Тур: 20. Стадион: ВТБ Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
31
Лещук
Игорь
74
Фомин
Даниил
24
Чавес
Луис
89
Бителло
88
Шелия
Гиорги
75
Гандри
Надер
- Основной состав
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
-
24 Чавес ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 БителлоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
76 Купцов ИльяВратарь
- Вратарь
-
59 Лепский ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Смолов ФёдорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Личка Марцел
- Основной состав
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
- Защитник
-
75 Гандри НадерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
40 Уциев РизванЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Ловат ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Гбамбле НенеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ромащенко Мирослав
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Динамо Москва
Ахмат
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
31.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 7 побед
33 матча
36.4%
33.3%
30.3%
12 побед 11 ничьих 10 побед
Первый тайм
21.2%
51.5%
27.3%
7 побед 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.4%
36.4%
21.2%
14 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
13
Голов в среднем за матч
1.59
0.81
Среднее время на гол
56
110
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.06
1
Среднее время на гол
84
90
Всего голов
44
30
Голов в среднем за матч
1.33
0.91
Тотал матчей
2.5
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
67
99
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюкавин Константин
|8
|0.42
|Бителло
|4
|0.21
|Смолов Фёдор
|4 (2)
|0.21
|Макаров Денис
|4
|0.21
|Нгамалё Николя
|2
|0.11
|Чавес Луис
|2
|0.11
|Гладышев Ярослав
|2
|0.11
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.05
|Фернандес Роберто
|1
|0.05
|Захарян Арсен
|1
|0.05
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.05
|Бессмертный Станислав
|1
|0.05
|Лаксальт Диего
|0
|0
|Фомин Даниил
|0
|0
|Бальбуэна Фабиан
|0
|0
|Карраскаль Хорхе
|0
|0
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Мохамед II
|5 (4)
|0.26
|Агаларов Гамид
|3 (2)
|0.16
|Ильин Владимир
|2
|0.11
|Ковачев Светослав
|2
|0.11
|Тимофеев Артём
|2
|0.11
|Бериша Бернард
|1
|0.05
|Тодорович Дарко
|1
|0.05
|Камило Рейжерс
|1
|0.05
|Семёнов Андрей
|1
|0.05
|Олейников Иван
|1
|0.05
|Харин Евгений
|0
|0
|Диванович Заим
|0
|0
Карточки
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальбуэна Фабиан
|5
|0
|Фернандес Роберто
|5
|0
|Лаксальт Диего
|4
|0
|Чавес Луис
|4
|0
|Макаров Денис
|4
|0
|Маричаль Николас
|2
|1
|Смолов Фёдор
|2
|0
|Фомин Даниил
|2
|0
|Даса Элазар
|2
|0
|Шунин Антон
|1
|0
|Лещук Игорь
|1
|0
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0
|Нгамалё Николя
|1
|0
|Карраскаль Хорхе
|1
|0
|Лесовой Даниил
|1
|0
|Гладышев Ярослав
|1
|0
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Семёнов Андрей
|4
|1
|Тимофеев Артём
|5
|0
|Швец Антон
|5
|0
|Бериша Бернард
|4
|0
|Харин Евгений
|4
|0
|Камило Рейжерс
|3
|0
|Камилов Владислав
|3
|0
|Богосавац Мирослав
|3
|0
|Тодорович Дарко
|3
|0
|Челикович Ясмин
|3
|0
|Уциев Ризван
|2
|0
|Шелия Гиорги
|2
|0
|Ильин Владимир
|2
|0
|Олейников Иван
|2
|0
|Агаларов Гамид
|2
|0
|Быстров Марат
|0
|1
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Конате Мохамед II
|1
|0
|Волков Владислав II
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Москва
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Ахмат
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
4
Динамо Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Ахмат
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
8
Упущенные победы
20
9
Динамо Москва
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Ахмат
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
22
13
Голы по времени матча
Забито
13
7
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
1
8%
4
57%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
4
31%
2
29%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
6
55%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
18%
76-90
Забито
20
13
13 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
5
25%
2
15%
1-15
3
15%
3
23%
16-30
5
25%
4
31%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
2
10%
2
15%
76-90
Пропущено
14
11
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
7%
2
18%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
3
27%
76-90
Забито
33
20
17 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 10
3 Не забивали 5
7
21%
2
10%
1-15
4
12%
4
20%
16-30
6
18%
8
40%
31-45
7
21%
1
5%
46-60
6
18%
3
15%
61-75
3
9%
2
10%
76-90
Пропущено
21
22
10 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
2
10%
3
14%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
4
19%
10
45%
31-45
1
5%
4
18%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
7
33%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 0:3 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1
Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Санкт-Пёльтен - Динамо Москва 1:3 Динамо Москва - Елимай Семей 2:1 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Динамо Москва - Канвон 2:2 Динамо Москва - Канвон 2 2:2 Ботев Пловдив - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Аль-Вакра 9:2 Динамо Москва - Слован Братислава 2:1 Факел - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Рубин 1:0 Динамо Москва - Зенит 1:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - 2DROTS 2:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0 Сочи - Динамо Москва 3:3
Ахмат
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ахмат - Урал 1:0 Оренбург - Ахмат 2:1 Алания - Ахмат 0:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0
Енисей - Ахмат 1:2 Ахмат - Кызылжар 4:0 Ахмат - Нефтчи Фергана 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Ростов 0:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Ахмат 1:1 Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 1:2 Балтика - Ахмат 4:1 Зенит - Ахмат 2:1 Ростов - Ахмат 3:0 Ахмат - Рубин 0:1 Крылья Советов - Ахмат 0:3
Результаты матчей
Динамо Москва
Ахмат
Точный счет
2:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
1
5 раз 26%
3
4 раза 21%
0
3 раза 16%
1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Динамо Москва
Ахмат
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
82
54
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
54
64
18
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
136
118
415
415
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|39 - 18
|40
|2.
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|30 - 17
|39
|3.
|Заявка
|19
|9
|8
|2
|31 - 23
|35
|4.
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|34 - 25
|32
|5.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|27 - 24
|31
|6.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|30 - 25
|31
|7.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|36 - 31
|29
|8.
|0:1 Заявка
|20
|8
|5
|7
|18 - 23
|29
|9.
|1:0 Заявка
|20
|8
|4
|8
|17 - 17
|28
|10.
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|28 - 30
|27
|11.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|16 - 20
|22
|12.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|19 - 23
|20
|13.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|19 - 33
|19
|14.
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|20 - 29
|16
|15.
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|12 - 24
|14
|16.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|17 - 31
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 6
|26
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 10
|24
|3.
|1:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|13 - 5
|23
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 9
|23
|5.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 13
|21
|6.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 11
|21
|7.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|13 - 7
|20
|8.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|9.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 11
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 16
|12
|14.
|0:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 14
|12
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 10
|20
|2.
|0:1 Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 9
|17
|3.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 16
|15
|4.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 11
|13
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 15
|12
|6.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|14 - 14
|11
|7.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|10.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 18
|8
|11.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 17
|7
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 19
|7
|13.
|1:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|4 - 12
|5
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 18
|4
|15.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 20
|3
|16.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|4 - 13
|2
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|15 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|9 (2)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|8 (5)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (3)
|Крылья Советов
|Гарре Бенхамин
|8 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 8
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|9
|Краснодар
|Черников Александр
|8
|Оренбург
|Перес Матиас
|8
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Москва - Ахмат
Исход игры
Динамо Москва
84.3% (134)
Ничья
6.3% (10)
Ахмат
9.4% (15)
Тотал 2.5
Больше
59.32% (70)
Меньше
40.68% (48)
Обе команды забьют
Да
61.02% (72)
Нет
38.98% (46)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
37.1% (59)
2:0 Динамо Москва
13.2% (21)
1:0 Динамо Москва
13.2% (21)
3:1 Динамо Москва
4.4% (7)
1:1 Ничья
3.8% (6)
3:0 Динамо Москва
1.9% (3)
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