Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

Первый тайм

49' Команда РБ Лейпциг имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Кристоф Кларер возвращается на поле.

48' Матч возобновится спорным мячом

48' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

48' Элмас Эльиф оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Ох, нехорошо это выглядит. Кристоф Кларер получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Кристоф Кларер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Кристоф Кларер успешно блокирует удар.

46' Элмас Эльиф пробил со штрафного прямо в стенку

44' Кристоф Кларер получил желтую карточку от судьи

44' Судья свистит. Кристоф Кларер атаковал сзади соперника. Это Опенда Лои заработал своей команде штрафной

44' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

43' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

43' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Элмас Эльиф нанес удар головой, но Марсель Шуэн спокойно отбил мяч.

42' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

42' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Мюллер Андреас не смог попасть в створ ударом издали

41' СК Дармштадт пытается что-то создать.

40' Хорошую попытку сделал Элмас Эльиф . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

38' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

37' СК Дармштадт пытается что-то создать.

37' Опенда Лои нанес удар головой, но Марсель Шуэн спокойно отбил мяч.

37' Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

36' Судья сигнализирует, что Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Опенда Лои

34' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

34' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Кристоф Кларер успешно блокирует удар.

34' Кампль Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе

32' Игра в одни ворота сейчас. РБ Лейпциг доминирует и владеет мячом

32' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Ишервуд Томас из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

31' Ишервуд Томас из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

31' Раум Давид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Скарке Тим из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

30' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

29' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Кемпе Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

27' Симакан Мохамед не смог попасть в створ ударом издали

27' СК Дармштадт начинает контратаку

26' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

25' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Шанс! Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт пробил головой, но мимо

24' Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт подал угловой слева.

23' Хорошую попытку сделал Хольтманн Геррит . Удар в створ, но вратарь начеку

23' СК Дармштадт пытается что-то создать.

22' Юстван Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

21' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

21' СК Дармштадт контролирует мяч.

19' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

18' СК Дармштадт контролирует мяч.

17' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе

15' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

14' Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе

14' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

11' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

10' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

9' СК Дармштадт пытается что-то создать.

8' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

8' Симонс Хави решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

7' Мюллер Андреас получил желтую карточку от судьи

6' Раум Давид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

6' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Г О О О О Л - Ишервуд Томас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола