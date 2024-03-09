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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Зрители: 10089
Веен Висбаден
1:1
Конец матча
Ганновер 96
0'
25' Желтая карточка
Кунце Фабиан
1:0
33' Гол
Пртайин Иван
1:1
54' Гол
Фогльзаммер Андреас
63' Желтая карточка
Фехнер Джино
90'+4

Ход матча

25'
 
Кунце Фабиан
33'
Пртайин Иван
1:0
46'
 
Kolja Oudenne
Шауб Луис
52'
 
Фогльзаммер Андреас
Кунце Фабиан
54'
1:1
Фогльзаммер Андреас
(Хальстенберг Марсель)
63'
Фехнер Джино
 
67'
Айдэйл Джон
Ковачевич Франко
 
76'
Рибле Нико
Гюнтер Лассе
 
76'
Таффертсхофер Эммануэль
Каде Юлиус
 
76'
Анга-Лётшер Мартин
Гоппел Теймен
 
76'
 
Тойхерт Седрик
Эрнст Себастьян
87'
Аграфиотис Николас
Пртайин Иван
 
88'
 
Lars Gindorf
Нильсен Ховард

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 12
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 281 Количество передач 568
  • 34 Владение мячом, % 66
Прогноз на матч от Liveresult
16
Штритцель
Флориан
4
Мокенхаупт
Саша
24
Матисен
Маркус
26
Вукотич
Александар
9
Гоппел
Теймен
6
Фехнер
Джино
29
Гюнтер
Лассе
7
Хессер
Робин
21
Каде
Юлиус
18
Пртайин
Иван
14
Ковачевич
Франко
1
Цилер
Рон-Роберт
20
Дем
Янник
5
Нойман
Фил
4
Аррей-Мби
Брайт
23
Хальстенберг
Марсель
6
Кунце
Фабиан
11
Шауб
Луис
8
Enzo
Leopold
10
Эрнст
Себастьян
16
Нильсен
Ховард
9
Nicolo
Tresoldi
Веен Висбаден
3-3-2-2
Ганновер 96
4-1-2-1-2

История личных встреч

Веен Висбаден
Ганновер 96

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

История матчей

Б2
2:0
Б2
2:2
Б2
0:3
ТМК
1:2

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.25
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
51

Бомбардиры внутри турнира

Веен Висбаден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пртайин Иван 9 (1) 0.36
Hyun-ju Lee 4 0.16
Гоппел Теймен 3 0.12
Ковачевич Франко 3 0.12
Айдэйл Джон 3 (1) 0.12
Вукотич Александар 2 0.08
Хессер Робин 1 0.04
Гюнтер Лассе 1 0.04
Бэтцнер Ник 1 0.04
Фроэзе Кианз 1 0.04
Райнталер Макс 1 0.04
Чатич Амар 1 0.04
Якобсен Бьярке 0 0
Фехнер Джино 0 0
Карстенс Флориан 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 10 (6) 0.4
Нильсен Ховард 7 0.28
Nicolo Tresoldi 6 0.24
Фогльзаммер Андреас 5 0.2
Хальстенберг Марсель 4 (2) 0.16
Кён Деррик 3 0.12
Enzo Leopold 2 0.08
Шауб Луис 2 0.08
Нойман Фил 2 0.08
Кунце Фабиан 1 0.04
Муроя Сэй 1 0.04
Эрнст Себастьян 1 0.04
Дем Янник 0 0
Kolja Oudenne 0 0
Antonio Foti 0 0

Карточки

Веен Висбаден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анга-Лётшер Мартин 6 1
Вукотич Александар 6 1
Фехнер Джино 7 0
Матисен Маркус 5 0
Пртайин Иван 5 0
Карстенс Флориан 5 0
Чатич Амар 2 1
Hyun-ju Lee 2 1
Мокенхаупт Саша 3 0
Фроэзе Кианз 3 0
Штритцель Флориан 2 0
Гоппел Теймен 2 0
Хессер Робин 2 0
Бэтцнер Ник 2 0
Гюнтер Лассе 2 0
Якобсен Бьярке 1 0
Райнталер Макс 1 0
Рибле Нико 1 0
Ковачевич Франко 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 6 0
Хальстенберг Марсель 4 1
Нильсен Ховард 3 1
Кристиансен Макс 3 1
Цилер Рон-Роберт 4 0
Нойман Фил 4 0
Дем Янник 3 0
Кён Деррик 3 0
Фогльзаммер Андреас 2 0
Тойхерт Седрик 2 0
Муроя Сэй 2 0
Аррей-Мби Брайт 2 0
Enzo Leopold 2 0
Шауб Луис 0 1
Стефан Леитл 1 0
Скотт Кристофер 1 0
Эзех Бруклин 1 0
Lars Gindorf 1 0
Nicolo Tresoldi 1 0
Yannik Luehrs 1 0

Результаты матчей

Веен Висбаден
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Ганновер 96
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

7
9
Веен Висбаден
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)
Ганновер 96
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

13
1

Упущенные победы

12
28
Веен Висбаден
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
20% (5)
36% (9)
Ганновер 96
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (2)
28% (7)
64% (16)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

19
37

Голы по времени матча

Забито

14
18
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 16
0
0%
4
22%
1-15
4
29%
5
28%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
2
14%
4
22%
46-60
4
29%
1
6%
61-75
3
21%
3
17%
76-90

Пропущено

14
22
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
4
18%
16-30
2
14%
4
18%
31-45
5
36%
5
23%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
4
29%
6
27%
76-90

Забито

16
28
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
2
13%
5
18%
1-15
2
13%
1
4%
16-30
2
13%
4
14%
31-45
3
19%
2
7%
46-60
2
13%
8
29%
61-75
5
31%
8
29%
76-90

Пропущено

17
12
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
1
6%
2
17%
1-15
2
12%
4
33%
16-30
2
12%
3
25%
31-45
6
35%
2
17%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
4
24%
0
0%
76-90

Забито

30
46
11 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 13
5 Не забивали 5
2
7%
9
20%
1-15
6
20%
6
13%
16-30
3
10%
5
11%
31-45
5
17%
6
13%
46-60
6
20%
9
20%
61-75
8
27%
11
24%
76-90

Пропущено

31
34
9 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 19
1
3%
2
6%
1-15
4
13%
8
24%
16-30
4
13%
7
21%
31-45
11
35%
7
21%
46-60
3
10%
4
12%
61-75
8
26%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Веен Висбаден
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Веен Висбаден - Шотт Майнц 3:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0
Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Веен Висбаден - Герта 3:1 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Веен Висбаден - Зандхаузен 2:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - Шотт Майнц 6:2 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1
Ганновер 96
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гамбург - Ганновер 96 3:4
Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 2:2 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3

Результаты матчей

Веен Висбаден
Ганновер 96

Точный счет

1:1
5 раз 42%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:2
4 раза 33%
2:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
9 раз 75%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
9 раз 75%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Точный счет

2:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 24%
1:0
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:2
6 раз 24%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 52%
0
5 раз 20%
2
4 раза 16%
3
3 раза 12%
2
13 раз 52%
0
5 раз 20%
1
3 раза 12%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Веен Висбаден
Ганновер 96

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
1
2
10
1.5
11
1
1
11
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
4
5
8
1.5
6
7
2
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
20
5
7
18
1.5
17
8
3
22
2.5
4
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 24 13 9 2 44 - 25 48
2.
Хольштайн Киль
 25 14 4 7 47 - 34 46
3.
Гамбург
 25 12 5 8 47 - 37 41
4.
Фортуна
 25 11 7 7 52 - 34 40
5.
Падерборн
 25 11 6 8 39 - 41 39
6.
Ганновер 96
 25 10 9 6 46 - 34 39
7.
Гройтер Фюрт
 24 11 5 8 36 - 33 38
8.
Карлсруэ
 25 9 8 8 48 - 41 35
9.
Герта
 24 9 7 8 45 - 39 34
10.
Нюрнберг
 24 9 6 9 34 - 43 33
11.
Эльвeрсберг
 24 9 5 10 35 - 40 32
12.
Магдебург
 24 8 7 9 38 - 33 31
13.
Веен Висбаден
 25 8 7 10 30 - 31 31
14.
Шальке 04
 25 9 3 13 40 - 49 30
15.
Кайзерслаутерн
 24 7 4 13 38 - 48 25
16.
Ганза
 25 7 4 14 23 - 41 25
17.
Айнтрахт Бр
 25 7 3 15 23 - 38 24
18.
Оснабрюк
 24 3 9 12 22 - 46 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 12 8 2 2 24 - 11 26
2.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 24 - 9 26
3.
Ганновер 96
 12 7 4 1 28 - 12 25
4.
Гамбург
 12 8 0 4 26 - 16 24
5.
Шальке 04
 13 7 2 4 26 - 19 23
6.
Карлсруэ
 13 6 5 2 27 - 18 23
7.
Хольштайн Киль
 13 7 1 5 25 - 22 22
8.
Магдебург
 12 6 3 3 24 - 16 21
9.
Фортуна
 13 6 3 4 23 - 18 21
10.
Герта
 12 5 4 3 27 - 15 19
11.
Нюрнберг
 12 5 4 3 18 - 18 19
12.
Падерборн
 12 5 3 4 18 - 18 18
13.
Айнтрахт Бр
 13 5 3 5 15 - 17 18
14.
Эльвeрсберг
 12 5 2 5 18 - 20 17
15.
Веен Висбаден
 12 4 5 3 14 - 14 17
16.
Кайзерслаутерн
 12 5 1 6 22 - 24 16
17.
Ганза
 12 4 2 6 14 - 20 14
18.
Оснабрюк
 12 2 5 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 12 7 3 2 22 - 12 24
2.
Санкт-Паули
 12 6 4 2 20 - 16 22
3.
Падерборн
 13 6 3 4 21 - 23 21
4.
Фортуна
 12 5 4 3 29 - 16 19
5.
Гамбург
 13 4 5 4 21 - 21 17
6.
Эльвeрсберг
 12 4 3 5 17 - 20 15
7.
Герта
 12 4 3 5 18 - 24 15
8.
Нюрнберг
 12 4 2 6 16 - 25 14
9.
Веен Висбаден
 13 4 2 7 16 - 17 14
10.
Ганновер 96
 13 3 5 5 18 - 22 14
11.
Карлсруэ
 12 3 3 6 21 - 23 12
12.
Гройтер Фюрт
 12 3 3 6 12 - 22 12
13.
Ганза
 13 3 2 8 9 - 21 11
14.
Магдебург
 12 2 4 6 14 - 17 10
15.
Кайзерслаутерн
 12 2 3 7 16 - 24 9
16.
Шальке 04
 12 2 1 9 14 - 30 7
17.
Оснабрюк
 12 1 4 7 11 - 30 7
18.
Айнтрахт Бр
 12 2 0 10 8 - 21 6
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 16 (4)
Фортуна Цолис Христос 14 (4)
Герта Табакович Харис 13 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 12 (9)
Нюрнберг Can Uzun 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Гамбург Хайер Моритц 1 7
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Г О О О О Л - Пртайин Иван бьет в цель!
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    • 25'
      Кунце Фабиан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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