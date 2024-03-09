Тур: 30. Стадион: Национальный стадион (Бухарест). Главный судья: Хацеган Овидиу
4:0
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаШут Адриан
1:0
33' ГолЯкоб Паул
2:0
53' ГолРахмани Альбион
3:0
74' ГолКрасники Эрмал
4:0
82' ГолРахмани Альбион
90'+4
Ход матча
12'
33'
1:0
53'
74'
82'
Владение мячом
16
Айоани
Михай
14
Громада
Якуб
26
Оайдэ
Рэзван
96
Папо
Джейсон
27
Олару
Дариус
- Основной состав
-
16 Айоани МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Громада ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
96 Папо ДжейсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Оня РэзванЗащитник
-
15 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Omar El Sawy
-
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
-
20 Антви НанаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Попа ДэвидНападающий
-
19 Luis Phelipe
-
22 Mihai Toma
-
-
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Рапид Бухарест
ФКСБ
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед
21 матч
42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
38.1%
57.1%
4.8%
8 побед 12 ничьих 1 победа
Второй тайм
23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.09
1.4
Среднее время на гол
82
64
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.1
0.91
Среднее время на гол
81
99
Всего голов
23
24
Голов в среднем за матч
1.1
1.14
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
82
78
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|13 (2)
|0.43
|Дуганджич Марко
|6 (2)
|0.2
|Папо Джейсон
|5
|0.17
|Ионицэ Александру II
|5
|0.17
|Петрила Клаудиу
|4
|0.13
|Красники Эрмал
|4
|0.13
|Borisav Burmaz
|4
|0.13
|Бамгбойе Фуншо
|3
|0.1
|Якоб Паул
|2
|0.07
|Валье Борха
|1
|0.03
|Оайдэ Рэзван
|1
|0.03
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.03
|Громада Якуб
|1
|0.03
|Эммерс Сиан
|1
|0.03
|Оня Рэзван
|1
|0.03
|Robert Badescu
|1
|0.03
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Стан Александру
|0
|0
|Браун Кристофер
|0
|0
|Албу Кристиан
|0
|0
|Хасани Флорент
|0
|0
|Каржан Каталин
|0
|0
|Борза Себастьян
|0
|0
|Omar El Sawy
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коман Флоринел
|14 (3)
|0.47
|Олару Дариус
|14 (4)
|0.47
|Компаньо Андреа
|4 (2)
|0.13
|Балута Александр
|3
|0.1
|Микулеску Давид
|3
|0.1
|Дава Джойским
|3
|0.1
|Джокович Дамьян
|3 (1)
|0.1
|Попеску Октавиан
|2
|0.07
|Шут Адриан
|2
|0.07
|Радунович Ристо
|1
|0.03
|Попеску Овидиу
|1
|0.03
|Эджума Малком
|1
|0.03
|Luis Phelipe
|1
|0.03
|Ликсандру Михай
|1
|0.03
|Альхассан Баба
|0
|0
|Кордя Андрей
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Siyabonga Ngezana
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папо Джейсон
|6
|0
|Оайдэ Рэзван
|4
|0
|Cristiano Bergodi
|4
|0
|Джокович Дамьян
|3
|0
|Бамгбойе Фуншо
|3
|0
|Албу Кристиан
|3
|0
|Якоб Паул
|3
|0
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|1
|Сэпунару Кристиан
|2
|0
|Валье Борха
|2
|0
|Браун Кристофер
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Каржан Каталин
|2
|0
|Stefan Panoiu
|2
|0
|Рахмани Альбион
|2
|0
|Борза Себастьян
|0
|1
|Григоре Драгош
|1
|0
|Стан Александру
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Громада Якуб
|1
|0
|Сони Кевен
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Оня Рэзван
|1
|0
|Красники Эрмал
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коман Флоринел
|7
|2
|Пантя Александру
|5
|1
|Радунович Ристо
|6
|0
|Попеску Октавиан
|6
|0
|Попеску Овидиу
|6
|0
|Шут Адриан
|6
|0
|Крецу Валентин
|4
|1
|Олару Дариус
|4
|1
|Балута Александр
|5
|0
|Дава Джойским
|3
|1
|Siyabonga Ngezana
|4
|0
|Компаньо Андреа
|4
|0
|Ликсандру Михай
|3
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Тарновану Стефан
|2
|0
|Антви Нана
|0
|1
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Влад Даниэл
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Luis Phelipe
|1
|0
|Микулеску Давид
|1
|0
|Альхассан Баба
|1
|0
|Радаславеску Эдуард
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Бухарест
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
47% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
ФКСБ
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
7
6
Рапид Бухарест
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
ФКСБ
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
16
24
Рапид Бухарест
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (10)
47% (14)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
30% (9)
30% (9)
ФКСБ
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
37% (11)
27% (8)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
23
30
Голы по времени матча
Забито
38
27
16 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 10
16 Не забивали 17
6
16%
5
19%
1-15
3
8%
4
15%
16-30
7
18%
4
15%
31-45
5
13%
9
33%
46-60
5
13%
2
7%
61-75
12
32%
3
11%
76-90
Пропущено
16
16
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
13%
2
13%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
5
31%
4
25%
46-60
3
19%
4
25%
61-75
2
13%
2
13%
76-90
Забито
19
25
12 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 11
20 Не забивали 18
4
21%
5
20%
1-15
1
5%
6
24%
16-30
7
37%
5
20%
31-45
3
16%
2
8%
46-60
2
11%
5
20%
61-75
2
11%
2
8%
76-90
Пропущено
14
13
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
14%
1
8%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
3
21%
2
15%
61-75
3
21%
5
38%
76-90
Забито
57
52
28 В 1-м тайме 29
29 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 21
6 Не забивали 5
10
18%
10
19%
1-15
4
7%
10
19%
16-30
14
25%
9
17%
31-45
8
14%
11
21%
46-60
7
12%
7
13%
61-75
14
25%
5
10%
76-90
Пропущено
30
29
11 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 17
4
13%
3
10%
1-15
3
10%
4
14%
16-30
4
13%
3
10%
31-45
8
27%
6
21%
46-60
6
20%
6
21%
61-75
5
17%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0
ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Рапид Бухарест - Сабах Баку 1:2 Сакарьяспор - Рапид Бухарест 3:3 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Стяуа Бухарест - Рапид Бухарест 0:0
ФКСБ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0
ФКСБ - Сепси 1:0 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 4:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Германнштадт 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Волунтари 0:0
Результаты матчей
Рапид Бухарест
ФКСБ
Точный счет
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
4
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
5 раз 33%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
6 раз 20%
1:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
8 раз 27%
0
7 раз 23%
1
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
5
1 раз 3%
1
10 раз 33%
2
8 раз 27%
3
6 раз 20%
0
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Рапид Бухарест
ФКСБ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
132
123
87
78
411
411
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
132
510
87
213
411
114
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
264
1713
1614
921
822
525
228
129
129
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|14 (9)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (7)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|13 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|11 (8)
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8