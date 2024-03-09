Тур: 25. Стадион: Брита-Арена.
0:0
Первый тайм: 22'
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
31 Владение мячом, % 69
Прогноз на матч от Liveresult
29
Гюнтер
Лассе
21
Каде
Юлиус
18
Пртайин
Иван
20
Дем
Янник
11
Шауб
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Полузащитник
-
21 Каде ЮлиусПолузащитник
-
18 Пртайин ИванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Рибле НикоЗащитник
-
34 Чатич АмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Айдэйл ДжонНападающий
-
Главный тренер: Каучинский Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дем ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
25 Lars Gindorf
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Веен Висбаден
Ганновер 96
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
2
2.5
Среднее время на гол
45
36
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.25
1.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
51
Бомбардиры внутри турнира
Веен Висбаден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пртайин Иван
|8 (1)
|0.32
|Hyun-ju Lee
|4
|0.16
|Гоппел Теймен
|3
|0.12
|Ковачевич Франко
|3
|0.12
|Айдэйл Джон
|3 (1)
|0.12
|Вукотич Александар
|2
|0.08
|Хессер Робин
|1
|0.04
|Гюнтер Лассе
|1
|0.04
|Бэтцнер Ник
|1
|0.04
|Фроэзе Кианз
|1
|0.04
|Райнталер Макс
|1
|0.04
|Чатич Амар
|1
|0.04
|Якобсен Бьярке
|0
|0
|Фехнер Джино
|0
|0
|Карстенс Флориан
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|10 (6)
|0.4
|Нильсен Ховард
|7
|0.28
|Nicolo Tresoldi
|6
|0.24
|Фогльзаммер Андреас
|4
|0.16
|Хальстенберг Марсель
|4 (2)
|0.16
|Кён Деррик
|3
|0.12
|Enzo Leopold
|2
|0.08
|Шауб Луис
|2
|0.08
|Нойман Фил
|2
|0.08
|Кунце Фабиан
|1
|0.04
|Муроя Сэй
|1
|0.04
|Эрнст Себастьян
|1
|0.04
|Дем Янник
|0
|0
|Kolja Oudenne
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
Карточки
Веен Висбаден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анга-Лётшер Мартин
|6
|1
|Вукотич Александар
|6
|1
|Фехнер Джино
|6
|0
|Матисен Маркус
|5
|0
|Пртайин Иван
|5
|0
|Карстенс Флориан
|5
|0
|Чатич Амар
|2
|1
|Hyun-ju Lee
|2
|1
|Мокенхаупт Саша
|3
|0
|Фроэзе Кианз
|3
|0
|Штритцель Флориан
|2
|0
|Гоппел Теймен
|2
|0
|Хессер Робин
|2
|0
|Бэтцнер Ник
|2
|0
|Гюнтер Лассе
|2
|0
|Якобсен Бьярке
|1
|0
|Райнталер Макс
|1
|0
|Рибле Нико
|1
|0
|Ковачевич Франко
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хальстенберг Марсель
|4
|1
|Кунце Фабиан
|5
|0
|Нильсен Ховард
|3
|1
|Кристиансен Макс
|3
|1
|Цилер Рон-Роберт
|4
|0
|Нойман Фил
|4
|0
|Дем Янник
|3
|0
|Кён Деррик
|3
|0
|Фогльзаммер Андреас
|2
|0
|Тойхерт Седрик
|2
|0
|Муроя Сэй
|2
|0
|Аррей-Мби Брайт
|2
|0
|Enzo Leopold
|2
|0
|Шауб Луис
|0
|1
|Стефан Леитл
|1
|0
|Скотт Кристофер
|1
|0
|Эзех Бруклин
|1
|0
|Lars Gindorf
|1
|0
|Nicolo Tresoldi
|1
|0
|Yannik Luehrs
|1
|0
Результаты матчей
Веен Висбаден
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Ганновер 96
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
6
8
Веен Висбаден
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)
Ганновер 96
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
13
1
Упущенные победы
12
28
Веен Висбаден
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
21% (5)
33% (8)
Ганновер 96
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
46% (11)
25% (6)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
4% (1)
29% (7)
67% (16)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
18
36
Голы по времени матча
Забито
13
17
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 16
0
0%
4
24%
1-15
4
31%
5
29%
29%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
15%
3
18%
46-60
4
31%
1
6%
61-75
3
23%
3
18%
76-90
Пропущено
13
21
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
4
19%
16-30
2
15%
3
14%
31-45
4
31%
5
24%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
4
31%
6
29%
76-90
Забито
16
28
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
2
13%
5
18%
1-15
2
13%
1
4%
16-30
2
13%
4
14%
31-45
3
19%
2
7%
46-60
2
13%
8
29%
61-75
5
31%
8
29%
76-90
Пропущено
17
12
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
1
6%
2
17%
1-15
2
12%
4
33%
16-30
2
12%
3
25%
31-45
6
35%
2
17%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
4
24%
0
0%
76-90
Забито
29
45
10 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 13
5 Не забивали 5
2
7%
9
20%
1-15
6
21%
6
13%
16-30
2
7%
5
11%
31-45
5
17%
5
11%
46-60
6
21%
9
20%
61-75
8
28%
11
24%
76-90
Пропущено
30
33
9 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 18
1
3%
2
6%
1-15
4
13%
8
24%
16-30
4
13%
6
18%
31-45
10
33%
7
21%
46-60
3
10%
4
12%
61-75
8
27%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Веен Висбаден
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Веен Висбаден - Шотт Майнц 3:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0
Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Веен Висбаден - Герта 3:1 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Веен Висбаден - Зандхаузен 2:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - Шотт Майнц 6:2 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1
Ганновер 96
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гамбург - Ганновер 96 3:4
Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 2:2 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3
Результаты матчей
Веен Висбаден
Ганновер 96
Точный счет
1:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:2
4 раза 33%
2:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 73%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
9 раз 75%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Точный счет
2:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 21%
1:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:2
6 раз 25%
2:1
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 50%
0
5 раз 21%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
2
13 раз 54%
0
5 раз 21%
1
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Веен Висбаден
Ганновер 96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
111
29
111
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
84
58
66
211
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
195
717
177
321
420
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|13
|9
|2
|44 - 25
|48
|2.
|0:0
|25
|13
|5
|7
|46 - 34
|44
|3.
|25
|12
|5
|8
|47 - 37
|41
|4.
|25
|11
|7
|7
|52 - 34
|40
|5.
|0:0
|25
|11
|6
|8
|36 - 38
|39
|6.
|0:0
|25
|10
|9
|6
|45 - 33
|39
|7.
|24
|11
|5
|8
|36 - 33
|38
|8.
|0:0
|25
|9
|9
|7
|48 - 40
|36
|9.
|24
|9
|7
|8
|45 - 39
|34
|10.
|24
|9
|6
|9
|34 - 43
|33
|11.
|24
|9
|5
|10
|35 - 40
|32
|12.
|24
|8
|7
|9
|38 - 33
|31
|13.
|0:0
|25
|8
|7
|10
|29 - 30
|31
|14.
|0:0
|25
|9
|3
|13
|37 - 46
|30
|15.
|24
|7
|4
|13
|38 - 48
|25
|16.
|25
|7
|4
|14
|23 - 41
|25
|17.
|25
|7
|3
|15
|23 - 38
|24
|18.
|24
|3
|9
|12
|22 - 46
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|24 - 11
|26
|2.
|12
|7
|5
|0
|24 - 9
|26
|3.
|0:0
|12
|7
|4
|1
|28 - 12
|25
|4.
|12
|8
|0
|4
|26 - 16
|24
|5.
|0:0
|13
|7
|2
|4
|23 - 16
|23
|6.
|0:0
|13
|6
|5
|2
|27 - 18
|23
|7.
|12
|6
|3
|3
|24 - 16
|21
|8.
|13
|6
|3
|4
|23 - 18
|21
|9.
|0:0
|13
|6
|2
|5
|24 - 22
|20
|10.
|12
|5
|4
|3
|27 - 15
|19
|11.
|12
|5
|4
|3
|18 - 18
|19
|12.
|0:0
|12
|5
|3
|4
|18 - 18
|18
|13.
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|14.
|12
|5
|2
|5
|18 - 20
|17
|15.
|0:0
|12
|4
|5
|3
|13 - 13
|17
|16.
|12
|5
|1
|6
|22 - 24
|16
|17.
|12
|4
|2
|6
|14 - 20
|14
|18.
|12
|2
|5
|5
|11 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|7
|3
|2
|22 - 12
|24
|2.
|12
|6
|4
|2
|20 - 16
|22
|3.
|0:0
|13
|6
|3
|4
|18 - 20
|21
|4.
|12
|5
|4
|3
|29 - 16
|19
|5.
|13
|4
|5
|4
|21 - 21
|17
|6.
|12
|4
|3
|5
|17 - 20
|15
|7.
|12
|4
|3
|5
|18 - 24
|15
|8.
|12
|4
|2
|6
|16 - 25
|14
|9.
|0:0
|13
|4
|2
|7
|16 - 17
|14
|10.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|17 - 21
|14
|11.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|21 - 22
|13
|12.
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|13.
|13
|3
|2
|8
|9 - 21
|11
|14.
|12
|2
|4
|6
|14 - 17
|10
|15.
|12
|2
|3
|7
|16 - 24
|9
|16.
|0:0
|12
|2
|1
|9
|14 - 30
|7
|17.
|12
|1
|4
|7
|11 - 30
|7
|18.
|12
|2
|0
|10
|8 - 21
|6
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|14 (4)
|Герта
|Табакович Харис
|13 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|12 (9)
|Нюрнберг
|Can Uzun
|12 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Гамбург
|Хайер Моритц
|1 7
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5