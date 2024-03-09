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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Иттрич Патрик
Бавария
4:1
Второй тайм: 51'
Майнц
0'
5' Желтая карточка
Лаймер Конрад
1:0
13' Гол
Кейн Гарри
2:0
20' Гол
Горецка Леон
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Ван дер Берг Сепп
2:1
31' Гол
Амири Надим
3:1
45' Гол
Кейн Гарри
4:1
47' Гол
Мюллер Томас

Ход матча

5'
Лаймер Конрад
 
13'
Кейн Гарри
(Мусиала Джамал)
1:0
18'
Геррейру Рафаэл
Дэвис Альфонсо
 
20'
Горецка Леон
2:0
29'
 
Ван дер Берг Сепп
31'
2:1
Амири Надим
(Груда Брайан)
35'
 
Фернандес Эдимилсон
Гилавоги Жошуа
45'
Кейн Гарри
(Горецка Леон)
3:1
47'
Мюллер Томас
(Мусиала Джамал)
4:1

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 281 Количество передач 209
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 132
Бавария 98.5% (130)
X 0.8% (1)
Майнц 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Бавария
Ничья
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1
Нойер
Мануэль
6
Киммих
Йозуа
15
Дайер
Эрик
4
Де
Лигт
Маттейс
19
Дэвис
Альфонсо
27
Лаймер
Конрад
8
Горецка
Леон
10
Сане
Лерой
25
Мюллер
Томас
42
Мусиала
Джамал
9
Кейн
Гарри
27
Центнер
Робин
3
Ван
дер
Берг
Сепп
23
Гилавоги
Жошуа
19
Каси
Антони
30
Видмер
Сильван
2
Мвене
Филлипп
14
Краусс
Том
18
Амири
Надим
43
Груда
Брайан
7
Чхэ-Сон
Ли
II
29
Буркардт
Джонатан
Бавария
4-2-3-1
Майнц
3-4-2-1

История личных встреч

Бавария
Майнц

25 матчей

92%
8%
23 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

68%
12%
20%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

32 матча

71.9%
6.3%
21.8%
23 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

53.1%
18.8%
28.1%
17 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

65.6%
25%
9.4%
21 победа 8 ничьих 3 победы

История матчей

Б
1:3
Б
3:1
К
0:4
Б
6:2
Б
3:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
5:2
Б
1:3
Б
6:1
Б
6:0
Б
1:2
Б
0:2
Б
4:0
Б
2:2
ТМК
2:1
Б
1:3
Б
1:2
Б
0:3
Б
2:0
Б
1:2
Б
0:2
Б
4:1
Б
0:3
Б
3:1
Б
0:0
Б
3:2
Б
1:3
Б
1:2
Б
3:0
Б
2:1
ТМС
0:5

Голы

Всего голов

47
41

Голов в среднем за матч

3.13
2.41

Среднее время на гол

28
37

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.12
1

Среднее время на гол

80
90

Всего голов

66
56

Голов в среднем за матч

2.06
1.75

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

43
51

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 29 (3) 1.16
Сане Лерой 8 0.32
Мусиала Джамал 7 0.28
Тель Матис 4 0.16
Горецка Леон 3 0.12
Коман Кингсли 3 0.12
Павлович Александр 2 0.08
Чупо-Мотинг Эрик 2 0.08
Геррейру Рафаэл 2 0.08
Де Лигт Маттейс 2 0.08
Мюллер Томас 1 0.04
Киммих Йозуа 1 0.04
Дэвис Альфонсо 1 0.04
Мин-Чжэ Ким 1 0.04
Упамекано Дайо 1 0.04
Мазрауи Нуссаир 0 0
Лаймер Конрад 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чхэ-Сон Ли II 2 0.08
Ажорк Людовик 2 0.08
Каси Антони 2 0.08
Ван дер Берг Сепп 2 0.08
Баррейро Леандро 2 0.08
Буркардт Джонатан 2 0.08
Амири Надим 1 0.04
Груда Брайан 1 0.04
Видмер Сильван 1 0.04
Кор Доминик 1 0.04
Рихтер Марко 1 0.04
Баркок Аймен 1 0.04
Краусс Том 1 0.04
Онисиво Карим 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Гилавоги Жошуа 0 0
Да Коста Данни 0 0
Эль-Гази Анвар 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лигт Маттейс 5 0
Павлович Александр 5 0
Сане Лерой 4 0
Упамекано Дайо 2 1
Лаймер Конрад 3 0
Горецка Леон 3 0
Мин-Чжэ Ким 3 0
Мазрауи Нуссаир 3 0
Томас Тухель 3 0
Киммих Йозуа 1 1
Кейн Гарри 2 0
Геррейру Рафаэл 2 0
Мусиала Джамал 2 0
Тель Матис 2 0
Нойер Мануэль 1 0
Ульрайх Свен 1 0
Чупо-Мотинг Эрик 1 0
Коман Кингсли 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Боэ Саша 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 10 1
Ван дер Берг Сепп 7 0
Каси Антони 5 0
Баррейро Леандро 5 0
Фернандес Эдимилсон 4 0
Чхэ-Сон Ли II 4 0
Краусс Том 4 0
Бель Штефан 3 0
Видмер Сильван 3 0
Ажорк Людовик 3 0
Центнер Робин 3 0
Мвене Филлипп 3 0
Рихтер Марко 3 0
Груда Брайан 3 0
Свенссон Бо 2 0
Амири Надим 2 0
Баркок Аймен 2 0
Нганкам Жессик 0 1
Гилавоги Жошуа 1 0
Да Коста Данни 1 0
Онисиво Карим 1 0
Ханше-Ольсен Андреас 1 0
Бо Энриксен 1 0
Буркардт Джонатан 1 0
Папела Мервиль 1 0

Результаты матчей

Бавария
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Майнц
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
9
Бавария
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Майнц
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

11
11

Упущенные победы

23
7
Бавария
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
46% (11)
29% (7)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
29% (7)
25% (6)
Майнц
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

25
16

Голы по времени матча

Забито

38
9
13 В 1-м тайме 5
25 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
6
16%
2
22%
1-15
3
8%
1
11%
16-30
4
11%
2
22%
31-45
7
18%
0
0%
46-60
8
21%
2
22%
61-75
10
26%
2
22%
76-90

Пропущено

9
23
3 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
0
0%
5
22%
1-15
1
11%
3
13%
16-30
2
22%
3
13%
31-45
1
11%
3
13%
46-60
3
33%
4
17%
61-75
2
22%
5
22%
76-90

Забито

26
10
13 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
5
19%
1
10%
1-15
3
12%
2
20%
16-30
5
19%
3
30%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
4
15%
2
20%
61-75
5
19%
2
20%
76-90

Пропущено

20
15
12 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
10%
4
27%
1-15
4
20%
1
7%
16-30
6
30%
1
7%
31-45
4
20%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
20%
3
20%
76-90

Забито

64
19
26 В 1-м тайме 11
38 Во 2-м тайме 8
16 Забивали первыми 8
2 Не забивали 7
11
17%
3
16%
1-15
6
9%
3
16%
16-30
9
14%
5
26%
31-45
11
17%
0
0%
46-60
12
19%
4
21%
61-75
15
23%
4
21%
76-90

Пропущено

29
38
15 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 20
2
7%
9
24%
1-15
5
17%
4
11%
16-30
8
28%
4
11%
31-45
5
17%
7
18%
46-60
3
10%
6
16%
61-75
6
21%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бавария - Лацио 3:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 Бохум - Бавария 3:2
Лацио - Бавария 1:0 Байер Л - Бавария 3:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Бавария - Унион Берлин 1:0 Бавария - Вердер 0:1 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Базель - Бавария 1:1 Вольфсбург - Бавария 1:2 Бавария - Штутгарт 3:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Бавария - Копенгаген 0:0 Кёльн - Бавария 0:1 Бавария - Хайденхайм 4:2 Бавария - Галатасарай 2:1
Майнц
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Майнц - Боруссия М 1:1 Байер Л - Майнц 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0 Штутгарт - Майнц 3:1
Майнц - Унион Берлин 1:1 Майнц - Вердер 0:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 1:1 Фейеноорд - Майнц 1:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Майнц - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Майнц 0:0 Майнц - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Герта - Майнц 3:0 Бохум - Майнц 2:2 Майнц - Бавария 1:3 Боруссия М - Майнц 2:2

Результаты матчей

Бавария
Майнц

Точный счет

3:0
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 42%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
8
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:4
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%

Точный счет

3:0
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 25%
0:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 29%
3
7 раз 29%
1
3 раза 13%
4
3 раза 13%
0
2 раза 8%
7
1 раз 4%
8
1 раз 4%
1
13 раз 54%
0
8 раз 33%
2
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Бавария
Майнц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
4
10
2
1.5
1
11
8
4
2.5
3
9
3.5
2
10
4.5
2
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
4
9
3
1.5
2
10
4
8
2.5
2
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
2
0.5
Больше Меньше
16
8
19
5
1.5
3
21
12
12
2.5
5
19
3.5
2
22
4.5
2
22
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 24 20 4 0 61 - 16 64
2.
Бавария
 2:1 Заявка 25 18 3 4 67 - 29 57
3.
Штутгарт
 Заявка 25 17 2 6 57 - 31 53
4.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 25 14 4 7 54 - 31 46
5.
Боруссия Д
 Заявка 24 12 8 4 48 - 30 44
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 24 9 10 5 38 - 31 37
7.
Хоффенхайм
 Заявка 24 9 6 9 43 - 44 33
8.
Аугсбург
 1:0 Заявка 25 8 8 9 40 - 41 32
9.
Вердер
 Заявка 24 8 6 10 33 - 37 30
10.
Фрайбург
 Заявка 24 8 6 10 32 - 44 30
11.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 25 7 7 11 34 - 43 28
12.
Боруссия М
 1:1 Заявка 25 6 9 10 43 - 47 27
13.
Вольфсбург
 Заявка 24 6 7 11 30 - 39 25
14.
Бохум
 Заявка 24 5 10 9 29 - 50 25
15.
Унион Берлин
 Заявка 25 7 4 14 23 - 41 25
16.
Кёльн
 1:1 Заявка 25 3 9 13 17 - 40 18
17.
Майнц
 1:2 Заявка 25 2 10 13 20 - 40 16
18.
Дармштадт
 0:1 Заявка 25 2 7 16 24 - 59 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 2:1 Заявка 13 11 1 1 41 - 9 34
2.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 34 - 7 32
3.
Штутгарт
 Заявка 13 10 2 1 37 - 11 32
4.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 13 9 2 2 31 - 10 29
5.
Боруссия Д
 Заявка 12 7 2 3 24 - 18 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 5 5 1 19 - 11 20
7.
Фрайбург
 Заявка 12 5 5 2 22 - 19 20
8.
Аугсбург
 1:0 Заявка 13 5 5 3 23 - 21 20
9.
Боруссия М
 1:1 Заявка 13 5 4 4 23 - 18 19
10.
Вердер
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
11.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 12 5 3 4 20 - 19 18
12.
Бохум
 Заявка 12 4 6 2 19 - 17 18
13.
Унион Берлин
 Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
14.
Вольфсбург
 Заявка 12 4 4 4 18 - 16 16
15.
Хоффенхайм
 Заявка 12 3 4 5 19 - 21 13
16.
Майнц
 1:2 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Кёльн
 1:1 Заявка 12 2 3 7 9 - 18 9
18.
Дармштадт
 0:1 Заявка 13 1 3 9 13 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 27 - 9 32
2.
Бавария
 2:1 Заявка 12 7 2 3 26 - 20 23
3.
Штутгарт
 Заявка 12 7 0 5 20 - 20 21
4.
Боруссия Д
 Заявка 12 5 6 1 24 - 12 21
5.
Хоффенхайм
 Заявка 12 6 2 4 24 - 23 20
6.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 12 5 2 5 23 - 21 17
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
8.
Аугсбург
 1:0 Заявка 12 3 3 6 17 - 20 12
9.
Вердер
 Заявка 12 3 3 6 13 - 19 12
10.
Фрайбург
 Заявка 12 3 1 8 10 - 25 10
11.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
12.
Вольфсбург
 Заявка 12 2 3 7 12 - 23 9
13.
Кёльн
 1:1 Заявка 13 1 6 6 8 - 22 9
14.
Боруссия М
 1:1 Заявка 12 1 5 6 20 - 29 8
15.
Унион Берлин
 Заявка 13 2 2 9 9 - 23 8
16.
Дармштадт
 0:1 Заявка 12 1 4 7 11 - 28 7
17.
Бохум
 Заявка 12 1 4 7 10 - 33 7
18.
Майнц
 1:2 Заявка 13 0 6 7 11 - 24 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 29 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 21 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 17 (4)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 10
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Кёльн Шабо Юлиан 1 7
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 50'
    Всего второй мяч Мюллер в чемпионате забил за сезон. До этого в Бундеслиге он забивал еще в октябре прошлого года, в матче против "Дармштадта". 
  • Описание гола
    48'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МЮЛЛЕР! 4:1!
    Четвертый мяч влетает в ворота "Майнца" тем временем. Геррейру отдал пас на Мусиалу. Тот качнул защитника, прострелил в центр. Мюллер подставил ногу и переправил сферу в сетку!
  • 47'
    Судя по всему, в перерыве замен сделано не было. В прежнем сочетании игроков на футбольном газоне оказались футболисты обеих команд. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм нашей встречи! Удачи соперникам, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Ну, а далее уже звучит свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 3:1. "Бавария" уверенно ведет в матче против "Майнца". 
  • 2 гола - дубль!
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КЕЙН! 3:1!
    29-й гол Кейна в сезоне! Подача в штрафную "Майнца", Кейн, стоя спиной к воротам, принимает мяч, разворачивается и красиво пробивает мимо вратаря. 
  • Опасный момент
    45'
    МОМЕНТИЩЕ! А тут Ван дер Берг спасает свою команду. Уже Мюллер после подачи партнера головой отправлял сферу в угол, однако игрок "Майнца" сумел головой перевести сферу за лицевую линию!
  • 45'
    После подачи того же Киммиха и рикошета от защитника успел тот же Центнер до мяча добраться. С головы Кейна он буквально снял снаряд сейчас. 
  • Опасный момент
    45'
    ОПАСНО! Груда! Как он не забивает? Нанес он с правого края после обыгрыша двух защитников удар в дальний угол, и мяч чудом в сетке не оказывается! 
  • 45'
    Киммих с правого края сделал передачу в центр штрафной. Сфера прилетела в руки Центнеру, который уверенно среагировал в рамке. 
  • Дополнительное время
    45'
    Семь минут добавляет судья к основному времени первого тайма. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Мюллер снова нарушил правила, на сей раз в центре поля. Судья пропустил этот эпизод и никак на него не среагировал, несмотря на негодования игроков соперника. 
  • 42'
    Геррейру выполнял передачу вперед, но этот пас был слишком сильным. Никто из партнеров до снаряда добраться не смог в этой ситуации. 
  • 41'
    Последние пять минут в первом тайме пошли у нас. Будут ли в нашем поединке забитые голы еще? Мне кажется, что будут наверняка. Причем как со стороны хозяев, так и со стороны гостей.
  • 39'
    Амири с левого края выполнил подачу в штрафную соперника - мяч прилетел прямо в руки голкиперу, который уверенно сработал в рамке "Баварии". Нойер хорош. 
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    • 38'
      Близится к завершению первый тайм в нашей встрече. "Бавария" владеет мячом в центре поля, а соперник старается играть в прессинге. 
    • 37'
      Мюллер сыграл на Сане, тот пяткой сыграл на Лаймера, чья подача опасной не получилась. Мяч врезался в защитника и достался соперникам. 
    • Угловой
      36'
      От Киммиха мяч на угловой уходит. Очень активен "Майнц" после того, как два мяча влетело в его ворота. Один гости уже отыграли, хотят забить и еще один мяч. 
    • 35'
      Гилавоги своей заменой остался очень недоволен. В сторону скамейки он недовольно покачал головой. Но, повторюсь, его тренер сделал правильно, что решился на замену. 
    • Замена
      34'
      Гилавоги рвется в бой, но его от греха подальше меняют. Фернандес отправляется а поле вместо игрока "Майнца". И правильно сделали тренеры и члены медицинской бригады. 
    • Травма, повреждение
      32'
      Очень болезненное столкновение в центре поля случилось у игроков. Там у Гилавоги травма головы может быть. Его толкнул на партнера Мюллера, после чего головой въехал в коленом противнику футболист. 
    • Описание гола
      31'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АМИРИ! 2:1!
      Классный удар он по воротам соперника сейчас нанес. Мяч полетел точно в левую "девятку", и Нойер не добрался до снаряда. Идеальное исполнение!
    • Фол, нарушение
      30'
      Полчаса отыграли оппоненты в этой встрече. Мусиала в центре поля нарушил правила против оппонента, и рефери тут же дал свисток. Остановка в нашем матче. 
    • 28'
      Хорошо, что пенальти судья не назначил, ведь в противном случае в патовой ситуации могла оказаться команда гостей. Хотя 0:2 на выезде итак выглядит приговором. 
    • Судья
      27'
      ПЕНАЛЬТИ! В ворота "Майнца"! Ван дер Вергу в руку попал мяч, как считает судья, но там была спина, так что свое первоначальное решения судья поменял. Пенальти нет!
    • Опасный момент
      26'
      ОПАСНО! Киммих простреливал сейчас мяч с правого края. Некому было подставить ногу под мяч. В итоге сфера за пределы футбольного поля улетела. 
    • 25'
      Мусиала получил мяч перед чужой штрафной, попытался обыграть Амири, но наткнулся на ногу сопернику, после чего со снарядом тут же расстался. 
    • Фол, нарушение
      23'
      Кейн в центре сейчас получил удар по ноге. С огромным трудом поднялся с газона нападающий "Баварии". Все с ним в порядке, и встречу он сможет продолжить.
    • 22'
      Снова на Амири с левого фланга пошла передача. Пытался тот головой до снаряда добраться, но пас был слишком сильным и неточным. 
    • Описание гола
      21'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГОРЕЦКА! 2:0!
      Подача со штрафного у хозяев. Кейн пробивает головой, но попадает в штангу. Сфера отскакивает к Горецке, который отдает на Кейна, и мяч, не коснувшись англичанина, оказывается в сетке!
    • Травма, повреждение
      19'
      А вот Дэвис вынужден встречу завершить. Его заменил Геррейру. Первая замена в матче. Вынужденного характера она, друзья. 
    • 18'
      А тут Амири получил повреждение у гостевой команды. Что-то с ногой у футболиста, судя по всему, но встречу он продолжить сможет все-таки. 
    • 17'
      Лаймер отработал сейчас против соперника в подкате. Отдал он передачу на Сане, который отдал передачу на Мюллера, но Томас ничего придумать не смог в этой ситуации. 
    • 16'
      Дэвис получил сейчас удар ногой по лицу от соперника. В борьбе дело происходило, так что санкций к сопернику не последовало в этой ситуации. 
    • 15'
      Интересно, что в голевой атаке своей команды поучаствовал и Нойер, который быстро вбросил мяч вперед. Так что голкипер "Баварии" тоже большой молодец. 
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КЕЙН! 1:0!
      Выходит "Бавария" вперед. Классный заброс на ход Мусиале, который вытяну на себя голкипера, покатил мяч в центр, откуда Кейн забил свой 28-й гол в Бундеслиге!
    • Угловой
      12'
      Угловой у ворот соперника подали сейчас игроки "Майнца". Толку от этого не получилось. Отбиваются футболисты команды хозяев. 
    • 11'
      Мвене на левом фланге получил мяч, но оказался в офсайде футболист. С запозданием рефери поднимает флажок, после чего реагирует и главный рефери.
    • Фол, нарушение
      10'
      Кейн в отбор сейчас пошел. Слишком рискованный подкат от игрока сборной Англии, который рефери не мог пропустить. Фол в атаке зафиксирован. 
    • 9'
      Пока в крайне редких случаях к воротам соперника бегает "Майнц". Вот первая попытка клуб выйти из обороны в атаку результативной не получилась. 
    • 8'
      Прострел с левого края последовал в штрафную "Майнца", и до снаряда первым добрался голкипер. Снова вратарь "красных" действовал уверенно. 
    • 6'
      После прострела Сане пришлось к мячу тянуться голкиперу хозяев. Тот добрался до сферы и выбил мяч в сторону от рамки. Помогли и защитники. 
    • Желтая карточка
      5'
      Лаймер в центре поля сфолил против игрока соперника. В руках рефери появился "горчичник". Третья карточка для него в этом сезоне была показана.
    • 4'
      Футболисты "Баварии" предстали на поле в красно-белых цветах, а игроки "Майнца" вышли на футбольный газон в синем обмундировании. 
    • Угловой
      3'
      Два угловых кряду подали футболисты «Баварии» у ворот соперника, но корнеры ни к чему не привели.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча в Мюнхене. Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 78 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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