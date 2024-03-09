  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Хацеган Овидиу
Рапид Бухарест
1:0
Первый тайм: 36'
ФКСБ
0'
12' Желтая карточка
Шут Адриан
1:0
33' Гол
Якоб Паул

Ход матча

12'
 
Шут Адриан
33'
Якоб Паул
(Папо Джейсон)
1:0

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Рапид Бухарест
Ничья
ФКСБ
3.42
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3.45
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2.53
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Все Коэффициенты
16
Айоани
Михай
47
Браун
Кристофер
22
Сэпунару
Кристиан
6
Якоб
Паул
3
Robert
Badescu
14
Громада
Якуб
8
Хасани
Флорент
26
Оайдэ
Рэзван
77
Красники
Эрмал
9
Рахмани
Альбион
96
Папо
Джейсон
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
23
Попеску
Овидиу
5
Дава
Джойским
33
Радунович
Ристо
16
Ликсандру
Михай
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
10
Попеску
Октавиан
25
Балута
Александр
7
Коман
Флоринел
Рапид Бухарест
ФКСБ

История личных встреч

Рапид Бухарест
ФКСБ

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед

21 матч

42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.1%
57.1%
4.8%
8 побед 12 ничьих 1 победа

Второй тайм

23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

С
1:2
С
1:5
С
1:0
С
3:1
С
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ДА
0:0
ДА
0:1
К
0:1
ДА
0:0
ДА
5:1
ДА
1:1
ДА
1:2
ДА
0:0
ДА
0:3

Голы

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.09
1.4

Среднее время на гол

82
64

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.1
0.91

Среднее время на гол

81
99

Всего голов

23
24

Голов в среднем за матч

1.1
1.14

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

82
78

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 11 (2) 0.37
Дуганджич Марко 6 (2) 0.2
Ионицэ Александру II 5 0.17
Папо Джейсон 5 0.17
Петрила Клаудиу 4 0.13
Borisav Burmaz 4 0.13
Бамгбойе Фуншо 3 0.1
Красники Эрмал 3 0.1
Валье Борха 1 0.03
Оайдэ Рэзван 1 0.03
Сэпунару Кристиан 1 0.03
Якоб Паул 1 0.03
Громада Якуб 1 0.03
Эммерс Сиан 1 0.03
Оня Рэзван 1 0.03
Robert Badescu 1 0.03
Костаче Ионуц 0 0
Стан Александру 0 0
Браун Кристофер 0 0
Албу Кристиан 0 0
Хасани Флорент 0 0
Каржан Каталин 0 0
Борза Себастьян 0 0
Omar El Sawy 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коман Флоринел 14 (3) 0.47
Олару Дариус 14 (4) 0.47
Компаньо Андреа 4 (2) 0.13
Балута Александр 3 0.1
Микулеску Давид 3 0.1
Дава Джойским 3 0.1
Джокович Дамьян 3 (1) 0.1
Попеску Октавиан 2 0.07
Шут Адриан 2 0.07
Радунович Ристо 1 0.03
Попеску Овидиу 1 0.03
Эджума Малком 1 0.03
Luis Phelipe 1 0.03
Ликсандру Михай 1 0.03
Альхассан Баба 0 0
Кордя Андрей 0 0
Крецу Валентин 0 0
Siyabonga Ngezana 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папо Джейсон 6 0
Оайдэ Рэзван 4 0
Cristiano Bergodi 4 0
Джокович Дамьян 3 0
Бамгбойе Фуншо 3 0
Албу Кристиан 3 0
Якоб Паул 3 0
Петрила Клаудиу 3 0
Кяйт Маттиас 1 1
Сэпунару Кристиан 2 0
Валье Борха 2 0
Браун Кристофер 2 0
Эммерс Сиан 2 0
Каржан Каталин 2 0
Stefan Panoiu 2 0
Рахмани Альбион 2 0
Борза Себастьян 0 1
Григоре Драгош 1 0
Стан Александру 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Громада Якуб 1 0
Сони Кевен 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Айоани Михай 1 0
Оня Рэзван 1 0
Красники Эрмал 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коман Флоринел 7 2
Пантя Александру 5 1
Радунович Ристо 6 0
Попеску Октавиан 6 0
Попеску Овидиу 6 0
Шут Адриан 6 0
Крецу Валентин 4 1
Олару Дариус 4 1
Балута Александр 5 0
Дава Джойским 3 1
Siyabonga Ngezana 4 0
Компаньо Андреа 4 0
Ликсандру Михай 3 0
Эджума Малком 2 0
Тарновану Стефан 2 0
Антви Нана 0 1
Кирикеш Влад 1 0
Влад Даниэл 1 0
Кордя Андрей 1 0
Luis Phelipe 1 0
Микулеску Давид 1 0
Альхассан Баба 1 0
Радаславеску Эдуард 1 0

Результаты матчей

Рапид Бухарест
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
ФКСБ
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

7
6
Рапид Бухарест
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
ФКСБ
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

16
24
Рапид Бухарест
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)
ФКСБ
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
38% (11)
24% (7)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

23
30

Голы по времени матча

Забито

34
27
15 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 10
16 Не забивали 16
6
18%
5
19%
1-15
3
9%
4
15%
16-30
6
18%
4
15%
31-45
4
12%
9
33%
46-60
4
12%
2
7%
61-75
11
32%
3
11%
76-90

Пропущено

16
12
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
13%
2
17%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
5
31%
3
25%
46-60
3
19%
3
25%
61-75
2
13%
1
8%
76-90

Забито

19
25
12 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 11
19 Не забивали 17
4
21%
5
20%
1-15
1
5%
6
24%
16-30
7
37%
5
20%
31-45
3
16%
2
8%
46-60
2
11%
5
20%
61-75
2
11%
2
8%
76-90

Пропущено

14
13
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
14%
1
8%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
3
21%
2
15%
61-75
3
21%
5
38%
76-90

Забито

53
52
27 В 1-м тайме 29
26 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 21
6 Не забивали 4
10
19%
10
19%
1-15
4
8%
10
19%
16-30
13
25%
9
17%
31-45
7
13%
11
21%
46-60
6
11%
7
13%
61-75
13
25%
5
10%
76-90

Пропущено

30
25
11 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 16
4
13%
3
12%
1-15
3
10%
4
16%
16-30
4
13%
2
8%
31-45
8
27%
5
20%
46-60
6
20%
5
20%
61-75
5
17%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0
ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Рапид Бухарест - Сабах Баку 1:2 Сакарьяспор - Рапид Бухарест 3:3 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Стяуа Бухарест - Рапид Бухарест 0:0
ФКСБ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0
ФКСБ - Сепси 1:0 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 4:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Германнштадт 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Волунтари 0:0

Результаты матчей

Рапид Бухарест
ФКСБ

Точный счет

2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
5 раз 33%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
6 раз 21%
1:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
8 раз 28%
0
7 раз 24%
1
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
1
10 раз 34%
2
8 раз 28%
3
6 раз 21%
0
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Рапид Бухарест
ФКСБ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
13
2
11
3
1.5
8
7
6
8
2.5
4
11
3
11
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
13
1
5
10
1.5
8
6
2
13
2.5
4
10
1
14
3.5
1
13
1
14
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
7
0.5
Больше Меньше
26
3
16
13
1.5
16
13
8
21
2.5
8
21
4
25
3.5
2
27
1
28
4.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 0:0 30 19 8 3 53 - 24 65
2.
ЧФР Клуж
 30 15 8 7 54 - 29 53
3.
Рапид Бухарест
 0:0 30 14 11 5 51 - 32 53
4.
Университатя Крайова
 29 12 10 7 45 - 37 46
5.
Сепси
 30 12 7 11 43 - 34 43
6.
Фарул Констанца
 30 11 10 9 37 - 38 43
7.
Университатя Клуж
 30 10 12 8 35 - 38 42
8.
УТА Арад
 30 10 10 10 36 - 43 40
9.
Германнштадт
 30 9 13 8 36 - 31 40
10.
Петролул Плоешти
 30 7 14 9 29 - 32 35
11.
Оцелул Галац
 29 6 15 8 30 - 35 33
12.
Политехника Яссы
 29 7 11 11 32 - 43 32
13.
У Крайова 1948
 29 9 4 16 42 - 48 31
14.
Динамо Бухарест
 30 8 5 17 22 - 41 29
15.
Волунтари
 30 6 10 14 31 - 49 28
16.
Ботошани
 30 3 12 15 30 - 52 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 15 10 4 1 29 - 6 34
2.
ФКСБ
 0:0 15 10 3 2 26 - 12 33
3.
Рапид Бухарест
 0:0 15 9 3 3 32 - 18 30
4.
Германнштадт
 15 8 6 1 25 - 11 30
5.
Сепси
 15 7 5 3 26 - 15 26
6.
Университатя Крайова
 15 7 5 3 23 - 17 26
7.
УТА Арад
 15 7 5 3 22 - 19 26
8.
Фарул Констанца
 15 5 7 3 20 - 16 22
9.
Петролул Плоешти
 15 5 6 4 21 - 21 21
10.
У Крайова 1948
 14 6 2 6 27 - 25 20
11.
Университатя Клуж
 15 5 4 6 14 - 19 19
12.
Политехника Яссы
 15 4 7 4 17 - 20 19
13.
Динамо Бухарест
 15 5 3 7 10 - 15 18
14.
Волунтари
 15 3 5 7 15 - 21 14
15.
Ботошани
 15 2 8 5 14 - 20 14
16.
Оцелул Галац
 14 2 7 5 12 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 0:0 15 9 5 1 27 - 12 32
2.
Рапид Бухарест
 0:0 15 5 8 2 19 - 14 23
3.
Университатя Клуж
 15 5 8 2 21 - 19 23
4.
Фарул Констанца
 15 6 3 6 17 - 22 21
5.
Университатя Крайова
 14 5 5 4 22 - 20 20
6.
Оцелул Галац
 15 4 8 3 18 - 17 20
7.
ЧФР Клуж
 15 5 4 6 25 - 23 19
8.
Сепси
 15 5 2 8 17 - 19 17
9.
УТА Арад
 15 3 5 7 14 - 24 14
10.
Волунтари
 15 3 5 7 16 - 28 14
11.
Петролул Плоешти
 15 2 8 5 8 - 11 14
12.
Политехника Яссы
 14 3 4 7 15 - 23 13
13.
У Крайова 1948
 15 3 2 10 15 - 23 11
14.
Динамо Бухарест
 15 3 2 10 12 - 26 11
15.
Германнштадт
 15 1 7 7 11 - 20 10
16.
Ботошани
 15 1 4 10 16 - 32 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 14 (9)
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ЧФР Клуж Отеле Филип 13 (7)
Университатя Клуж Нистор Дан 11 (8)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 7
Сепси Ниняй Бранислав 10
Германнштадт Sota Mino 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 36'
    Коман Флоринел из команды ФКСБ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
  • 36'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 36'
    Adrian Sut ослабляет давление, выбив мяч.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Рапид Бухарест
  • 35'
    ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 35'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Рапид Бухарест будет все-таки засчитан.
  • 35'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Рапид Бухарест.
  • 35'
    Контроль мяча: Рапид Бухарест: 55%, ФКСБ: 45%.
  • 34'
    Команда Рапид Бухарест забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • 33'
    Джейсон Папо сделал результативную передачу.
  • 33'
    ГОООООЛ - Якоб Паул Рапид Бухарест забивает ударом головой
  • 33'
    Джейсон Папо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 33'
    Джейсон Папо из команды Рапид Бухарест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 33'
    Олару Дариус задерживает мяч рукой
  • 33'
    Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Лучшие коэффициенты
    Рапид Бухарест
    Ничья
    ФКСБ
    3.42
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