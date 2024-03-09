Тур: 28. Стадион: Олд Траффорд. Главный судья: Хупер Саймон
Позже
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
24
Онана
Андре
20
Далот
Диогу
35
Эванс
Джонни
37
Майну
Кобби
22
Годфри
Бен
14
Гомеш
Бету
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
-
35 Эванс ДжонниЗащитник
- Защитник
-
37 Майну КоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Дермот МиВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Диалло АмадПолузащитник
-
21 АнтониПолузащитник
-
65 Кольер ТобиПолузащитник
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Годфри БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомеш БетуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Янг ЭшлиПолузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
-
61 Доббин ЛьюисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Эвертон
26 матчей
76.9%
23.1%
20 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.7%
23.1%
19.2%
15 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 10 побед
38 матчей
52.6%
26.3%
21.1%
20 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
47.4%
36.8%
15.8%
18 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
39.5%
34.2%
26.3%
15 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
25
Голов в среднем за матч
1.85
1.39
Среднее время на гол
48
64
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.28
0.8
Среднее время на гол
70
112
Всего голов
60
41
Голов в среднем за матч
1.58
1.08
Тотал матчей
2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
18
Больше 47%
Меньше 53%
20
9
Больше 24%
Меньше 76%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
57
83
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёйлунн Расмус
|7
|0.26
|Мактоминай Скотт
|7
|0.26
|Рэшфорд Маркус
|6 (1)
|0.22
|Гарначо Алехандро
|5
|0.19
|Фернандеш Бруну
|3 (1)
|0.11
|Магуайр Гарри
|1
|0.04
|Далот Диогу
|1
|0.04
|Эриксен Кристиан
|1
|0.04
|Каземиро Карлос
|1
|0.04
|Линделоф Виктор
|1
|0.04
|Варан Рафаэль
|1
|0.04
|Марсьяль Антони
|1
|0.04
|Межбри Ханнибал
|1
|0.04
|Майну Кобби
|1
|0.04
|Эванс Джонни
|0
|0
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
|Мартинес Лисандро
|0
|0
|Пельистри Факундо
|0
|0
|Форсон Омари
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукуре Абдулай
|6
|0.22
|Харрисон Джек
|3
|0.11
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|0.11
|Макнил Дуайт
|2
|0.07
|Миколенко Виталий
|2
|0.07
|Брэнтуэйт Джерред
|2
|0.07
|Гомеш Бету
|2
|0.07
|Онана Амаду
|2
|0.07
|Гарнер Джеймс
|1
|0.04
|Тарковски Джеймс
|1
|0.04
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.04
|Кин Майкл
|1
|0.04
|Гомеш Андре
|1
|0.04
|Данджума Арно
|1
|0.04
|Доббин Льюис
|1
|0.04
|Паттерсон Нэйтан
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|8
|0
|Далот Диогу
|5
|1
|Шоу Люк
|6
|0
|Каземиро Карлос
|4
|0
|Онана Андре
|4
|0
|Гарначо Алехандро
|4
|0
|Антони
|3
|0
|Магуайр Гарри
|3
|0
|Амрабат Софьян
|3
|0
|Регилон Серхио
|3
|0
|Уан-Биссака Аарон
|3
|0
|Мартинес Лисандро
|3
|0
|Майну Кобби
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Варан Рафаэль
|2
|0
|Линделоф Виктор
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Хёйлунн Расмус
|2
|0
|Эрик тен Хаг
|2
|0
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|Маунт Мэйсон
|1
|0
|Межбри Ханнибал
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуэйе Идрисса
|7
|0
|Брэнтуэйт Джерред
|7
|0
|Янг Эшли
|5
|1
|Тарковски Джеймс
|5
|0
|Гарнер Джеймс
|5
|0
|Паттерсон Нэйтан
|4
|0
|Дукуре Абдулай
|4
|0
|Пикфорд Джордан
|4
|0
|Шон
|3
|0
|Онана Амаду
|3
|0
|Гомеш Андре
|2
|0
|Годфри Бен
|2
|0
|Гомеш Бету
|2
|0
|Кин Майкл
|1
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
|Доббин Льюис
|1
|0
|Чермити Юссеф
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)
Эвертон
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
4
5
Манчестер Юнайтед
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Эвертон
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
12
14
Упущенные победы
15
13
Манчестер Юнайтед
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
7% (2)
44% (12)
48% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
19% (5)
30% (8)
Эвертон
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
15% (4)
59% (16)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
22% (6)
30% (8)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
18
17
Упущенные победы
19
18
Голы по времени матча
Забито
19
15
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
1
5%
3
20%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
1
5%
1
7%
31-45
4
21%
3
20%
46-60
3
16%
4
27%
61-75
7
37%
2
13%
76-90
Пропущено
20
18
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
15%
2
11%
1-15
7
35%
5
28%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
3
15%
2
11%
46-60
4
20%
5
28%
61-75
2
10%
3
17%
76-90
Забито
19
16
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
5
26%
2
13%
1-15
4
21%
2
13%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
1
5%
3
19%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
6
32%
7
44%
76-90
Пропущено
18
17
3 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
6%
2
12%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
1
6%
2
12%
31-45
3
17%
2
12%
46-60
4
22%
6
35%
61-75
8
44%
4
24%
76-90
Забито
38
31
15 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 13
6 Не забивали 10
6
16%
5
16%
1-15
7
18%
4
13%
16-30
2
5%
3
10%
31-45
5
13%
6
19%
46-60
5
13%
4
13%
61-75
13
34%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
38
35
14 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 18
4
11%
4
11%
1-15
8
21%
6
17%
16-30
2
5%
3
9%
31-45
6
16%
4
11%
46-60
8
21%
11
31%
61-75
10
26%
7
20%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3
Эвертон
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эвертон - Вест Хэм 1:3 Брайтон - Эвертон 1:1 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 2:0
Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1 Бёрнли - Эвертон 0:2 Эвертон - Челси 2:0 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Точный счет
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:2
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
0:3
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 33%
0
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
0
10 раз 37%
1
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
95
67
410
310
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
85
59
49
212
211
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
1710
1116
819
522
423
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|19
|6
|2
|64 - 25
|63
|2.
|Заявка
|27
|19
|5
|3
|62 - 27
|62
|3.
|Заявка
|27
|19
|4
|4
|68 - 23
|61
|4.
|Заявка
|27
|17
|4
|6
|59 - 37
|55
|5.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|55 - 39
|50
|6.
|Заявка
|27
|14
|2
|11
|37 - 39
|44
|7.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|43 - 47
|42
|8.
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|57 - 45
|40
|9.
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|49 - 44
|39
|10.
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|40 - 43
|38
|11.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|44 - 43
|36
|12.
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|39 - 42
|35
|13.
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|36 - 48
|31
|14.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|32 - 47
|28
|15.
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|39 - 50
|26
|16.
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|29 - 37
|25
|17.
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|34 - 49
|24
|18.
|Заявка
|26
|5
|5
|16
|38 - 55
|20
|19.
|Заявка
|27
|3
|4
|20
|25 - 60
|13
|20.
|Заявка
|27
|3
|4
|20
|22 - 72
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|37 - 11
|35
|2.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|34 - 12
|34
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|34 - 12
|32
|4.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|35 - 15
|31
|5.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 19
|30
|6.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 16
|29
|7.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|26 - 15
|25
|8.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|27 - 16
|24
|9.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|19 - 20
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 19
|22
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 20
|21
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|13.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 29
|16
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 19
|15
|15.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 21
|15
|16.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|18.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|21 - 25
|11
|19.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 42
|8
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|13 - 34
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 11
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 15
|28
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 22
|24
|5.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 19
|22
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 28
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 29
|18
|10.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 28
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 28
|13
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 19
|12
|14.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|23 - 29
|11
|15.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 21
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 27
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 30
|9
|18.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 28
|9
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 26
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|10 - 30
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|15 (3)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|14 (3)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|9
|Челси
|Джексон Николас
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Эвертон
Исход игры
Манчестер Юнайтед
91.9% (136)
Ничья
5.4% (8)
Эвертон
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
66.39% (79)
Меньше
33.61% (40)
Обе команды забьют
Да
68.91% (82)
Нет
31.09% (37)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
45.9% (68)
2:0 Манчестер Юнайтед
12.2% (18)
1:0 Манчестер Юнайтед
11.5% (17)
3:1 Манчестер Юнайтед
4.1% (6)
1:1 Ничья
2.7% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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