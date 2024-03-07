Тур: 20. Стадион: Ак Барс Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Рахимов Рашид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Юран Сергей
История личных встреч
Рубин
Пари НН
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
1.67
Среднее время на гол
72
54
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.29
1.29
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
70
Бомбардиры внутри турнира
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даку Мирлинд
|4 (1)
|0.21
|Вада Валентин
|3
|0.16
|Фамейе Джоэль
|3
|0.16
|Безруков Руслан
|2
|0.11
|Мартынович Александр
|1
|0.05
|Ашурматов Рустам
|1
|0.05
|Грицаенко Алексей
|1
|0.05
|Чумич Никола
|1
|0.05
|Иву Угучукву
|1
|0.05
|Кабутов Дмитрий
|0
|0
|Зотов Александр
|0
|0
|Ломовицкий Александр
|0
|0
|Вуячич Игор
|0
|0
|Рожков Илья
|0
|0
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Севикян Эдгар
|4
|0.21
|Калинский Николай
|3 (1)
|0.16
|Зе Турбо Жозе
|2
|0.11
|Боселли Хуан
|1
|0.05
|Каккоев Никита
|1
|0.05
|Кутателадзе Николоз
|1
|0.05
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0.05
|Гоцук Кирилл
|1
|0.05
|Сулейманов Тимур
|1
|0.05
|Александров Виктор
|1
|0.05
|Жигулёв Илья
|0
|0
|Трошечкин Александр
|0
|0
|Кучаев Константин
|0
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|0
|0
Карточки
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грицаенко Алексей
|5
|0
|Даку Мирлинд
|4
|0
|Вуячич Игор
|3
|0
|Иву Угучукву
|3
|0
|Мартынович Александр
|2
|0
|Кабутов Дмитрий
|2
|0
|Вада Валентин
|2
|0
|Чумич Никола
|2
|0
|Рахмоналиев Умарали
|2
|0
|Зотов Александр
|1
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Фамейе Джоэль
|1
|0
|Лисакович Виталий
|1
|0
|Безруков Руслан
|1
|0
|Апшацев Марат
|1
|0
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Александров Виктор
|4
|2
|Сергей Юран
|5
|1
|Майга Мамаду
|5
|0
|Гоцук Кирилл
|3
|1
|Трошечкин Александр
|4
|0
|Каккоев Никита
|4
|0
|Калинский Николай
|3
|0
|Стаматов Матео
|3
|0
|Толстопятов Николай
|2
|0
|Севикян Эдгар
|2
|0
|Нигматуллин Артур
|1
|0
|Кутателадзе Николоз
|1
|0
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0
|Тихий Дмитрий
|1
|0
|Жигулёв Илья
|1
|0
|Зе Турбо Жозе
|1
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
|Шнапцев Максим
|1
|0
Результаты матчей
Рубин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Пари НН
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
3
Рубин
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Пари НН
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
9
14
Рубин
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
37% (7)
53% (10)
Пари НН
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
7
11
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
13
17
Голы по времени матча
Забито
8
3
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
13 Не забивали 17
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
63%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90
Пропущено
13
12
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
15%
2
17%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
3
23%
4
33%
61-75
2
15%
3
25%
76-90
Забито
9
14
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
2
22%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
22%
3
21%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
2
22%
3
21%
76-90
Пропущено
10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
2
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
1
25%
76-90
Забито
17
17
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 7
6 Не забивали 9
3
18%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
7
41%
5
29%
29%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
4
24%
4
24%
76-90
Пропущено
23
16
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
2
9%
2
13%
1-15
6
26%
3
19%
16-30
1
4%
2
13%
31-45
6
26%
1
6%
46-60
3
13%
4
25%
61-75
5
22%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Краснодар - Рубин 1:1 Рубин - Родина Москва 1:4 Рубин - Канвон 2:0 Рубин - Канвон 2 2:0
Рубин - Санкт-Пёльтен 1:2 Арда Карджали - Рубин 2:1 Рубин - Волгарь 0:2 Ботев Пловдив - Рубин 1:0 Рубин - Славия София 3:1 Рубин - Напредак 5:2 Балтика - Рубин 0:1 Динамо Москва - Рубин 1:0 Рубин - Факел 1:0 Сочи - Рубин 0:2 Урал - Рубин 0:1 Локомотив Москва - Рубин 3:0 Рубин - Балтика 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Ахмат - Рубин 0:1 Урал - Рубин 2:0
Пари НН
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Пари НН - Факел 1:1 Пари НН - Ростов 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Пари НН - Торпедо Москва 4:0
Пари НН - Аль-Фейха 1:2 Пари НН - Родина Москва 1:0 Пари НН - Чонбук Моторс 1:1 Зенит - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 1:0 Ростов - Пари НН 1:0 Пари НН - Балтика 0:0 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 Динамо Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Сочи 1:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Пари НН - Крылья Советов 2:0 Краснодар - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Пари НН - Оренбург 3:1 Пари НН - Спартак Москва 0:3
Результаты матчей
Рубин
Пари НН
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:1
4 раза 40%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
4 раза 44%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
7 раз 78%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:0
7 раз 37%
2:0
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 53%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Рубин
Пари НН
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
82
27
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
27
28
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
109
415
514
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|29 - 15
|39
|2.
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|35 - 17
|37
|3.
|Заявка
|19
|9
|8
|2
|31 - 23
|35
|4.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|27 - 24
|31
|5.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|30 - 25
|31
|6.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|36 - 29
|29
|7.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|18 - 22
|29
|8.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|32 - 25
|29
|9.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|16 - 17
|25
|10.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|26 - 29
|24
|11.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|16 - 20
|22
|12.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|19 - 23
|20
|13.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|18 - 29
|19
|14.
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|20 - 29
|16
|15.
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|12 - 24
|14
|16.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|17 - 31
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 6
|26
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|13 - 5
|23
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 9
|23
|4.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|26 - 11
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 9
|21
|6.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 11
|21
|7.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|13 - 7
|20
|8.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|9.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 13
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 11
|12
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|2.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 9
|17
|3.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 16
|15
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 15
|12
|6.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|7.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|9.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|10.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 18
|8
|11.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 17
|7
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 19
|7
|13.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 18
|4
|14.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 20
|3
|15.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|3 - 12
|2
|16.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|4 - 13
|2
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- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|14 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|8 (5)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (3)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (2)
|Крылья Советов
|Гарре Бенхамин
|8 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 7
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|8
|Оренбург
|Перес Матиас
|8
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рубин - Пари НН
Исход игры
Рубин
80.7% (71)
Ничья
11.4% (10)
Пари НН
8% (7)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (20)
Меньше
71.43% (50)
Обе команды забьют
Да
37.14% (26)
Нет
62.86% (44)
Популярный счёт
1:0 Рубин
43.2% (38)
2:1 Рубин
20.5% (18)
1:1 Ничья
6.8% (6)
2:0 Рубин
4.5% (4)
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