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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Урал
0:1
Второй тайм: 56'
Зенит
0'
0:1
38' Гол
Дуглас Сантос
42' Желтая карточка
Мишкич Даниэль

Ход матча

38'
0:1
Дуглас Сантос
(Артур Виктор Гимараес)
42'
Мишкич Даниэль
 
46'
Бикфалви Эрик
Гильерме Шеттине
 
Прогнозы 194
Урал 11.9% (23)
X 6.2% (12)
Зенит 82% (159)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Помазун
Илья
2
Бегич
Сильвие
24
Филипенко
Егор
16
Итало
15
Кулаков
Денис
17
Малькевич
Владислав
8
Мишкич
Даниэль
44
Сиссе
Ибраима
3
Бочеров
Валерий
9
Гильерме
Шеттине
11
Ионов
Алексей
16
Адамов
Денис
6
Фернандес
Марио
25
Эракович
Страхинья
27
Нино
III
3
Дуглас
Сантос
8
Вендел
Маркус
5
Барриос
Вильмар
11
Клаудиньо
9
Артур
Виктор
Гимараес
30
Кассьерра
Матео
17
Мостовой
Андрей
Урал
5-3-2
Зенит
4-3-3

История личных встреч

Урал
Зенит

4 матча

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

21 матч

4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 20 побед

Первый тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед

25 матчей

20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

8%
32%
60%
2 победы 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

8%
32%
60%
2 победы 8 ничьих 15 побед

История матчей

ТМК
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ТМК
1:1
ТМК
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ТМК
3:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
ПЛ
7:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.64
0.64

Среднее время на гол

141
140

Всего голов

42
21

Голов в среднем за матч

3
1.91

Среднее время на гол

30
47

Всего голов

49
30

Голов в среднем за матч

1.96
1.2

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

45
75

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Егорычев Андрей 5 0.25
Каштанов Алексей 3 (2) 0.15
Бикфалви Эрик 2 0.1
Мишкич Даниэль 2 (1) 0.1
Бегич Сильвие 2 0.1
Аюпов Тимур 1 0.05
Гильерме Шеттине 1 0.05
Эмерсон Иллой-Айет 1 0.05
Ишков Илья 1 0.05
Кулаков Денис 0 0
Юшин Александр 0 0
Малькевич Владислав 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассьерра Матео 14 0.7
Сергеев Иван 5 0.25
Вендел Маркус 4 0.2
Клаудиньо 3 (1) 0.15
Дуглас Сантос 2 0.1
Мантуан Густаво 2 0.1
Мостовой Андрей 2 0.1
Изидор Вильсон 2 0.1
Родригао де Соуза 1 0.05
Ерохин Александр 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Сутормин Алексей 0 0
Барриос Вильмар 0 0
Бакаев Зелимхан 0 0
Круговой Данил 0 0
Артур Виктор Гимараес 0 0
Эракович Страхинья 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 7 0
Гильерме Шеттине 3 1
Аюпов Тимур 4 0
Кулаков Денис 3 0
Помазун Илья 3 0
Егорычев Андрей 1 1
Мишкич Даниэль 2 0
Бевеев Мингиян 2 0
Газинский Юрий 0 1
Бикфалви Эрик 1 0
Сиссе Ибраима 1 0
Юшин Александр 1 0
Мамин Артём 1 0
Каштанов Алексей 1 0
Итало 1 0
Бочеров Валерий 1 0
Ишков Илья 1 0
Виктор Ганчаренко 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эракович Страхинья 5 0
Алип Нуралы 4 0
Барриос Вильмар 2 1
Дуглас Сантос 3 0
Вендел Маркус 3 0
Родригао де Соуза 2 0
Сергеев Иван 2 0
Кассьерра Матео 2 0
Караваев Вячеслав 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Клаудиньо 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Мантуан Густаво 1 0

Результаты матчей

Урал
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Зенит
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
4
Урал
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Зенит
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

5
16
Урал
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Зенит
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

18
7

Упущенные победы

8
20

Голы по времени матча

Забито

11
16
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
1
9%
3
19%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
3
27%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
27%
4
25%
76-90

Пропущено

12
9
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
17%
3
33%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
3
33%
76-90

Забито

8
18
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
1
13%
2
11%
1-15
2
25%
3
17%
16-30
1
13%
4
22%
31-45
3
38%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
13%
5
28%
76-90

Пропущено

16
9
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
13%
2
22%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
3
19%
1
11%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
5
31%
1
11%
61-75
3
19%
3
33%
76-90

Забито

19
34
9 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 13
8 Не забивали 1
2
11%
5
15%
1-15
4
21%
4
12%
16-30
3
16%
7
21%
31-45
6
32%
5
15%
46-60
0
0%
4
12%
61-75
4
21%
9
26%
76-90

Пропущено

28
18
13 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 10
4
14%
5
28%
1-15
4
14%
2
11%
16-30
5
18%
2
11%
31-45
2
7%
2
11%
46-60
7
25%
1
6%
61-75
6
21%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ахмат - Урал 1:0 Краснодар - Урал 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Урал 4:2
Зенит - Урал 1:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Краснодар 3:1 Крылья Советов - Урал 3:1 Урал - Рубин 0:1 Ростов - Урал 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 1:4 Урал - Локомотив Москва 2:2 Урал - Рубин 2:0 Ростов - Урал 2:2 Краснодар - Урал 2:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Урал - Факел 0:0 Урал - Ахмат 0:1
Зенит
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Сантос 4:1 Зенит - Аль-Райян 2:4 Зенит - Шанхай Шеньхуа 6:0
Зенит - Ноа Ереван 0:0 Зенит - Аль-Духаиль 2:0 Зенит - Аль-Фатех 1:1 Зенит - Урал 1:0 Зенит - Чонбук Моторс 5:1 Зенит - Динамо Самарканд 5:1 Зенит - Пари НН 1:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Сочи 3:0 Нефтчи - Зенит 2:1 Зенит - Краснодар 1:1 Балтика - Зенит 0:2 Зенит - Крылья Советов 1:0 Зенит - Ахмат 2:1 Зенит - Крылья Советов 3:1

Результаты матчей

Урал
Зенит

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:2
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%

Точный счет

0:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:2
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
1
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
3
4 раза 21%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Урал
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
9
1
4
5
1.5
6
4
2
7
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
2
8
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
18
1
6
13
1.5
11
8
2
17
2.5
5
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:0 Заявка 20 12 4 4 36 - 17 40
2.
Краснодар
 Заявка 20 11 6 3 30 - 17 39
3.
Динамо Москва
 Заявка 19 9 8 2 31 - 23 35
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 20 8 8 4 34 - 25 32
5.
Спартак Москва
 Заявка 19 9 4 6 27 - 24 31
6.
Локомотив Москва
 Заявка 19 8 7 4 30 - 25 31
7.
Рубин
 Заявка 19 8 5 6 18 - 22 29
8.
Крылья Советов
 Заявка 20 8 5 7 36 - 31 29
9.
Ростов
 Заявка 20 7 6 7 28 - 30 27
10.
Пари НН
 Заявка 19 7 4 8 16 - 17 25
11.
Факел
 Заявка 19 5 7 7 16 - 20 22
12.
Ахмат
 Заявка 19 5 5 9 19 - 23 20
13.
Урал
 0:1 Заявка 20 5 4 11 18 - 30 19
14.
Оренбург
 Заявка 19 3 7 9 20 - 29 16
15.
Балтика
 Заявка 19 3 5 11 12 - 24 14
16.
Сочи
 Заявка 19 3 3 13 17 - 31 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 8 2 0 17 - 6 26
2.
Ростов
 Заявка 11 7 3 1 21 - 10 24
3.
Пари НН
 Заявка 10 7 2 1 13 - 5 23
4.
Спартак Москва
 Заявка 10 7 2 1 17 - 9 23
5.
Крылья Советов
 Заявка 10 6 3 1 26 - 13 21
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 6 3 1 20 - 11 21
7.
Динамо Москва
 Заявка 9 6 2 1 13 - 7 20
8.
Зенит
 1:0 Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
9.
Локомотив Москва
 Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
10.
Факел
 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
11.
Рубин
 Заявка 9 3 3 3 8 - 13 12
12.
Ахмат
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
13.
Урал
 0:1 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
14.
Балтика
 Заявка 10 3 3 4 8 - 11 12
15.
Оренбург
 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
16.
Сочи
 Заявка 9 2 2 5 11 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:0 Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
2.
Рубин
 Заявка 10 5 2 3 10 - 9 17
3.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
4.
Краснодар
 Заявка 10 3 4 3 13 - 11 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 9 3 3 3 15 - 15 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 2 5 3 14 - 14 11
7.
Факел
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
8.
Спартак Москва
 Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
9.
Ахмат
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
10.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 2 6 10 - 18 8
11.
Урал
 0:1 Заявка 10 2 1 7 7 - 17 7
12.
Оренбург
 Заявка 11 1 4 6 10 - 19 7
13.
Сочи
 Заявка 10 1 1 8 6 - 18 4
14.
Ростов
 Заявка 9 0 3 6 7 - 20 3
15.
Пари НН
 Заявка 9 0 2 7 3 - 12 2
16.
Балтика
 Заявка 9 0 2 7 4 - 13 2
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 14 (1)
Краснодар Кордоба Джон 9 (2)
Динамо Москва Тюкавин Константин 8 (5)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 8
Крылья Советов Костанца Фернандо 9
Краснодар Черников Александр 8
Оренбург Перес Матиас 8
Сочи Алвес Марсело 2 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 57'
    Клаудиньо классной передачей вывел Кассьерру и Мостового два в одного, но Кассьерра долго не мог принять решение и загубил атаку. 
  • 56'
    Бочеров от левой бровки навесил в центр штрафной "Зенита", где Мишкич боролся за мяч, но не смог выиграть вверх. 
  • Фол, нарушение
    55'
    Малькевич пострадал в одном из эпизодов, но смог быстро подняться с газона. 
  • 54'
    Сантос навесил с левого края в штрафную "Урала", откуда мяч был выбит защитниками. 
  • 53'
    Снег перестал сыпать в Екатеринбурге. Возможно, сейчас командам получится немного взвинтить темп. В перерыве наставник "Урала" Виктор Ганчаренко говорил, что его команде не хватает скорости впереди. 
  • 52'
    После верховой борьбы в штрафной "Зенита" мяч отскочил к Филипенко, который из-за пределов зоны пробил по воротам, но не смог как следует попасть по снаряду. 
  • Угловой
    51'
    Ионов навесил на ближнюю штангу от угла поля, где Мишкич пяткой пытался сделать скидку, но мяч заработал еще один корнер. 
  • Травма, повреждение
    50'
    Кассьерра пострадал в эпизоде с Бикфалви. Требуется медицинская помощь форварду санкт-петербургской команды.
  • Угловой
    49'
    Бикфалви заработал первый угловой для "Урала" во втором тайме. Кулаков выполнил подачу в штрафную, где тот же Бикфалви пробил головой, но мяч рикошетом от Кассьерры покинул пределы поля. 
  • 48'
    Кулаков сделал аккуратный заброс в сторону Бикфалви, но тому не позволили соперники добраться до мяча.
  • Замена
    47'
    Замена в составе "Урала": Вместо Шеттине на поле вышел Бикфалви.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв!
  • 45'
    Малькевич в касание покатил на Итало, которому к мячу не позволил добраться Марио Фернандес. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одна минута добавлена к первому тайму. 
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    • Угловой
      44'
      На ближнюю штангу "Урала" навесил Артур, где игрок "Зенита" в касание попробовал пробить, но попал в соперника. 
    • 43'
      Мостовой с неудобной ноги выполнил подачу в штрафную "Урала", где мяч в ходе борьбы ушел на угловой. 
    • Желтая карточка
      42'
      Мишкич наказан желтой карточкой за удар по ногам Вендела. 
    • 41'
      Артур получил мяч на чужой половине поля, сделал несколько шагов вперед и решил зарядить по воротам с дальней дистанции, но Помазун на месте. 
    • 40'
      Малькевич неожиданно оказался с мячом на углу штрафной "Зенита", но слишком долго думал, что же ему сделать с мячом, поэтому Вендел смог его накрыть. 
    • Описание гола
      38'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Дуглас Сантос!!!
      Не получалось у "Зенита" с игры, зато помог стандарт! Пошла подача Артура от угла поля на ближнюю штангу "Урала", где Эракович головой скинул мяч в центр на Сантоса, а тот без сопротивления головой отправил мяч в сетку!
    • 37'
      "Зенит" пытается разыграть наверняка. Мало подач, практически нет ударов, но очень много игры низом. Однако "Урал" пока грамотно держит оборону. 
    • 36'
      Клаудинью с помощью финта убрал Кулакова на фланге, но защитник не выключился из борьбы и вернул себе мяч. 
    • 35'
      Клаудиньо пострадал от наступа соперника, но судья проглядел момент. Скамейка "Зенита" оказалась очень недовольна. 
    • 34'
      Кулаков отобрал мяч на фланге у Дугласа и рванул в быструю атаку, добрался до чужой штрафной и выполнил навес, где Эракович не позволил Шеттине нанести удар. 
    • 33'
      Мостовой навесил на дальнюю штангу, где Артур принял мяч, качнул защитника и пробил по воротам, но Итало подставил свою голову под удар.
    • Фол, нарушение
      31'
      Филипенко отобрал мяч у Вендела и рванул в атаку, но бразилец остановил его с помощью фола.
    • 30'
      Клаудиньо решил с дальней дистанции пробить по воротам "Урала" - мяч после двух рикошетов подряд прилетел точно к Помазуну.
    • 29'
      Мяч угодил в руку игроку "Зенита" рядом со штрафной, но рука была опорной, поэтому судья оставил эпизод без внимания. 
    • 28'
      "Урал" насел на штрафную "Зенита", организовав несколько атак подряд, но ни одна из них не доставила серьезных проблем обороне гостей.
    • 27'
      Тем временем снег усилился в Екатеринбурге. Посмотрим, какие изменения команды внесут в свою игру. 
    • 26'
      Эракович сделал пас на ход Артуру, но бразилец не успел добраться мяча. 
    • 25'
      Долго катает мяч "Зенит" на половине поля "Урала", но пока не может приблизиться к штрафной соперника. 
    • 23'
      Клаудиньо завалился на газон на входе в штрафную "Урала", но арбитр не увидел нарушения правил в данном эпизоде. 
    • 22'
      Не получилось у Фернандеса и Вендела что-то придумать на правом фланге, поэтому через центр "Зенит" перевел мяч на противоположную бровку. 
    • 21'
      Итало увидел свободный коридор, в который и пустил мяч в штрафную "Зенита", но Малькевич не понял замысел своего партнера.
    • 20'
      Артур получил мяч на краю штрафной площади и прострелил в центр, где мяч достался Помазуну. 
    • Угловой
      19'
      Артур навесил с углового на линию штрафной "Урала", где Эракович попытался пробить, но попал в защитников.
    • Фол, нарушение
      18'
      Артур немного заигрался на своей половине поля, собрал вокруг себя нескольких соперников и заставил их сфолить, закрывая мяч. 
    • 17'
      Перебрался "Урал" на чужую половину поля, но передача на фланг Малькевичу была перехвачена Фернандесом. 
    • 16'
      Клаудиньо с правого фланга навесил в центр штрафной "Урала", где Кассьерра отклеился от защитника и головой пробил по воротам, но не попал в створ.
    • Фол, нарушение
      15'
      Фернандес толкнул в спину Малькевича. Смог игрок "Урала" быстро подняться с газона, но пока испытает болезненные ощущения в спине.
    • 14'
      Клаудиньо потерял мяч на своей половине поля, и Шеттине сразу рванул в атаку, но моментально его остановил Барриос. 
    • 13'
      Длинная передача последовала на Мостового, но вингер "Зенита" не смог добраться до мяча, который покинул пределы поля. 
    • 12'
      Фернандес получил мяч на углу штрафной, ушел от Малькевича и шведой зарядил в сторону ворот, но мяч не лег на ногу бразильцу. 
    • 10'
      Хозяева пытались организовать быстрый контрвыпад, но Барриос грамотно перекусил атаку "Урала".
    • Опасный момент
      9'
      Последовала подача в штрафную "Урала", где после отскока мяча игрок "Зенита" дважды попытался пробить, но оба раза попал в гущу защитников. 
    • Угловой
      8'
      Мостовой с левого фланга навесил в штрафную "Урала", где защитник "шмелей" головой перевел мяч на угловой удар.
    • 7'
      Разрезающий пас низом последовал в штрафную "Урала", но Кассьерра не добрался до этого мяча. Помазун чуть ли не впервые вступил сегодня в игру. 
    • 6'
      С фланга на фланг катают мяч зенитовцы, пытаясь найти свободные зоны. Однако пока "Урал" действует плотно в обороне. 
    • 5'
      Едва не получился опасный момент у ворот "Зенита", где Ионов мог оказаться один перед чужими воротами, но Адамов вовремя выдвинулся и кулаками выбил мяч за пределы штрафной. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Клаудинью сбил с ног Малькевича. Очень жесткий стык. 
    • 3'
      "Зенит" сразу забирает мяч под свой контроль, но хозяева не стесняются идти в активный прессинг. 
    • 2'
      Хозяева разыграли мяч с центра поля. "Урал" сегодня играет в домашней оранжево-черной форме, а "Зенит" вышел в белых футболках. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч стартовал!
    • Второй тайм
    • 46'
      Гильерме Шеттине уходит с поля. Бикфалви Эрик выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Мишкич Даниэль получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Артур Виктор Гимараес сделал результативную передачу.
    • 38'
      Г О О О О Л - Дуглас Сантос бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Урал 0:1 Зенит

    Исход игры
    Урал
    11.9% (23)
    Ничья
    6.2% (12)
    Зенит
    82% (159)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.16% (74)
    Меньше
    39.84% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    63.41% (78)
    Нет
    36.59% (45)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    25.8% (50)
    0:2 Зенит
    14.4% (28)
    0:1 Зенит
    7.7% (15)
    1:3 Зенит
    6.7% (13)
    2:1 Урал
    2.6% (5)
    1:1 Ничья
    2.6% (5)
    2:2 Ничья
    1.5% (3)
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