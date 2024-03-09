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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Хартманн Роберт
РБ Лейпциг
2:0
Второй тайм: 58'
Дармштадт
0'
1:0
3' Гол в свои ворота
Ишервуд Томас
7' Желтая карточка
Мюллер Андреас
44' Желтая карточка
Кларер Кристоф
2:0
50' Гол
Баумгартнер Кристоф

Ход матча

3'
Ишервуд Томас
1:0
7'
 
Мюллер Андреас
44'
 
Кларер Кристоф
46'
 
Карич Эмир
Мюллер Андреас
46'
 
Полтер Себастьян
Торсиэлло Фабио
46'
Баумгартнер Кристоф
Элмас Эльиф
 
50'
Баумгартнер Кристоф
(Шлагер Ксавер)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 354 Количество передач 137
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Прогнозы 124
РБ Лейпциг 100% (124)
X 0% (0)
Дармштадт 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
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РБ Лейпциг
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гулачи
Петер
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
23
Люкеба
Кастелло
22
Раум
Давид
6
Элмас
Эльиф
44
Кампль
Кевин
24
Шлагер
Ксавер
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
9
Поульсен
Юссуф
1
Шуэн
Марсель
27
Скарке
Тим
14
Кларер
Кристоф
3
Ишервуд
Томас
28
Франич
Бартол
17
Юстван
Юлиан
11
Кемпе
Тобиас
16
Мюллер
Андреас
25
Хольтманн
Геррит
42
Торсиэлло
Фабио
29
Вильхельмссон
Оскар
РБ Лейпциг
4-4-2
Дармштадт
4-4-2

История личных встреч

РБ Лейпциг
Дармштадт

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

Б
1:3
Б
4:0
Б
0:2
Б2
2:1
Б2
1:0
Б3
1:0
Б3
0:1

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

2.33
1.5

Среднее время на гол

38
60

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.33

Среднее время на гол

180
270

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.29
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

70
90

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 17 (2) 0.68
Шешко Беньямин 7 0.28
Симонс Хави 6 0.24
Поульсен Юссуф 4 0.16
Ольмо Дани 3 0.12
Баумгартнер Кристоф 3 0.12
Раум Давид 2 0.08
Форсберг Эмиль 2 0.08
Вернер Тимо 2 (1) 0.08
Хенрихс Бенджамин 1 0.04
Симакан Мохамед 1 0.04
Кампль Кевин 1 0.04
Клостерманн Лукас 1 0.04
Люкеба Кастелло 1 0.04
Шлагер Ксавер 0 0
Айдара Амаду 0 0
Зайвальд Николас 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скарке Тим 6 0.24
Мелем Марвин 3 0.12
Кемпе Тобиас 3 (3) 0.12
Юстван Юлиан 2 0.08
Пфайффер Лука 1 0.04
Бадер Маттиас 1 0.04
Кларер Кристоф 1 0.04
Нюрнбергер Фабиан 1 0.04
Вильхельмссон Оскар 1 0.04
Хонзак Матиас 1 0.04
Сейдель Аарон 1 0.04
Маглица Матей 1 0.04
Холланд Фабиан 0 0
Франич Бартол 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симакан Мохамед 7 0
Шлагер Ксавер 5 0
Симонс Хави 5 0
Айдара Амаду 4 0
Опенда Лои 4 0
Раум Давид 4 0
Розе Марко 3 0
Кампль Кевин 3 0
Клостерманн Лукас 3 0
Баумгартнер Кристоф 3 0
Люкеба Кастелло 2 0
Орбан Вилли 1 0
Хенрихс Бенджамин 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маглица Матей 6 2
Кларер Кристоф 7 0
Холланд Фабиан 4 1
Гьясула Клаус 4 1
Скарке Тим 5 0
Циммерман Кристоф 4 0
Мюллер Янник 4 0
Торстен Либеркнехт 4 0
Мелем Марвин 3 0
Карич Эмир 3 0
Пфайффер Лука 3 0
Франич Бартол 3 0
Шуэн Марсель 2 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Мюллер Андреас 2 0
Шнелльхардт Фабиан 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Брунст Александер 1 0
Хонзак Матиас 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Ману Брайдон 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Дармштадт
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
8
РБ Лейпциг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Дармштадт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

14
24

Упущенные победы

15
9
РБ Лейпциг
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (10)
46% (11)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
33% (8)
29% (7)
Дармштадт
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

18
25

Упущенные победы

19
17

Голы по времени матча

Забито

30
10
16 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
7
23%
1
10%
1-15
4
13%
3
30%
16-30
5
17%
1
10%
31-45
4
13%
3
30%
46-60
5
17%
1
10%
61-75
5
17%
1
10%
76-90

Пропущено

10
28
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 19
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
10%
1
4%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
4
40%
4
14%
31-45
2
20%
5
18%
46-60
2
20%
9
32%
61-75
1
10%
5
18%
76-90

Забито

21
13
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 17
1
5%
3
23%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
3
14%
3
23%
31-45
6
29%
1
8%
46-60
6
29%
2
15%
61-75
3
14%
2
15%
76-90

Пропущено

23
31
10 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
2
9%
5
16%
1-15
3
13%
6
19%
16-30
5
22%
4
13%
31-45
4
17%
5
16%
46-60
5
22%
5
16%
61-75
4
17%
6
19%
76-90

Забито

51
23
22 В 1-м тайме 13
29 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 5
3 Не забивали 11
8
16%
4
17%
1-15
6
12%
5
22%
16-30
8
16%
4
17%
31-45
10
20%
4
17%
46-60
11
22%
3
13%
61-75
8
16%
3
13%
76-90

Пропущено

33
59
15 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 35
10 Пропускали первыми 17
17 Не пропускали 21
3
9%
6
10%
1-15
3
9%
10
17%
16-30
9
27%
8
14%
31-45
6
18%
10
17%
46-60
7
21%
14
24%
61-75
5
15%
11
19%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0
РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2
Дармштадт
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Дармштадт - Аугсбург 0:6 Вердер - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Штутгарт 1:2 Боруссия М - Дармштадт 0:0
Дармштадт - Байер Л 0:2 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 Дармштадт - Кёльн 0:1 Фрайбург - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Дармштадт - Бохум 1:2 Бавария - Дармштадт 8:0 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Аугсбург - Дармштадт 1:2

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Дармштадт

Точный счет

2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 33%
3
6 раз 25%
1
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
10 раз 42%
1
8 раз 33%
2
3 раза 13%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Дармштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
6
10
2
1.5
3
10
5
7
2.5
2
11
2
10
3.5
1
12
2
10
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
7
4
7
5
1.5
3
8
4
8
2.5
1
10
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
3
0.5
Больше Меньше
14
10
17
7
1.5
6
18
9
15
2.5
3
21
3
21
3.5
1
23
2
22
4.5
1
23
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 24 20 4 0 61 - 16 64
2.
Бавария
 2:1 Заявка 25 18 3 4 67 - 29 57
3.
Штутгарт
 Заявка 25 17 2 6 57 - 31 53
4.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 25 14 4 7 54 - 31 46
5.
Боруссия Д
 Заявка 24 12 8 4 48 - 30 44
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 24 9 10 5 38 - 31 37
7.
Хоффенхайм
 Заявка 24 9 6 9 43 - 44 33
8.
Аугсбург
 1:0 Заявка 25 8 8 9 40 - 41 32
9.
Вердер
 Заявка 24 8 6 10 33 - 37 30
10.
Фрайбург
 Заявка 24 8 6 10 32 - 44 30
11.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 25 7 7 11 34 - 43 28
12.
Боруссия М
 1:1 Заявка 25 6 9 10 43 - 47 27
13.
Вольфсбург
 Заявка 24 6 7 11 30 - 39 25
14.
Бохум
 Заявка 24 5 10 9 29 - 50 25
15.
Унион Берлин
 Заявка 25 7 4 14 23 - 41 25
16.
Кёльн
 1:1 Заявка 25 3 9 13 17 - 40 18
17.
Майнц
 1:2 Заявка 25 2 10 13 20 - 40 16
18.
Дармштадт
 0:1 Заявка 25 2 7 16 24 - 59 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 2:1 Заявка 13 11 1 1 41 - 9 34
2.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 34 - 7 32
3.
Штутгарт
 Заявка 13 10 2 1 37 - 11 32
4.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 13 9 2 2 31 - 10 29
5.
Боруссия Д
 Заявка 12 7 2 3 24 - 18 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 5 5 1 19 - 11 20
7.
Фрайбург
 Заявка 12 5 5 2 22 - 19 20
8.
Аугсбург
 1:0 Заявка 13 5 5 3 23 - 21 20
9.
Боруссия М
 1:1 Заявка 13 5 4 4 23 - 18 19
10.
Вердер
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
11.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 12 5 3 4 20 - 19 18
12.
Бохум
 Заявка 12 4 6 2 19 - 17 18
13.
Унион Берлин
 Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
14.
Вольфсбург
 Заявка 12 4 4 4 18 - 16 16
15.
Хоффенхайм
 Заявка 12 3 4 5 19 - 21 13
16.
Майнц
 1:2 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Кёльн
 1:1 Заявка 12 2 3 7 9 - 18 9
18.
Дармштадт
 0:1 Заявка 13 1 3 9 13 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 27 - 9 32
2.
Бавария
 2:1 Заявка 12 7 2 3 26 - 20 23
3.
Штутгарт
 Заявка 12 7 0 5 20 - 20 21
4.
Боруссия Д
 Заявка 12 5 6 1 24 - 12 21
5.
Хоффенхайм
 Заявка 12 6 2 4 24 - 23 20
6.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 12 5 2 5 23 - 21 17
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
8.
Аугсбург
 1:0 Заявка 12 3 3 6 17 - 20 12
9.
Вердер
 Заявка 12 3 3 6 13 - 19 12
10.
Фрайбург
 Заявка 12 3 1 8 10 - 25 10
11.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
12.
Вольфсбург
 Заявка 12 2 3 7 12 - 23 9
13.
Кёльн
 1:1 Заявка 13 1 6 6 8 - 22 9
14.
Боруссия М
 1:1 Заявка 12 1 5 6 20 - 29 8
15.
Унион Берлин
 Заявка 13 2 2 9 9 - 23 8
16.
Дармштадт
 0:1 Заявка 12 1 4 7 11 - 28 7
17.
Бохум
 Заявка 12 1 4 7 10 - 33 7
18.
Майнц
 1:2 Заявка 13 0 6 7 11 - 24 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 29 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 21 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 17 (4)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 10
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Кёльн Шабо Юлиан 1 7
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 52'
      Карич Эмир из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 52'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 51'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 50'
      Шлагер Ксавер сделал результативную передачу.
    • 50'
      Г О О О О Л - Баумгартнер Кристоф из команды РБ Лейпциг правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 50'
      Контроль мяча: РБ Лейпциг: 71%, СК Дармштадт: 29%.
    • 50'
      Вильхельмссон Оскар из команды СК Дармштадт заходит слишком далеко, он валит Люкеба Кастелло.
    • 49'
      Вильхельмссон Оскар из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 49'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 49'
      Шуэн Марсель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      Хорошую попытку сделал Опенда Лои. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 48'
      РБ Лейпциг пытается что-то создать.
    • 48'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 48'
      Опенда Лои оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 48'
      Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Симонс Хави навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      Карич Эмир успешно блокирует удар.
    • 47'
      Опенда Лои нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 47'
      Оооо... вот это был удар! Опенда Лои должен был забить с этой позиции.
    • 47'
      Хорошую попытку сделал Опенда Лои. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 47'
      Баумгартнер Кристоф создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 47'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      РБ Лейпциг контролирует мяч.
    • 46'
      Тактическая замена. Элмас Эльиф уходит с поля и его заменяет Баумгартнер Кристоф
    • 46'
      Тактическая замена. Торсиэлло Фабио уходит с поля и его заменяет Полтер Себастьян
    • 46'
      Тактическая замена. Мюллер Андреас уходит с поля и его заменяет Карич Эмир
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Команда РБ Лейпциг имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: РБ Лейпциг: 72%, СК Дармштадт: 28%.
    • 48'
      РБ Лейпциг контролирует мяч.
    • 48'
      Кристоф Кларер возвращается на поле.
    • 48'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 48'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 48'
      Элмас Эльиф оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 47'
      Ох, нехорошо это выглядит. Кристоф Кларер получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 46'
      Кристоф Кларер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 46'
      Кристоф Кларер успешно блокирует удар.
    • 46'
      Элмас Эльиф пробил со штрафного прямо в стенку
    • 45'
      Контроль мяча: РБ Лейпциг: 72%, СК Дармштадт: 28%.
    • 44'
      Кристоф Кларер получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Судья свистит. Кристоф Кларер атаковал сзади соперника. Это Опенда Лои заработал своей команде штрафной
    • 44'
      РБ Лейпциг пытается что-то создать.
    • 44'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Элмас Эльиф нанес удар головой, но Марсель Шуэн спокойно отбил мяч.
    • 43'
      Раум Давид из команды РБ Лейпциг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 42'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
    • 41'
      Мюллер Андреас не смог попасть в створ ударом издали
    • 41'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 40'
      Хорошую попытку сделал Элмас Эльиф. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 40'
      Ишервуд Томас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      РБ Лейпциг пытается что-то создать.
    • 40'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 40'
      Контроль мяча: РБ Лейпциг: 72%, СК Дармштадт: 28%.
    • 40'
      Шанс! Симакан Мохамед из команды РБ Лейпциг пробил головой, но мимо
    • 40'
      Симонс Хави из команды РБ Лейпциг подал угловой слева.
    • 39'
      Скарке Тим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      РБ Лейпциг пытается что-то создать.
    • 38'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 37'
      Опенда Лои нанес удар головой, но Марсель Шуэн спокойно отбил мяч.
    • 37'
      Поульсен Юссуф из команды РБ Лейпциг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 37'
      Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Судья сигнализирует, что Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Опенда Лои
    • 36'
      Симонс Хави выиграл воздушное противоборство у Скарке Тим.
    • 35'
      Контроль мяча: РБ Лейпциг: 74%, СК Дармштадт: 26%.
    • 35'
      Судья сигнализирует, что Симонс Хави из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Скарке Тим
    • 35'
      РБ Лейпциг пытается что-то создать.
    • 34'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Кристоф Кларер успешно блокирует удар.
    • 34'
      Симонс Хави нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 34'
      Кампль Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 33'
      РБ Лейпциг пытается что-то создать.
    • 33'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 33'
      Судья сигнализирует, что Элмас Эльиф из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Кемпе Тобиас
    • 32'
      Торсиэлло Фабио из команды СК Дармштадт заходит слишком далеко, он валит Симонс Хави.
    • 32'
      Игра в одни ворота сейчас. РБ Лейпциг доминирует и владеет мячом
    • 32'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Ишервуд Томас из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      РБ Лейпциг пытается что-то создать.
    • 31'
      Ишервуд Томас из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Раум Давид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 31'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Опенда Лои нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 30'
      Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Контроль мяча: РБ Лейпциг: 72%, СК Дармштадт: 28%.
    • 30'
      РБ Лейпциг пытается что-то создать.
    • 29'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 29'
      Симонс Хави нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 28'
      РБ Лейпциг пытается что-то создать.
    • 28'
      Кемпе Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 27'
      Симакан Мохамед не смог попасть в створ ударом издали
    • 27'
      РБ Лейпциг пытается что-то создать.
    • 27'
      СК Дармштадт начинает контратаку
    • 27'
      Ишервуд Томас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Шлагер Ксавер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 26'
      Поульсен Юссуф нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 26'
      Симакан Мохамед из команды РБ Лейпциг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 25'
      Контроль мяча: РБ Лейпциг: 71%, СК Дармштадт: 29%.
    • 25'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      РБ Лейпциг пытается что-то создать.
    • 25'
      Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
    • 24'
      Шанс! Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт пробил головой, но мимо
    • 24'
      Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт подал угловой слева.
    • 23'
      Хорошую попытку сделал Хольтманн Геррит. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 23'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 23'
      РБ Лейпциг контролирует мяч.
    • 22'
      Юстван Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: РБ Лейпциг: 72%, СК Дармштадт: 28%.
    • 20'
      РБ Лейпциг пытается что-то создать.
    • 19'
      Судья сигнализирует, что Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Симонс Хави
    • 19'
      РБ Лейпциг контролирует мяч.
    • 19'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Симакан Мохамед ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 17'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 16'
      РБ Лейпциг пытается что-то создать.
    • 15'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 15'
      РБ Лейпциг пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: РБ Лейпциг: 77%, СК Дармштадт: 23%.
    • 14'
      Торсиэлло Фабио задерживает мяч рукой
    • 14'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 14'
      РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      РБ Лейпциг контролирует мяч.
    • 12'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      РБ Лейпциг пытается что-то создать.
    • 11'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 10'
      РБ Лейпциг пытается что-то создать.
    • 10'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Хольтманн Геррит ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: РБ Лейпциг: 76%, СК Дармштадт: 24%.
    • 9'
      РБ Лейпциг контролирует мяч.
    • 9'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 8'
      РБ Лейпциг контролирует мяч.
    • 8'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 8'
      Симонс Хави решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 7'
      Мюллер Андреас получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Судья свистит. Мюллер Андреас атаковал сзади соперника. Это Симонс Хави заработал своей команде штрафной
    • 6'
      Раум Давид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 6'
      РБ Лейпциг пытается что-то создать.
    • 6'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Г О О О О Л - Ишервуд Томас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 3'
      Раум Давид из команды РБ Лейпциг разыграл угловой с левого угла.
    • 1'
      РБ Лейпциг контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      РБ Лейпциг начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 124
    РБ Лейпциг 100% (124)
    X 0% (0)
    Дармштадт 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    РБ Лейпциг
    Ничья
    Дармштадт
    18.00
    9.00
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    9.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч РБ Лейпциг 2:0 Дармштадт

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    100% (124)
    Ничья
    0% (0)
    Дармштадт
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.38% (54)
    Меньше
    54.62% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    31.09% (37)
    Нет
    68.91% (82)
    Популярный счёт
    2:0 РБ Лейпциг
    46% (57)
    2:1 РБ Лейпциг
    15.3% (19)
    3:0 РБ Лейпциг
    12.1% (15)
    3:1 РБ Лейпциг
    12.1% (15)
    1:0 РБ Лейпциг
    6.5% (8)
    4:1 РБ Лейпциг
    1.6% (2)
    4:0 РБ Лейпциг
    1.6% (2)
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    РБ Лейпциг
    Дармштадт
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