Тур: 25. Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг). Зрители: 40000 Главный судья: Хартманн Роберт
2:0
Конец матча
0'
1:0
3' Гол в свои воротаИшервуд Томас
7' Желтая карточкаМюллер Андреас
44' Желтая карточкаКларер Кристоф
2:0
50' ГолБаумгартнер Кристоф
67' Желтая карточкаФранич Бартол
90'+5
Ход матча
3'
1:0
44'
50'
67'
70'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
10 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 4
-
8 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
628 Количество передач 355
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Раум
Давид
44
Кампль
Кевин
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
27
Скарке
Тим
17
Юстван
Юлиан
11
Кемпе
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Симонс ХавиПолузащитник
-
17 Опенда ЛоиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Скарке ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юстван ЮлианПолузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
РБ Лейпциг
Дармштадт
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
2.33
1.5
Среднее время на гол
38
60
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.33
Среднее время на гол
180
270
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.29
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
70
90
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|17 (2)
|0.68
|Шешко Беньямин
|7
|0.28
|Симонс Хави
|6
|0.24
|Поульсен Юссуф
|4
|0.16
|Баумгартнер Кристоф
|4
|0.16
|Ольмо Дани
|3
|0.12
|Раум Давид
|2
|0.08
|Форсберг Эмиль
|2
|0.08
|Вернер Тимо
|2 (1)
|0.08
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0.04
|Симакан Мохамед
|1
|0.04
|Кампль Кевин
|1
|0.04
|Клостерманн Лукас
|1
|0.04
|Люкеба Кастелло
|1
|0.04
|Шлагер Ксавер
|0
|0
|Айдара Амаду
|0
|0
|Зайвальд Николас
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скарке Тим
|6
|0.24
|Мелем Марвин
|3
|0.12
|Кемпе Тобиас
|3 (3)
|0.12
|Юстван Юлиан
|2
|0.08
|Пфайффер Лука
|1
|0.04
|Бадер Маттиас
|1
|0.04
|Кларер Кристоф
|1
|0.04
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0.04
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.04
|Хонзак Матиас
|1
|0.04
|Сейдель Аарон
|1
|0.04
|Маглица Матей
|1
|0.04
|Холланд Фабиан
|0
|0
|Франич Бартол
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симакан Мохамед
|7
|0
|Шлагер Ксавер
|5
|0
|Симонс Хави
|5
|0
|Айдара Амаду
|4
|0
|Опенда Лои
|4
|0
|Раум Давид
|4
|0
|Розе Марко
|3
|0
|Кампль Кевин
|3
|0
|Клостерманн Лукас
|3
|0
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0
|Люкеба Кастелло
|2
|0
|Орбан Вилли
|1
|0
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маглица Матей
|6
|2
|Кларер Кристоф
|7
|0
|Холланд Фабиан
|4
|1
|Гьясула Клаус
|4
|1
|Скарке Тим
|5
|0
|Циммерман Кристоф
|4
|0
|Мюллер Янник
|4
|0
|Франич Бартол
|4
|0
|Торстен Либеркнехт
|4
|0
|Мелем Марвин
|3
|0
|Карич Эмир
|3
|0
|Пфайффер Лука
|3
|0
|Шуэн Марсель
|2
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Мюллер Андреас
|2
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Брунст Александер
|1
|0
|Хонзак Матиас
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|Ману Брайдон
|1
|0
|Юстван Юлиан
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0
Результаты матчей
РБ Лейпциг
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Дармштадт
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
4
9
РБ Лейпциг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Дармштадт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
14
24
Упущенные победы
15
9
РБ Лейпциг
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (11)
44% (11)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Дармштадт
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
32% (8)
24% (6)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
19
25
Упущенные победы
19
18
Голы по времени матча
Забито
31
11
16 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
7
23%
2
18%
1-15
4
13%
3
27%
16-30
5
16%
1
9%
31-45
5
16%
3
27%
46-60
5
16%
1
9%
61-75
5
16%
1
9%
76-90
Пропущено
11
29
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 20
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
18%
1
3%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
4
36%
4
14%
31-45
2
18%
6
21%
46-60
2
18%
9
31%
61-75
1
9%
5
17%
76-90
Забито
21
13
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
14 Не забивали 18
1
5%
3
23%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
3
14%
3
23%
31-45
6
29%
1
8%
46-60
6
29%
2
15%
61-75
3
14%
2
15%
76-90
Пропущено
23
31
10 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
2
9%
5
16%
1-15
3
13%
6
19%
16-30
5
22%
4
13%
31-45
4
17%
5
16%
46-60
5
22%
5
16%
61-75
4
17%
6
19%
76-90
Забито
52
24
22 В 1-м тайме 14
30 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 6
3 Не забивали 11
8
15%
5
21%
1-15
6
12%
5
21%
16-30
8
15%
4
17%
31-45
11
21%
4
17%
46-60
11
21%
3
13%
61-75
8
15%
3
13%
76-90
Пропущено
34
60
16 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 36
11 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 22
4
12%
6
10%
1-15
3
9%
10
17%
16-30
9
26%
8
13%
31-45
6
18%
11
18%
46-60
7
21%
14
23%
61-75
5
15%
11
18%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0
РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2
Дармштадт
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Дармштадт - Аугсбург 0:6 Вердер - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Штутгарт 1:2 Боруссия М - Дармштадт 0:0
Дармштадт - Байер Л 0:2 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 Дармштадт - Кёльн 0:1 Фрайбург - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Дармштадт - Бохум 1:2 Бавария - Дармштадт 8:0 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Аугсбург - Дармштадт 1:2
Результаты матчей
РБ Лейпциг
Дармштадт
Точный счет
2:0
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:0
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 36%
3
6 раз 24%
1
4 раза 16%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
11 раз 44%
1
8 раз 32%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
РБ Лейпциг
Дармштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
76
112
310
58
211
211
112
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
75
75
39
48
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
223
Больше Меньше
1411
187
619
916
322
322
124
223
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|20
|4
|0
|61 - 16
|64
|2.
|Заявка
|25
|18
|3
|4
|73 - 29
|57
|3.
|Заявка
|25
|17
|2
|6
|57 - 31
|53
|4.
|2:0 Заявка
|25
|13
|8
|4
|50 - 30
|47
|5.
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|55 - 31
|46
|6.
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|38 - 31
|37
|7.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|43 - 44
|33
|8.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|40 - 41
|32
|9.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|32 - 44
|30
|10.
|0:2 Заявка
|25
|8
|6
|11
|33 - 39
|30
|11.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|34 - 43
|28
|12.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|45 - 49
|27
|13.
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|30 - 39
|25
|14.
|Заявка
|24
|5
|10
|9
|29 - 50
|25
|15.
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|23 - 41
|25
|16.
|Заявка
|25
|3
|9
|13
|19 - 42
|18
|17.
|Заявка
|25
|2
|10
|13
|20 - 46
|16
|18.
|Заявка
|25
|2
|7
|16
|24 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|47 - 9
|34
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|34 - 7
|32
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|37 - 11
|32
|4.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 10
|29
|5.
|2:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 18
|23
|6.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|19 - 11
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 19
|20
|8.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|23 - 21
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 20
|19
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 19
|18
|11.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 17
|18
|12.
|0:2 Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 20
|18
|13.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|14.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 16
|16
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 21
|13
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 18
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|13 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|27 - 9
|32
|2.
|2:0 Заявка
|13
|6
|6
|1
|26 - 12
|24
|3.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|26 - 20
|23
|4.
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|20 - 20
|21
|5.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|24 - 23
|20
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|23 - 21
|17
|7.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|8.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 20
|12
|9.
|0:2 Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 19
|12
|10.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 25
|10
|11.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 23
|9
|13.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 24
|9
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|20 - 29
|8
|15.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 23
|8
|16.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 29
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 33
|7
|18.
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|11 - 30
|6
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|Бавария
|Кейн Гарри
|30 (6)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|21 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|17 (4)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|14 (8)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 10
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 7
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 2:0 Дармштадт
Исход игры
РБ Лейпциг
100% (124)
Ничья
0% (0)
Дармштадт
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45.38% (54)
Меньше
54.62% (65)
Обе команды забьют
Да
31.09% (37)
Нет
68.91% (82)
Популярный счёт
2:0 РБ Лейпциг
46% (57)
2:1 РБ Лейпциг
15.3% (19)
3:0 РБ Лейпциг
12.1% (15)
3:1 РБ Лейпциг
12.1% (15)
1:0 РБ Лейпциг
6.5% (8)
4:1 РБ Лейпциг
1.6% (2)
4:0 РБ Лейпциг
1.6% (2)
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