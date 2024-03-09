Ионов навесил на ближнюю штангу от угла поля, где Мишкич пяткой пытался сделать скидку, но мяч заработал еще один корнер.

После верховой борьбы в штрафной "Зенита" мяч отскочил к Филипенко, который из-за пределов зоны пробил по воротам, но не смог как следует попасть по снаряду.

Снег перестал сыпать в Екатеринбурге. Возможно, сейчас командам получится немного взвинтить темп. В перерыве наставник "Урала" Виктор Ганчаренко говорил, что его команде не хватает скорости впереди.

Сантос навесил с левого края в штрафную "Урала", откуда мяч был выбит защитниками.

Малькевич пострадал в одном из эпизодов, но смог быстро подняться с газона.

Бочеров от левой бровки навесил в центр штрафной "Зенита", где Мишкич боролся за мяч, но не смог выиграть вверх.

Клаудиньо классной передачей вывел Кассьерру и Мостового два в одного, но Кассьерра долго не мог принять решение и загубил атаку.

Замена в составе "Урала": Вместо Шеттине на поле вышел Бикфалви.

Кулаков сделал аккуратный заброс в сторону Бикфалви, но тому не позволили соперники добраться до мяча.

Бикфалви заработал первый угловой для "Урала" во втором тайме. Кулаков выполнил подачу в штрафную, где тот же Бикфалви пробил головой, но мяч рикошетом от Кассьерры покинул пределы поля.

Кассьерра пострадал в эпизоде с Бикфалви. Требуется медицинская помощь форварду санкт-петербургской команды.

Малькевич в касание покатил на Итало, которому к мячу не позволил добраться Марио Фернандес.

Кулаков отобрал мяч на фланге у Дугласа и рванул в быструю атаку, добрался до чужой штрафной и выполнил навес, где Эракович не позволил Шеттине нанести удар.

Клаудиньо пострадал от наступа соперника, но судья проглядел момент. Скамейка "Зенита" оказалась очень недовольна.

Клаудинью с помощью финта убрал Кулакова на фланге, но защитник не выключился из борьбы и вернул себе мяч.

"Зенит" пытается разыграть наверняка. Мало подач, практически нет ударов, но очень много игры низом. Однако "Урал" пока грамотно держит оборону.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Дуглас Сантос!!! Не получалось у "Зенита" с игры, зато помог стандарт! Пошла подача Артура от угла поля на ближнюю штангу "Урала", где Эракович головой скинул мяч в центр на Сантоса, а тот без сопротивления головой отправил мяч в сетку!

Малькевич неожиданно оказался с мячом на углу штрафной "Зенита", но слишком долго думал, что же ему сделать с мячом, поэтому Вендел смог его накрыть.

Артур получил мяч на чужой половине поля, сделал несколько шагов вперед и решил зарядить по воротам с дальней дистанции, но Помазун на месте.

Мишкич наказан желтой карточкой за удар по ногам Вендела.

Мостовой с неудобной ноги выполнил подачу в штрафную "Урала", где мяч в ходе борьбы ушел на угловой.

На ближнюю штангу "Урала" навесил Артур, где игрок "Зенита" в касание попробовал пробить, но попал в соперника.

33' Мостовой навесил на дальнюю штангу, где Артур принял мяч, качнул защитника и пробил по воротам, но Итало подставил свою голову под удар.

31' Филипенко отобрал мяч у Вендела и рванул в атаку, но бразилец остановил его с помощью фола.

30' Клаудиньо решил с дальней дистанции пробить по воротам "Урала" - мяч после двух рикошетов подряд прилетел точно к Помазуну.

29' Мяч угодил в руку игроку "Зенита" рядом со штрафной, но рука была опорной, поэтому судья оставил эпизод без внимания.

28' "Урал" насел на штрафную "Зенита", организовав несколько атак подряд, но ни одна из них не доставила серьезных проблем обороне гостей.

27' Тем временем снег усилился в Екатеринбурге. Посмотрим, какие изменения команды внесут в свою игру.

26' Эракович сделал пас на ход Артуру, но бразилец не успел добраться мяча.

25' Долго катает мяч "Зенит" на половине поля "Урала", но пока не может приблизиться к штрафной соперника.

23' Клаудиньо завалился на газон на входе в штрафную "Урала", но арбитр не увидел нарушения правил в данном эпизоде.

22' Не получилось у Фернандеса и Вендела что-то придумать на правом фланге, поэтому через центр "Зенит" перевел мяч на противоположную бровку.

21' Итало увидел свободный коридор, в который и пустил мяч в штрафную "Зенита", но Малькевич не понял замысел своего партнера.

20' Артур получил мяч на краю штрафной площади и прострелил в центр, где мяч достался Помазуну.

19' Артур навесил с углового на линию штрафной "Урала", где Эракович попытался пробить, но попал в защитников.

18' Артур немного заигрался на своей половине поля, собрал вокруг себя нескольких соперников и заставил их сфолить, закрывая мяч.

17' Перебрался "Урал" на чужую половину поля, но передача на фланг Малькевичу была перехвачена Фернандесом.

16' Клаудиньо с правого фланга навесил в центр штрафной "Урала", где Кассьерра отклеился от защитника и головой пробил по воротам, но не попал в створ.

15' Фернандес толкнул в спину Малькевича. Смог игрок "Урала" быстро подняться с газона, но пока испытает болезненные ощущения в спине.

14' Клаудиньо потерял мяч на своей половине поля, и Шеттине сразу рванул в атаку, но моментально его остановил Барриос.

13' Длинная передача последовала на Мостового, но вингер "Зенита" не смог добраться до мяча, который покинул пределы поля.

12' Фернандес получил мяч на углу штрафной, ушел от Малькевича и шведой зарядил в сторону ворот, но мяч не лег на ногу бразильцу.

10' Хозяева пытались организовать быстрый контрвыпад, но Барриос грамотно перекусил атаку "Урала".

9' Последовала подача в штрафную "Урала", где после отскока мяча игрок "Зенита" дважды попытался пробить, но оба раза попал в гущу защитников.

8' Мостовой с левого фланга навесил в штрафную "Урала", где защитник "шмелей" головой перевел мяч на угловой удар.

7' Разрезающий пас низом последовал в штрафную "Урала", но Кассьерра не добрался до этого мяча. Помазун чуть ли не впервые вступил сегодня в игру.

6' С фланга на фланг катают мяч зенитовцы, пытаясь найти свободные зоны. Однако пока "Урал" действует плотно в обороне.

5' Едва не получился опасный момент у ворот "Зенита", где Ионов мог оказаться один перед чужими воротами, но Адамов вовремя выдвинулся и кулаками выбил мяч за пределы штрафной.

4' Клаудинью сбил с ног Малькевича. Очень жесткий стык.

3' "Зенит" сразу забирает мяч под свой контроль, но хозяева не стесняются идти в активный прессинг.

2' Хозяева разыграли мяч с центра поля. "Урал" сегодня играет в домашней оранжево-черной форме, а "Зенит" вышел в белых футболках.