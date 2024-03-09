Тур: 29. Стадион: Гульденспоренстадион.
Ход матча
31'
95
Пирар
Люка
44
Сильва
Жоао
14
Фоссум
Ивер
11
Dion
De
Neve
39
Дэвис
Айзек
- Основной состав
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Фоссум ИверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Dion De NeveПолузащитник
-
39 Дэвис АйзекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кангва КингсПолузащитник
-
54 Оджо ШейиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
52 Корбани КобеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Смитс МиланПолузащитник
-
60 Victor Udoh
-
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Кортрейк
Антверпен
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
18 матчей
38.9%
11.1%
50%
7 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.8%
22.2%
50%
5 побед 4 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.63
0.7
Среднее время на гол
55
128
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.8
1.25
Среднее время на гол
50
72
Всего голов
31
17
Голов в среднем за матч
1.72
0.94
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
Среднее время на гол
52
95
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвис Айзек
|7
|0.24
|Abdelkahar Kadri
|4 (1)
|0.14
|Авенатти Фелипе
|3 (1)
|0.1
|Dion De Neve
|2
|0.07
|Бруно Массимо
|1
|0.03
|Оджо Шейи
|1
|0.03
|Tom Vandenberghe
|1
|0.03
|Jonathan Afolabi
|1
|0.03
|Djibi Seck
|1
|0.03
|Энен Давид
|0
|0
|Сиссако Абдулайе
|0
|0
|Райан Алебиосу
|0
|0
|Мампасси Марк Рене
|0
|0
|Мессату Наэль
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|10 (1)
|0.34
|Иленикена Джордж
|7
|0.24
|Баликвиша Мишель-Анже
|5
|0.17
|Муйя Арбнор
|5
|0.17
|Эккеленкамп Юрген
|5
|0.17
|Ондрейка Якоб
|5 (2)
|0.17
|Алдервейрельд Тоби
|3 (2)
|0.1
|Эджуке Чидера
|3
|0.1
|Вермирен Артур
|1
|0.03
|Керк Джирано
|1
|0.03
|Корбани Кобе
|1
|0.03
|Вейндал Оуэн
|1
|0.03
|Батай Йелле
|1
|0.03
|Винс Сэмюэл
|1
|0.03
|Mahamadou Doumbia
|1
|0.03
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Кейта Мандела
|0
|0
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Авила Гастон
|0
|0
|Ван Ден Босх Зено
|0
|0
|Victor Udoh
|0
|0
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авенатти Фелипе
|5
|1
|Мессату Наэль
|6
|0
|Кана Марко
|4
|1
|Малинов Кристиян
|5
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|5
|0
|Сильва Жоао
|4
|0
|Abdelkahar Kadri
|4
|0
|Оджо Шейи
|3
|0
|Сиссако Абдулайе
|3
|0
|Радованович Александар
|3
|0
|Мампасси Марк Рене
|3
|0
|Бруно Массимо
|2
|0
|Аудоор Линнт
|2
|0
|Dion De Neve
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Фудзии Харуя
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Майтен Александр
|1
|0
|Jonathan Afolabi
|1
|0
|Ryotaro Tsunoda
|1
|0
|Дэвис Айзек
|1
|0
|Lars Montegnies
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Винсент
|6
|0
|Кейта Мандела
|2
|1
|Керк Джирано
|3
|0
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0
|Муйя Арбнор
|3
|0
|Кулибали Сумайла
|2
|0
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0
|Эджуке Чидера
|2
|0
|Батай Йелле
|2
|0
|Юсуф Альхассан
|2
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|2
|0
|Ондрейка Якоб
|2
|0
|Ван Ден Босх Зено
|2
|0
|Вермирен Артур
|2
|0
|Иленикена Джордж
|2
|0
|Ван Боммел Марк
|1
|0
|Де Лат Ричи
|1
|0
Результаты матчей
Кортрейк
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Антверпен
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
6
10
Кортрейк
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
79% (11)
14% (2)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Антверпен
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
24
1
Упущенные победы
6
30
Кортрейк
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (14)
32% (9)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
Антверпен
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
29% (8)
50% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
27
2
Упущенные победы
12
40
Голы по времени матча
Забито
13
21
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
1
8%
2
10%
1-15
2
15%
4
19%
16-30
2
15%
4
19%
31-45
3
23%
2
10%
46-60
4
31%
4
19%
61-75
1
8%
5
24%
76-90
Пропущено
23
16
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
13%
2
13%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
1
4%
3
19%
31-45
6
26%
1
6%
46-60
3
13%
3
19%
61-75
6
26%
5
31%
76-90
Забито
12
30
6 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
2
17%
6
20%
1-15
2
17%
1
3%
16-30
2
17%
9
30%
31-45
1
8%
1
3%
46-60
1
8%
5
17%
61-75
4
33%
8
27%
76-90
Пропущено
29
12
14 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
1
3%
2
17%
1-15
4
14%
1
8%
16-30
9
31%
2
17%
31-45
9
31%
2
17%
46-60
3
10%
2
17%
61-75
3
10%
3
25%
76-90
Забито
25
51
11 В 1-м тайме 26
14 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 13
11 Не забивали 8
3
12%
8
16%
1-15
4
16%
5
10%
16-30
4
16%
13
25%
31-45
4
16%
3
6%
46-60
5
20%
9
18%
61-75
5
20%
13
25%
76-90
Пропущено
52
28
22 В 1-м тайме 12
30 Во 2-м тайме 16
17 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 19
4
8%
4
14%
1-15
8
15%
3
11%
16-30
10
19%
5
18%
31-45
15
29%
3
11%
46-60
6
12%
5
18%
61-75
9
17%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Кортрейк - РВДМ 47 3:2 Мехелен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0
Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Брюгге - Кортрейк 3:3 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 Стандард - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Гент 0:2 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 Генк - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 Эйпен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Мехелен 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 Дендер - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Генк 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0
Антверпен
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Антверпен - Сент-Трейден 3:0 Антверпен - Остенде 3:0 Гент - Антверпен 2:2 Антверпен - Мехелен 0:1
РВДМ 47 - Антверпен 0:4 Остенде - Антверпен 1:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Стандард - Антверпен 0:1 Эйпен - Антверпен 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Генк - Антверпен 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Антверпен - Андерлехт 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0 Сент-Трейден - Антверпен 1:1
Результаты матчей
Кортрейк
Антверпен
Точный счет
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
6:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
6
2 раза 14%
Точный счет
3:0
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 18%
3:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
6:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
14 раз 50%
1
9 раз 32%
2
3 раза 11%
3
2 раза 7%
0
7 раз 25%
1
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
3 раза 11%
6
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Кортрейк
Антверпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
113
311
86
113
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
59
Больше Меньше
104
212
68
113
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1414
Больше Меньше
217
523
1414
226
919
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|21
|5
|2
|61 - 29
|68
|2.
|28
|17
|9
|2
|55 - 29
|60
|3.
|0:0
|29
|13
|10
|6
|53 - 26
|49
|4.
|28
|13
|9
|6
|58 - 26
|48
|5.
|29
|13
|6
|10
|39 - 33
|45
|6.
|28
|13
|4
|11
|40 - 34
|43
|7.
|28
|11
|10
|7
|49 - 30
|43
|8.
|28
|11
|10
|7
|47 - 37
|43
|9.
|28
|9
|10
|9
|33 - 44
|37
|10.
|28
|7
|10
|11
|29 - 40
|31
|11.
|29
|7
|8
|14
|41 - 53
|29
|12.
|28
|7
|7
|14
|26 - 43
|28
|13.
|28
|6
|8
|14
|32 - 44
|26
|14.
|28
|5
|8
|15
|31 - 60
|23
|15.
|0:0
|29
|5
|7
|17
|21 - 56
|22
|16.
|28
|6
|3
|19
|23 - 54
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|3
|0
|30 - 12
|36
|2.
|14
|11
|2
|1
|33 - 15
|35
|3.
|0:0
|14
|9
|4
|1
|33 - 9
|31
|4.
|14
|7
|6
|1
|32 - 13
|27
|5.
|14
|7
|4
|3
|16 - 13
|25
|6.
|15
|7
|4
|4
|22 - 12
|25
|7.
|14
|6
|6
|2
|29 - 18
|24
|8.
|14
|7
|2
|5
|23 - 18
|23
|9.
|14
|6
|3
|5
|20 - 23
|21
|10.
|14
|5
|6
|3
|27 - 17
|21
|11.
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|12.
|14
|5
|1
|8
|20 - 26
|16
|13.
|14
|4
|4
|6
|18 - 15
|16
|14.
|0:0
|15
|4
|4
|7
|13 - 23
|16
|15.
|14
|3
|6
|5
|15 - 25
|15
|16.
|14
|3
|2
|9
|14 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|28 - 14
|33
|2.
|14
|6
|6
|2
|25 - 17
|24
|3.
|14
|6
|4
|4
|22 - 13
|22
|4.
|14
|6
|3
|5
|26 - 13
|21
|5.
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|6.
|14
|6
|2
|6
|17 - 21
|20
|7.
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|8.
|0:0
|15
|4
|6
|5
|20 - 17
|18
|9.
|15
|2
|7
|6
|21 - 27
|13
|10.
|14
|2
|6
|6
|17 - 31
|12
|11.
|14
|2
|5
|7
|15 - 28
|11
|12.
|14
|3
|1
|10
|9 - 26
|10
|13.
|14
|2
|4
|8
|14 - 29
|10
|14.
|14
|2
|2
|10
|16 - 35
|8
|15.
|14
|1
|4
|9
|6 - 20
|7
|16.
|0:0
|14
|1
|3
|10
|8 - 33
|6
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|21
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|14 (8)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|9
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|9