Тур: 28. Стадион: Эмирейтс. Главный судья: Джонс Роберт
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Арсенал
Брентфорд
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.8
1.25
Среднее время на гол
50
72
Всего голов
2
8
Голов в среднем за матч
0.5
1.6
Среднее время на гол
180
56
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.22
1.44
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
73
62
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сака Букайо
|13 (4)
|0.48
|Хаверц Кай
|7 (1)
|0.26
|Троссар Леандро
|7
|0.26
|Эдегор Мартин
|6 (2)
|0.22
|Мартинелли Габриэл
|6
|0.22
|Райс Деклан
|5
|0.19
|Нкетиа Эдди
|5
|0.19
|Жезус Габриэль
|4
|0.15
|Габриэль дос Сантос
|3
|0.11
|Уайт Бен
|2
|0.07
|Салиба Вильям
|2
|0.07
|Кивёр Якуб
|1
|0.04
|Зинченко Александр
|1
|0.04
|Виейра Фабиу
|1 (1)
|0.04
|Томиясу Такэхиро
|1
|0.04
|Жоржиньо II
|0
|0
|Смит-Роу Эмиль
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбеумо Брайан
|7 (3)
|0.26
|Мопе Нил
|6
|0.22
|Висса Йоан
|6
|0.22
|Тони Айвен
|4
|0.15
|Йенсен Матиас
|3
|0.11
|Норгор Кристиан
|2
|0.07
|Льюис-Поттер Кин
|2
|0.07
|Ми Бен
|2
|0.07
|Расмуссен Мадс
|1
|0.04
|Коллинз Натан
|1
|0.04
|Годдос Саман
|1
|0.04
|Пиннок Итан
|1
|0.04
|Баптист Шендон
|1
|0.04
|Шаде Кевин
|1
|0.04
|Янельт Витали
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
|Флеккен Марк
|0
|0
|Генри Рико
|0
|0
|Айер Кристоффер
|0
|0
|Регилон Серхио
|0
|0
|Дамсгор Миккель
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаверц Кай
|6
|0
|Жезус Габриэль
|5
|0
|Уайт Бен
|5
|0
|Райс Деклан
|3
|0
|Салиба Вильям
|3
|0
|Нкетиа Эдди
|3
|0
|Сака Букайо
|3
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|1
|Артета Микель
|2
|0
|Зинченко Александр
|2
|0
|Эдегор Мартин
|2
|0
|Габриэль дос Сантос
|2
|0
|Виейра Фабиу
|0
|1
|Жоржиньо II
|1
|0
|Нелсон Райс
|1
|0
|Кивёр Якуб
|1
|0
|Тимбер Юрриен
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|8
|0
|Ониика Фрэнк
|7
|0
|Мопе Нил
|5
|0
|Годдос Саман
|5
|0
|Янельт Витали
|5
|0
|Хикки Аарон
|5
|0
|Айер Кристоффер
|4
|0
|Флеккен Марк
|3
|0
|Йенсен Матиас
|3
|0
|Висса Йоан
|3
|0
|Ми Бен
|1
|1
|Йоргенсен Матиас Занка
|2
|0
|Тони Айвен
|2
|0
|Регилон Серхио
|2
|0
|Коллинз Натан
|2
|0
|Ярмолюк Егор
|2
|0
|Генри Рико
|1
|0
|Мбеумо Брайан
|1
|0
|Томас Франк
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
Брентфорд
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
3
8
Арсенал
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Брентфорд
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
4
17
Упущенные победы
32
18
Арсенал
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
15% (4)
44% (12)
Брентфорд
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
15% (4)
48% (13)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
11
17
Упущенные победы
35
26
Голы по времени матча
Забито
32
15
11 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
15 Не забивали 18
4
13%
3
20%
1-15
4
13%
2
13%
16-30
3
9%
2
13%
31-45
6
19%
2
13%
46-60
6
19%
2
13%
61-75
9
28%
4
27%
76-90
Пропущено
14
21
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
14%
3
14%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
4
19%
31-45
3
21%
5
24%
46-60
0
0%
7
33%
61-75
4
29%
2
10%
76-90
Забито
33
23
16 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
5
15%
2
9%
1-15
3
9%
7
30%
16-30
8
24%
2
9%
31-45
5
15%
4
17%
46-60
6
18%
5
22%
61-75
6
18%
3
13%
76-90
Пропущено
12
30
6 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 13
3
25%
5
17%
1-15
3
25%
4
13%
16-30
0
0%
4
13%
31-45
4
33%
3
10%
46-60
1
8%
5
17%
61-75
1
8%
9
30%
76-90
Забито
65
38
27 В 1-м тайме 18
38 Во 2-м тайме 20
19 Забивали первыми 15
3 Не забивали 5
9
14%
5
13%
1-15
7
11%
9
24%
16-30
11
17%
4
11%
31-45
11
17%
6
16%
46-60
12
18%
7
18%
61-75
15
23%
7
18%
76-90
Пропущено
26
51
13 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 31
8 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 23
5
19%
8
16%
1-15
6
23%
4
8%
16-30
2
8%
8
16%
31-45
7
27%
8
16%
46-60
1
4%
12
24%
61-75
5
19%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Порту - Арсенал 1:0 Бёрнли - Арсенал 0:5
Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Арсенал 2:1 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 ПСВ - Арсенал 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Ланс 6:0 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 3:1
Брентфорд
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Брентфорд - Челси 2:2 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ливерпуль 1:4
Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Челси - Брентфорд 0:2
Результаты матчей
Арсенал
Брентфорд
Точный счет
3:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:2
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
3
3 раза 23%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 43%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
0:6
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
6
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:6
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 26%
1
6 раз 22%
0
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
5
3 раза 11%
6
2 раза 7%
1
10 раз 37%
2
7 раз 26%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
Тоталы голов в матче
Арсенал
Брентфорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
131
112
77
67
410
310
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
94
77
58
59
112
59
311
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
243
Больше Меньше
225
189
1215
1116
522
819
522
225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|19
|6
|2
|64 - 25
|63
|2.
|Заявка
|27
|19
|5
|3
|62 - 27
|62
|3.
|Заявка
|27
|19
|4
|4
|68 - 23
|61
|4.
|Заявка
|27
|17
|4
|6
|59 - 37
|55
|5.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|55 - 39
|50
|6.
|Заявка
|27
|14
|2
|11
|37 - 39
|44
|7.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|43 - 47
|42
|8.
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|57 - 45
|40
|9.
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|49 - 44
|39
|10.
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|40 - 43
|38
|11.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|44 - 43
|36
|12.
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|39 - 42
|35
|13.
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|36 - 48
|31
|14.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|32 - 47
|28
|15.
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|39 - 50
|26
|16.
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|29 - 37
|25
|17.
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|34 - 49
|24
|18.
|Заявка
|26
|5
|5
|16
|38 - 55
|20
|19.
|Заявка
|27
|3
|4
|20
|25 - 60
|13
|20.
|Заявка
|27
|3
|4
|20
|22 - 72
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|37 - 11
|35
|2.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|34 - 12
|34
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|34 - 12
|32
|4.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|35 - 15
|31
|5.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 19
|30
|6.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 16
|29
|7.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|26 - 15
|25
|8.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|27 - 16
|24
|9.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|19 - 20
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 19
|22
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 20
|21
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|13.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 29
|16
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 19
|15
|15.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 21
|15
|16.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|18.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|21 - 25
|11
|19.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 42
|8
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|13 - 34
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 11
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 15
|28
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 22
|24
|5.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 19
|22
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 28
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 29
|18
|10.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 28
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 28
|13
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 19
|12
|14.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|23 - 29
|11
|15.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 21
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 27
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 30
|9
|18.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 28
|9
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 26
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|10 - 30
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|15 (3)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|14 (3)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|9
|Челси
|Джексон Николас
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арсенал - Брентфорд
Исход игры
Арсенал
98.6% (70)
Ничья
1.4% (1)
Брентфорд
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
60.32% (38)
Меньше
39.68% (25)
Обе команды забьют
Да
44.44% (28)
Нет
55.56% (35)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
31% (22)
2:1 Арсенал
16.9% (12)
3:1 Арсенал
16.9% (12)
3:0 Арсенал
12.7% (9)
1:0 Арсенал
2.8% (2)
4:0 Арсенал
2.8% (2)
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