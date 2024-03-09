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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Айтекин Дениз
Вердер
0:2
Перерыв
Боруссия Д
0'
0:1
21' Гол
Мален Дониэлл
0:2
38' Гол
Санчо Джедон
45' Красная карточка
Забитцер Марсель

Ход матча

21'
0:1
Мален Дониэлл
38'
0:2
Санчо Джедон
(Брандт Юлиан)
45'
 
Забитцер Марсель

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 179 Количество передач 398
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 124
Вердер 8.1% (10)
X 12.1% (15)
Боруссия Д 79.8% (99)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
Боруссия Д
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Цеттерер
Михаэль
22
Малатини
Хулиан
4
Штарк
Никлас
3
Юнг
Антони
8
Вайзер
Митчелл
20
Шмид
Романо
14
Линен
Сенне
6
Стаге
Йенс
27
Агу
Феликс
7
Дукш
Марвин
17
Нжинма
Джастин
1
Кобель
Грегор
26
Рюэрсон
Юлиан
25
Зюле
Никлас
4
Шлоттербек
Нико
22
Матсен
Ян
20
Забитцер
Марсель
23
Джан
Эмре
21
Мален
Дониэлл
19
Брандт
Юлиан
10
Санчо
Джедон
14
Фюллькруг
Никлас
Вердер
3-5-2
Боруссия Д
4-2-3-1

История личных встреч

Вердер
Боруссия Д

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

22 матча

4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа

Первый тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 19 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

35 матчей

25.7%
14.3%
60%
9 побед 5 ничьих 21 победа

Первый тайм

17.1%
28.6%
54.3%
6 побед 10 ничьих 19 побед

Второй тайм

25.7%
31.4%
42.9%
9 побед 11 ничьих 15 побед

История матчей

Б
1:0
Б
0:2
Б
2:3
Б
4:1
Б
1:2
Б
0:2
К
3:2
Б
2:2
Б
2:2
К
3:3
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
4:3
Б
1:2
Б
3:2
Б
1:3
Б
3:2
Б
2:1
Б
1:5
Б
1:0
Б
0:5
Б
2:1
КLПФ
3:3
Б
1:0
Б
0:2
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:0
К
1:2
Б
3:3
Б
2:0
К
2:1

Голы

Всего голов

20
27

Голов в среднем за матч

1.25
1.42

Среднее время на гол

72
63

Всего голов

40
33

Голов в среднем за матч

2.11
2.06

Среднее время на гол

42
43

Всего голов

60
60

Голов в среднем за матч

1.71
1.71

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
23
Больше 66%
Меньше 34%
12
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

52
52

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукш Марвин 9 (3) 0.36
Нжинма Джастин 5 0.2
Борре Рафаэль 4 0.16
Вайзер Митчелл 2 0.08
Шмид Романо 2 0.08
Стаге Йенс 2 0.08
Штарк Никлас 2 0.08
Биттенкорт Леонардо 1 0.04
Велькович Милош 1 0.04
Деман Оливье 1 0.04
Малатини Хулиан 1 0.04
Альверо Скелли 1 0.04
Линен Сенне 0 0
Гросс Кристиан 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюллькруг Никлас 11 (3) 0.44
Мален Дониэлл 11 0.44
Брандт Юлиан 6 0.24
Ройс Марко 4 0.16
Рюэрсон Юлиан 3 0.12
Мукоко Юссуфа 3 0.12
Забитцер Марсель 2 0.08
Хуммельс Матс 2 0.08
Шлоттербек Нико 2 0.08
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.04
Матсен Ян 1 0.04
Джан Эмре 1 (1) 0.04
Санчо Джедон 1 0.04
Адейеми Карим 1 0.04
Зюле Никлас 1 0.04
Нмеча Феликс 0 0
Вольф Мариус 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биттенкорт Леонардо 7 0
Дукш Марвин 6 0
Стаге Йенс 5 0
Деман Оливье 5 0
Вайзер Митчелл 4 0
Штарк Никлас 4 0
Юнг Антони 4 0
Шмид Романо 4 0
Линен Сенне 4 0
Фридль Марко 3 0
Велькович Милош 2 0
Гросс Кристиан 1 0
Кейта Наби 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Рапп Николай 1 0
Нжинма Джастин 1 0
Малатини Хулиан 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуммельс Матс 4 1
Мален Дониэлл 5 0
Бенсебаини Рами 3 1
Забитцер Марсель 3 0
Джан Эмре 3 0
Эзкан Салих 3 0
Рюэрсон Юлиан 3 0
Матсен Ян 3 0
Аллер Себастьян 2 0
Вольф Мариус 2 0
Адейеми Карим 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Ройс Марко 1 0
Брандт Юлиан 1 0
Кобель Грегор 1 0
Рейна Джованни 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0
Байно-Гиттенс Джейми 1 0
Эдин Терзич 1 0

Результаты матчей

Вердер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Боруссия Д
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

7
8
Вердер
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Боруссия Д
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

8
21
Вердер
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Боруссия Д
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
13% (3)
42% (10)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

17
12

Упущенные победы

15
29

Голы по времени матча

Забито

19
24
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
3
16%
4
17%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
3
16%
5
21%
31-45
3
16%
4
17%
46-60
4
21%
1
4%
61-75
4
21%
8
33%
76-90

Пропущено

19
12
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
4
21%
2
17%
1-15
3
16%
3
25%
16-30
4
21%
3
25%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
16%
2
17%
61-75
4
21%
2
17%
76-90

Забито

13
26
3 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
3
23%
4
15%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
0
0%
6
23%
31-45
2
15%
2
8%
46-60
4
31%
4
15%
61-75
4
31%
5
19%
76-90

Пропущено

19
16
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
16%
5
31%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
5
26%
4
25%
61-75
2
11%
3
19%
76-90

Забито

32
50
11 В 1-м тайме 26
21 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 17
5 Не забивали 2
6
19%
8
16%
1-15
2
6%
7
14%
16-30
3
9%
11
22%
31-45
5
16%
6
12%
46-60
8
25%
5
10%
61-75
8
25%
13
26%
76-90

Пропущено

38
28
20 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 6
19 Не пропускали 15
7
18%
7
25%
1-15
5
13%
4
14%
16-30
8
21%
5
18%
31-45
4
11%
1
4%
46-60
8
21%
6
21%
61-75
6
16%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хоффенхайм - Вердер 2:1 Вердер - Дармштадт 1:1 Кёльн - Вердер 0:1 Вердер - Хайденхайм 1:2
Майнц - Вердер 0:1 Вердер - Фрайбург 3:1 Бавария - Вердер 0:1 Бохум - Вердер 1:1 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Аугсбург 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:3 Вердер - Ганза 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вердер - Унион Берлин 2:0 Боруссия Д - Вердер 1:0 Вердер - Санкт-Паули 3:3
Боруссия Д
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 ПСВ - Боруссия Д 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1
Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Бохум 3:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 2:1

Результаты матчей

Вердер
Боруссия Д

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:3
2 раза 17%
4:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
4:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
1:0
3 раза 13%
0:4
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 38%
1
8 раз 33%
0
5 раз 21%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
9 раз 38%
3
5 раз 21%
2
4 раза 17%
4
4 раза 17%
0
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Вердер
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
1
7
5
1.5
7
5
2
10
2.5
4
8
1
11
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
1
4
8
1.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
22
2
11
13
1.5
13
11
2
22
2.5
9
15
1
23
3.5
4
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 24 20 4 0 61 - 16 64
2.
Бавария
 Заявка 25 18 3 4 73 - 29 57
3.
Штутгарт
 Заявка 25 17 2 6 57 - 31 53
4.
Боруссия Д
 2:0 Заявка 25 13 8 4 50 - 30 47
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 25 14 4 7 55 - 31 46
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 24 9 10 5 38 - 31 37
7.
Хоффенхайм
 Заявка 24 9 6 9 43 - 44 33
8.
Аугсбург
 Заявка 25 8 8 9 40 - 41 32
9.
Фрайбург
 Заявка 24 8 6 10 32 - 44 30
10.
Вердер
 0:2 Заявка 25 8 6 11 33 - 39 30
11.
Хайденхайм
 Заявка 25 7 7 11 34 - 43 28
12.
Боруссия М
 Заявка 25 6 9 10 45 - 49 27
13.
Вольфсбург
 Заявка 24 6 7 11 30 - 39 25
14.
Бохум
 Заявка 24 5 10 9 29 - 50 25
15.
Унион Берлин
 Заявка 25 7 4 14 23 - 41 25
16.
Кёльн
 Заявка 25 3 9 13 19 - 42 18
17.
Майнц
 Заявка 25 2 10 13 20 - 46 16
18.
Дармштадт
 Заявка 25 2 7 16 24 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 13 11 1 1 47 - 9 34
2.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 34 - 7 32
3.
Штутгарт
 Заявка 13 10 2 1 37 - 11 32
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 9 2 2 32 - 10 29
5.
Боруссия Д
 2:0 Заявка 12 7 2 3 24 - 18 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 5 5 1 19 - 11 20
7.
Фрайбург
 Заявка 12 5 5 2 22 - 19 20
8.
Аугсбург
 Заявка 13 5 5 3 23 - 21 20
9.
Боруссия М
 Заявка 13 5 4 4 25 - 20 19
10.
Хайденхайм
 Заявка 12 5 3 4 20 - 19 18
11.
Бохум
 Заявка 12 4 6 2 19 - 17 18
12.
Вердер
 0:2 Заявка 13 5 3 5 20 - 20 18
13.
Унион Берлин
 Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
14.
Вольфсбург
 Заявка 12 4 4 4 18 - 16 16
15.
Хоффенхайм
 Заявка 12 3 4 5 19 - 21 13
16.
Майнц
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Кёльн
 Заявка 12 2 3 7 9 - 18 9
18.
Дармштадт
 Заявка 13 1 3 9 13 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 27 - 9 32
2.
Боруссия Д
 2:0 Заявка 13 6 6 1 26 - 12 24
3.
Бавария
 Заявка 12 7 2 3 26 - 20 23
4.
Штутгарт
 Заявка 12 7 0 5 20 - 20 21
5.
Хоффенхайм
 Заявка 12 6 2 4 24 - 23 20
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 5 2 5 23 - 21 17
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
8.
Аугсбург
 Заявка 12 3 3 6 17 - 20 12
9.
Вердер
 0:2 Заявка 12 3 3 6 13 - 19 12
10.
Фрайбург
 Заявка 12 3 1 8 10 - 25 10
11.
Хайденхайм
 Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
12.
Вольфсбург
 Заявка 12 2 3 7 12 - 23 9
13.
Кёльн
 Заявка 13 1 6 6 10 - 24 9
14.
Боруссия М
 Заявка 12 1 5 6 20 - 29 8
15.
Унион Берлин
 Заявка 13 2 2 9 9 - 23 8
16.
Дармштадт
 Заявка 12 1 4 7 11 - 29 7
17.
Бохум
 Заявка 12 1 4 7 10 - 33 7
18.
Майнц
 Заявка 13 0 6 7 11 - 30 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 30 (6)
Штутгарт Гирасси Серу 21 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 17 (4)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 10
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Кёльн Шабо Юлиан 1 7
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 8
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Комфортное преимущество имеет "Боруссия"!
  • Красная карточка
    45'
    В грубейшем подкате Забитцер заехал на фланге сзади по ногам сопернику, за что тут же увидел перед собой прямую красную карточку.
  • 45'
    С угла поля навесил на дальнюю штангу Линен. Здесь вышел из ворот Кобель и кулаком вынес сферу на фланг.
  • Опасный момент
    45'
    Со штрафного попытался Дукш закрутить в дальнюю девятку, но в красивейшем прыжке Кобель перевел на угловой.
  • 44'
    На фланге получил по ногам Матсен в борьбе против Вайзера, судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
  • 43'
    После навеса с угла поля от Линена пробил Вайзер с ближней штанги, но мяч полетел крайне неточно.
  • Угловой
    42'
    Ушел от соперника по флангу на скорости Шмид и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • 41'
    Зацепился за мяч Брандт в чужой штрафной и сбросил под удар Малену, но снова в подкате сферу заблокировал Малатини.
  • 40'
    Тонко забросил в штрафную соперника Джан на ход Малену, но перехватил мяч в последний момент Малатини.
  • Описание гола
    38'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-2! Джедон Санчо! Удвоили гости свое преимущество. Протащил мяч по флангу Санчо, ворвался в штрафную, финтом ушел от соперника и с острого угла пробил точно в ближний верхний угол ворот.
  • 37'
    Отдавал пас в штрафную соперника Матсен на ход Фюллькругу, но тому пробить не позволил в подкате Штарк.
  • 36'
    В центре поля грамотно подставился Брандт и вынудил нарушить правила Юнга. Штрафной удар исполнять будут дортмундцы.
  • 35'
    С угла поля навесил Брандт на линию вратарской, но здесь Зюле нарушил правила в борьбе с соперником.
  • Угловой
    34'
    Ворвался с фланга в штрафную соперника Брандт и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • 33'
    Прострелил Вайзер с правого фланга в штрафную на Дукша, но тот проиграл борьбу за мяч Зюле и не смог пробить.
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    • 32'
      Мог убегать на ворота Фюллькруг после заброса от Малена, но нарушил он правила в борьбе против Штарка.
    • 31'
      Убежал в атаку по флангу Санчо и прострелил в штрафную, где без сопротивления пробил Брандт, но угодил точно в голкипера.
    • 30'
      По флангу отдавал пас Мален на ход Фюллькругу, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • 29'
      Диагональ исполнял Линен на ход Нжинме, но тот в борьбе с защитником пробил крайне неточно.
    • 28'
      С дальней дистанции пробивал по воротам Брандт. Мяч рикошетом от защитника прилетел к Санчо, но тот с ходу пробил неточно.
    • 27'
      По флангу отдавал пас Брандт на ход Малену, который подал на дальнюю штангу, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
    • 26'
      Долго катают мяч на чужой половине поля гости в последние минуты, но пока без опасных моментов.
    • 25'
      Мог убегать на ворота соперника Нжинма после паса от Дукша, но вовремя вернулся в оборону Зюле и отобрал мяч.
    • 24'
      Дальний заброс исполнял Брандт в штрафную на ход Матсену, но этот пас перехватил спокойно Штарк.
    • 23'
      С левого фланга прострелил Агу в штрафную на Дукша, но тот проиграл силовую борьбу за мяч Джану.
    • Описание гола
      21'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Дониэлл Мален! Удалось гостям открыть счет в матче. Пробивал Джан головой после навеса Брандта. Отбил перед собой голкипер, но точно на Малена, который в падении с разворота отправил снаряд точно между ног вратарю.
    • 20'
      С дальней дистанции пробивал по воротам Брандт после сольного прохода, но мяч полетел крайне неточно.
    • 19'
      Ушел от соперника Матсен по флангу и навесил на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог пробить.
    • 18'
      С левого фланга навесил в центр снова Матсен на дальнюю штангу, но здесь Малатини вынес сферу подальше от ворот.
    • 17'
      После подачи с угла поля от Линена пробил с лету в ближний угол Вайзер, но мяч оказался точно в руках Кобеля.
    • Угловой
      16'
      Убежал по флангу на скорости Нжинма и отдал вперед на Дукша, но того опередил Зюле и вынес на угловой.
    • 15'
      Догнал мяч у лицевой линии Агу и навесил тут же на дальнюю штангу, но до мяча головой не смог добраться Дукш.
    • 14'
      Убежал в атаку по флангу Матсен и навесил в центр штрафной, но на выходе спокойно забрал сферу в руки Цеттерер.
    • 13'
      С центра поля забросил Забитцер на ход Фюллькругу, но в последний момент мяч перехватил Малатини.
    • 12'
      Протащил мяч на чужую половину поля Юнг и забросил в штрафную на Нжинму, но тот проиграл борьбу за мяч Шлоттербеку.
    • 11'
      Матсен сместился с левого фланга в центр и пробил с угла штрафной, но мяч угодил точно в спину Штарку.
    • 10'
      Тонко выдавал в штрафную Брандт на ход Фюллькругу, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
    • 9'
      С левого фланга низом прострелил Мален в штрафную на Брандта, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.
    • 8'
      Выскочил один на один с голкипером Дукш после заброса от Стаге, но переиграть в ближнем бою Кобеля не удалось ему.
    • 7'
      По флангу забросил Агу на ход Стаге, но тот в силовой борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.
    • 6'
      Диагональ исполнял в штрафную соперника Линен теперь уже на ход Дукшу, но тот не смог обработать мяч и подари его защитнику.
    • 5'
      Сместился от левого борта в центр Нжинма и пробил по воротам, но на пути мяча оказалась спина защитника.
    • 4'
      Диагональ исполнял Забитцер в штрафную на ход Брандту, но тому добраться до мяча не удалось.
    • 3'
      Убегал в контратаку по флангу Вайзер и прострелил в центр штрафной, но до удара по воротам дело так и не дошло.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-зеленых цветах, гости выбрали себе желто-черный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Боруссии"!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вердер 0:2 Боруссия Д

    Исход игры
    Вердер
    8.1% (10)
    Ничья
    12.1% (15)
    Боруссия Д
    79.8% (99)
    Тотал 2.5
    Больше
    83.05% (98)
    Меньше
    16.95% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    90.68% (107)
    Нет
    9.32% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    62.9% (78)
    1:1 Ничья
    7.3% (9)
    2:1 Вердер
    4.8% (6)
    1:3 Боруссия Д
    4.8% (6)
    2:2 Ничья
    4% (5)
    0:2 Боруссия Д
    4% (5)
    0:1 Боруссия Д
    3.2% (4)
    1:0 Вердер
    1.6% (2)
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    Боруссия Д
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