Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Матч возобновлен

47' Команда Аугсбург имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Хайденхайм

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Пирингер Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Удар от ворот произведет Хайденхайм

43' Удар от ворот произведет Аугсбург

42' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

42' Йенсен Фредрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Удар от ворот произведет Аугсбург

41' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

38' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Якич Кристиян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Матч возобновлен

34' Пирингер Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Шёппнер Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Удар от ворот произведет Хайденхайм

32' Варгас Рубен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Динкчи Эрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Удар от ворот произведет Хайденхайм

28' Мбабу Кевин получил желтую карточку от судьи

26' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Г О О О О Л - Гоувелеув Джеффри забивает с левой ноги!

17' Удар от ворот произведет Хайденхайм

16' Удар от ворот произведет Хайденхайм

16' Бесте Ян-Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Удар от ворот произведет Хайденхайм

12' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Бесте Ян-Никлас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Хорошую попытку сделал Бесте Ян-Никлас . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Удар от ворот произведет Аугсбург

7' Пирингер Марвин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Хайденхайм

6' Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе

4' Удар от ворот произведет Хайденхайм

3' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Хорошую попытку сделал Мбабу Кевин . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Аугсбург начинает с центра поля