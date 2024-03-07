Тур: 20. Стадион: Екатеринбург Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Урал
Зенит
4 матча
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
21 матч
4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 20 побед
Первый тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед
25 матчей
20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
8%
32%
60%
2 победы 8 ничьих 15 побед
Второй тайм
8%
32%
60%
2 победы 8 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
0.64
0.64
Среднее время на гол
141
140
Всего голов
42
21
Голов в среднем за матч
3
1.91
Среднее время на гол
30
47
Всего голов
49
30
Голов в среднем за матч
1.96
1.2
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
45
75
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Егорычев Андрей
|5
|0.26
|Каштанов Алексей
|3 (2)
|0.16
|Бикфалви Эрик
|2
|0.11
|Мишкич Даниэль
|2 (1)
|0.11
|Бегич Сильвие
|2
|0.11
|Аюпов Тимур
|1
|0.05
|Гильерме Шеттине
|1
|0.05
|Эмерсон Иллой-Айет
|1
|0.05
|Ишков Илья
|1
|0.05
|Кулаков Денис
|0
|0
|Юшин Александр
|0
|0
|Малькевич Владислав
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кассьерра Матео
|14
|0.74
|Сергеев Иван
|5
|0.26
|Вендел Маркус
|4
|0.21
|Клаудиньо
|3 (1)
|0.16
|Мантуан Густаво
|2
|0.11
|Мостовой Андрей
|2
|0.11
|Изидор Вильсон
|2
|0.11
|Дуглас Сантос
|1
|0.05
|Родригао де Соуза
|1
|0.05
|Ерохин Александр
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Сутормин Алексей
|0
|0
|Барриос Вильмар
|0
|0
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Круговой Данил
|0
|0
|Эракович Страхинья
|0
|0
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бегич Сильвие
|7
|0
|Гильерме Шеттине
|3
|1
|Аюпов Тимур
|4
|0
|Кулаков Денис
|3
|0
|Помазун Илья
|3
|0
|Егорычев Андрей
|1
|1
|Бевеев Мингиян
|2
|0
|Газинский Юрий
|0
|1
|Бикфалви Эрик
|1
|0
|Сиссе Ибраима
|1
|0
|Мишкич Даниэль
|1
|0
|Юшин Александр
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Каштанов Алексей
|1
|0
|Итало
|1
|0
|Бочеров Валерий
|1
|0
|Ишков Илья
|1
|0
|Виктор Ганчаренко
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эракович Страхинья
|5
|0
|Алип Нуралы
|4
|0
|Барриос Вильмар
|2
|1
|Дуглас Сантос
|3
|0
|Вендел Маркус
|3
|0
|Родригао де Соуза
|2
|0
|Сергеев Иван
|2
|0
|Кассьерра Матео
|2
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Сутормин Алексей
|1
|0
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|Клаудиньо
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Мантуан Густаво
|1
|0
Результаты матчей
Урал
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Зенит
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
4
Урал
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Зенит
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
5
16
Урал
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Зенит
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
18
7
Упущенные победы
8
20
Голы по времени матча
Забито
11
16
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
1
9%
3
19%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
3
27%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
27%
4
25%
76-90
Пропущено
12
9
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
17%
3
33%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
3
33%
76-90
Забито
8
18
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
1
13%
2
11%
1-15
2
25%
3
17%
16-30
1
13%
4
22%
31-45
3
38%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
13%
5
28%
76-90
Пропущено
16
9
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
13%
2
22%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
3
19%
1
11%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
5
31%
1
11%
61-75
3
19%
3
33%
76-90
Забито
19
34
9 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 13
8 Не забивали 1
2
11%
5
15%
1-15
4
21%
4
12%
16-30
3
16%
7
21%
31-45
6
32%
5
15%
46-60
0
0%
4
12%
61-75
4
21%
9
26%
76-90
Пропущено
28
18
13 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 10
4
14%
5
28%
1-15
4
14%
2
11%
16-30
5
18%
2
11%
31-45
2
7%
2
11%
46-60
7
25%
1
6%
61-75
6
21%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ахмат - Урал 1:0 Краснодар - Урал 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Урал 4:2
Зенит - Урал 1:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Краснодар 3:1 Крылья Советов - Урал 3:1 Урал - Рубин 0:1 Ростов - Урал 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 1:4 Урал - Локомотив Москва 2:2 Урал - Рубин 2:0 Ростов - Урал 2:2 Краснодар - Урал 2:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Урал - Факел 0:0 Урал - Ахмат 0:1
Зенит
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Сантос 4:1 Зенит - Аль-Райян 2:4 Зенит - Шанхай Шеньхуа 6:0
Зенит - Ноа Ереван 0:0 Зенит - Аль-Духаиль 2:0 Зенит - Аль-Фатех 1:1 Зенит - Урал 1:0 Зенит - Чонбук Моторс 5:1 Зенит - Динамо Самарканд 5:1 Зенит - Пари НН 1:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Сочи 3:0 Нефтчи - Зенит 2:1 Зенит - Краснодар 1:1 Балтика - Зенит 0:2 Зенит - Крылья Советов 1:0 Зенит - Ахмат 2:1 Зенит - Крылья Советов 3:1
Результаты матчей
Урал
Зенит
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:2
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
Точный счет
0:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:2
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 47%
1
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
3
4 раза 21%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Урал
Зенит
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
91
45
64
27
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
28
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
109
Больше Меньше
181
613
118
217
514
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|29 - 15
|39
|2.
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|35 - 17
|37
|3.
|Заявка
|19
|9
|8
|2
|31 - 23
|35
|4.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|27 - 24
|31
|5.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|30 - 25
|31
|6.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|36 - 29
|29
|7.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|18 - 22
|29
|8.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|32 - 25
|29
|9.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|16 - 17
|25
|10.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|26 - 29
|24
|11.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|16 - 20
|22
|12.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|19 - 23
|20
|13.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|18 - 29
|19
|14.
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|20 - 29
|16
|15.
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|12 - 24
|14
|16.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|17 - 31
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 6
|26
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|13 - 5
|23
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 9
|23
|4.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|26 - 11
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 9
|21
|6.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 11
|21
|7.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|13 - 7
|20
|8.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|9.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 13
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 11
|12
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|2.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 9
|17
|3.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 16
|15
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 15
|12
|6.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|7.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|9.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|10.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 18
|8
|11.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 17
|7
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 19
|7
|13.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 18
|4
|14.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 20
|3
|15.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|3 - 12
|2
|16.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|4 - 13
|2
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|14 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|8 (5)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (3)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (2)
|Крылья Советов
|Гарре Бенхамин
|8 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 7
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|8
|Оренбург
|Перес Матиас
|8
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Урал - Зенит
Исход игры
Урал
11.1% (12)
Ничья
10.2% (11)
Зенит
78.7% (85)
Тотал 2.5
Больше
58.97% (46)
Меньше
41.03% (32)
Обе команды забьют
Да
65.38% (51)
Нет
34.62% (27)
Популярный счёт
1:2 Зенит
27.8% (30)
0:2 Зенит
15.7% (17)
0:1 Зенит
8.3% (9)
1:3 Зенит
7.4% (8)
1:1 Ничья
4.6% (5)
2:1 Урал
3.7% (4)
2:2 Ничья
2.8% (3)
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