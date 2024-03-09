Джейсон Папо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Рапид Бухарест

29' Ох, нехорошо это выглядит. Рахмани Альбион получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

27' Рахмани Альбион на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Дава Джойским выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Джейсон Папо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Браун Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Коман Флоринел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Adrian Sut создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Adrian Sut из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Джейсон Папо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Удар от ворот произведет ФКСБ

22' Robert Badescu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Красники Эрмал создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Джейсон Папо ослабляет давление, выбив мяч.

21' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

19' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Хорошую попытку сделал Олару Дариус . Удар в створ, но вратарь начеку

15' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Джейсон Папо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Матч возобновлен

14' Матч приостановлен из-за петард на поле

13' Adrian Sut успешно блокирует удар.

13' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Adrian Sut получает желтую карточку за нырок

12' Игрок из команды ФКСБ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

10' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Джейсон Папо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Ликсандру Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Джейсон Папо выиграл воздушное противоборство у Крецу Валентин

9' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Судья свистит. Джейсон Папо атаковал сзади соперника. Это Крецу Валентин заработал своей команде штрафной

8' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

7' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Дава Джойским выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Джейсон Папо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Ликсандру Михай наказан за толчок Джейсон Папо

4' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

3' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

3' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Матч возобновлен

2' Матч приостановлен из-за петард на поле

1' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру