Тур: 28. Стадион: Селхерст Парк. Главный судья: Sunny Sukhvir
1:0
Первый тайм: 30'
Ход матча
11'
27'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Ричардс
Крис
20
Уортон
Адам
10
Эзе
Эберечи
16
Бурк
Рис
15
Менги
Теден
12
Каборе
Исса
45
Доти
Алфи
14
Чон
Тахит
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Ричардс КрисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Уортон АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
-
52 Озо ДэвидПолузащитник
-
22 Эдуар ОдсоннПолузащитник
-
48 Планж ЛюкНападающий
-
51 Родни Кайден
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бурк РисЗащитник
-
15 Менги ТеденЗащитник
- Защитник
-
12 Каборе ИссаЗащитник
-
45 Доти АлфиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Чон ТахитПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Раддок ПеллиПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Нельсон ЗакПолузащитник
-
10 Вудроу КоулиНападающий
-
Главный тренер: Эдвардс Роб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кристал Пэлас
Лутон Таун
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олисе Майкл
|6 (1)
|0.21
|Эзе Эберечи
|6 (1)
|0.21
|Эдуар Одсонн
|6
|0.21
|Матета Жан-Филипп
|5 (2)
|0.18
|Айю Джордан
|4
|0.14
|Андерсен Йоаким
|2
|0.07
|Митчелл Тайрик
|1
|0.04
|Шлупп Джеффри
|1
|0.04
|Хефферсон Лерма
|1
|0.04
|Ричардс Крис
|1
|0.04
|Уорд Джоэл
|0
|0
|Гехи Марк
|0
|0
|Муньос Даниэль
|0
|0
|Франса Матеус
|0
|0
Лутон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адебайо Элайджа
|10
|0.37
|Моррис Карлтон
|8 (4)
|0.3
|Баркли Росс
|3
|0.11
|Огбене Чидози
|3
|0.11
|Чон Тахит
|2
|0.07
|Браун Джейкоб
|2
|0.07
|Ошо Гэбриэл
|2
|0.07
|Доти Алфи
|1
|0.04
|Таунсенд Андрос
|1
|0.04
|Локьер Том
|1
|0.04
|Андерсен Мадс
|1
|0.04
|Менги Теден
|1
|0.04
|Бурк Рис
|0
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айю Джордан
|7
|1
|Хефферсон Лерма
|7
|0
|Митчелл Тайрик
|5
|0
|Уорд Джоэл
|4
|0
|Андерсен Йоаким
|4
|0
|Хьюз Уилл
|3
|0
|Эдуар Одсонн
|3
|0
|Матета Жан-Филипп
|2
|0
|Эзе Эберечи
|2
|0
|Гехи Марк
|2
|0
|Ричардс Крис
|2
|0
|Дукуре Шейк
|2
|0
|Муньос Даниэль
|2
|0
|Джонстон Сэм
|1
|0
|Хендерсон Дин
|1
|0
|Ахамада Науиру
|1
|0
|Франса Матеус
|1
|0
|Озо Дэвид
|1
|0
|Уортон Адам
|1
|0
|Рой Ходжсон
|1
|0
Лутон Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Накамба Марвелус
|5
|0
|Каборе Исса
|5
|0
|Баркли Росс
|4
|0
|Локьер Том
|4
|0
|Браун Джейкоб
|4
|0
|Доти Алфи
|4
|0
|Камински Томас
|3
|0
|Чон Тахит
|3
|0
|Ошо Гэбриэл
|3
|0
|Кларк Джордан
|2
|0
|Вудроу Коули
|2
|0
|Бурк Рис
|2
|0
|Моррис Карлтон
|2
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|2
|0
|Менги Теден
|2
|0
|Таунсенд Андрос
|1
|0
|Андерсен Мадс
|1
|0
|Адебайо Элайджа
|1
|0
Результаты матчей
Кристал Пэлас
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Лутон Таун
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
7
11
Кристал Пэлас
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Лутон Таун
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
22
22
Упущенные победы
9
9
Кристал Пэлас
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (9)
56% (15)
11% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
19% (5)
44% (12)
Лутон Таун
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
46% (12)
42% (11)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
27
27
Упущенные победы
16
20
Голы по времени матча
Забито
19
14
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
18 Не забивали 17
2
11%
1
7%
1-15
3
16%
3
21%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
4
21%
2
14%
61-75
4
21%
5
36%
76-90
Пропущено
18
31
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 24
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
3
17%
1
3%
1-15
2
11%
3
10%
16-30
0
0%
3
10%
31-45
3
17%
7
23%
46-60
2
11%
9
29%
29%
61-75
8
44%
8
26%
76-90
Забито
15
21
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
0
0%
3
14%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
4
27%
4
19%
46-60
3
20%
4
19%
61-75
4
27%
6
29%
76-90
Пропущено
27
25
11 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
5
19%
3
12%
1-15
2
7%
3
12%
16-30
4
15%
6
24%
31-45
2
7%
3
12%
46-60
2
7%
5
20%
61-75
12
44%
5
20%
76-90
Забито
34
35
11 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
2
6%
4
11%
1-15
5
15%
5
14%
16-30
4
12%
4
11%
31-45
8
24%
5
14%
46-60
7
21%
6
17%
61-75
8
24%
11
31%
76-90
Пропущено
45
56
16 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 37
13 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 24
8
18%
4
7%
1-15
4
9%
6
11%
16-30
4
9%
9
16%
31-45
5
11%
10
18%
46-60
4
9%
14
25%
61-75
20
44%
13
23%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3
Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2
Лутон Таун
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2
Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Болтон - Лутон Таун 1:2 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Болтон 0:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1
Результаты матчей
Кристал Пэлас
Лутон Таун
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
2
1 раз 8%
1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
3:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
10 раз 71%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:2
5 раз 19%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 52%
0
6 раз 22%
3
4 раза 15%
2
3 раза 11%
1
13 раз 50%
2
5 раз 19%
0
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Кристал Пэлас
Лутон Таун
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
131
58
59
49
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
93
212
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
224
720
917
423
422
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|19
|6
|2
|64 - 25
|63
|2.
|Заявка
|27
|19
|5
|3
|62 - 27
|62
|3.
|Заявка
|27
|19
|4
|4
|68 - 23
|61
|4.
|Заявка
|27
|17
|4
|6
|59 - 37
|55
|5.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|55 - 39
|50
|6.
|Заявка
|28
|15
|2
|11
|39 - 39
|47
|7.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|43 - 47
|42
|8.
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|57 - 45
|40
|9.
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|49 - 44
|39
|10.
|0:0 Заявка
|28
|11
|6
|11
|40 - 43
|39
|11.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|44 - 43
|36
|12.
|0:0 Заявка
|28
|10
|6
|12
|39 - 42
|36
|13.
|0:0 Заявка
|27
|8
|8
|11
|36 - 48
|32
|14.
|0:0 Заявка
|28
|7
|8
|13
|32 - 47
|29
|15.
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|39 - 50
|26
|16.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|29 - 39
|25
|17.
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|34 - 49
|24
|18.
|0:0 Заявка
|27
|5
|6
|16
|38 - 55
|21
|19.
|0:0 Заявка
|28
|3
|5
|20
|22 - 72
|14
|20.
|Заявка
|27
|3
|4
|20
|25 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|37 - 11
|35
|2.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|34 - 12
|34
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|34 - 12
|32
|4.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|35 - 15
|31
|5.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 19
|30
|6.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 16
|29
|7.
|0:0 Заявка
|14
|8
|1
|5
|26 - 15
|25
|8.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|21 - 20
|25
|9.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|27 - 16
|24
|10.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 19
|22
|11.
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 20
|22
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|13.
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 19
|16
|14.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 29
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 21
|15
|16.
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 19
|14
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|18.
|0:0 Заявка
|14
|3
|2
|9
|21 - 25
|11
|19.
|0:0 Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 42
|8
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|13 - 34
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 11
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 15
|28
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 22
|24
|5.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 19
|22
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 28
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 29
|18
|10.
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 28
|15
|12.
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 28
|13
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 21
|12
|14.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|23 - 29
|11
|15.
|0:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 27
|11
|16.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 21
|10
|17.
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|17 - 30
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 28
|9
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 26
|8
|20.
|0:0 Заявка
|14
|1
|3
|10
|10 - 30
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|15 (3)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|14 (3)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|9
|Челси
|Джексон Николас
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 1:0 Лутон Таун
Исход игры
Кристал Пэлас
84.4% (103)
Ничья
11.5% (14)
Лутон Таун
4.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
59.17% (71)
Меньше
40.83% (49)
Обе команды забьют
Да
67.5% (81)
Нет
32.5% (39)
Популярный счёт
2:1 Кристал Пэлас
44.3% (54)
1:0 Кристал Пэлас
18% (22)
2:0 Кристал Пэлас
12.3% (15)
1:1 Ничья
9.8% (12)
3:1 Кристал Пэлас
5.7% (7)
1:2 Лутон Таун
4.1% (5)
3:0 Кристал Пэлас
1.6% (2)
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