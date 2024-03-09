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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Динамо Москва
 
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Ахмат
Прогнозы 157
Динамо Москва 84.1% (132)
X 6.4% (10)
Ахмат 9.6% (15)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Лещук
Игорь
2
Даса
Элазар
18
Маричаль
Николас
6
Фернандес
Роберто
4
Паршивлюк
Сергей
74
Фомин
Даниил
24
Чавес
Луис
77
Макаров
Денис
8
Карраскаль
Хорхе
89
Бителло
70
Тюкавин
Константин
88
Шелия
Гиорги
15
Семёнов
Андрей
75
Гандри
Надер
6
Челикович
Ясмин
55
Тодорович
Дарко
16
Камило
Рейжерс
94
Тимофеев
Артём
8
Богосавац
Мирослав
59
Харин
Евгений
13
Конате
Мохамед
II
10
Садулаев
Лечи
Динамо Москва
4-2-3-1
Ахмат
3-4-3

История личных встреч

Динамо Москва
Ахмат

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
31.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 7 побед

33 матча

36.4%
33.3%
30.3%
12 побед 11 ничьих 10 побед

Первый тайм

21.2%
51.5%
27.3%
7 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.4%
36.4%
21.2%
14 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
К
2:1
ПЛ
2:1
К
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ТМК
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ТМС
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
6:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

27
13

Голов в среднем за матч

1.59
0.81

Среднее время на гол

56
110

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.06
1

Среднее время на гол

84
90

Всего голов

44
30

Голов в среднем за матч

1.33
0.91

Тотал матчей

2.5
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

67
99

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 8 0.42
Бителло 4 0.21
Смолов Фёдор 4 (2) 0.21
Макаров Денис 4 0.21
Нгамалё Николя 2 0.11
Чавес Луис 2 0.11
Гладышев Ярослав 2 0.11
Скопинцев Дмитрий 1 0.05
Фернандес Роберто 1 0.05
Захарян Арсен 1 0.05
Грулёв Вячеслав 1 0.05
Бессмертный Станислав 1 0.05
Лаксальт Диего 0 0
Фомин Даниил 0 0
Бальбуэна Фабиан 0 0
Карраскаль Хорхе 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 5 (4) 0.26
Агаларов Гамид 3 (2) 0.16
Ильин Владимир 2 0.11
Ковачев Светослав 2 0.11
Тимофеев Артём 2 0.11
Бериша Бернард 1 0.05
Тодорович Дарко 1 0.05
Камило Рейжерс 1 0.05
Семёнов Андрей 1 0.05
Олейников Иван 1 0.05
Харин Евгений 0 0
Диванович Заим 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальбуэна Фабиан 5 0
Фернандес Роберто 5 0
Лаксальт Диего 4 0
Чавес Луис 4 0
Макаров Денис 4 0
Маричаль Николас 2 1
Смолов Фёдор 2 0
Фомин Даниил 2 0
Даса Элазар 2 0
Шунин Антон 1 0
Лещук Игорь 1 0
Скопинцев Дмитрий 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Карраскаль Хорхе 1 0
Лесовой Даниил 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семёнов Андрей 4 1
Тимофеев Артём 5 0
Швец Антон 5 0
Бериша Бернард 4 0
Харин Евгений 4 0
Камило Рейжерс 3 0
Камилов Владислав 3 0
Богосавац Мирослав 3 0
Тодорович Дарко 3 0
Челикович Ясмин 3 0
Уциев Ризван 2 0
Шелия Гиорги 2 0
Ильин Владимир 2 0
Олейников Иван 2 0
Агаларов Гамид 2 0
Быстров Марат 0 1
Фузато Даниэл 1 0
Конате Мохамед II 1 0
Волков Владислав II 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Ахмат
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
4
Динамо Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Ахмат
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

20
9
Динамо Москва
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Ахмат
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

22
13

Голы по времени матча

Забито

13
7
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
1
8%
4
57%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
4
31%
2
29%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
6
55%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
18%
76-90

Забито

20
13
13 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
5
25%
2
15%
1-15
3
15%
3
23%
16-30
5
25%
4
31%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
2
10%
2
15%
76-90

Пропущено

14
11
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
7%
2
18%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
3
27%
76-90

Забито

33
20
17 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 10
3 Не забивали 5
7
21%
2
10%
1-15
4
12%
4
20%
16-30
6
18%
8
40%
31-45
7
21%
1
5%
46-60
6
18%
3
15%
61-75
3
9%
2
10%
76-90

Пропущено

21
22
10 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
2
10%
3
14%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
4
19%
10
45%
31-45
1
5%
4
18%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
7
33%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 0:3 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1
Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Санкт-Пёльтен - Динамо Москва 1:3 Динамо Москва - Елимай Семей 2:1 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Динамо Москва - Канвон 2:2 Динамо Москва - Канвон 2 2:2 Ботев Пловдив - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Аль-Вакра 9:2 Динамо Москва - Слован Братислава 2:1 Факел - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Рубин 1:0 Динамо Москва - Зенит 1:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - 2DROTS 2:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0 Сочи - Динамо Москва 3:3
Ахмат
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ахмат - Урал 1:0 Оренбург - Ахмат 2:1 Алания - Ахмат 0:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0
Енисей - Ахмат 1:2 Ахмат - Кызылжар 4:0 Ахмат - Нефтчи Фергана 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Ростов 0:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Ахмат 1:1 Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 1:2 Балтика - Ахмат 4:1 Зенит - Ахмат 2:1 Ростов - Ахмат 3:0 Ахмат - Рубин 0:1 Крылья Советов - Ахмат 0:3

Результаты матчей

Динамо Москва
Ахмат

Точный счет

2:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
1
5 раз 26%
3
4 раза 21%
0
3 раза 16%
1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
Ахмат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
2
5
4
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
4
6
4
1.5
1
8
4
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
13
6
11
8
1.5
4
15
4
15
2.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 20 12 4 4 39 - 18 40
2.
Краснодар
 Заявка 20 11 6 3 30 - 17 39
3.
Динамо Москва
 Заявка 19 9 8 2 31 - 23 35
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 20 8 8 4 34 - 25 32
5.
Спартак Москва
 Заявка 19 9 4 6 27 - 24 31
6.
Локомотив Москва
 Заявка 19 8 7 4 30 - 25 31
7.
Крылья Советов
 Заявка 20 8 5 7 36 - 31 29
8.
Рубин
 0:1 Заявка 20 8 5 7 18 - 23 29
9.
Пари НН
 1:0 Заявка 20 8 4 8 17 - 17 28
10.
Ростов
 Заявка 20 7 6 7 28 - 30 27
11.
Факел
 Заявка 19 5 7 7 16 - 20 22
12.
Ахмат
 Заявка 19 5 5 9 19 - 23 20
13.
Урал
 Заявка 20 5 4 11 19 - 33 19
14.
Оренбург
 Заявка 19 3 7 9 20 - 29 16
15.
Балтика
 Заявка 19 3 5 11 12 - 24 14
16.
Сочи
 Заявка 19 3 3 13 17 - 31 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 8 2 0 17 - 6 26
2.
Ростов
 Заявка 11 7 3 1 21 - 10 24
3.
Пари НН
 1:0 Заявка 10 7 2 1 13 - 5 23
4.
Спартак Москва
 Заявка 10 7 2 1 17 - 9 23
5.
Крылья Советов
 Заявка 10 6 3 1 26 - 13 21
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 6 3 1 20 - 11 21
7.
Динамо Москва
 Заявка 9 6 2 1 13 - 7 20
8.
Зенит
 Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
9.
Локомотив Москва
 Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
10.
Факел
 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
11.
Ахмат
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
12.
Балтика
 Заявка 10 3 3 4 8 - 11 12
13.
Урал
 Заявка 10 3 3 4 12 - 16 12
14.
Рубин
 0:1 Заявка 10 3 3 4 8 - 14 12
15.
Оренбург
 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
16.
Сочи
 Заявка 9 2 2 5 11 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 10 6 2 2 20 - 10 20
2.
Рубин
 0:1 Заявка 10 5 2 3 10 - 9 17
3.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
4.
Краснодар
 Заявка 10 3 4 3 13 - 11 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 9 3 3 3 15 - 15 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 2 5 3 14 - 14 11
7.
Факел
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
8.
Спартак Москва
 Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
9.
Ахмат
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
10.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 2 6 10 - 18 8
11.
Урал
 Заявка 10 2 1 7 7 - 17 7
12.
Оренбург
 Заявка 11 1 4 6 10 - 19 7
13.
Пари НН
 1:0 Заявка 10 1 2 7 4 - 12 5
14.
Сочи
 Заявка 10 1 1 8 6 - 18 4
15.
Ростов
 Заявка 9 0 3 6 7 - 20 3
16.
Балтика
 Заявка 9 0 2 7 4 - 13 2
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 15 (1)
Краснодар Кордоба Джон 9 (2)
Динамо Москва Тюкавин Константин 8 (5)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 8
Крылья Советов Костанца Фернандо 9
Краснодар Черников Александр 8
Оренбург Перес Матиас 8
Сочи Алвес Марсело 2 4
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 20-го тура Российской премьер-лиги московское "Динамо" принимает "Ахмат". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 марта 2024, осталось 12 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 37.1% пользователей.
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Прогнозы 157
Динамо Москва 84.1% (132)
X 6.4% (10)
Ахмат 9.6% (15)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Ахмат
3.95
5.00
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5.30
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Динамо Москва - Ахмат

Исход игры
Динамо Москва
84.3% (134)
Ничья
6.3% (10)
Ахмат
9.4% (15)
Тотал 2.5
Больше
59.32% (70)
Меньше
40.68% (48)
Обе команды забьют
Да
61.02% (72)
Нет
38.98% (46)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
37.1% (59)
2:0 Динамо Москва
13.2% (21)
1:0 Динамо Москва
13.2% (21)
3:1 Динамо Москва
4.4% (7)
1:1 Ничья
3.8% (6)
3:0 Динамо Москва
1.9% (3)
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