinja
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Гиамера ЯнЗащитник
-
44 Ельч ФиннЗащитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Can UzunПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Маркес ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Филь Кристиан
История личных встреч
Магдебург
Нюрнберг
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулер Лука
|5
|0.2
|Атик Бариш
|4
|0.16
|Гнака Силас
|4
|0.16
|Кастаньос Люк
|4
|0.16
|Бокхорн Эберт
|3
|0.12
|Кремпицки Коннор
|3
|0.12
|Эль-Ханкури Мохамед
|3 (1)
|0.12
|Арслан Ахмет
|2
|0.08
|Ито Тацуя
|2
|0.08
|Сека Джейсон
|1
|0.04
|Конде Амара
|1
|0.04
|Белль-Белль Леон
|1
|0.04
|Амаечи Ксавьер
|1
|0.04
|Tobias Mueller
|1
|0.04
|Югоне Жан
|1
|0.04
|Emir Kuhinja
|1
|0.04
|Пиччини Кристиано
|1 (1)
|0.04
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Can Uzun
|13 (3)
|0.52
|Окунуки Кандзи
|3
|0.12
|Шлаймер Лукас
|3
|0.12
|Кастроп Йенс
|3
|0.12
|Хандверкер Тим
|2 (1)
|0.08
|Андерссон Себастьян
|2
|0.08
|Голлер Беньямин
|2
|0.08
|Хаяси Даити
|2
|0.08
|Гиамера Ян
|1
|0.04
|Лохкемпер Феликс
|1
|0.04
|Флик Флориан
|1
|0.04
|Маркес Иван
|1
|0.04
|Браун Натаниэль
|0
|0
|Векессер Эрик
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Хорн Яннес
|0
|0
Карточки
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|9
|0
|Эбер Даниэль
|5
|1
|Югоне Жан
|5
|1
|Эльфадли Даниэль
|2
|2
|Бокхорн Эберт
|5
|0
|Кастаньос Люк
|4
|0
|Кремпицки Коннор
|4
|0
|Tobias Mueller
|4
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|4
|0
|Белль-Белль Леон
|4
|0
|Сека Джейсон
|4
|0
|Шулер Лука
|2
|1
|Пиччини Кристиано
|2
|0
|Арслан Ахмет
|2
|0
|Гнака Силас
|2
|0
|Ито Тацуя
|2
|0
|Амаечи Ксавьер
|2
|0
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|Конде Амара
|1
|0
|Кристиан Титц
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастроп Йенс
|9
|2
|Маркес Иван
|5
|1
|Хорн Яннес
|6
|0
|Гиамера Ян
|5
|0
|Матения Кристиан
|3
|1
|Браун Натаниэль
|4
|0
|Флик Флориан
|4
|0
|Окунуки Кандзи
|3
|0
|Голлер Беньямин
|3
|0
|Can Uzun
|3
|0
|Гюрлеен Ахмет
|1
|1
|Валентини Энрико
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Векессер Эрик
|2
|0
|Хандверкер Тим
|2
|0
|Хаяси Даити
|2
|0
|Хунгбо Джозеф
|2
|0
|Ельч Финн
|2
|0
|Филь Кристиан
|1
|0
|Гайс Йоханнес
|1
|0
|Думан Тайлан
|1
|0
|Клаус Карл
|1
|0
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Лоун Али
|1
|0
Результаты матчей
Магдебург
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)
Нюрнберг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
8
7
Магдебург
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Нюрнберг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
8
16
Магдебург
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
28% (7)
24% (6)
Нюрнберг
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
24% (6)
52% (13)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
19
12
Упущенные победы
16
23
Голы по времени матча
Забито
25
17
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
2
8%
2
12%
1-15
4
16%
1
6%
16-30
5
20%
6
35%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
4
16%
4
24%
61-75
6
24%
4
24%
76-90
Пропущено
16
25
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
19%
3
12%
1-15
3
19%
5
20%
16-30
3
19%
2
8%
31-45
3
19%
4
16%
46-60
2
13%
3
12%
61-75
2
13%
8
32%
76-90
Забито
14
17
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 15
1
7%
1
6%
1-15
5
36%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
3
21%
5
29%
29%
46-60
3
21%
3
18%
61-75
2
14%
3
18%
76-90
Пропущено
17
19
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
12%
3
16%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
4
24%
6
32%
31-45
4
24%
3
16%
46-60
5
29%
29%
1
5%
61-75
1
6%
5
26%
76-90
Забито
39
34
17 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 10
6 Не забивали 4
3
8%
3
9%
1-15
9
23%
3
9%
16-30
5
13%
9
26%
31-45
7
18%
5
15%
46-60
7
18%
7
21%
61-75
8
21%
7
21%
76-90
Пропущено
33
44
16 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 20
5
15%
6
14%
1-15
4
12%
6
14%
16-30
7
21%
8
18%
31-45
7
21%
7
16%
46-60
7
21%
4
9%
61-75
3
9%
13
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Магдебург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Падерборн - Магдебург 0:0 Магдебург - Шальке 04 3:0 Герта - Магдебург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:0
Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 МТК Будапешт - Магдебург 2:4 Сепси - Магдебург 2:1 Динамо Дрезден - Магдебург 2:2 Магдебург - Фортуна 2:3 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Магдебург - Ганза 1:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1
Нюрнберг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1
Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Ганза 3:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Ганза 3:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Герта 3:1
Результаты матчей
Магдебург
Нюрнберг
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:4
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
6:4
1 раз 4%
2:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
0
6 раз 24%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
6
1 раз 4%
1
11 раз 44%
2
6 раз 24%
0
4 раза 16%
3
4 раза 16%
Тоталы голов в матче
Магдебург
Нюрнберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
102
58
66
310
210
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
112
48
49
210
211
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
214
916
1015
520
421
322
124
124
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|14 (4)
|Герта
|Табакович Харис
|13 (3)
|Нюрнберг
|Can Uzun
|13 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|12 (9)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Гамбург
|Хайер Моритц
|1 7
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5