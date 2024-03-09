Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Теден Менги на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

50' Команда Кристал Пэлас играла лучше в этом тайме.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Матч возобновлен

46' Камински Томас взял и забрал мяч на выходе

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Муньос Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Оооо... вот это был удар! Матета Жан-Филипп должен был забить с этой позиции.

43' Матета Жан-Филипп оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Матета Жан-Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Камински Томас взял и забрал мяч на выходе

41' Камински Томас взял и забрал мяч на выходе

41' Айю Джордан пробует нанести удар издали, но Томас Каминьски держит все под контролем

39' Эзе Эберечи получил желтую карточку от судьи

38' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Матета Жан-Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Каборе Исса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Камински Томас взял и забрал мяч на выходе

32' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Джонстон Сэм взял и забрал мяч на выходе

31' Доти Алфи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Оооо... вот это был удар! Матета Жан-Филипп должен был забить с этой позиции.

29' Эзе Эберечи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Теден Менги успешно блокирует удар.

28' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Каборе Исса получил желтую карточку от судьи

27' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Теден Менги ослабляет давление, выбив мяч.

26' Игра в одни ворота сейчас. Кристал Пэлас доминирует и владеет мячом

25' Доти Алфи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Лутон Таун идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Теден Менги выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Хефферсон Лерма выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Джонстон Сэм взял и забрал мяч на выходе

21' Хефферсон Лерма выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Матета Жан-Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Ричардс Крис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Айю Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Теден Менги ослабляет давление, выбив мяч.

15' Уортон Адам навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Команда Кристал Пэлас забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

11' Доти Алфи плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

11' Г О О О О Л - Матета Жан-Филипп забивает с правой ноги!

11' Муньос Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Муньос Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Камински Томас взял и забрал мяч на выходе

8' Матч возобновлен

5' Баркли Росс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Теден Менги ослабляет давление, выбив мяч.

1' Эзе Эберечи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре