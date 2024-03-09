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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Sunny Sukhvir
Кристал Пэлас
1:0
Первый тайм: 30'
Лутон Таун
0'
1:0
11' Гол
Матета Жан-Филипп
27' Желтая карточка
Каборе Исса

Ход матча

11'
Матета Жан-Филипп
(Муньос Даниэль)
1:0
27'
 
Каборе Исса

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 121
Кристал Пэлас 84.3% (102)
X 11.6% (14)
Лутон Таун 4.1% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Кристал Пэлас
Ничья
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1
Джонстон
Сэм
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
26
Ричардс
Крис
12
Муньос
Даниэль
3
Митчелл
Тайрик
20
Уортон
Адам
8
Хефферсон
Лерма
9
Айю
Джордан
10
Эзе
Эберечи
14
Матета
Жан-Филипп
24
Камински
Томас
16
Бурк
Рис
15
Менги
Теден
2
Ошо
Гэбриэл
12
Каборе
Исса
45
Доти
Алфи
18
Кларк
Джордан
6
Баркли
Росс
7
Огбене
Чидози
14
Чон
Тахит
9
Моррис
Карлтон
Кристал Пэлас
3-4-2-1
Лутон Таун
3-4-2-1

История личных встреч

Кристал Пэлас
Лутон Таун

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олисе Майкл 6 (1) 0.21
Эзе Эберечи 6 (1) 0.21
Эдуар Одсонн 6 0.21
Матета Жан-Филипп 5 (2) 0.18
Айю Джордан 4 0.14
Андерсен Йоаким 2 0.07
Митчелл Тайрик 1 0.04
Шлупп Джеффри 1 0.04
Хефферсон Лерма 1 0.04
Ричардс Крис 1 0.04
Уорд Джоэл 0 0
Гехи Марк 0 0
Муньос Даниэль 0 0
Франса Матеус 0 0
Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адебайо Элайджа 10 0.37
Моррис Карлтон 8 (4) 0.3
Баркли Росс 3 0.11
Огбене Чидози 3 0.11
Чон Тахит 2 0.07
Браун Джейкоб 2 0.07
Ошо Гэбриэл 2 0.07
Доти Алфи 1 0.04
Таунсенд Андрос 1 0.04
Локьер Том 1 0.04
Андерсен Мадс 1 0.04
Менги Теден 1 0.04
Бурк Рис 0 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 0 0
Каборе Исса 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 7 1
Хефферсон Лерма 7 0
Митчелл Тайрик 5 0
Уорд Джоэл 4 0
Андерсен Йоаким 4 0
Хьюз Уилл 3 0
Эдуар Одсонн 3 0
Матета Жан-Филипп 2 0
Эзе Эберечи 2 0
Гехи Марк 2 0
Ричардс Крис 2 0
Дукуре Шейк 2 0
Муньос Даниэль 2 0
Джонстон Сэм 1 0
Хендерсон Дин 1 0
Ахамада Науиру 1 0
Франса Матеус 1 0
Озо Дэвид 1 0
Уортон Адам 1 0
Рой Ходжсон 1 0
Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Накамба Марвелус 5 0
Каборе Исса 5 0
Баркли Росс 4 0
Локьер Том 4 0
Браун Джейкоб 4 0
Доти Алфи 4 0
Камински Томас 3 0
Чон Тахит 3 0
Ошо Гэбриэл 3 0
Кларк Джордан 2 0
Вудроу Коули 2 0
Бурк Рис 2 0
Моррис Карлтон 2 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 2 0
Менги Теден 2 0
Таунсенд Андрос 1 0
Андерсен Мадс 1 0
Адебайо Элайджа 1 0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Лутон Таун
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

7
11
Кристал Пэлас
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Лутон Таун
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

22
22

Упущенные победы

9
9
Кристал Пэлас
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (9)
56% (15)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
19% (5)
44% (12)
Лутон Таун
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
46% (12)
42% (11)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

27
27

Упущенные победы

16
20

Голы по времени матча

Забито

19
14
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
18 Не забивали 17
2
11%
1
7%
1-15
3
16%
3
21%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
4
21%
2
14%
61-75
4
21%
5
36%
76-90

Пропущено

18
31
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 24
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
3
17%
1
3%
1-15
2
11%
3
10%
16-30
0
0%
3
10%
31-45
3
17%
7
23%
46-60
2
11%
9
29%
29%
61-75
8
44%
8
26%
76-90

Забито

15
21
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
0
0%
3
14%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
4
27%
4
19%
46-60
3
20%
4
19%
61-75
4
27%
6
29%
76-90

Пропущено

27
25
11 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
5
19%
3
12%
1-15
2
7%
3
12%
16-30
4
15%
6
24%
31-45
2
7%
3
12%
46-60
2
7%
5
20%
61-75
12
44%
5
20%
76-90

Забито

34
35
11 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
2
6%
4
11%
1-15
5
15%
5
14%
16-30
4
12%
4
11%
31-45
8
24%
5
14%
46-60
7
21%
6
17%
61-75
8
24%
11
31%
76-90

Пропущено

45
56
16 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 37
13 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 24
8
18%
4
7%
1-15
4
9%
6
11%
16-30
4
9%
9
16%
31-45
5
11%
10
18%
46-60
4
9%
14
25%
61-75
20
44%
13
23%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3
Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2
Лутон Таун
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2
Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Болтон - Лутон Таун 1:2 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Болтон 0:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1

Результаты матчей

Кристал Пэлас
Лутон Таун

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
2
1 раз 8%
1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
3:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
10 раз 71%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:2
5 раз 19%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 52%
0
6 раз 22%
3
4 раза 15%
2
3 раза 11%
1
13 раз 50%
2
5 раз 19%
0
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Кристал Пэлас
Лутон Таун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
13
1
5
8
1.5
5
9
4
9
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
3
2
12
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
22
4
7
20
1.5
9
17
4
23
2.5
4
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 27 19 6 2 64 - 25 63
2.
Манчестер Сити
 Заявка 27 19 5 3 62 - 27 62
3.
Арсенал
 Заявка 27 19 4 4 68 - 23 61
4.
Астон Вилла
 Заявка 27 17 4 6 59 - 37 55
5.
Тоттенхэм
 Заявка 26 15 5 6 55 - 39 50
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 28 15 2 11 39 - 39 47
7.
Вест Хэм
 Заявка 27 12 6 9 43 - 47 42
8.
Ньюкасл
 Заявка 27 12 4 11 57 - 45 40
9.
Брайтон
 Заявка 27 10 9 8 49 - 44 39
10.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 28 11 6 11 40 - 43 39
11.
Челси
 Заявка 26 10 6 10 44 - 43 36
12.
Фулхэм
 0:0 Заявка 28 10 6 12 39 - 42 36
13.
Борнмут
 0:0 Заявка 27 8 8 11 36 - 48 32
14.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 28 7 8 13 32 - 47 29
15.
Брентфорд
 Заявка 27 7 5 15 39 - 50 26
16.
Эвертон
 Заявка 28 8 7 13 29 - 39 25
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 27 6 6 15 34 - 49 24
18.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 27 5 6 16 38 - 55 21
19.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 28 3 5 20 22 - 72 14
20.
Бёрнли
 Заявка 27 3 4 20 25 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 13 11 2 0 37 - 11 35
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 10 4 0 34 - 12 34
3.
Арсенал
 Заявка 13 10 2 1 34 - 12 32
4.
Астон Вилла
 Заявка 13 10 1 2 35 - 15 31
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 19 30
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 9 2 3 34 - 16 29
7.
Фулхэм
 0:0 Заявка 14 8 1 5 26 - 15 25
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 1 5 21 - 20 25
9.
Брайтон
 Заявка 13 6 6 1 27 - 16 24
10.
Вест Хэм
 Заявка 13 6 4 3 22 - 19 22
11.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 14 6 4 4 20 - 20 22
12.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
13.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 14 4 4 6 18 - 19 16
14.
Брентфорд
 Заявка 14 4 4 6 24 - 29 16
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 4 3 7 19 - 21 15
16.
Борнмут
 0:0 Заявка 13 3 5 5 13 - 19 14
17.
Эвертон
 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
18.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 14 3 2 9 21 - 25 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 14 2 2 10 12 - 42 8
20.
Бёрнли
 Заявка 14 1 2 11 13 - 34 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 9 2 3 34 - 11 29
2.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 1 3 28 - 15 28
3.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 Заявка 14 7 3 4 24 - 22 24
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
6.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
7.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 2 6 21 - 28 20
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 0:0 Заявка 14 5 3 6 23 - 29 18
10.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
11.
Брайтон
 Заявка 14 4 3 7 22 - 28 15
12.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 14 3 4 7 14 - 28 13
13.
Эвертон
 Заявка 14 5 3 6 14 - 21 12
14.
Ньюкасл
 Заявка 13 3 2 8 23 - 29 11
15.
Фулхэм
 0:0 Заявка 14 2 5 7 13 - 27 11
16.
Брентфорд
 Заявка 13 3 1 9 15 - 21 10
17.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 13 2 4 7 17 - 30 10
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 2 3 8 15 - 28 9
19.
Бёрнли
 Заявка 13 2 2 9 12 - 26 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 14 1 3 10 10 - 30 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Борнмут Соланке Доминик 15 (3)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вест Хэм Альварес Эдсон 9
Челси Джексон Николас 9
Весь список
  • 29'
    Баркли Росс из команды Лутон Таун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 29'
    Эзе Эберечи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 29'
    Теден Менги успешно блокирует удар.
  • 29'
    Андерсен Йоаким из команды Кристал Пэлас нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 29'
    Эзе Эберечи из команды Кристал Пэлас своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 28'
    Матч возобновлен
  • 27'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 27'
    Каборе Исса получил желтую карточку от судьи
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    Прогнозы 121
    Кристал Пэлас 84.3% (102)
    X 11.6% (14)
    Лутон Таун 4.1% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Лутон Таун
    1.92
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    4.50
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    7.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кристал Пэлас 1:0 Лутон Таун

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    84.4% (103)
    Ничья
    11.5% (14)
    Лутон Таун
    4.1% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.17% (71)
    Меньше
    40.83% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    67.5% (81)
    Нет
    32.5% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Кристал Пэлас
    44.3% (54)
    1:0 Кристал Пэлас
    18% (22)
    2:0 Кристал Пэлас
    12.3% (15)
    1:1 Ничья
    9.8% (12)
    3:1 Кристал Пэлас
    5.7% (7)
    1:2 Лутон Таун
    4.1% (5)
    3:0 Кристал Пэлас
    1.6% (2)
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