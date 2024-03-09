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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Зрители: 30660 Главный судья: Вельц Тобиас Главный судья: Вилленборг Франк
Аугсбург
1:0
Конец матча
Хайденхайм
0'
1:0
22' Гол
Гоувелеув Джеффри
27' Желтая карточка
Мбабу Кевин
74' Желтая карточка
Гимбер Бенедикт
90' Желтая карточка
Пик Флориан
90' Желтая карточка
Тоеркауф Норман
90'+6

Ход матча

22'
Гоувелеув Джеффри
(Майер Арне)
1:0
27'
Мбабу Кевин
 
45'
 
Тоеркауф Норман
Пирингер Марвин
60'
Реджбекай Элвис
Майер Арне
 
69'
 
Буш Марнон
Хактаб Траоре Омар
69'
 
Сесса Кевин
Доведан Никола
73'
Энгельс Арне
Варгас Рубен
 
74'
 
Гимбер Бенедикт
78'
 
Пик Флориан
Бесте Ян-Никлас
78'
 
Шиммер Штефан
Фёренбах Йонас
89'
Бельо Дион Дрене
Титц Филлип
 
89'
Бауэр Максимилиан
Йенсен Фредрик
 
90'
 
Пик Флориан
90'
 
Тоеркауф Норман

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 20
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 477 Количество передач 332
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Аугсбург 81.3% (100)
X 15.4% (19)
Хайденхайм 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дамен
Финн
43
Мбабу
Кевин
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
22
Иаго
Лопес
17
Якич
Кристиян
24
Йенсен
Фредрик
10
Майер
Арне
16
Варгас
Рубен
21
Титц
Филлип
9
Демирович
Эрмедин
1
Мюллер
Кевин
23
Хактаб
Траоре
Омар
6
Майнка
Патрик
5
Гимбер
Бенедикт
19
Фёренбах
Йонас
3
Шёппнер
Ян
8
Динкчи
Эрен
20
Доведан
Никола
37
Бесте
Ян-Никлас
18
Пирингер
Марвин
10
Кляйндинст
Тим
Аугсбург
4-1-2-1-2
Хайденхайм
4-1-3-2

История личных встреч

Аугсбург
Хайденхайм

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б
2:5
ТМК
2:0
ТМК
1:2
ТМК
3:1
ТМК
1:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

2.5
2.25

Среднее время на гол

36
40

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
54

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 14 (3) 0.56
Титц Филлип 7 0.28
Энгельс Арне 3 0.12
Йенсен Фредрик 2 0.08
Варгас Рубен 2 0.08
Удуохаи Феликс 2 0.08
Бельо Дион Дрене 2 0.08
Реджбекай Элвис 2 (1) 0.08
Гоувелеув Джеффри 1 0.04
Педерсен Мадс 1 0.04
Иаго Лопес 1 0.04
Михель Свен 1 (1) 0.04
Бауэр Максимилиан 1 0.04
Мбабу Кевин 0 0
Якич Кристиян 0 0
Майер Арне 0 0
Пфайффер Патрик 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесте Ян-Никлас 7 0.28
Кляйндинст Тим 7 (2) 0.28
Динкчи Эрен 7 0.28
Пирингер Марвин 3 0.12
Шёппнер Ян 2 0.08
Майнка Патрик 2 0.08
Доведан Никола 1 0.04
Гимбер Бенедикт 1 0.04
Бек Адриан 1 0.04
Малони Леннард 1 0.04
Тоеркауф Норман 0 0
Шиммер Штефан 0 0
Хактаб Траоре Омар 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Мадс 6 1
Гоувелеув Джеффри 5 0
Дорш Никлас 5 0
Удуохаи Феликс 3 1
Мбабу Кевин 4 0
Реджбекай Элвис 4 0
Дамен Финн 4 0
Иаго Лопес 3 0
Якич Кристиян 3 0
Гумни Роберт 3 0
Варгас Рубен 3 0
Демирович Эрмедин 3 0
Михель Свен 2 0
Бауэр Максимилиан 2 0
Бельо Дион Дрене 2 0
Брайтхаупт Тим 2 0
Энгельс Арне 0 1
Кардона Ирвин 1 0
Джесс Торуп 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динкчи Эрен 7 0
Гимбер Бенедикт 5 0
Пирингер Марвин 5 0
Бесте Ян-Никлас 4 0
Тоеркауф Норман 3 0
Кляйндинст Тим 3 0
Хактаб Траоре Омар 3 0
Пик Флориан 2 0
Фёренбах Йонас 2 0
Шёппнер Ян 2 0
Буш Марнон 1 0
Майнка Патрик 1 0
Мюллер Кевин 1 0
Бек Адриан 1 0
Малони Леннард 1 0
Зирслебен Тим 1 0
Шмидт Франк 1 0

Результаты матчей

Аугсбург
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Хайденхайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

13
12
Аугсбург
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Хайденхайм
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
11

Упущенные победы

16
13
Аугсбург
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (11)
28% (7)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Хайденхайм
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (6)
28% (7)
48% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
56% (14)
24% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

18
12

Упущенные победы

29
25

Голы по времени матча

Забито

23
15
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
1
4%
3
20%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
6
26%
2
13%
31-45
4
17%
3
20%
46-60
2
9%
4
27%
61-75
6
26%
1
7%
76-90

Пропущено

21
23
13 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
2
10%
6
26%
1-15
4
19%
5
22%
16-30
7
33%
6
26%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
2
10%
4
17%
61-75
3
14%
2
9%
76-90

Забито

18
20
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
2
11%
1
5%
1-15
5
28%
3
15%
16-30
4
22%
3
15%
31-45
2
11%
5
25%
46-60
1
6%
4
20%
61-75
4
22%
4
20%
76-90

Пропущено

19
19
14 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
3
16%
2
11%
1-15
6
32%
1
5%
16-30
5
26%
4
21%
31-45
1
5%
3
16%
46-60
3
16%
3
16%
61-75
1
5%
6
32%
76-90

Забито

41
35
22 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 11
6 Не забивали 6
3
7%
4
11%
1-15
9
22%
5
14%
16-30
10
24%
5
14%
31-45
6
15%
8
23%
46-60
3
7%
8
23%
61-75
10
24%
5
14%
76-90

Пропущено

40
42
27 В 1-м тайме 24
13 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 20
5
13%
8
19%
1-15
10
25%
6
14%
16-30
12
30%
10
24%
31-45
4
10%
3
7%
46-60
5
13%
7
17%
61-75
4
10%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Дармштадт - Аугсбург 0:6 Аугсбург - Фрайбург 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2
Бохум - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Вердер - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ян 5:2 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Аугсбург - Дармштадт 1:2
Хайденхайм
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хайденхайм - Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Вердер - Хайденхайм 1:2
Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Майнц - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Бавария - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1

Результаты матчей

Аугсбург
Хайденхайм

Точный счет

2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%

Точный счет

1:1
5 раз 20%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 32%
2
7 раз 28%
0
6 раз 24%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
10 раз 40%
2
7 раз 28%
0
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Аугсбург
Хайденхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
2
8
5
1.5
6
6
2
11
2.5
3
9
1
12
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
10
3
3
9
1.5
4
9
2
10
2.5
2
10
3.5
2
10
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
20
5
11
14
1.5
10
15
4
21
2.5
3
22
3
22
3.5
1
24
2
23
4.5
1
24
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 24 20 4 0 61 - 16 64
2.
Бавария
 Заявка 25 18 3 4 73 - 29 57
3.
Штутгарт
 Заявка 25 17 2 6 57 - 31 53
4.
Боруссия Д
 2:0 Заявка 25 13 8 4 50 - 30 47
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 25 14 4 7 55 - 31 46
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 24 9 10 5 38 - 31 37
7.
Хоффенхайм
 Заявка 24 9 6 9 43 - 44 33
8.
Аугсбург
 Заявка 25 8 8 9 40 - 41 32
9.
Фрайбург
 Заявка 24 8 6 10 32 - 44 30
10.
Вердер
 0:2 Заявка 25 8 6 11 33 - 39 30
11.
Хайденхайм
 Заявка 25 7 7 11 34 - 43 28
12.
Боруссия М
 Заявка 25 6 9 10 45 - 49 27
13.
Вольфсбург
 Заявка 24 6 7 11 30 - 39 25
14.
Бохум
 Заявка 24 5 10 9 29 - 50 25
15.
Унион Берлин
 Заявка 25 7 4 14 23 - 41 25
16.
Кёльн
 Заявка 25 3 9 13 19 - 42 18
17.
Майнц
 Заявка 25 2 10 13 20 - 46 16
18.
Дармштадт
 Заявка 25 2 7 16 24 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 13 11 1 1 47 - 9 34
2.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 34 - 7 32
3.
Штутгарт
 Заявка 13 10 2 1 37 - 11 32
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 9 2 2 32 - 10 29
5.
Боруссия Д
 2:0 Заявка 12 7 2 3 24 - 18 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 5 5 1 19 - 11 20
7.
Фрайбург
 Заявка 12 5 5 2 22 - 19 20
8.
Аугсбург
 Заявка 13 5 5 3 23 - 21 20
9.
Боруссия М
 Заявка 13 5 4 4 25 - 20 19
10.
Хайденхайм
 Заявка 12 5 3 4 20 - 19 18
11.
Бохум
 Заявка 12 4 6 2 19 - 17 18
12.
Вердер
 0:2 Заявка 13 5 3 5 20 - 20 18
13.
Унион Берлин
 Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
14.
Вольфсбург
 Заявка 12 4 4 4 18 - 16 16
15.
Хоффенхайм
 Заявка 12 3 4 5 19 - 21 13
16.
Майнц
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Кёльн
 Заявка 12 2 3 7 9 - 18 9
18.
Дармштадт
 Заявка 13 1 3 9 13 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 27 - 9 32
2.
Боруссия Д
 2:0 Заявка 13 6 6 1 26 - 12 24
3.
Бавария
 Заявка 12 7 2 3 26 - 20 23
4.
Штутгарт
 Заявка 12 7 0 5 20 - 20 21
5.
Хоффенхайм
 Заявка 12 6 2 4 24 - 23 20
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 5 2 5 23 - 21 17
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
8.
Аугсбург
 Заявка 12 3 3 6 17 - 20 12
9.
Вердер
 0:2 Заявка 12 3 3 6 13 - 19 12
10.
Фрайбург
 Заявка 12 3 1 8 10 - 25 10
11.
Хайденхайм
 Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
12.
Вольфсбург
 Заявка 12 2 3 7 12 - 23 9
13.
Кёльн
 Заявка 13 1 6 6 10 - 24 9
14.
Боруссия М
 Заявка 12 1 5 6 20 - 29 8
15.
Унион Берлин
 Заявка 13 2 2 9 9 - 23 8
16.
Дармштадт
 Заявка 12 1 4 7 11 - 29 7
17.
Бохум
 Заявка 12 1 4 7 10 - 33 7
18.
Майнц
 Заявка 13 0 6 7 11 - 30 6
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 30 (6)
Штутгарт Гирасси Серу 21 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 17 (4)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 10
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Кёльн Шабо Юлиан 1 7
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 123
    Аугсбург 81.3% (100)
    X 15.4% (19)
    Хайденхайм 3.3% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аугсбург 1:0 Хайденхайм

    Исход игры
    Аугсбург
    81.3% (100)
    Ничья
    15.4% (19)
    Хайденхайм
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.87% (76)
    Меньше
    36.13% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    75.63% (90)
    Нет
    24.37% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Аугсбург
    52% (64)
    1:0 Аугсбург
    17.1% (21)
    1:1 Ничья
    13% (16)
    2:0 Аугсбург
    4.9% (6)
    1:2 Хайденхайм
    2.4% (3)
    4:4 Ничья
    1.6% (2)
    3:0 Аугсбург
    1.6% (2)
    3:1 Аугсбург
    1.6% (2)
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