Тур: 25. Стадион: Боруссия Парк. Зрители: 54042 Главный судья: Цвайер Феликс
3:3
Конец матча
0'
0:1
7' ГолАлиду Фариде
22' Желтая карточкаФинкгрефе Макс
31' Желтая карточкаСибачо Жордан
1:1
32' ГолОнора Франк
39' Желтая карточкаШабо Юлиан
41' Желтая карточкаХюберс Тимо
47' Желтая карточкаНойхаус Флориан
1:2
64' ГолАлиду Фариде
2:2
71' ГолХак Робин
3:2
73' ГолХак Робин
3:3
79' ГолДоунс Дамион
83' Желтая карточкаМартель Эрик
83' Желтая карточкаВайгль Юлиан
90'+6
Ход матча
7'
0:1
22'
31'
32'
1:1
39'
41'
47'
64'
1:2
70'
71'
2:2
73'
3:2
79'
3:3
83'
83'
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
7 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 5
-
8 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
506 Количество передач 348
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Эльведи
Нико
20
Нец
Лука
17
Коне
Куадио
19
Нгуму
Натан
24
Шабо
Юлиан
40
Алиду
Фариде
37
Майна
Линтон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
-
20 Нец ЛукаЗащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Нгуму НатанНападающий
- Запасные игроки
-
41 Ольшовски ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Райтц РоккоПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Хак РобинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Алиду ФаридеПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Зельке ДейвиНападающий
-
42 Доунс ДамионНападающий
-
Главный тренер: Шульц Тимо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Боруссия М
Кёльн
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.3%
40%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед
27 матчей
48.1%
22.2%
29.7%
13 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
40.7%
48.1%
11.2%
11 побед 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
40.7%
26%
9 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
23
Голов в среднем за матч
1.85
1.64
Среднее время на гол
48
54
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.21
1.15
Среднее время на гол
74
78
Всего голов
41
38
Голов в среднем за матч
1.52
1.41
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
59
63
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Плеа Алассан
|7 (1)
|0.28
|Сибачо Жордан
|5
|0.2
|Райтц Рокко
|5
|0.2
|Хак Робин
|4
|0.16
|Нгуму Натан
|4
|0.16
|Чванчара Томаш
|4 (1)
|0.16
|Онора Франк
|3
|0.12
|Нойхаус Флориан
|3
|0.12
|Вайгль Юлиан
|2 (2)
|0.08
|Эльведи Нико
|2
|0.08
|Итакура Ко
|2
|0.08
|Вебер Максимилиан
|1
|0.04
|Скалли Джозеф
|1
|0.04
|Коне Куадио
|1
|0.04
|Нец Лука
|0
|0
|Лайнер Штефан
|0
|0
|Омлин Йонас
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зельке Дейви
|5
|0.2
|Алиду Фариде
|4
|0.16
|Кайнц Флориан
|3 (3)
|0.12
|Вальдшмидт Лука
|2
|0.08
|Майна Линтон
|1
|0.04
|Тилманн Ян
|1
|0.04
|Мартель Эрик
|1
|0.04
|Доунс Дамион
|1
|0.04
|Финкгрефе Макс
|1
|0.04
|Гусенбашич Денис
|0
|0
|Любичич Деян
|0
|0
|Адамян Саркис
|0
|0
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайгль Юлиан
|8
|0
|Коне Куадио
|4
|1
|Эльведи Нико
|5
|0
|Итакура Ко
|5
|0
|Нойхаус Флориан
|4
|0
|Скалли Джозеф
|4
|0
|Вебер Максимилиан
|2
|1
|Крамер Кристоф
|3
|0
|Чванчара Томаш
|3
|0
|Николас Мориц
|2
|0
|Сибачо Жордан
|2
|0
|Нец Лука
|2
|0
|Лайнер Штефан
|1
|0
|Плеа Алассан
|1
|0
|Онора Франк
|1
|0
|Хак Робин
|1
|0
|Нгуму Натан
|1
|0
|Райтц Рокко
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шабо Юлиан
|7
|1
|Хюберс Тимо
|5
|0
|Любичич Деян
|5
|0
|Тилманн Ян
|3
|1
|Мартель Эрик
|4
|0
|Гусенбашич Денис
|4
|0
|Кайнц Флориан
|3
|0
|Шмиц Бенно
|3
|0
|Карстенсен Расмус
|1
|1
|Олесен Матиас
|1
|1
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Зельке Дейви
|2
|0
|Финкгрефе Макс
|2
|0
|Пентке Филипп
|1
|0
|Ут Марк
|1
|0
|Адамян Саркис
|1
|0
|Майна Линтон
|1
|0
|Килиан Лука
|1
|0
|Алиду Фариде
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия М
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Кёльн
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
9
9
Боруссия М
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Кёльн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
17
15
Упущенные победы
14
7
Боруссия М
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (11)
40% (10)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
28% (7)
24% (6)
Кёльн
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (5)
60% (15)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
23
15
Упущенные победы
23
16
Голы по времени матча
Забито
24
10
12 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
2
8%
1
10%
1-15
6
25%
0
0%
16-30
4
17%
3
30%
31-45
2
8%
2
20%
46-60
5
21%
2
20%
61-75
5
21%
2
20%
76-90
Пропущено
21
24
6 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
2
10%
1
4%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
2
10%
7
29%
29%
31-45
7
33%
2
8%
46-60
4
19%
5
21%
61-75
4
19%
7
29%
29%
76-90
Забито
20
9
13 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 19
2
10%
1
11%
1-15
6
30%
2
22%
16-30
5
25%
0
0%
31-45
2
10%
1
11%
46-60
2
10%
2
22%
61-75
3
15%
3
33%
76-90
Пропущено
29
18
15 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
6
21%
2
11%
1-15
3
10%
3
17%
16-30
6
21%
1
6%
31-45
2
7%
3
17%
46-60
4
14%
7
39%
61-75
8
28%
2
11%
76-90
Забито
44
19
25 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 11
5 Не забивали 11
4
9%
2
11%
1-15
12
27%
2
11%
16-30
9
20%
3
16%
31-45
4
9%
3
16%
46-60
7
16%
4
21%
61-75
8
18%
5
26%
76-90
Пропущено
50
42
21 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 22
8
16%
3
7%
1-15
5
10%
5
12%
16-30
8
16%
8
19%
31-45
9
18%
5
12%
46-60
8
16%
12
29%
61-75
12
24%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 5:2 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Дармштадт 0:0
Бавария - Боруссия М 3:1 Байер Л - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Кёльн - Боруссия М 3:1
Кёльн
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Кёльн - Байер Л 0:2 Штутгарт - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1
Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Кёльн 4:4 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Майнц 0:0 Дармштадт - Кёльн 0:1 Кёльн - Бавария 0:1 Порц - Кёльн 0:8 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 Кёльн - Боруссия М 3:1
Результаты матчей
Боруссия М
Кёльн
Точный счет
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
3:1
3 раза 25%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:1
5 раз 38%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
3
1 раз 8%
Точный счет
3:1
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
3:3
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
7 раз 28%
0:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 28%
0
5 раз 20%
2
5 раз 20%
3
5 раз 20%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
0
11 раз 44%
1
11 раз 44%
3
2 раза 8%
2
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Боруссия М
Кёльн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
66
85
210
49
111
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
85
57
112
48
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
1411
1312
322
817
223
322
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|20
|4
|0
|61 - 16
|64
|2.
|Заявка
|25
|18
|3
|4
|73 - 29
|57
|3.
|Заявка
|25
|17
|2
|6
|57 - 31
|53
|4.
|2:0 Заявка
|25
|13
|8
|4
|50 - 30
|47
|5.
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|55 - 31
|46
|6.
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|38 - 31
|37
|7.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|43 - 44
|33
|8.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|40 - 41
|32
|9.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|32 - 44
|30
|10.
|0:2 Заявка
|25
|8
|6
|11
|33 - 39
|30
|11.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|34 - 43
|28
|12.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|45 - 49
|27
|13.
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|30 - 39
|25
|14.
|Заявка
|24
|5
|10
|9
|29 - 50
|25
|15.
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|23 - 41
|25
|16.
|Заявка
|25
|3
|9
|13
|19 - 42
|18
|17.
|Заявка
|25
|2
|10
|13
|20 - 46
|16
|18.
|Заявка
|25
|2
|7
|16
|24 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|47 - 9
|34
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|34 - 7
|32
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|37 - 11
|32
|4.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 10
|29
|5.
|2:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 18
|23
|6.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|19 - 11
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 19
|20
|8.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|23 - 21
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 20
|19
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 19
|18
|11.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 17
|18
|12.
|0:2 Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 20
|18
|13.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|14.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 16
|16
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 21
|13
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 18
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|13 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|27 - 9
|32
|2.
|2:0 Заявка
|13
|6
|6
|1
|26 - 12
|24
|3.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|26 - 20
|23
|4.
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|20 - 20
|21
|5.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|24 - 23
|20
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|23 - 21
|17
|7.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|8.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 20
|12
|9.
|0:2 Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 19
|12
|10.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 25
|10
|11.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 23
|9
|13.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 24
|9
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|20 - 29
|8
|15.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 23
|8
|16.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 29
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 33
|7
|18.
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|11 - 30
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|30 (6)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|21 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|17 (4)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|14 (8)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 10
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 7
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|8