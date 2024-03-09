Тур: 25. Стадион: ВВК Арена. Зрители: 30660 Главный судья: Вельц Тобиас Главный судья: Вилленборг Франк
1:0
Конец матча
0'
1:0
22' ГолГоувелеув Джеффри
27' Желтая карточкаМбабу Кевин
74' Желтая карточкаГимбер Бенедикт
90' Желтая карточкаПик Флориан
90' Желтая карточкаТоеркауф Норман
90'+6
Ход матча
22'
1:0
27'
74'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 1
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 20
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
477 Количество передач 332
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
43
Мбабу
Кевин
22
Иаго
Лопес
10
Майер
Арне
16
Варгас
Рубен
21
Титц
Филлип
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Иаго ЛопесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
-
21 Титц ФиллипНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Биэл ПепПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Михель СвенПолузащитник
-
27 Энгельс АрнеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Аугсбург
Хайденхайм
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
2.5
2.25
Среднее время на гол
36
40
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.25
0.5
Среднее время на гол
72
180
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
54
54
Бомбардиры внутри турнира
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демирович Эрмедин
|14 (3)
|0.56
|Титц Филлип
|7
|0.28
|Энгельс Арне
|3
|0.12
|Йенсен Фредрик
|2
|0.08
|Варгас Рубен
|2
|0.08
|Удуохаи Феликс
|2
|0.08
|Бельо Дион Дрене
|2
|0.08
|Реджбекай Элвис
|2 (1)
|0.08
|Гоувелеув Джеффри
|1
|0.04
|Педерсен Мадс
|1
|0.04
|Иаго Лопес
|1
|0.04
|Михель Свен
|1 (1)
|0.04
|Бауэр Максимилиан
|1
|0.04
|Мбабу Кевин
|0
|0
|Якич Кристиян
|0
|0
|Майер Арне
|0
|0
|Пфайффер Патрик
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесте Ян-Никлас
|7
|0.28
|Кляйндинст Тим
|7 (2)
|0.28
|Динкчи Эрен
|7
|0.28
|Пирингер Марвин
|3
|0.12
|Шёппнер Ян
|2
|0.08
|Майнка Патрик
|2
|0.08
|Доведан Никола
|1
|0.04
|Гимбер Бенедикт
|1
|0.04
|Бек Адриан
|1
|0.04
|Малони Леннард
|1
|0.04
|Тоеркауф Норман
|0
|0
|Шиммер Штефан
|0
|0
|Хактаб Траоре Омар
|0
|0
Карточки
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педерсен Мадс
|6
|1
|Гоувелеув Джеффри
|5
|0
|Дорш Никлас
|5
|0
|Удуохаи Феликс
|3
|1
|Мбабу Кевин
|4
|0
|Реджбекай Элвис
|4
|0
|Дамен Финн
|4
|0
|Иаго Лопес
|3
|0
|Якич Кристиян
|3
|0
|Гумни Роберт
|3
|0
|Варгас Рубен
|3
|0
|Демирович Эрмедин
|3
|0
|Михель Свен
|2
|0
|Бауэр Максимилиан
|2
|0
|Бельо Дион Дрене
|2
|0
|Брайтхаупт Тим
|2
|0
|Энгельс Арне
|0
|1
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Джесс Торуп
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Динкчи Эрен
|7
|0
|Гимбер Бенедикт
|5
|0
|Пирингер Марвин
|5
|0
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0
|Тоеркауф Норман
|3
|0
|Кляйндинст Тим
|3
|0
|Хактаб Траоре Омар
|3
|0
|Пик Флориан
|2
|0
|Фёренбах Йонас
|2
|0
|Шёппнер Ян
|2
|0
|Буш Марнон
|1
|0
|Майнка Патрик
|1
|0
|Мюллер Кевин
|1
|0
|Бек Адриан
|1
|0
|Малони Леннард
|1
|0
|Зирслебен Тим
|1
|0
|Шмидт Франк
|1
|0
Результаты матчей
Аугсбург
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Хайденхайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
13
12
Аугсбург
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Хайденхайм
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
11
Упущенные победы
16
13
Аугсбург
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (11)
28% (7)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Хайденхайм
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (6)
28% (7)
48% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
56% (14)
24% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
18
12
Упущенные победы
29
25
Голы по времени матча
Забито
23
15
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
1
4%
3
20%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
6
26%
2
13%
31-45
4
17%
3
20%
46-60
2
9%
4
27%
61-75
6
26%
1
7%
76-90
Пропущено
21
23
13 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
2
10%
6
26%
1-15
4
19%
5
22%
16-30
7
33%
6
26%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
2
10%
4
17%
61-75
3
14%
2
9%
76-90
Забито
18
20
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
2
11%
1
5%
1-15
5
28%
3
15%
16-30
4
22%
3
15%
31-45
2
11%
5
25%
46-60
1
6%
4
20%
61-75
4
22%
4
20%
76-90
Пропущено
19
19
14 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
3
16%
2
11%
1-15
6
32%
1
5%
16-30
5
26%
4
21%
31-45
1
5%
3
16%
46-60
3
16%
3
16%
61-75
1
5%
6
32%
76-90
Забито
41
35
22 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 11
6 Не забивали 6
3
7%
4
11%
1-15
9
22%
5
14%
16-30
10
24%
5
14%
31-45
6
15%
8
23%
46-60
3
7%
8
23%
61-75
10
24%
5
14%
76-90
Пропущено
40
42
27 В 1-м тайме 24
13 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 20
5
13%
8
19%
1-15
10
25%
6
14%
16-30
12
30%
10
24%
31-45
4
10%
3
7%
46-60
5
13%
7
17%
61-75
4
10%
8
19%
76-90
Результаты последних матчей
Аугсбург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Дармштадт - Аугсбург 0:6 Аугсбург - Фрайбург 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2
Бохум - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Вердер - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ян 5:2 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Аугсбург - Дармштадт 1:2
Хайденхайм
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хайденхайм - Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Вердер - Хайденхайм 1:2
Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Майнц - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Бавария - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1
Результаты матчей
Аугсбург
Хайденхайм
Точный счет
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
Точный счет
1:1
5 раз 20%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 32%
2
7 раз 28%
0
6 раз 24%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
10 раз 40%
2
7 раз 28%
0
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Аугсбург
Хайденхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
102
85
66
211
39
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
103
39
49
210
210
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
205
1114
1015
421
322
322
124
223
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|20
|4
|0
|61 - 16
|64
|2.
|Заявка
|25
|18
|3
|4
|73 - 29
|57
|3.
|Заявка
|25
|17
|2
|6
|57 - 31
|53
|4.
|2:0 Заявка
|25
|13
|8
|4
|50 - 30
|47
|5.
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|55 - 31
|46
|6.
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|38 - 31
|37
|7.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|43 - 44
|33
|8.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|40 - 41
|32
|9.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|32 - 44
|30
|10.
|0:2 Заявка
|25
|8
|6
|11
|33 - 39
|30
|11.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|34 - 43
|28
|12.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|45 - 49
|27
|13.
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|30 - 39
|25
|14.
|Заявка
|24
|5
|10
|9
|29 - 50
|25
|15.
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|23 - 41
|25
|16.
|Заявка
|25
|3
|9
|13
|19 - 42
|18
|17.
|Заявка
|25
|2
|10
|13
|20 - 46
|16
|18.
|Заявка
|25
|2
|7
|16
|24 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|47 - 9
|34
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|34 - 7
|32
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|37 - 11
|32
|4.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 10
|29
|5.
|2:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 18
|23
|6.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|19 - 11
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 19
|20
|8.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|23 - 21
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 20
|19
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 19
|18
|11.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 17
|18
|12.
|0:2 Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 20
|18
|13.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|14.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 16
|16
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 21
|13
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 18
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|13 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|27 - 9
|32
|2.
|2:0 Заявка
|13
|6
|6
|1
|26 - 12
|24
|3.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|26 - 20
|23
|4.
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|20 - 20
|21
|5.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|24 - 23
|20
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|23 - 21
|17
|7.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|8.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 20
|12
|9.
|0:2 Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 19
|12
|10.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 25
|10
|11.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 23
|9
|13.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 24
|9
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|20 - 29
|8
|15.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 23
|8
|16.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 29
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 33
|7
|18.
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|11 - 30
|6
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|Бавария
|Кейн Гарри
|30 (6)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|21 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|17 (4)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|14 (8)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 10
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 7
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|8
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аугсбург 1:0 Хайденхайм
Исход игры
Аугсбург
81.3% (100)
Ничья
15.4% (19)
Хайденхайм
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
63.87% (76)
Меньше
36.13% (43)
Обе команды забьют
Да
75.63% (90)
Нет
24.37% (29)
Популярный счёт
2:1 Аугсбург
52% (64)
1:0 Аугсбург
17.1% (21)
1:1 Ничья
13% (16)
2:0 Аугсбург
4.9% (6)
1:2 Хайденхайм
2.4% (3)
4:4 Ничья
1.6% (2)
3:0 Аугсбург
1.6% (2)
3:1 Аугсбург
1.6% (2)
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