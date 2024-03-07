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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Рубин
 
Позже
Пари НН
Прогнозы 88
Рубин 80.7% (71)
X 11.4% (10)
Пари НН 8% (7)
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Рубин
Ничья
Пари НН
3.15
5.50
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Рубин
Пари НН

История личных встреч

Рубин
Пари НН

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ТМК
0:3
ТМК
2:1
ТМК
3:1
ТМК
0:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.67

Среднее время на гол

72
54

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.29
1.29

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
70

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даку Мирлинд 4 (1) 0.21
Вада Валентин 3 0.16
Фамейе Джоэль 3 0.16
Безруков Руслан 2 0.11
Мартынович Александр 1 0.05
Ашурматов Рустам 1 0.05
Грицаенко Алексей 1 0.05
Чумич Никола 1 0.05
Иву Угучукву 1 0.05
Кабутов Дмитрий 0 0
Зотов Александр 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Вуячич Игор 0 0
Рожков Илья 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Севикян Эдгар 4 0.21
Калинский Николай 3 (1) 0.16
Зе Турбо Жозе 2 0.11
Боселли Хуан 1 0.05
Каккоев Никита 1 0.05
Кутателадзе Николоз 1 0.05
Стоцкий Дмитрий 1 0.05
Гоцук Кирилл 1 0.05
Сулейманов Тимур 1 0.05
Александров Виктор 1 0.05
Жигулёв Илья 0 0
Трошечкин Александр 0 0
Кучаев Константин 0 0
Юлдошев Иброгимхалил 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грицаенко Алексей 5 0
Даку Мирлинд 4 0
Вуячич Игор 3 0
Иву Угучукву 3 0
Мартынович Александр 2 0
Кабутов Дмитрий 2 0
Вада Валентин 2 0
Чумич Никола 2 0
Рахмоналиев Умарали 2 0
Зотов Александр 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Фамейе Джоэль 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Безруков Руслан 1 0
Апшацев Марат 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александров Виктор 4 2
Сергей Юран 5 1
Майга Мамаду 5 0
Гоцук Кирилл 3 1
Трошечкин Александр 4 0
Каккоев Никита 4 0
Калинский Николай 3 0
Стаматов Матео 3 0
Толстопятов Николай 2 0
Севикян Эдгар 2 0
Нигматуллин Артур 1 0
Кутателадзе Николоз 1 0
Стоцкий Дмитрий 1 0
Тихий Дмитрий 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Зе Турбо Жозе 1 0
Масоэро Лукас Габриэль 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Шнапцев Максим 1 0

Результаты матчей

Рубин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Пари НН
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
3
Рубин
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Пари НН
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

9
14
Рубин
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
37% (7)
53% (10)
Пари НН
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

7
11

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

13
17

Голы по времени матча

Забито

8
3
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
13 Не забивали 17
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
63%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90

Пропущено

13
12
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
15%
2
17%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
3
23%
4
33%
61-75
2
15%
3
25%
76-90

Забито

9
14
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
2
22%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
22%
3
21%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
2
22%
3
21%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
2
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
1
25%
76-90

Забито

17
17
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 7
6 Не забивали 9
3
18%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
7
41%
5
29%
29%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
4
24%
4
24%
76-90

Пропущено

23
16
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
2
9%
2
13%
1-15
6
26%
3
19%
16-30
1
4%
2
13%
31-45
6
26%
1
6%
46-60
3
13%
4
25%
61-75
5
22%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Краснодар - Рубин 1:1 Рубин - Родина Москва 1:4 Рубин - Канвон 2:0 Рубин - Канвон 2 2:0
Рубин - Санкт-Пёльтен 1:2 Арда Карджали - Рубин 2:1 Рубин - Волгарь 0:2 Ботев Пловдив - Рубин 1:0 Рубин - Славия София 3:1 Рубин - Напредак 5:2 Балтика - Рубин 0:1 Динамо Москва - Рубин 1:0 Рубин - Факел 1:0 Сочи - Рубин 0:2 Урал - Рубин 0:1 Локомотив Москва - Рубин 3:0 Рубин - Балтика 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Ахмат - Рубин 0:1 Урал - Рубин 2:0
Пари НН
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Пари НН - Факел 1:1 Пари НН - Ростов 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Пари НН - Торпедо Москва 4:0
Пари НН - Аль-Фейха 1:2 Пари НН - Родина Москва 1:0 Пари НН - Чонбук Моторс 1:1 Зенит - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 1:0 Ростов - Пари НН 1:0 Пари НН - Балтика 0:0 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 Динамо Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Сочи 1:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Пари НН - Крылья Советов 2:0 Краснодар - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Пари НН - Оренбург 3:1 Пари НН - Спартак Москва 0:3

Результаты матчей

Рубин
Пари НН

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:1
4 раза 40%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
4 раза 44%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
7 раз 78%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:0
7 раз 37%
2:0
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 53%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Рубин
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
2
2
7
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
2
7
2
8
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
10
9
4
15
1.5
5
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 19 11 6 2 29 - 15 39
2.
Зенит
 Заявка 19 11 4 4 35 - 17 37
3.
Динамо Москва
 Заявка 19 9 8 2 31 - 23 35
4.
Спартак Москва
 Заявка 19 9 4 6 27 - 24 31
5.
Локомотив Москва
 Заявка 19 8 7 4 30 - 25 31
6.
Крылья Советов
 Заявка 19 8 5 6 36 - 29 29
7.
Рубин
 Заявка 19 8 5 6 18 - 22 29
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 19 7 8 4 32 - 25 29
9.
Пари НН
 Заявка 19 7 4 8 16 - 17 25
10.
Ростов
 Заявка 19 6 6 7 26 - 29 24
11.
Факел
 Заявка 19 5 7 7 16 - 20 22
12.
Ахмат
 Заявка 19 5 5 9 19 - 23 20
13.
Урал
 Заявка 19 5 4 10 18 - 29 19
14.
Оренбург
 Заявка 19 3 7 9 20 - 29 16
15.
Балтика
 Заявка 19 3 5 11 12 - 24 14
16.
Сочи
 Заявка 19 3 3 13 17 - 31 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 8 2 0 17 - 6 26
2.
Пари НН
 Заявка 10 7 2 1 13 - 5 23
3.
Спартак Москва
 Заявка 10 7 2 1 17 - 9 23
4.
Крылья Советов
 Заявка 9 6 3 0 26 - 11 21
5.
Ростов
 Заявка 10 6 3 1 19 - 9 21
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 6 3 1 20 - 11 21
7.
Динамо Москва
 Заявка 9 6 2 1 13 - 7 20
8.
Зенит
 Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
9.
Локомотив Москва
 Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
10.
Факел
 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
11.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
12.
Рубин
 Заявка 9 3 3 3 8 - 13 12
13.
Ахмат
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
14.
Балтика
 Заявка 10 3 3 4 8 - 11 12
15.
Оренбург
 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
16.
Сочи
 Заявка 9 2 2 5 11 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
2.
Рубин
 Заявка 10 5 2 3 10 - 9 17
3.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
4.
Краснодар
 Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 9 3 3 3 15 - 15 12
6.
Факел
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
7.
Спартак Москва
 Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
8.
Ахмат
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
10.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 2 6 10 - 18 8
11.
Урал
 Заявка 10 2 1 7 7 - 17 7
12.
Оренбург
 Заявка 11 1 4 6 10 - 19 7
13.
Сочи
 Заявка 10 1 1 8 6 - 18 4
14.
Ростов
 Заявка 9 0 3 6 7 - 20 3
15.
Пари НН
 Заявка 9 0 2 7 3 - 12 2
16.
Балтика
 Заявка 9 0 2 7 4 - 13 2
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 14 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 8 (5)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Краснодар Кордоба Джон 8 (2)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 7
Крылья Советов Костанца Фернандо 8
Оренбург Перес Матиас 8
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Пари НН от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 марта 2024, осталось 1 день 9 часов 40 минут.



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    • Прогнозы 88
    Рубин 80.7% (71)
    X 11.4% (10)
    Пари НН 8% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Пари НН
    3.15
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рубин - Пари НН

    Исход игры
    Рубин
    80.7% (71)
    Ничья
    11.4% (10)
    Пари НН
    8% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.57% (20)
    Меньше
    71.43% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    37.14% (26)
    Нет
    62.86% (44)
    Популярный счёт
    1:0 Рубин
    43.2% (38)
    2:1 Рубин
    20.5% (18)
    1:1 Ничья
    6.8% (6)
    2:0 Рубин
    4.5% (4)
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