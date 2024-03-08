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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
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Брентфорд

История личных встреч

Арсенал
Брентфорд

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
КЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ТМК
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ТМС
2:3
КЛ
3:1

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.8
1.25

Среднее время на гол

50
72

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

0.5
1.6

Среднее время на гол

180
56

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.22
1.44

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

73
62

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 13 (4) 0.48
Хаверц Кай 7 (1) 0.26
Троссар Леандро 7 0.26
Эдегор Мартин 6 (2) 0.22
Мартинелли Габриэл 6 0.22
Райс Деклан 5 0.19
Нкетиа Эдди 5 0.19
Жезус Габриэль 4 0.15
Габриэль дос Сантос 3 0.11
Уайт Бен 2 0.07
Салиба Вильям 2 0.07
Кивёр Якуб 1 0.04
Зинченко Александр 1 0.04
Виейра Фабиу 1 (1) 0.04
Томиясу Такэхиро 1 0.04
Жоржиньо II 0 0
Смит-Роу Эмиль 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 7 (3) 0.26
Мопе Нил 6 0.22
Висса Йоан 6 0.22
Тони Айвен 4 0.15
Йенсен Матиас 3 0.11
Норгор Кристиан 2 0.07
Льюис-Поттер Кин 2 0.07
Ми Бен 2 0.07
Расмуссен Мадс 1 0.04
Коллинз Натан 1 0.04
Годдос Саман 1 0.04
Пиннок Итан 1 0.04
Баптист Шендон 1 0.04
Шаде Кевин 1 0.04
Янельт Витали 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Флеккен Марк 0 0
Генри Рико 0 0
Айер Кристоффер 0 0
Регилон Серхио 0 0
Дамсгор Миккель 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 6 0
Жезус Габриэль 5 0
Уайт Бен 5 0
Райс Деклан 3 0
Салиба Вильям 3 0
Нкетиа Эдди 3 0
Сака Букайо 3 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Артета Микель 2 0
Зинченко Александр 2 0
Эдегор Мартин 2 0
Габриэль дос Сантос 2 0
Виейра Фабиу 0 1
Жоржиньо II 1 0
Нелсон Райс 1 0
Кивёр Якуб 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 8 0
Ониика Фрэнк 7 0
Мопе Нил 5 0
Годдос Саман 5 0
Янельт Витали 5 0
Хикки Аарон 5 0
Айер Кристоффер 4 0
Флеккен Марк 3 0
Йенсен Матиас 3 0
Висса Йоан 3 0
Ми Бен 1 1
Йоргенсен Матиас Занка 2 0
Тони Айвен 2 0
Регилон Серхио 2 0
Коллинз Натан 2 0
Ярмолюк Егор 2 0
Генри Рико 1 0
Мбеумо Брайан 1 0
Томас Франк 1 0

Результаты матчей

Арсенал
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
Брентфорд
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

3
8
Арсенал
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Брентфорд
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

4
17

Упущенные победы

32
18
Арсенал
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
15% (4)
44% (12)
Брентфорд
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
15% (4)
48% (13)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

11
17

Упущенные победы

35
26

Голы по времени матча

Забито

32
15
11 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
15 Не забивали 18
4
13%
3
20%
1-15
4
13%
2
13%
16-30
3
9%
2
13%
31-45
6
19%
2
13%
46-60
6
19%
2
13%
61-75
9
28%
4
27%
76-90

Пропущено

14
21
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
14%
3
14%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
4
19%
31-45
3
21%
5
24%
46-60
0
0%
7
33%
61-75
4
29%
2
10%
76-90

Забито

33
23
16 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
5
15%
2
9%
1-15
3
9%
7
30%
16-30
8
24%
2
9%
31-45
5
15%
4
17%
46-60
6
18%
5
22%
61-75
6
18%
3
13%
76-90

Пропущено

12
30
6 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 13
3
25%
5
17%
1-15
3
25%
4
13%
16-30
0
0%
4
13%
31-45
4
33%
3
10%
46-60
1
8%
5
17%
61-75
1
8%
9
30%
76-90

Забито

65
38
27 В 1-м тайме 18
38 Во 2-м тайме 20
19 Забивали первыми 15
3 Не забивали 5
9
14%
5
13%
1-15
7
11%
9
24%
16-30
11
17%
4
11%
31-45
11
17%
6
16%
46-60
12
18%
7
18%
61-75
15
23%
7
18%
76-90

Пропущено

26
51
13 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 31
8 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 23
5
19%
8
16%
1-15
6
23%
4
8%
16-30
2
8%
8
16%
31-45
7
27%
8
16%
46-60
1
4%
12
24%
61-75
5
19%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Порту - Арсенал 1:0 Бёрнли - Арсенал 0:5
Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Арсенал 2:1 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 ПСВ - Арсенал 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Ланс 6:0 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 3:1
Брентфорд
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Брентфорд - Челси 2:2 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ливерпуль 1:4
Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Челси - Брентфорд 0:2

Результаты матчей

Арсенал
Брентфорд

Точный счет

3:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:2
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
3
3 раза 23%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 43%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:6
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
6
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:6
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 26%
1
6 раз 22%
0
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
5
3 раза 11%
6
2 раза 7%
1
10 раз 37%
2
7 раз 26%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Брентфорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
13
1
11
2
1.5
7
7
6
7
2.5
4
10
3
10
3.5
2
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
4
7
7
1.5
5
8
5
9
2.5
1
12
5
9
3.5
3
11
4.5
2
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
3
0.5
Больше Меньше
22
5
18
9
1.5
12
15
11
16
2.5
5
22
8
19
3.5
5
22
4.5
2
25
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 27 19 6 2 64 - 25 63
2.
Манчестер Сити
 Заявка 27 19 5 3 62 - 27 62
3.
Арсенал
 Заявка 27 19 4 4 68 - 23 61
4.
Астон Вилла
 Заявка 27 17 4 6 59 - 37 55
5.
Тоттенхэм
 Заявка 26 15 5 6 55 - 39 50
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 27 14 2 11 37 - 39 44
7.
Вест Хэм
 Заявка 27 12 6 9 43 - 47 42
8.
Ньюкасл
 Заявка 27 12 4 11 57 - 45 40
9.
Брайтон
 Заявка 27 10 9 8 49 - 44 39
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 27 11 5 11 40 - 43 38
11.
Челси
 Заявка 26 10 6 10 44 - 43 36
12.
Фулхэм
 Заявка 27 10 5 12 39 - 42 35
13.
Борнмут
 Заявка 26 8 7 11 36 - 48 31
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 27 7 7 13 32 - 47 28
15.
Брентфорд
 Заявка 27 7 5 15 39 - 50 26
16.
Эвертон
 Заявка 27 8 7 12 29 - 37 25
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 27 6 6 15 34 - 49 24
18.
Лутон Таун
 Заявка 26 5 5 16 38 - 55 20
19.
Бёрнли
 Заявка 27 3 4 20 25 - 60 13
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 27 3 4 20 22 - 72 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 13 11 2 0 37 - 11 35
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 10 4 0 34 - 12 34
3.
Арсенал
 Заявка 13 10 2 1 34 - 12 32
4.
Астон Вилла
 Заявка 13 10 1 2 35 - 15 31
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 19 30
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 9 2 3 34 - 16 29
7.
Фулхэм
 Заявка 14 8 1 5 26 - 15 25
8.
Брайтон
 Заявка 13 6 6 1 27 - 16 24
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 7 1 5 19 - 20 22
10.
Вест Хэм
 Заявка 13 6 4 3 22 - 19 22
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 6 3 4 20 - 20 21
12.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
13.
Брентфорд
 Заявка 14 4 4 6 24 - 29 16
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 4 3 6 18 - 19 15
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 4 3 7 19 - 21 15
16.
Борнмут
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
17.
Эвертон
 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 14 3 2 9 21 - 25 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 2 2 10 12 - 42 8
20.
Бёрнли
 Заявка 14 1 2 11 13 - 34 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 9 2 3 34 - 11 29
2.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 1 3 28 - 15 28
3.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 Заявка 14 7 3 4 24 - 22 24
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
6.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
7.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 2 6 21 - 28 20
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 Заявка 14 5 3 6 23 - 29 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
11.
Брайтон
 Заявка 14 4 3 7 22 - 28 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 3 4 7 14 - 28 13
13.
Эвертон
 Заявка 13 5 3 5 14 - 19 12
14.
Ньюкасл
 Заявка 13 3 2 8 23 - 29 11
15.
Брентфорд
 Заявка 13 3 1 9 15 - 21 10
16.
Фулхэм
 Заявка 13 2 4 7 13 - 27 10
17.
Лутон Таун
 Заявка 12 2 3 7 17 - 30 9
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 2 3 8 15 - 28 9
19.
Бёрнли
 Заявка 13 2 2 9 12 - 26 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 1 2 10 10 - 30 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Борнмут Соланке Доминик 15 (3)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вест Хэм Альварес Эдсон 9
Челси Джексон Николас 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Брентфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 марта 2024, осталось 1 день 10 часов 6 минут.

    Главный судья: Джонс Роберт

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    • Прогнозы 72
    Арсенал 98.6% (71)
    X 1.4% (1)
    Брентфорд 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Брентфорд
    1.24
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    7.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал - Брентфорд

    Исход игры
    Арсенал
    98.6% (70)
    Ничья
    1.4% (1)
    Брентфорд
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.32% (38)
    Меньше
    39.68% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    44.44% (28)
    Нет
    55.56% (35)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    31% (22)
    2:1 Арсенал
    16.9% (12)
    3:1 Арсенал
    16.9% (12)
    3:0 Арсенал
    12.7% (9)
    1:0 Арсенал
    2.8% (2)
    4:0 Арсенал
    2.8% (2)
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