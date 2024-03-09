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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Цвайер Феликс
Боруссия М
1:1
Второй тайм: 58'
Кёльн
0'
0:1
7' Гол
Алиду Фариде
22' Желтая карточка
Финкгрефе Макс
31' Желтая карточка
Сибачо Жордан
1:1
32' Гол
Онора Франк
39' Желтая карточка
Шабо Юлиан
41' Желтая карточка
Хюберс Тимо
47' Желтая карточка
Нойхаус Флориан

Ход матча

7'
0:1
Алиду Фариде
(Кайнц Флориан)
22'
 
Финкгрефе Макс
31'
Сибачо Жордан
 
32'
Онора Франк
(Нойхаус Флориан)
1:1
39'
 
Шабо Юлиан
41'
 
Хюберс Тимо
47'
Нойхаус Флориан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 121
Боруссия М 91.7% (111)
X 6.6% (8)
Кёльн 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Боруссия М
Ничья
Кёльн
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Николас
Мориц
29
Скалли
Джозеф
30
Эльведи
Нико
39
Вебер
Максимилиан
20
Нец
Лука
17
Коне
Куадио
8
Вайгль
Юлиан
10
Нойхаус
Флориан
9
Онора
Франк
13
Сибачо
Жордан
19
Нгуму
Натан
1
Швебе
Марвин
18
Карстенсен
Расмус
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
35
Финкгрефе
Макс
6
Мартель
Эрик
8
Гусенбашич
Денис
40
Алиду
Фариде
11
Кайнц
Флориан
37
Майна
Линтон
23
Адамян
Саркис
Боруссия М
4-3-3
Кёльн
4-2-3-1

История личных встреч

Боруссия М
Кёльн

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
40%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед

27 матчей

48.1%
22.2%
29.7%
13 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

40.7%
48.1%
11.2%
11 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
40.7%
26%
9 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

Б
3:1
Б
0:0
Б
5:2
Б
1:3
Б
4:1
Б
1:2
Б
1:3
Б
2:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:3
Б
1:2
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
3:0
Б
0:3
Б
5:1
Б
0:4
Б
1:1
Б
0:0
Б
2:4
Б
1:2
Б2
1:1
Б2
2:2

Голы

Всего голов

24
23

Голов в среднем за матч

1.85
1.64

Среднее время на гол

48
54

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.21
1.15

Среднее время на гол

74
78

Всего голов

41
38

Голов в среднем за матч

1.52
1.41

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

59
63

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Плеа Алассан 7 (1) 0.28
Сибачо Жордан 5 0.2
Райтц Рокко 5 0.2
Нгуму Натан 4 0.16
Чванчара Томаш 4 (1) 0.16
Онора Франк 3 0.12
Нойхаус Флориан 3 0.12
Хак Робин 2 0.08
Вайгль Юлиан 2 (2) 0.08
Эльведи Нико 2 0.08
Итакура Ко 2 0.08
Вебер Максимилиан 1 0.04
Скалли Джозеф 1 0.04
Коне Куадио 1 0.04
Нец Лука 0 0
Омлин Йонас 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зельке Дейви 5 0.2
Кайнц Флориан 3 (3) 0.12
Алиду Фариде 3 0.12
Вальдшмидт Лука 2 0.08
Майна Линтон 1 0.04
Тилманн Ян 1 0.04
Мартель Эрик 1 0.04
Финкгрефе Макс 1 0.04
Любичич Деян 0 0
Гусенбашич Денис 0 0
Адамян Саркис 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайгль Юлиан 7 0
Коне Куадио 4 1
Эльведи Нико 5 0
Итакура Ко 5 0
Скалли Джозеф 4 0
Вебер Максимилиан 2 1
Крамер Кристоф 3 0
Нойхаус Флориан 3 0
Чванчара Томаш 3 0
Николас Мориц 2 0
Сибачо Жордан 2 0
Нец Лука 2 0
Лайнер Штефан 1 0
Плеа Алассан 1 0
Онора Франк 1 0
Хак Робин 1 0
Нгуму Натан 1 0
Райтц Рокко 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шабо Юлиан 7 1
Хюберс Тимо 5 0
Любичич Деян 5 0
Тилманн Ян 3 1
Гусенбашич Денис 4 0
Кайнц Флориан 3 0
Шмиц Бенно 3 0
Мартель Эрик 3 0
Карстенсен Расмус 1 1
Олесен Матиас 1 1
Стеффен Баумгарт 2 0
Зельке Дейви 2 0
Финкгрефе Макс 2 0
Пентке Филипп 1 0
Ут Марк 1 0
Адамян Саркис 1 0
Майна Линтон 1 0
Килиан Лука 1 0
Алиду Фариде 1 0

Результаты матчей

Боруссия М
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Кёльн
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

6
6
Боруссия М
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Кёльн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

17
15

Упущенные победы

14
7
Боруссия М
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (11)
38% (9)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
25% (6)
25% (6)
Кёльн
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (5)
58% (14)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

23
15

Упущенные победы

20
13

Голы по времени матча

Забито

21
7
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
2
10%
0
0%
1-15
6
29%
0
0%
16-30
3
14%
3
43%
31-45
2
10%
2
29%
46-60
3
14%
1
14%
61-75
5
24%
1
14%
76-90

Пропущено

18
21
5 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
6%
1
5%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
2
11%
6
29%
31-45
7
39%
2
10%
46-60
3
17%
3
14%
61-75
3
17%
7
33%
76-90

Забито

20
9
13 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 18
2
10%
1
11%
1-15
6
30%
2
22%
16-30
5
25%
0
0%
31-45
2
10%
1
11%
46-60
2
10%
2
22%
61-75
3
15%
3
33%
76-90

Пропущено

29
18
15 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
6
21%
2
11%
1-15
3
10%
3
17%
16-30
6
21%
1
6%
31-45
2
7%
3
17%
46-60
4
14%
7
39%
61-75
8
28%
2
11%
76-90

Забито

41
16
24 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 10
5 Не забивали 11
4
10%
1
6%
1-15
12
29%
29%
2
13%
16-30
8
20%
3
19%
31-45
4
10%
3
19%
46-60
5
12%
3
19%
61-75
8
20%
4
25%
76-90

Пропущено

47
39
20 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 21
7
15%
3
8%
1-15
5
11%
5
13%
16-30
8
17%
7
18%
31-45
9
19%
5
13%
46-60
7
15%
10
26%
61-75
11
23%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 5:2 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Дармштадт 0:0
Бавария - Боруссия М 3:1 Байер Л - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Кёльн - Боруссия М 3:1
Кёльн
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Кёльн - Байер Л 0:2 Штутгарт - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1
Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Кёльн 4:4 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Майнц 0:0 Дармштадт - Кёльн 0:1 Кёльн - Бавария 0:1 Порц - Кёльн 0:8 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 Кёльн - Боруссия М 3:1

Результаты матчей

Боруссия М
Кёльн

Точный счет

1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

3:1
3 раза 25%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:1
5 раз 42%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
5 раз 42%

Точный счет

3:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
7 раз 29%
0:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 29%
0
5 раз 21%
2
5 раз 21%
3
4 раза 17%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
0
11 раз 46%
1
11 раз 46%
2
1 раз 4%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Боруссия М
Кёльн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
6
7
5
1.5
2
10
3
9
2.5
1
11
2
10
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
5
5
7
1.5
4
8
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
13
11
12
12
1.5
2
22
7
17
2.5
1
23
3
21
3.5
1
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 24 20 4 0 61 - 16 64
2.
Бавария
 2:1 Заявка 25 18 3 4 67 - 29 57
3.
Штутгарт
 Заявка 25 17 2 6 57 - 31 53
4.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 25 14 4 7 54 - 31 46
5.
Боруссия Д
 Заявка 24 12 8 4 48 - 30 44
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 24 9 10 5 38 - 31 37
7.
Хоффенхайм
 Заявка 24 9 6 9 43 - 44 33
8.
Аугсбург
 1:0 Заявка 25 8 8 9 40 - 41 32
9.
Вердер
 Заявка 24 8 6 10 33 - 37 30
10.
Фрайбург
 Заявка 24 8 6 10 32 - 44 30
11.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 25 7 7 11 34 - 43 28
12.
Боруссия М
 1:1 Заявка 25 6 9 10 43 - 47 27
13.
Вольфсбург
 Заявка 24 6 7 11 30 - 39 25
14.
Бохум
 Заявка 24 5 10 9 29 - 50 25
15.
Унион Берлин
 Заявка 25 7 4 14 23 - 41 25
16.
Кёльн
 1:1 Заявка 25 3 9 13 17 - 40 18
17.
Майнц
 1:2 Заявка 25 2 10 13 20 - 40 16
18.
Дармштадт
 0:1 Заявка 25 2 7 16 24 - 59 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 2:1 Заявка 13 11 1 1 41 - 9 34
2.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 34 - 7 32
3.
Штутгарт
 Заявка 13 10 2 1 37 - 11 32
4.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 13 9 2 2 31 - 10 29
5.
Боруссия Д
 Заявка 12 7 2 3 24 - 18 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 5 5 1 19 - 11 20
7.
Фрайбург
 Заявка 12 5 5 2 22 - 19 20
8.
Аугсбург
 1:0 Заявка 13 5 5 3 23 - 21 20
9.
Боруссия М
 1:1 Заявка 13 5 4 4 23 - 18 19
10.
Вердер
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
11.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 12 5 3 4 20 - 19 18
12.
Бохум
 Заявка 12 4 6 2 19 - 17 18
13.
Унион Берлин
 Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
14.
Вольфсбург
 Заявка 12 4 4 4 18 - 16 16
15.
Хоффенхайм
 Заявка 12 3 4 5 19 - 21 13
16.
Майнц
 1:2 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Кёльн
 1:1 Заявка 12 2 3 7 9 - 18 9
18.
Дармштадт
 0:1 Заявка 13 1 3 9 13 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 27 - 9 32
2.
Бавария
 2:1 Заявка 12 7 2 3 26 - 20 23
3.
Штутгарт
 Заявка 12 7 0 5 20 - 20 21
4.
Боруссия Д
 Заявка 12 5 6 1 24 - 12 21
5.
Хоффенхайм
 Заявка 12 6 2 4 24 - 23 20
6.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 12 5 2 5 23 - 21 17
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
8.
Аугсбург
 1:0 Заявка 12 3 3 6 17 - 20 12
9.
Вердер
 Заявка 12 3 3 6 13 - 19 12
10.
Фрайбург
 Заявка 12 3 1 8 10 - 25 10
11.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
12.
Вольфсбург
 Заявка 12 2 3 7 12 - 23 9
13.
Кёльн
 1:1 Заявка 13 1 6 6 8 - 22 9
14.
Боруссия М
 1:1 Заявка 12 1 5 6 20 - 29 8
15.
Унион Берлин
 Заявка 13 2 2 9 9 - 23 8
16.
Дармштадт
 0:1 Заявка 12 1 4 7 11 - 28 7
17.
Бохум
 Заявка 12 1 4 7 10 - 33 7
18.
Майнц
 1:2 Заявка 13 0 6 7 11 - 24 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 29 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 21 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 17 (4)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 10
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Кёльн Шабо Юлиан 1 7
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 48'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Эльведи Нико успешно блокирует удар.
    • 47'
      Адамян Саркис нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 47'
      Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Рефери не любит споров - именно за это Нойхаус Флориан сейчас получил желтую
    • 46'
      Николас Мориц из команды Боруссия М перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 52.1% пользователей.
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    Прогнозы 121
    Боруссия М 91.7% (111)
    X 6.6% (8)
    Кёльн 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия М
    Ничья
    Кёльн
    4.30
    3.90
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    4.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия М 1:1 Кёльн

    Исход игры
    Боруссия М
    91.7% (111)
    Ничья
    6.6% (8)
    Кёльн
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (75)
    Меньше
    37.5% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    69.17% (83)
    Нет
    30.83% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия М
    52.1% (63)
    2:0 Боруссия М
    15.7% (19)
    1:0 Боруссия М
    14% (17)
    1:1 Ничья
    6.6% (8)
    3:1 Боруссия М
    5.8% (7)
    3:2 Боруссия М
    2.5% (3)
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