Судя по всему, в перерыве замен сделано не было. В прежнем сочетании игроков на футбольном газоне оказались футболисты обеих команд.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МЮЛЛЕР! 4:1! Четвертый мяч влетает в ворота "Майнца" тем временем. Геррейру отдал пас на Мусиалу. Тот качнул защитника, прострелил в центр. Мюллер подставил ногу и переправил сферу в сетку!

Всего второй мяч Мюллер в чемпионате забил за сезон. До этого в Бундеслиге он забивал еще в октябре прошлого года, в матче против "Дармштадта".

МОМЕНТИЩЕ! А тут Ван дер Берг спасает свою команду. Уже Мюллер после подачи партнера головой отправлял сферу в угол, однако игрок "Майнца" сумел головой перевести сферу за лицевую линию!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КЕЙН! 3:1! 29-й гол Кейна в сезоне! Подача в штрафную "Майнца", Кейн, стоя спиной к воротам, принимает мяч, разворачивается и красиво пробивает мимо вратаря.

Ну, а далее уже звучит свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 3:1. "Бавария" уверенно ведет в матче против "Майнца".

Амири с левого края выполнил подачу в штрафную соперника - мяч прилетел прямо в руки голкиперу, который уверенно сработал в рамке "Баварии". Нойер хорош.

Последние пять минут в первом тайме пошли у нас. Будут ли в нашем поединке забитые голы еще? Мне кажется, что будут наверняка. Причем как со стороны хозяев, так и со стороны гостей.

Геррейру выполнял передачу вперед, но этот пас был слишком сильным. Никто из партнеров до снаряда добраться не смог в этой ситуации.

Мюллер снова нарушил правила, на сей раз в центре поля. Судья пропустил этот эпизод и никак на него не среагировал, несмотря на негодования игроков соперника.

Семь минут добавляет судья к основному времени первого тайма.

Киммих с правого края сделал передачу в центр штрафной. Сфера прилетела в руки Центнеру, который уверенно среагировал в рамке.

ОПАСНО! Груда! Как он не забивает? Нанес он с правого края после обыгрыша двух защитников удар в дальний угол, и мяч чудом в сетке не оказывается!

После подачи того же Киммиха и рикошета от защитника успел тот же Центнер до мяча добраться. С головы Кейна он буквально снял снаряд сейчас.

ПЕНАЛЬТИ! В ворота "Майнца"! Ван дер Вергу в руку попал мяч, как считает судья, но там была спина, так что свое первоначальное решения судья поменял. Пенальти нет!

Хорошо, что пенальти судья не назначил, ведь в противном случае в патовой ситуации могла оказаться команда гостей. Хотя 0:2 на выезде итак выглядит приговором.

Полчаса отыграли оппоненты в этой встрече. Мусиала в центре поля нарушил правила против оппонента, и рефери тут же дал свисток. Остановка в нашем матче.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АМИРИ! 2:1! Классный удар он по воротам соперника сейчас нанес. Мяч полетел точно в левую "девятку", и Нойер не добрался до снаряда. Идеальное исполнение!

Очень болезненное столкновение в центре поля случилось у игроков. Там у Гилавоги травма головы может быть. Его толкнул на партнера Мюллера, после чего головой въехал в коленом противнику футболист.

Гилавоги рвется в бой, но его от греха подальше меняют. Фернандес отправляется а поле вместо игрока "Майнца". И правильно сделали тренеры и члены медицинской бригады.

Гилавоги своей заменой остался очень недоволен. В сторону скамейки он недовольно покачал головой. Но, повторюсь, его тренер сделал правильно, что решился на замену.

От Киммиха мяч на угловой уходит. Очень активен "Майнц" после того, как два мяча влетело в его ворота. Один гости уже отыграли, хотят забить и еще один мяч.

Мюллер сыграл на Сане, тот пяткой сыграл на Лаймера, чья подача опасной не получилась. Мяч врезался в защитника и достался соперникам.

Близится к завершению первый тайм в нашей встрече. "Бавария" владеет мячом в центре поля, а соперник старается играть в прессинге.

26' ОПАСНО! Киммих простреливал сейчас мяч с правого края. Некому было подставить ногу под мяч. В итоге сфера за пределы футбольного поля улетела.

25' Мусиала получил мяч перед чужой штрафной, попытался обыграть Амири, но наткнулся на ногу сопернику, после чего со снарядом тут же расстался.

23' Кейн в центре сейчас получил удар по ноге. С огромным трудом поднялся с газона нападающий "Баварии". Все с ним в порядке, и встречу он сможет продолжить.

22' Снова на Амири с левого фланга пошла передача. Пытался тот головой до снаряда добраться, но пас был слишком сильным и неточным.

21' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГОРЕЦКА! 2:0!

Подача со штрафного у хозяев. Кейн пробивает головой, но попадает в штангу. Сфера отскакивает к Горецке, который отдает на Кейна, и мяч, не коснувшись англичанина, оказывается в сетке!

19' А вот Дэвис вынужден встречу завершить. Его заменил Геррейру. Первая замена в матче. Вынужденного характера она, друзья.

18' А тут Амири получил повреждение у гостевой команды. Что-то с ногой у футболиста, судя по всему, но встречу он продолжить сможет все-таки.

17' Лаймер отработал сейчас против соперника в подкате. Отдал он передачу на Сане, который отдал передачу на Мюллера, но Томас ничего придумать не смог в этой ситуации.

16' Дэвис получил сейчас удар ногой по лицу от соперника. В борьбе дело происходило, так что санкций к сопернику не последовало в этой ситуации.

15' Интересно, что в голевой атаке своей команды поучаствовал и Нойер, который быстро вбросил мяч вперед. Так что голкипер "Баварии" тоже большой молодец.

13' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КЕЙН! 1:0!

Выходит "Бавария" вперед. Классный заброс на ход Мусиале, который вытяну на себя голкипера, покатил мяч в центр, откуда Кейн забил свой 28-й гол в Бундеслиге!

12' Угловой у ворот соперника подали сейчас игроки "Майнца". Толку от этого не получилось. Отбиваются футболисты команды хозяев.

11' Мвене на левом фланге получил мяч, но оказался в офсайде футболист. С запозданием рефери поднимает флажок, после чего реагирует и главный рефери.

10' Кейн в отбор сейчас пошел. Слишком рискованный подкат от игрока сборной Англии, который рефери не мог пропустить. Фол в атаке зафиксирован.

9' Пока в крайне редких случаях к воротам соперника бегает "Майнц". Вот первая попытка клуб выйти из обороны в атаку результативной не получилась.

8' Прострел с левого края последовал в штрафную "Майнца", и до снаряда первым добрался голкипер. Снова вратарь "красных" действовал уверенно.

6' После прострела Сане пришлось к мячу тянуться голкиперу хозяев. Тот добрался до сферы и выбил мяч в сторону от рамки. Помогли и защитники.

5' Лаймер в центре поля сфолил против игрока соперника. В руках рефери появился "горчичник". Третья карточка для него в этом сезоне была показана.

4' Футболисты "Баварии" предстали на поле в красно-белых цветах, а игроки "Майнца" вышли на футбольный газон в синем обмундировании.

3' Два угловых кряду подали футболисты «Баварии» у ворот соперника, но корнеры ни к чему не привели.