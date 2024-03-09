Тур: 25. Стадион: Вохнинвест Везерштадион. Главный судья: Айтекин Дениз
0:2
Перерыв
Ход матча
21'
0:1
38'
0:2
45'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
179 Количество передач 398
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.85 Победа "Боруссии"
-
20
Шмид
Романо
14
Линен
Сенне
27
Агу
Феликс
25
Зюле
Никлас
22
Матсен
Ян
23
Джан
Эмре
19
Брандт
Юлиан
10
Санчо
Джедон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
-
14 Линен СеннеПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Агу ФеликсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Кейта НабиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Зюле НикласЗащитник
- Защитник
-
22 Матсен ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
23 Джан ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
-
10 Санчо ДжедонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Терзич Эдин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Вердер
Боруссия Д
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
22 матча
4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа
Первый тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 19 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
35 матчей
25.7%
14.3%
60%
9 побед 5 ничьих 21 победа
Первый тайм
17.1%
28.6%
54.3%
6 побед 10 ничьих 19 побед
Второй тайм
25.7%
31.4%
42.9%
9 побед 11 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
27
Голов в среднем за матч
1.25
1.42
Среднее время на гол
72
63
Всего голов
40
33
Голов в среднем за матч
2.11
2.06
Среднее время на гол
42
43
Всего голов
60
60
Голов в среднем за матч
1.71
1.71
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
23
Больше 66%
Меньше 34%
12
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
52
52
Бомбардиры внутри турнира
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукш Марвин
|9 (3)
|0.36
|Нжинма Джастин
|5
|0.2
|Борре Рафаэль
|4
|0.16
|Вайзер Митчелл
|2
|0.08
|Шмид Романо
|2
|0.08
|Стаге Йенс
|2
|0.08
|Штарк Никлас
|2
|0.08
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0.04
|Велькович Милош
|1
|0.04
|Деман Оливье
|1
|0.04
|Малатини Хулиан
|1
|0.04
|Альверо Скелли
|1
|0.04
|Линен Сенне
|0
|0
|Гросс Кристиан
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фюллькруг Никлас
|11 (3)
|0.44
|Мален Дониэлл
|11
|0.44
|Брандт Юлиан
|6
|0.24
|Ройс Марко
|4
|0.16
|Рюэрсон Юлиан
|3
|0.12
|Мукоко Юссуфа
|3
|0.12
|Забитцер Марсель
|2
|0.08
|Хуммельс Матс
|2
|0.08
|Шлоттербек Нико
|2
|0.08
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0.04
|Матсен Ян
|1
|0.04
|Джан Эмре
|1 (1)
|0.04
|Санчо Джедон
|1
|0.04
|Адейеми Карим
|1
|0.04
|Зюле Никлас
|1
|0.04
|Нмеча Феликс
|0
|0
|Вольф Мариус
|0
|0
Карточки
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биттенкорт Леонардо
|7
|0
|Дукш Марвин
|6
|0
|Стаге Йенс
|5
|0
|Деман Оливье
|5
|0
|Вайзер Митчелл
|4
|0
|Штарк Никлас
|4
|0
|Юнг Антони
|4
|0
|Шмид Романо
|4
|0
|Линен Сенне
|4
|0
|Фридль Марко
|3
|0
|Велькович Милош
|2
|0
|Гросс Кристиан
|1
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Рапп Николай
|1
|0
|Нжинма Джастин
|1
|0
|Малатини Хулиан
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуммельс Матс
|4
|1
|Мален Дониэлл
|5
|0
|Бенсебаини Рами
|3
|1
|Забитцер Марсель
|3
|0
|Джан Эмре
|3
|0
|Эзкан Салих
|3
|0
|Рюэрсон Юлиан
|3
|0
|Матсен Ян
|3
|0
|Аллер Себастьян
|2
|0
|Вольф Мариус
|2
|0
|Адейеми Карим
|2
|0
|Нмеча Феликс
|2
|0
|Ройс Марко
|1
|0
|Брандт Юлиан
|1
|0
|Кобель Грегор
|1
|0
|Рейна Джованни
|1
|0
|Мукоко Юссуфа
|1
|0
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0
|Эдин Терзич
|1
|0
Результаты матчей
Вердер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Боруссия Д
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
7
8
Вердер
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Боруссия Д
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
8
21
Вердер
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Боруссия Д
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
13% (3)
42% (10)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
17
12
Упущенные победы
15
29
Голы по времени матча
Забито
19
24
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
3
16%
4
17%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
3
16%
5
21%
31-45
3
16%
4
17%
46-60
4
21%
1
4%
61-75
4
21%
8
33%
76-90
Пропущено
19
12
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
4
21%
2
17%
1-15
3
16%
3
25%
16-30
4
21%
3
25%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
16%
2
17%
61-75
4
21%
2
17%
76-90
Забито
13
26
3 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
3
23%
4
15%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
0
0%
6
23%
31-45
2
15%
2
8%
46-60
4
31%
4
15%
61-75
4
31%
5
19%
76-90
Пропущено
19
16
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
16%
5
31%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
5
26%
4
25%
61-75
2
11%
3
19%
76-90
Забито
32
50
11 В 1-м тайме 26
21 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 17
5 Не забивали 2
6
19%
8
16%
1-15
2
6%
7
14%
16-30
3
9%
11
22%
31-45
5
16%
6
12%
46-60
8
25%
5
10%
61-75
8
25%
13
26%
76-90
Пропущено
38
28
20 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 6
19 Не пропускали 15
7
18%
7
25%
1-15
5
13%
4
14%
16-30
8
21%
5
18%
31-45
4
11%
1
4%
46-60
8
21%
6
21%
61-75
6
16%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Вердер
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хоффенхайм - Вердер 2:1 Вердер - Дармштадт 1:1 Кёльн - Вердер 0:1 Вердер - Хайденхайм 1:2
Майнц - Вердер 0:1 Вердер - Фрайбург 3:1 Бавария - Вердер 0:1 Бохум - Вердер 1:1 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Аугсбург 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:3 Вердер - Ганза 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вердер - Унион Берлин 2:0 Боруссия Д - Вердер 1:0 Вердер - Санкт-Паули 3:3
Боруссия Д
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 ПСВ - Боруссия Д 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1
Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Бохум 3:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 2:1
Результаты матчей
Вердер
Боруссия Д
Точный счет
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:3
2 раза 17%
4:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
4:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
1:0
3 раза 13%
0:4
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 38%
1
8 раз 33%
0
5 раз 21%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
9 раз 38%
3
5 раз 21%
2
4 раза 17%
4
4 раза 17%
0
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Вердер
Боруссия Д
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
111
75
75
210
48
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
111
48
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
222
1113
1311
222
915
123
420
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|20
|4
|0
|61 - 16
|64
|2.
|Заявка
|25
|18
|3
|4
|73 - 29
|57
|3.
|Заявка
|25
|17
|2
|6
|57 - 31
|53
|4.
|2:0 Заявка
|25
|13
|8
|4
|50 - 30
|47
|5.
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|55 - 31
|46
|6.
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|38 - 31
|37
|7.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|43 - 44
|33
|8.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|40 - 41
|32
|9.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|32 - 44
|30
|10.
|0:2 Заявка
|25
|8
|6
|11
|33 - 39
|30
|11.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|34 - 43
|28
|12.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|45 - 49
|27
|13.
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|30 - 39
|25
|14.
|Заявка
|24
|5
|10
|9
|29 - 50
|25
|15.
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|23 - 41
|25
|16.
|Заявка
|25
|3
|9
|13
|19 - 42
|18
|17.
|Заявка
|25
|2
|10
|13
|20 - 46
|16
|18.
|Заявка
|25
|2
|7
|16
|24 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|47 - 9
|34
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|34 - 7
|32
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|37 - 11
|32
|4.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 10
|29
|5.
|2:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 18
|23
|6.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|19 - 11
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 19
|20
|8.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|23 - 21
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 20
|19
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 19
|18
|11.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 17
|18
|12.
|0:2 Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 20
|18
|13.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|14.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 16
|16
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 21
|13
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 18
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|13 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|27 - 9
|32
|2.
|2:0 Заявка
|13
|6
|6
|1
|26 - 12
|24
|3.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|26 - 20
|23
|4.
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|20 - 20
|21
|5.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|24 - 23
|20
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|23 - 21
|17
|7.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|8.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 20
|12
|9.
|0:2 Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 19
|12
|10.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 25
|10
|11.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 23
|9
|13.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 24
|9
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|20 - 29
|8
|15.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 23
|8
|16.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 29
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 33
|7
|18.
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|11 - 30
|6
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|Бавария
|Кейн Гарри
|30 (6)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|21 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|17 (4)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|14 (8)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 10
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 7
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|8
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.85 Победа "Боруссии"
-
Прогнозы на матч Вердер 0:2 Боруссия Д
Исход игры
Вердер
8.1% (10)
Ничья
12.1% (15)
Боруссия Д
79.8% (99)
Тотал 2.5
Больше
83.05% (98)
Меньше
16.95% (20)
Обе команды забьют
Да
90.68% (107)
Нет
9.32% (11)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
62.9% (78)
1:1 Ничья
7.3% (9)
2:1 Вердер
4.8% (6)
1:3 Боруссия Д
4.8% (6)
2:2 Ничья
4% (5)
0:2 Боруссия Д
4% (5)
0:1 Боруссия Д
3.2% (4)
1:0 Вердер
1.6% (2)
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