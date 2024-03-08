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Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Иттрич Патрик
Бавария
 
Позже
Майнц
Прогнозы 75
Бавария 98.7% (74)
X 1.3% (1)
Майнц 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Нойер
Мануэль
27
Лаймер
Конрад
4
Де
Лигт
Маттейс
3
Мин-Чжэ
Ким
19
Дэвис
Альфонсо
6
Киммих
Йозуа
8
Горецка
Леон
10
Сане
Лерой
25
Мюллер
Томас
42
Мусиала
Джамал
9
Кейн
Гарри
27
Центнер
Робин
3
Ван
дер
Берг
Сепп
23
Гилавоги
Жошуа
19
Каси
Антони
30
Видмер
Сильван
2
Мвене
Филлипп
14
Краусс
Том
18
Амири
Надим
43
Груда
Брайан
7
Чхэ-Сон
Ли
II
29
Буркардт
Джонатан
Бавария
4-2-3-1
Майнц
3-4-2-1

История личных встреч

Бавария
Майнц

25 матчей

92%
8%
23 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

68%
12%
20%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

32 матча

71.9%
6.3%
21.8%
23 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

53.1%
18.8%
28.1%
17 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

65.6%
25%
9.4%
21 победа 8 ничьих 3 победы

История матчей

Б
1:3
Б
3:1
К
0:4
Б
6:2
Б
3:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
5:2
Б
1:3
Б
6:1
Б
6:0
Б
1:2
Б
0:2
Б
4:0
Б
2:2
ТМК
2:1
Б
1:3
Б
1:2
Б
0:3
Б
2:0
Б
1:2
Б
0:2
Б
4:1
Б
0:3
Б
3:1
Б
0:0
Б
3:2
Б
1:3
Б
1:2
Б
3:0
Б
2:1
ТМС
0:5

Голы

Всего голов

47
41

Голов в среднем за матч

3.13
2.41

Среднее время на гол

28
37

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.12
1

Среднее время на гол

80
90

Всего голов

66
56

Голов в среднем за матч

2.06
1.75

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

43
51

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 27 (3) 1.13
Сане Лерой 8 0.33
Мусиала Джамал 7 0.29
Тель Матис 4 0.17
Коман Кингсли 3 0.13
Горецка Леон 2 0.08
Павлович Александр 2 0.08
Чупо-Мотинг Эрик 2 0.08
Геррейру Рафаэл 2 0.08
Де Лигт Маттейс 2 0.08
Мюллер Томас 1 0.04
Киммих Йозуа 1 0.04
Дэвис Альфонсо 1 0.04
Мин-Чжэ Ким 1 0.04
Упамекано Дайо 1 0.04
Мазрауи Нуссаир 0 0
Лаймер Конрад 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чхэ-Сон Ли II 2 0.08
Ажорк Людовик 2 0.08
Каси Антони 2 0.08
Ван дер Берг Сепп 2 0.08
Баррейро Леандро 2 0.08
Буркардт Джонатан 2 0.08
Видмер Сильван 1 0.04
Груда Брайан 1 0.04
Кор Доминик 1 0.04
Рихтер Марко 1 0.04
Баркок Аймен 1 0.04
Краусс Том 1 0.04
Онисиво Карим 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Амири Надим 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Гилавоги Жошуа 0 0
Да Коста Данни 0 0
Эль-Гази Анвар 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лигт Маттейс 5 0
Павлович Александр 5 0
Сане Лерой 4 0
Упамекано Дайо 2 1
Горецка Леон 3 0
Мин-Чжэ Ким 3 0
Мазрауи Нуссаир 3 0
Томас Тухель 3 0
Киммих Йозуа 1 1
Кейн Гарри 2 0
Геррейру Рафаэл 2 0
Лаймер Конрад 2 0
Мусиала Джамал 2 0
Тель Матис 2 0
Нойер Мануэль 1 0
Ульрайх Свен 1 0
Чупо-Мотинг Эрик 1 0
Коман Кингсли 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Боэ Саша 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 10 1
Ван дер Берг Сепп 7 0
Каси Антони 5 0
Баррейро Леандро 5 0
Фернандес Эдимилсон 4 0
Чхэ-Сон Ли II 4 0
Краусс Том 4 0
Бель Штефан 3 0
Видмер Сильван 3 0
Ажорк Людовик 3 0
Центнер Робин 3 0
Мвене Филлипп 3 0
Рихтер Марко 3 0
Груда Брайан 3 0
Свенссон Бо 2 0
Амири Надим 2 0
Баркок Аймен 2 0
Нганкам Жессик 0 1
Гилавоги Жошуа 1 0
Да Коста Данни 1 0
Онисиво Карим 1 0
Ханше-Ольсен Андреас 1 0
Бо Энриксен 1 0
Буркардт Джонатан 1 0
Папела Мервиль 1 0

Результаты матчей

Бавария
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Майнц
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
9
Бавария
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Майнц
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

11
11

Упущенные победы

23
7
Бавария
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
46% (11)
29% (7)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
29% (7)
25% (6)
Майнц
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

25
16

Голы по времени матча

Забито

38
9
13 В 1-м тайме 5
25 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
6
16%
2
22%
1-15
3
8%
1
11%
16-30
4
11%
2
22%
31-45
7
18%
0
0%
46-60
8
21%
2
22%
61-75
10
26%
2
22%
76-90

Пропущено

9
23
3 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
0
0%
5
22%
1-15
1
11%
3
13%
16-30
2
22%
3
13%
31-45
1
11%
3
13%
46-60
3
33%
4
17%
61-75
2
22%
5
22%
76-90

Забито

26
10
13 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
5
19%
1
10%
1-15
3
12%
2
20%
16-30
5
19%
3
30%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
4
15%
2
20%
61-75
5
19%
2
20%
76-90

Пропущено

20
15
12 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
10%
4
27%
1-15
4
20%
1
7%
16-30
6
30%
1
7%
31-45
4
20%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
20%
3
20%
76-90

Забито

64
19
26 В 1-м тайме 11
38 Во 2-м тайме 8
16 Забивали первыми 8
2 Не забивали 7
11
17%
3
16%
1-15
6
9%
3
16%
16-30
9
14%
5
26%
31-45
11
17%
0
0%
46-60
12
19%
4
21%
61-75
15
23%
4
21%
76-90

Пропущено

29
38
15 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 20
2
7%
9
24%
1-15
5
17%
4
11%
16-30
8
28%
4
11%
31-45
5
17%
7
18%
46-60
3
10%
6
16%
61-75
6
21%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бавария - Лацио 3:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 Бохум - Бавария 3:2
Лацио - Бавария 1:0 Байер Л - Бавария 3:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Бавария - Унион Берлин 1:0 Бавария - Вердер 0:1 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Базель - Бавария 1:1 Вольфсбург - Бавария 1:2 Бавария - Штутгарт 3:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Бавария - Копенгаген 0:0 Кёльн - Бавария 0:1 Бавария - Хайденхайм 4:2 Бавария - Галатасарай 2:1
Майнц
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Майнц - Боруссия М 1:1 Байер Л - Майнц 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0 Штутгарт - Майнц 3:1
Майнц - Унион Берлин 1:1 Майнц - Вердер 0:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 1:1 Фейеноорд - Майнц 1:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Майнц - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Майнц 0:0 Майнц - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Герта - Майнц 3:0 Бохум - Майнц 2:2 Майнц - Бавария 1:3 Боруссия М - Майнц 2:2

Результаты матчей

Бавария
Майнц

Точный счет

3:0
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 42%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
8
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:4
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%

Точный счет

3:0
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 25%
0:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 29%
3
7 раз 29%
1
3 раза 13%
4
3 раза 13%
0
2 раза 8%
7
1 раз 4%
8
1 раз 4%
1
13 раз 54%
0
8 раз 33%
2
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Бавария
Майнц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
4
10
2
1.5
1
11
8
4
2.5
3
9
3.5
2
10
4.5
2
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
4
9
3
1.5
2
10
4
8
2.5
2
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
2
0.5
Больше Меньше
16
8
19
5
1.5
3
21
12
12
2.5
5
19
3.5
2
22
4.5
2
22
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 24 20 4 0 61 - 16 64
2.
Бавария
 Заявка 24 17 3 4 65 - 28 54
3.
Штутгарт
 Заявка 24 16 2 6 55 - 31 50
4.
Боруссия Д
 Заявка 24 12 8 4 48 - 30 44
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 24 13 4 7 53 - 31 43
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 24 9 10 5 38 - 31 37
7.
Хоффенхайм
 Заявка 24 9 6 9 43 - 44 33
8.
Вердер
 Заявка 24 8 6 10 33 - 37 30
9.
Фрайбург
 Заявка 24 8 6 10 32 - 44 30
10.
Аугсбург
 Заявка 24 7 8 9 39 - 41 29
11.
Хайденхайм
 Заявка 24 7 7 10 34 - 42 28
12.
Боруссия М
 Заявка 24 6 8 10 42 - 46 26
13.
Унион Берлин
 Заявка 24 7 4 13 23 - 39 25
14.
Вольфсбург
 Заявка 24 6 7 11 30 - 39 25
15.
Бохум
 Заявка 24 5 10 9 29 - 50 25
16.
Кёльн
 Заявка 24 3 8 13 16 - 39 17
17.
Майнц
 Заявка 24 2 10 12 19 - 38 16
18.
Дармштадт
 Заявка 24 2 7 15 24 - 58 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 34 - 7 32
2.
Бавария
 Заявка 12 10 1 1 39 - 8 31
3.
Штутгарт
 Заявка 12 9 2 1 35 - 11 29
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 8 2 2 30 - 10 26
5.
Боруссия Д
 Заявка 12 7 2 3 24 - 18 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 5 5 1 19 - 11 20
7.
Фрайбург
 Заявка 12 5 5 2 22 - 19 20
8.
Боруссия М
 Заявка 12 5 3 4 22 - 17 18
9.
Вердер
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
10.
Хайденхайм
 Заявка 12 5 3 4 20 - 19 18
11.
Бохум
 Заявка 12 4 6 2 19 - 17 18
12.
Унион Берлин
 Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
13.
Аугсбург
 Заявка 12 4 5 3 22 - 21 17
14.
Вольфсбург
 Заявка 12 4 4 4 18 - 16 16
15.
Хоффенхайм
 Заявка 12 3 4 5 19 - 21 13
16.
Майнц
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Кёльн
 Заявка 12 2 3 7 9 - 18 9
18.
Дармштадт
 Заявка 13 1 3 9 13 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 27 - 9 32
2.
Бавария
 Заявка 12 7 2 3 26 - 20 23
3.
Штутгарт
 Заявка 12 7 0 5 20 - 20 21
4.
Боруссия Д
 Заявка 12 5 6 1 24 - 12 21
5.
Хоффенхайм
 Заявка 12 6 2 4 24 - 23 20
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 5 2 5 23 - 21 17
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
8.
Аугсбург
 Заявка 12 3 3 6 17 - 20 12
9.
Вердер
 Заявка 12 3 3 6 13 - 19 12
10.
Фрайбург
 Заявка 12 3 1 8 10 - 25 10
11.
Хайденхайм
 Заявка 12 2 4 6 14 - 23 10
12.
Вольфсбург
 Заявка 12 2 3 7 12 - 23 9
13.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 2 8 9 - 21 8
14.
Боруссия М
 Заявка 12 1 5 6 20 - 29 8
15.
Кёльн
 Заявка 12 1 5 6 7 - 21 8
16.
Дармштадт
 Заявка 11 1 4 6 11 - 27 7
17.
Бохум
 Заявка 12 1 4 7 10 - 33 7
18.
Майнц
 Заявка 12 0 6 6 10 - 22 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 27 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 20 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 17 (4)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 10
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 8
Штутгарт Каразор Атакан 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Майнц от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 марта 2024, осталось 1 день 7 часов 6 минут.

    Главный судья: Иттрич Патрик

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  • 43 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 75
    Бавария 98.7% (74)
    X 1.3% (1)
    Майнц 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Майнц
    12.00
    7.40
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    6.95
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бавария - Майнц

    Исход игры
    Бавария
    98.7% (75)
    Ничья
    1.3% (1)
    Майнц
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.56% (43)
    Меньше
    39.44% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    49.3% (35)
    Нет
    50.7% (36)
    Популярный счёт
    2:0 Бавария
    31.6% (24)
    3:1 Бавария
    22.4% (17)
    2:1 Бавария
    17.1% (13)
    3:0 Бавария
    7.9% (6)
    1:0 Бавария
    5.3% (4)
    3:2 Бавария
    2.6% (2)
    4:0 Бавария
    2.6% (2)
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