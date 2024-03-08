Тур: 25. Стадион: Альянц Арена. Главный судья: Иттрич Патрик
Прогноз на матч от Liveresult
10
Сане
Лерой
25
Мюллер
Томас
19
Каси
Антони
14
Краусс
Том
18
Амири
Надим
43
Груда
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
-
18 Амири НадимПолузащитник
-
43 Груда БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Бель ШтефанЗащитник
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Бавария
Майнц
25 матчей
92%
8%
23 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
68%
12%
20%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
32 матча
71.9%
6.3%
21.8%
23 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
53.1%
18.8%
28.1%
17 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
65.6%
25%
9.4%
21 победа 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
47
41
Голов в среднем за матч
3.13
2.41
Среднее время на гол
28
37
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.12
1
Среднее время на гол
80
90
Всего голов
66
56
Голов в среднем за матч
2.06
1.75
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
43
51
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|27 (3)
|1.13
|Сане Лерой
|8
|0.33
|Мусиала Джамал
|7
|0.29
|Тель Матис
|4
|0.17
|Коман Кингсли
|3
|0.13
|Горецка Леон
|2
|0.08
|Павлович Александр
|2
|0.08
|Чупо-Мотинг Эрик
|2
|0.08
|Геррейру Рафаэл
|2
|0.08
|Де Лигт Маттейс
|2
|0.08
|Мюллер Томас
|1
|0.04
|Киммих Йозуа
|1
|0.04
|Дэвис Альфонсо
|1
|0.04
|Мин-Чжэ Ким
|1
|0.04
|Упамекано Дайо
|1
|0.04
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
|Лаймер Конрад
|0
|0
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чхэ-Сон Ли II
|2
|0.08
|Ажорк Людовик
|2
|0.08
|Каси Антони
|2
|0.08
|Ван дер Берг Сепп
|2
|0.08
|Баррейро Леандро
|2
|0.08
|Буркардт Джонатан
|2
|0.08
|Видмер Сильван
|1
|0.04
|Груда Брайан
|1
|0.04
|Кор Доминик
|1
|0.04
|Рихтер Марко
|1
|0.04
|Баркок Аймен
|1
|0.04
|Краусс Том
|1
|0.04
|Онисиво Карим
|0
|0
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Амири Надим
|0
|0
|Мвене Филлипп
|0
|0
|Гилавоги Жошуа
|0
|0
|Да Коста Данни
|0
|0
|Эль-Гази Анвар
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лигт Маттейс
|5
|0
|Павлович Александр
|5
|0
|Сане Лерой
|4
|0
|Упамекано Дайо
|2
|1
|Горецка Леон
|3
|0
|Мин-Чжэ Ким
|3
|0
|Мазрауи Нуссаир
|3
|0
|Томас Тухель
|3
|0
|Киммих Йозуа
|1
|1
|Кейн Гарри
|2
|0
|Геррейру Рафаэл
|2
|0
|Лаймер Конрад
|2
|0
|Мусиала Джамал
|2
|0
|Тель Матис
|2
|0
|Нойер Мануэль
|1
|0
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0
|Коман Кингсли
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Боэ Саша
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|10
|1
|Ван дер Берг Сепп
|7
|0
|Каси Антони
|5
|0
|Баррейро Леандро
|5
|0
|Фернандес Эдимилсон
|4
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|4
|0
|Краусс Том
|4
|0
|Бель Штефан
|3
|0
|Видмер Сильван
|3
|0
|Ажорк Людовик
|3
|0
|Центнер Робин
|3
|0
|Мвене Филлипп
|3
|0
|Рихтер Марко
|3
|0
|Груда Брайан
|3
|0
|Свенссон Бо
|2
|0
|Амири Надим
|2
|0
|Баркок Аймен
|2
|0
|Нганкам Жессик
|0
|1
|Гилавоги Жошуа
|1
|0
|Да Коста Данни
|1
|0
|Онисиво Карим
|1
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|Бо Энриксен
|1
|0
|Буркардт Джонатан
|1
|0
|Папела Мервиль
|1
|0
Результаты матчей
Бавария
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Майнц
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
9
Бавария
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Майнц
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
11
11
Упущенные победы
23
7
Бавария
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
46% (11)
29% (7)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
29% (7)
25% (6)
Майнц
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
17
11
Упущенные победы
25
16
Голы по времени матча
Забито
38
9
13 В 1-м тайме 5
25 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
6
16%
2
22%
1-15
3
8%
1
11%
16-30
4
11%
2
22%
31-45
7
18%
0
0%
46-60
8
21%
2
22%
61-75
10
26%
2
22%
76-90
Пропущено
9
23
3 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
0
0%
5
22%
1-15
1
11%
3
13%
16-30
2
22%
3
13%
31-45
1
11%
3
13%
46-60
3
33%
4
17%
61-75
2
22%
5
22%
76-90
Забито
26
10
13 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
5
19%
1
10%
1-15
3
12%
2
20%
16-30
5
19%
3
30%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
4
15%
2
20%
61-75
5
19%
2
20%
76-90
Пропущено
20
15
12 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
10%
4
27%
1-15
4
20%
1
7%
16-30
6
30%
1
7%
31-45
4
20%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
20%
3
20%
76-90
Забито
64
19
26 В 1-м тайме 11
38 Во 2-м тайме 8
16 Забивали первыми 8
2 Не забивали 7
11
17%
3
16%
1-15
6
9%
3
16%
16-30
9
14%
5
26%
31-45
11
17%
0
0%
46-60
12
19%
4
21%
61-75
15
23%
4
21%
76-90
Пропущено
29
38
15 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 20
2
7%
9
24%
1-15
5
17%
4
11%
16-30
8
28%
4
11%
31-45
5
17%
7
18%
46-60
3
10%
6
16%
61-75
6
21%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бавария - Лацио 3:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 Бохум - Бавария 3:2
Лацио - Бавария 1:0 Байер Л - Бавария 3:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Бавария - Унион Берлин 1:0 Бавария - Вердер 0:1 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Базель - Бавария 1:1 Вольфсбург - Бавария 1:2 Бавария - Штутгарт 3:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Бавария - Копенгаген 0:0 Кёльн - Бавария 0:1 Бавария - Хайденхайм 4:2 Бавария - Галатасарай 2:1
Майнц
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Майнц - Боруссия М 1:1 Байер Л - Майнц 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0 Штутгарт - Майнц 3:1
Майнц - Унион Берлин 1:1 Майнц - Вердер 0:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 1:1 Фейеноорд - Майнц 1:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Майнц - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Майнц 0:0 Майнц - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Герта - Майнц 3:0 Бохум - Майнц 2:2 Майнц - Бавария 1:3 Боруссия М - Майнц 2:2
Результаты матчей
Бавария
Майнц
Точный счет
3:0
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 42%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
8
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:4
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
Точный счет
3:0
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 25%
0:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 29%
3
7 раз 29%
1
3 раза 13%
4
3 раза 13%
0
2 раза 8%
7
1 раз 4%
8
1 раз 4%
1
13 раз 54%
0
8 раз 33%
2
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Бавария
Майнц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
84
102
111
84
39
210
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
84
93
210
48
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
222
Больше Меньше
168
195
321
1212
519
222
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|20
|4
|0
|61 - 16
|64
|2.
|Заявка
|24
|17
|3
|4
|65 - 28
|54
|3.
|Заявка
|24
|16
|2
|6
|55 - 31
|50
|4.
|Заявка
|24
|12
|8
|4
|48 - 30
|44
|5.
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|53 - 31
|43
|6.
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|38 - 31
|37
|7.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|43 - 44
|33
|8.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|33 - 37
|30
|9.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|32 - 44
|30
|10.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|39 - 41
|29
|11.
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|34 - 42
|28
|12.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|42 - 46
|26
|13.
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|23 - 39
|25
|14.
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|30 - 39
|25
|15.
|Заявка
|24
|5
|10
|9
|29 - 50
|25
|16.
|Заявка
|24
|3
|8
|13
|16 - 39
|17
|17.
|Заявка
|24
|2
|10
|12
|19 - 38
|16
|18.
|Заявка
|24
|2
|7
|15
|24 - 58
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|34 - 7
|32
|2.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|39 - 8
|31
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|35 - 11
|29
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|30 - 10
|26
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 18
|23
|6.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|19 - 11
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 19
|20
|8.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 17
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 19
|18
|11.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 17
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|13.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|22 - 21
|17
|14.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 16
|16
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 21
|13
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 18
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|13 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|27 - 9
|32
|2.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|26 - 20
|23
|3.
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|20 - 20
|21
|4.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|24 - 12
|21
|5.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|24 - 23
|20
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|23 - 21
|17
|7.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|8.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 20
|12
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 19
|12
|10.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 25
|10
|11.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 23
|10
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 23
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 21
|8
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|20 - 29
|8
|15.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 21
|8
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 27
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 33
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|10 - 22
|6
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|Бавария
|Кейн Гарри
|27 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|20 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|17 (4)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|14 (8)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 10
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|8
|Штутгарт
|Каразор Атакан
|8
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бавария - Майнц
Исход игры
Бавария
98.7% (75)
Ничья
1.3% (1)
Майнц
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
60.56% (43)
Меньше
39.44% (28)
Обе команды забьют
Да
49.3% (35)
Нет
50.7% (36)
Популярный счёт
2:0 Бавария
31.6% (24)
3:1 Бавария
22.4% (17)
2:1 Бавария
17.1% (13)
3:0 Бавария
7.9% (6)
1:0 Бавария
5.3% (4)
3:2 Бавария
2.6% (2)
4:0 Бавария
2.6% (2)
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