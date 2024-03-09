Букайо Сака из центральной зоны отдал короткий пас влево Мартину Эдегору, чья подача пришлась на голову Кристофферу Айеру.

Деклан Райс не рассчитал силу навеса с левого фланга и отправил мяч за лицевую линию.

Жёлтая карточка досталась Каю Хаверцу за нарушение в борьбе за верховой мяч.

Медицинская помощь оказывается Кристофферу Айеру, пострадавшему в результате столкновения с Каем Хаверцом вдали от ворот.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! ЙОАН ВИССА! Грубейшая ошибка вратаря "Арсенала"! Вознамерился он выбить мяч из своей вратарской, но не учёл, что Йоан Висса подкатится, а мяч срикошетит от нападающего "Бретфорда" в сетку. Михаил Кержаков подобный гол пропускал от Антона Заболотного.

Свисток на перерыв. 1:1. "Арсенал" сам привёз себе ответный гол "усилиями" Аарона Ремсдейла. Ждём второй тайм.

Кай Хаверц по левому полуфлангу выбрался один на один и пробил чуть мимо дальнего угла. Впрочем, зафиксирован офсайд у игрока "Арсенала".

75 процентов игрового времени владеет мячом "Арсенал", а ведёт в счёте всего лишь минимально команда Микеля Артеты.

Букайо Сака из зоны правого инсайда попытался парашют закинуть в дальнюю девятку, но мимо створа получилось.

Кин Льюис-Поттер пробил из левой части чужой штрафной площади, а рикошет от Вильяма Салиба привёл мяч в руки Аарона Ремсдейла.

Мадс Расмуссен осуществил подачу с правого фланга, и мяч снова прилетел аккурат в перчатки Аарона Ремсдейла.

С дальней дистанции приложился после разворота низом в левый угол Леандро Троссар. Мяч уверенно забрал Марк Флеккен.

"Арсенал" достаточно комфортно себя чувствует, но ещё парочка голов в чужие ворота, конечно, не помешала бы "пушкарям".

Леандро Троссар слева от лицевой линии доставил мяч на подступы к вратарской, откуда Кай Хаверц влёт пробил значительно выше створа.

Кай Хаверц примерно с линии штрафной площади пробил по чужим воротам. В левый угол, хотя чуть ближе к центру всё-таки. Марк Флеккен намертво поймал мяч.

Букайо Сака навесил с правого полуфланга после передачи от Мартина Эдегора на дальний край вратарской, но не дошёл мяч до Леандро Троссара, угловой будет.

Деклан Райс подал угловой с левого фланга к ближней штанге, а подтверждённо умеющий забивать головой Габриэль дос Сантос ударил головой мимо створа.

Мартин Эдегор отметился мелким нарушением правил на чужой половине поля против Фрэнка Ониики, дабы сорвать атаку "Брентфорда".

Быстро довели мяч гости до чужой штрафной площади, однако Йоан Висса с правого фланга сделал передачу низом сопернику.

Мартин Эдегор слабым дальним ударом или неудачной проникающей передачей переправил мяч в перчатки Марка Флеккена.

Кристиану Норгору потребовалась медицинская помощь, а футболисты "Арсенала" тем временем собрались около Микеля Артеты и попивают воду.

Витали Янельт нарушил правила впереди на левом фланге против Габриэля дос Сантоса. Мелкий толчок там был в попытке отбора.

Кай Хаверц с правого края вратарской выкатывал на левый для Деклана Райса, однако защитник гостей вынес мяч, удачно сыграв на перехвате.

Матиас Йенсен заменил в составе "Брентфорда" Кристиана Норгора, которому недавно оказывалась медицинская помощь.

23' По итогам 28-го тура "Арсенал" вполне может улучшить своё турнирное положение и относительно "Ливерпуля", и относительно "Манчестер Сити", поскольку завтра эти команды встретятся друг с другом.

21' Матиас Занка Йоргенсен сфолил на правом фланге вдали от ворот против Леандро Троссара и получил жёлтую карточку.

20' Главное теперь "канонирам" без неприятных сюрпризов обойтись и не сойти с успешного пути, на который они заскочили в АПЛ пару месяцев назад.

19' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ДЕКЛАН РАЙС!

Букайо Сака на правом крыле атаки "Арсенала" отдал короткий пас Бену Уайту, который навесил к линии вратарской площади, а там Деклан Райс выиграл верховую борьбу у Мадса Расмуссена и поразил левую часть створа.

18' Кай Хаверц нанёс удар примерно с линии штрафной площади, и благополучно была заблокирована его попытка.

16' Витали Янельт подал корнер с правого фланга, Айвен Тони пробил головой, и забрал мяч Аарон Ремсдейл, начавший быструю атаку "Арсенала", закончившуюся тем, что Леандро Троссар потерял мяч перед чужой штрафной площадью.

15' Угловой удар на правом фланге заработал "Брентфорд". Внимательны должны быть "канониры" во время этого стандарта.

14' Мартин Эдегор с правого фланга выполнил подачу за дальний край вратарской, а там от Леандро Троссара мяч ушёл за лицевую линию.

13' Айвен Тони, находившийся в офсайде на левом полуфланге, отдал короткий пас Витали Янельту, после чьей подачи и было зафиксировано "вне игры".

11' Кин Льюис-Поттер выполнил неудачную подачу с правого фланга со штрафного удара - мяч улетел неопасно за лицевую линию.

10' Габриэль дос Сантос теперь прицепился на левом фланге обороны к оппоненту и получил за это жёлтую карточку. Йоан Висса заработал стандарт для "Брентфорда".

9' Букайо Сака отметился нарушением правил в нападении на правом фланге против соперника. Кин Льюис-Поттер получил фол в свой адрес.

8' "Арсеналу" на следующей неделе предстоит очень важный ответный матч с "Порту" в Лиге чемпионов после минимального поражения на "Драгау".

7' "Брентфорд" четыре матча подряд не побеждал в рамках Премьер-лиги, зато в прошлом туре сыграл вничью с "Челси".

6' "Канониры" владеют преимуществом и оказывают давление на чужую защиту, которая пока что держится без пропущенных голов и даже без опасных моментов.

5' От "Арсенала" все ожидают сегодня очередной победы, ведь команда Микеля Артеты набрала внушительный ход в АПЛ.

4' Фрэнк Ониика на чужой половине поля уронил устремлявшегося в контратаку Леандро Троссара и получил жёлтую карточку.

4' Йоан Висса попытался издали нанести удар по воротам "Арсенала", и Якуб Кивёр накрыл эту попытку.

3' Деклан Райс подал корнер с левого края, никто не смог попасть по мячу головой, и сфера спокойно отправилась за лицевую линию.

2' Букайо Сака прострелил с правого полуфланга на левый на Леандро Троссара, но успел потом Мадс Расмуссен подставить ногу и поспособствовать уходу мяча на угловой.

2' "Арсенал" играет в красно-белой форме, а у "Брентфорда" сине-аквамариновая экипировка.