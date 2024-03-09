Ушел от соперника по флангу на скорости Шмид и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

После навеса с угла поля от Линена пробил Вайзер с ближней штанги, но мяч полетел крайне неточно.

На фланге получил по ногам Матсен в борьбе против Вайзера, судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

Со штрафного попытался Дукш закрутить в дальнюю девятку, но в красивейшем прыжке Кобель перевел на угловой.

С угла поля навесил на дальнюю штангу Линен. Здесь вышел из ворот Кобель и кулаком вынес сферу на фланг.

В грубейшем подкате Забитцер заехал на фланге сзади по ногам сопернику, за что тут же увидел перед собой прямую красную карточку.

Прострелил Вайзер с правого фланга в штрафную на Дукша, но тот проиграл борьбу за мяч Зюле и не смог пробить.

Ворвался с фланга в штрафную соперника Брандт и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

С угла поля навесил Брандт на линию вратарской, но здесь Зюле нарушил правила в борьбе с соперником.

В центре поля грамотно подставился Брандт и вынудил нарушить правила Юнга. Штрафной удар исполнять будут дортмундцы.

Отдавал пас в штрафную соперника Матсен на ход Фюллькругу, но тому пробить не позволил в подкате Штарк.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-2! Джедон Санчо! Удвоили гости свое преимущество. Протащил мяч по флангу Санчо, ворвался в штрафную, финтом ушел от соперника и с острого угла пробил точно в ближний верхний угол ворот.

Тонко забросил в штрафную соперника Джан на ход Малену, но перехватил мяч в последний момент Малатини.

Зацепился за мяч Брандт в чужой штрафной и сбросил под удар Малену, но снова в подкате сферу заблокировал Малатини.

С левого фланга прострелил Агу в штрафную на Дукша, но тот проиграл силовую борьбу за мяч Джану.

Дальний заброс исполнял Брандт в штрафную на ход Матсену, но этот пас перехватил спокойно Штарк.

Мог убегать на ворота соперника Нжинма после паса от Дукша, но вовремя вернулся в оборону Зюле и отобрал мяч.

Долго катают мяч на чужой половине поля гости в последние минуты, но пока без опасных моментов.

По флангу отдавал пас Брандт на ход Малену, который подал на дальнюю штангу, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

С дальней дистанции пробивал по воротам Брандт. Мяч рикошетом от защитника прилетел к Санчо, но тот с ходу пробил неточно.

Диагональ исполнял Линен на ход Нжинме, но тот в борьбе с защитником пробил крайне неточно.

По флангу отдавал пас Мален на ход Фюллькругу, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

Убежал в атаку по флангу Санчо и прострелил в штрафную, где без сопротивления пробил Брандт, но угодил точно в голкипера.

Мог убегать на ворота Фюллькруг после заброса от Малена, но нарушил он правила в борьбе против Штарка.

21' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Дониэлл Мален! Удалось гостям открыть счет в матче. Пробивал Джан головой после навеса Брандта. Отбил перед собой голкипер, но точно на Малена, который в падении с разворота отправил снаряд точно между ног вратарю.

20' С дальней дистанции пробивал по воротам Брандт после сольного прохода, но мяч полетел крайне неточно.

19' Ушел от соперника Матсен по флангу и навесил на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог пробить.

18' С левого фланга навесил в центр снова Матсен на дальнюю штангу, но здесь Малатини вынес сферу подальше от ворот.

17' После подачи с угла поля от Линена пробил с лету в ближний угол Вайзер, но мяч оказался точно в руках Кобеля.

16' Убежал по флангу на скорости Нжинма и отдал вперед на Дукша, но того опередил Зюле и вынес на угловой.

15' Догнал мяч у лицевой линии Агу и навесил тут же на дальнюю штангу, но до мяча головой не смог добраться Дукш.

14' Убежал в атаку по флангу Матсен и навесил в центр штрафной, но на выходе спокойно забрал сферу в руки Цеттерер.

13' С центра поля забросил Забитцер на ход Фюллькругу, но в последний момент мяч перехватил Малатини.

12' Протащил мяч на чужую половину поля Юнг и забросил в штрафную на Нжинму, но тот проиграл борьбу за мяч Шлоттербеку.

11' Матсен сместился с левого фланга в центр и пробил с угла штрафной, но мяч угодил точно в спину Штарку.

10' Тонко выдавал в штрафную Брандт на ход Фюллькругу, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

9' С левого фланга низом прострелил Мален в штрафную на Брандта, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.

8' Выскочил один на один с голкипером Дукш после заброса от Стаге, но переиграть в ближнем бою Кобеля не удалось ему.

7' По флангу забросил Агу на ход Стаге, но тот в силовой борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.

6' Диагональ исполнял в штрафную соперника Линен теперь уже на ход Дукшу, но тот не смог обработать мяч и подари его защитнику.

5' Сместился от левого борта в центр Нжинма и пробил по воротам, но на пути мяча оказалась спина защитника.

4' Диагональ исполнял Забитцер в штрафную на ход Брандту, но тому добраться до мяча не удалось.

3' Убегал в контратаку по флангу Вайзер и прострелил в центр штрафной, но до удара по воротам дело так и не дошло.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-зеленых цветах, гости выбрали себе желто-черный комплект формы.