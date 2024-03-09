Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Матч возобновится спорным мячом

48' Коне Куадио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Адамян Саркис нанес удар головой, но Мориц Николас спокойно отбил мяч.

46' Майна Линтон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Шабо Юлиан тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

37' Удар от ворот произведет Кёльн

36' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Кайнц Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Г О О О О Л - Онора Франк забивает с правой ноги!

32' Нойхаус Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Сибачо Жордан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

31' Удар от ворот произведет Кёльн

31' Сибачо Жордан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Нгуму Натан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Шабо Юлиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Расмус Карстенсен из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Финкгрефе Макс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

22' Кайнц Флориан пробует нанести удар издали, но Мориц Николас держит все под контролем

22' Финкгрефе Макс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Матч возобновлен

18' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

17' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Мартель Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Удар от ворот произведет Кёльн

11' Расмус Карстенсен из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

11' Онора Франк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Расмус Карстенсен ослабляет давление, выбив мяч.

10' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Кёльн

10' Оооо... вот это был удар! Нгуму Натан должен был забить с этой позиции.

10' Нгуму Натан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Николас Мориц плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

7' Г О О О О Л - Алиду Фариде забивает с правой ноги!

7' Кайнц Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Финкгрефе Макс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола