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  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Арсенал
1:1
Перерыв
Брентфорд
0'
4' Желтая карточка
Ониика Фрэнк
10' Желтая карточка
Габриэль дос Сантос
1:0
19' Гол
Райс Деклан
21' Желтая карточка
Йоргенсен Матиас Занка
45' Желтая карточка
Хаверц Кай
1:1
45' Гол
Висса Йоан

Ход матча

4'
 
Ониика Фрэнк
10'
Габриэль дос Сантос
 
19'
Райс Деклан
(Уайт Бен)
1:0
21'
 
Йоргенсен Матиас Занка
35'
 
Йенсен Матиас
Норгор Кристиан
45'
Хаверц Кай
 
45'
1:1
Висса Йоан

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 321 Количество передач 126
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Прогнозы 141
Арсенал 97.9% (138)
X 0.7% (1)
Брентфорд 1.4% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремсдейл
Аарон
4
Уайт
Бен
2
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
15
Кивёр
Якуб
8
Эдегор
Мартин
20
Жоржиньо
II
41
Райс
Деклан
7
Сака
Букайо
29
Хаверц
Кай
19
Троссар
Леандро
1
Флеккен
Марк
13
Йоргенсен
Матиас
Занка
20
Айер
Кристоффер
22
Коллинз
Натан
30
Расмуссен
Мадс
15
Ониика
Фрэнк
6
Норгор
Кристиан
27
Янельт
Витали
23
Льюис-Поттер
Кин
17
Тони
Айвен
11
Висса
Йоан
Арсенал
4-3-3
Брентфорд
3-5-2

История личных встреч

Арсенал
Брентфорд

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
КЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ТМК
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ТМС
2:3
КЛ
3:1

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.8
1.25

Среднее время на гол

50
72

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

0.5
1.6

Среднее время на гол

180
56

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.22
1.44

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

73
62

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 13 (4) 0.46
Хаверц Кай 7 (1) 0.25
Троссар Леандро 7 0.25
Эдегор Мартин 6 (2) 0.21
Райс Деклан 6 0.21
Мартинелли Габриэл 6 0.21
Нкетиа Эдди 5 0.18
Жезус Габриэль 4 0.14
Габриэль дос Сантос 3 0.11
Уайт Бен 2 0.07
Салиба Вильям 2 0.07
Кивёр Якуб 1 0.04
Зинченко Александр 1 0.04
Виейра Фабиу 1 (1) 0.04
Томиясу Такэхиро 1 0.04
Жоржиньо II 0 0
Смит-Роу Эмиль 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 7 (3) 0.25
Висса Йоан 7 0.25
Мопе Нил 6 0.21
Тони Айвен 4 0.14
Йенсен Матиас 3 0.11
Норгор Кристиан 2 0.07
Льюис-Поттер Кин 2 0.07
Ми Бен 2 0.07
Расмуссен Мадс 1 0.04
Коллинз Натан 1 0.04
Годдос Саман 1 0.04
Пиннок Итан 1 0.04
Баптист Шендон 1 0.04
Шаде Кевин 1 0.04
Янельт Витали 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Флеккен Марк 0 0
Генри Рико 0 0
Айер Кристоффер 0 0
Регилон Серхио 0 0
Дамсгор Миккель 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 7 0
Жезус Габриэль 5 0
Уайт Бен 5 0
Райс Деклан 3 0
Габриэль дос Сантос 3 0
Салиба Вильям 3 0
Нкетиа Эдди 3 0
Сака Букайо 3 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Артета Микель 2 0
Зинченко Александр 2 0
Эдегор Мартин 2 0
Виейра Фабиу 0 1
Жоржиньо II 1 0
Нелсон Райс 1 0
Кивёр Якуб 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 8 0
Ониика Фрэнк 8 0
Мопе Нил 5 0
Годдос Саман 5 0
Янельт Витали 5 0
Хикки Аарон 5 0
Айер Кристоффер 4 0
Йоргенсен Матиас Занка 3 0
Флеккен Марк 3 0
Йенсен Матиас 3 0
Висса Йоан 3 0
Ми Бен 1 1
Тони Айвен 2 0
Регилон Серхио 2 0
Коллинз Натан 2 0
Ярмолюк Егор 2 0
Генри Рико 1 0
Мбеумо Брайан 1 0
Томас Франк 1 0

Результаты матчей

Арсенал
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
Брентфорд
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

3
8
Арсенал
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Брентфорд
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

4
17

Упущенные победы

32
18
Арсенал
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
15% (4)
44% (12)
Брентфорд
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
15% (4)
48% (13)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

11
17

Упущенные победы

35
26

Голы по времени матча

Забито

32
15
11 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
15 Не забивали 18
4
13%
3
20%
1-15
4
13%
2
13%
16-30
3
9%
2
13%
31-45
6
19%
2
13%
46-60
6
19%
2
13%
61-75
9
28%
4
27%
76-90

Пропущено

14
21
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
14%
3
14%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
4
19%
31-45
3
21%
5
24%
46-60
0
0%
7
33%
61-75
4
29%
2
10%
76-90

Забито

33
23
16 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
5
15%
2
9%
1-15
3
9%
7
30%
16-30
8
24%
2
9%
31-45
5
15%
4
17%
46-60
6
18%
5
22%
61-75
6
18%
3
13%
76-90

Пропущено

12
30
6 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 13
3
25%
5
17%
1-15
3
25%
4
13%
16-30
0
0%
4
13%
31-45
4
33%
3
10%
46-60
1
8%
5
17%
61-75
1
8%
9
30%
76-90

Забито

65
38
27 В 1-м тайме 18
38 Во 2-м тайме 20
19 Забивали первыми 15
3 Не забивали 5
9
14%
5
13%
1-15
7
11%
9
24%
16-30
11
17%
4
11%
31-45
11
17%
6
16%
46-60
12
18%
7
18%
61-75
15
23%
7
18%
76-90

Пропущено

26
51
13 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 31
8 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 23
5
19%
8
16%
1-15
6
23%
4
8%
16-30
2
8%
8
16%
31-45
7
27%
8
16%
46-60
1
4%
12
24%
61-75
5
19%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Порту - Арсенал 1:0 Бёрнли - Арсенал 0:5
Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Арсенал 2:1 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 ПСВ - Арсенал 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Ланс 6:0 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 3:1
Брентфорд
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Брентфорд - Челси 2:2 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ливерпуль 1:4
Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Челси - Брентфорд 0:2

Результаты матчей

Арсенал
Брентфорд

Точный счет

3:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:2
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
3
3 раза 23%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 43%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:6
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
6
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:6
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 26%
1
6 раз 22%
0
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
5
3 раза 11%
6
2 раза 7%
1
10 раз 37%
2
7 раз 26%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Брентфорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
13
1
11
2
1.5
7
7
6
7
2.5
4
10
3
10
3.5
2
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
4
7
7
1.5
5
8
5
9
2.5
1
12
5
9
3.5
3
11
4.5
2
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
3
0.5
Больше Меньше
22
5
18
9
1.5
12
15
11
16
2.5
5
22
8
19
3.5
5
22
4.5
2
25
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 27 19 6 2 64 - 25 63
2.
Манчестер Сити
 Заявка 27 19 5 3 62 - 27 62
3.
Арсенал
 1:1 Заявка 28 19 5 4 69 - 24 62
4.
Астон Вилла
 Заявка 27 17 4 6 59 - 37 55
5.
Тоттенхэм
 Заявка 26 15 5 6 55 - 39 50
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 28 15 2 11 39 - 39 47
7.
Вест Хэм
 Заявка 27 12 6 9 43 - 47 42
8.
Вулверхэмптон
 Заявка 28 12 5 11 42 - 44 41
9.
Ньюкасл
 Заявка 27 12 4 11 57 - 45 40
10.
Брайтон
 Заявка 27 10 9 8 49 - 44 39
11.
Челси
 Заявка 26 10 6 10 44 - 43 36
12.
Фулхэм
 Заявка 28 10 5 13 40 - 44 35
13.
Борнмут
 Заявка 27 8 8 11 38 - 50 32
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 28 7 8 13 33 - 48 29
15.
Брентфорд
 1:1 Заявка 28 7 6 15 40 - 51 27
16.
Эвертон
 Заявка 28 8 7 13 29 - 39 25
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 27 6 6 15 34 - 49 24
18.
Лутон Таун
 Заявка 27 5 6 16 39 - 56 21
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 28 3 5 20 24 - 74 14
20.
Бёрнли
 Заявка 27 3 4 20 25 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 13 11 2 0 37 - 11 35
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 10 4 0 34 - 12 34
3.
Арсенал
 1:1 Заявка 14 10 3 1 35 - 13 33
4.
Астон Вилла
 Заявка 13 10 1 2 35 - 15 31
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 19 30
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 9 2 3 34 - 16 29
7.
Фулхэм
 Заявка 14 8 1 5 26 - 15 25
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 1 5 21 - 20 25
9.
Брайтон
 Заявка 13 6 6 1 27 - 16 24
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
11.
Вест Хэм
 Заявка 13 6 4 3 22 - 19 22
12.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
14.
Брентфорд
 1:1 Заявка 14 4 4 6 24 - 29 16
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 4 3 7 19 - 21 15
16.
Борнмут
 Заявка 13 3 5 5 15 - 21 14
17.
Эвертон
 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 14 3 2 9 21 - 25 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 2 2 10 12 - 42 8
20.
Бёрнли
 Заявка 14 1 2 11 13 - 34 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:1 Заявка 14 9 2 3 34 - 11 29
2.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 1 3 28 - 15 28
3.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 Заявка 14 7 3 4 24 - 22 24
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
6.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
7.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 2 6 21 - 28 20
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 Заявка 14 5 3 6 23 - 29 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
11.
Брайтон
 Заявка 14 4 3 7 22 - 28 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 3 4 7 14 - 28 13
13.
Эвертон
 Заявка 14 5 3 6 14 - 21 12
14.
Ньюкасл
 Заявка 13 3 2 8 23 - 29 11
15.
Брентфорд
 1:1 Заявка 14 3 2 9 16 - 22 11
16.
Лутон Таун
 Заявка 13 2 4 7 18 - 31 10
17.
Фулхэм
 Заявка 14 2 4 8 14 - 29 10
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 2 3 8 15 - 28 9
19.
Бёрнли
 Заявка 13 2 2 9 12 - 26 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 1 3 10 12 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Борнмут Соланке Доминик 15 (3)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 11
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вест Хэм Альварес Эдсон 9
Челси Джексон Николас 9
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. 1:1. "Арсенал" сам привёз себе ответный гол "усилиями" Аарона Ремсдейла. Ждём второй тайм.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! ЙОАН ВИССА!
    Грубейшая ошибка вратаря "Арсенала"! Вознамерился он выбить мяч из своей вратарской, но не учёл, что Йоан Висса подкатится, а мяч срикошетит от нападающего "Бретфорда" в сетку. Михаил Кержаков подобный гол пропускал от Антона Заболотного.
  • Травма, повреждение
    45'
    Медицинская помощь оказывается Кристофферу Айеру, пострадавшему в результате столкновения с Каем Хаверцом вдали от ворот.
  • Желтая карточка
    45'
    Жёлтая карточка досталась Каю Хаверцу за нарушение в борьбе за верховой мяч.
  • Дополнительное время
    45'
    +3 минуты к первому тайму.
  • 45'
    Деклан Райс не рассчитал силу навеса с левого фланга и отправил мяч за лицевую линию.
  • 44'
    Букайо Сака из центральной зоны отдал короткий пас влево Мартину Эдегору, чья подача пришлась на голову Кристофферу Айеру.
  • Опасный момент
    43'
    Леандро Троссар слева от лицевой линии доставил мяч на подступы к вратарской, откуда Кай Хаверц влёт пробил значительно выше створа.
  • 42'
    "Арсенал" достаточно комфортно себя чувствует, но ещё парочка голов в чужие ворота, конечно, не помешала бы "пушкарям". 
  • 41'
    С дальней дистанции приложился после разворота низом в левый угол Леандро Троссар. Мяч уверенно забрал Марк Флеккен.
  • 39'
    Мадс Расмуссен осуществил подачу с правого фланга, и мяч снова прилетел аккурат в перчатки Аарона Ремсдейла.
  • 38'
    Кин Льюис-Поттер пробил из левой части чужой штрафной площади, а рикошет от Вильяма Салиба привёл мяч в руки Аарона Ремсдейла.
  • Опасный момент
    37'
    Букайо Сака из зоны правого инсайда попытался парашют закинуть в дальнюю девятку, но мимо створа получилось.
  • 36'
    75 процентов игрового времени владеет мячом "Арсенал", а ведёт в счёте всего лишь минимально команда Микеля Артеты.
  • Офсайд
    35'
    Кай Хаверц по левому полуфлангу выбрался один на один и пробил чуть мимо дальнего угла. Впрочем, зафиксирован офсайд у игрока "Арсенала".
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    • Замена
      34'
      Матиас Йенсен заменил в составе "Брентфорда" Кристиана Норгора, которому недавно оказывалась медицинская помощь.
    • 33'
      Кай Хаверц с правого края вратарской выкатывал на левый для Деклана Райса, однако защитник гостей вынес мяч, удачно сыграв на перехвате.
    • Фол, нарушение
      32'
      Витали Янельт нарушил правила впереди на левом фланге против Габриэля дос Сантоса. Мелкий толчок там был в попытке отбора.
    • Травма, повреждение
      31'
      Кристиану Норгору потребовалась медицинская помощь, а футболисты "Арсенала" тем временем собрались около Микеля Артеты и попивают воду.
    • 30'
      Мартин Эдегор слабым дальним ударом или неудачной проникающей передачей переправил мяч в перчатки Марка Флеккена.
    • 29'
      Быстро довели мяч гости до чужой штрафной площади, однако Йоан Висса с правого фланга сделал передачу низом сопернику.
    • Фол, нарушение
      29'
      Мартин Эдегор отметился мелким нарушением правил на чужой половине поля против Фрэнка Ониики, дабы сорвать атаку "Брентфорда".
    • Опасный момент
      27'
      Деклан Райс подал угловой с левого фланга к ближней штанге, а подтверждённо умеющий забивать головой Габриэль дос Сантос ударил головой мимо створа.
    • Угловой
      26'
      Букайо Сака навесил с правого полуфланга после передачи от Мартина Эдегора на дальний край вратарской, но не дошёл мяч до Леандро Троссара, угловой будет.
    • 24'
      Кай Хаверц примерно с линии штрафной площади пробил по чужим воротам. В левый угол, хотя чуть ближе к центру всё-таки. Марк Флеккен намертво поймал мяч.
    • 23'
      По итогам 28-го тура "Арсенал" вполне может улучшить своё турнирное положение и относительно "Ливерпуля", и относительно "Манчестер Сити", поскольку завтра эти команды встретятся друг с другом.
    • Желтая карточка
      21'
      Матиас Занка Йоргенсен сфолил на правом фланге вдали от ворот против Леандро Троссара и получил жёлтую карточку.
    • 20'
      Главное теперь "канонирам" без неприятных сюрпризов обойтись и не сойти с успешного пути, на который они заскочили в АПЛ пару месяцев назад.
    • Описание гола
      19'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ДЕКЛАН РАЙС!
      Букайо Сака на правом крыле атаки "Арсенала" отдал короткий пас Бену Уайту, который навесил к линии вратарской площади, а там Деклан Райс выиграл верховую борьбу у Мадса Расмуссена и поразил левую часть створа.
    • 18'
      Кай Хаверц нанёс удар примерно с линии штрафной площади, и благополучно была заблокирована его попытка.
    • 16'
      Витали Янельт подал корнер с правого фланга, Айвен Тони пробил головой, и забрал мяч Аарон Ремсдейл, начавший быструю атаку "Арсенала", закончившуюся тем, что Леандро Троссар потерял мяч перед чужой штрафной площадью.
    • Угловой
      15'
      Угловой удар на правом фланге заработал "Брентфорд". Внимательны должны быть "канониры" во время этого стандарта.
    • 14'
      Мартин Эдегор с правого фланга выполнил подачу за дальний край вратарской, а там от Леандро Троссара мяч ушёл за лицевую линию.
    • Офсайд
      13'
      Айвен Тони, находившийся в офсайде на левом полуфланге, отдал короткий пас Витали Янельту, после чьей подачи и было зафиксировано "вне игры".
    • 11'
      Кин Льюис-Поттер выполнил неудачную подачу с правого фланга со штрафного удара - мяч улетел неопасно за лицевую линию.
    • Желтая карточка
      10'
      Габриэль дос Сантос теперь прицепился на левом фланге обороны к оппоненту и получил за это жёлтую карточку. Йоан Висса заработал стандарт для "Брентфорда".
    • Фол, нарушение
      9'
      Букайо Сака отметился нарушением правил в нападении на правом фланге против соперника. Кин Льюис-Поттер получил фол в свой адрес.
    • 8'
      "Арсеналу" на следующей неделе предстоит очень важный ответный матч с "Порту" в Лиге чемпионов после минимального поражения на "Драгау".
    • 7'
      "Брентфорд" четыре матча подряд не побеждал в рамках Премьер-лиги, зато в прошлом туре сыграл вничью с "Челси".
    • 6'
      "Канониры" владеют преимуществом и оказывают давление на чужую защиту, которая пока что держится без пропущенных голов и даже без опасных моментов.
    • 5'
      От "Арсенала" все ожидают сегодня очередной победы, ведь команда Микеля Артеты набрала внушительный ход в АПЛ.
    • Желтая карточка
      4'
      Фрэнк Ониика на чужой половине поля уронил устремлявшегося в контратаку Леандро Троссара и получил жёлтую карточку.
    • 4'
      Йоан Висса попытался издали нанести удар по воротам "Арсенала", и Якуб Кивёр накрыл эту попытку.
    • 3'
      Деклан Райс подал корнер с левого края, никто не смог попасть по мячу головой, и сфера спокойно отправилась за лицевую линию.
    • Угловой
      2'
      Букайо Сака прострелил с правого полуфланга на левый на Леандро Троссара, но успел потом Мадс Расмуссен подставить ногу и поспособствовать уходу мяча на угловой.
    • 2'
      "Арсенал" играет в красно-белой форме, а у "Брентфорда" сине-аквамариновая экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал 1:1 Брентфорд

    Исход игры
    Арсенал
    97.9% (138)
    Ничья
    0.7% (1)
    Брентфорд
    1.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.66% (71)
    Меньше
    40.34% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    43.7% (52)
    Нет
    56.3% (67)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    29.1% (41)
    3:1 Арсенал
    17.7% (25)
    2:1 Арсенал
    12.8% (18)
    3:0 Арсенал
    12.1% (17)
    4:1 Арсенал
    4.3% (6)
    1:0 Арсенал
    4.3% (6)
    4:0 Арсенал
    2.1% (3)
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