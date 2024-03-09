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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Кортрейк
0:1
Конец матча
Антверпен
0'
0:1
31' Гол
Иленикена Джордж
40' Желтая карточка
Ван Ден Босх Зено
90'+5
95
Пирар
Люка
4
Мампасси
Марк
Рене
44
Сильва
Жоао
33
Ryotaro
Tsunoda
2
Райан
Алебиосу
14
Фоссум
Ивер
27
Сиссако
Абдулайе
10
Abdelkahar
Kadri
11
Dion
De
Neve
39
Дэвис
Айзек
20
Авенатти
Фелипе
1
Бутез
Жан
34
Батай
Йелле
33
Ван
Ден
Босх
Зено
23
Алдервейрельд
Тоби
5
Вейндал
Оуэн
8
Юсуф
Альхассан
24
Эккеленкамп
Юрген
19
Эджуке
Чидера
17
Ондрейка
Якоб
10
Баликвиша
Мишель-Анже
9
Иленикена
Джордж
Кортрейк
3-5-2
Антверпен
4-2-3-1

История личных встреч

Кортрейк
Антверпен

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

18 матчей

38.9%
11.1%
50%
7 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.8%
22.2%
50%
5 побед 4 ничьи 9 побед

История матчей

ПДА
6:0
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
0:2
ПДА
0:1
ПДА
4:2
ПДА
1:3
ПДА
0:1
К
0:1
К
1:1
ПДА
3:1
ПДА
2:0
ПДА
0:0
ПДА
4:0
К
4:2
ПДА
3:0
ТМК
0:1
ТМК
0:1

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.63
0.7

Среднее время на гол

55
128

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.8
1.25

Среднее время на гол

50
72

Всего голов

31
17

Голов в среднем за матч

1.72
0.94

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

52
95

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвис Айзек 7 0.24
Abdelkahar Kadri 4 (1) 0.14
Авенатти Фелипе 3 (1) 0.1
Dion De Neve 2 0.07
Бруно Массимо 1 0.03
Оджо Шейи 1 0.03
Tom Vandenberghe 1 0.03
Jonathan Afolabi 1 0.03
Djibi Seck 1 0.03
Энен Давид 0 0
Сиссако Абдулайе 0 0
Райан Алебиосу 0 0
Мампасси Марк Рене 0 0
Мессату Наэль 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 10 (1) 0.34
Иленикена Джордж 8 0.28
Баликвиша Мишель-Анже 5 0.17
Муйя Арбнор 5 0.17
Эккеленкамп Юрген 5 0.17
Ондрейка Якоб 5 (2) 0.17
Эджуке Чидера 3 0.1
Алдервейрельд Тоби 3 (2) 0.1
Вермирен Артур 1 0.03
Керк Джирано 1 0.03
Корбани Кобе 1 0.03
Вейндал Оуэн 1 0.03
Батай Йелле 1 0.03
Винс Сэмюэл 1 0.03
Mahamadou Doumbia 1 0.03
Юсуф Альхассан 0 0
Кейта Мандела 0 0
Де Лат Ричи 0 0
Авила Гастон 0 0
Ван Ден Босх Зено 0 0
Victor Udoh 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авенатти Фелипе 5 1
Мессату Наэль 6 0
Кана Марко 4 1
Малинов Кристиян 5 0
Эль-Идрисси Мунем 5 0
Сильва Жоао 4 0
Abdelkahar Kadri 4 0
Оджо Шейи 3 0
Сиссако Абдулайе 3 0
Радованович Александар 3 0
Мампасси Марк Рене 3 0
Бруно Массимо 2 0
Аудоор Линнт 2 0
Dion De Neve 2 0
Martin Wasinski 2 0
Фудзии Харуя 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Майтен Александр 1 0
Jonathan Afolabi 1 0
Ryotaro Tsunoda 1 0
Дэвис Айзек 1 0
Lars Montegnies 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Винсент 6 0
Кейта Мандела 2 1
Керк Джирано 3 0
Эккеленкамп Юрген 3 0
Ван Ден Босх Зено 3 0
Муйя Арбнор 3 0
Кулибали Сумайла 2 0
Алдервейрельд Тоби 2 0
Эджуке Чидера 2 0
Батай Йелле 2 0
Юсуф Альхассан 2 0
Баликвиша Мишель-Анже 2 0
Ондрейка Якоб 2 0
Вермирен Артур 2 0
Иленикена Джордж 2 0
Ван Боммел Марк 1 0
Де Лат Ричи 1 0

Результаты матчей

Кортрейк
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Антверпен
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
10
Кортрейк
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
79% (11)
14% (2)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Антверпен
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

24
1

Упущенные победы

6
30
Кортрейк
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
48% (14)
31% (9)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
Антверпен
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (7)
28% (8)
48% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

27
2

Упущенные победы

12
40

Голы по времени матча

Забито

13
22
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
1
8%
2
9%
1-15
2
15%
4
18%
16-30
2
15%
5
23%
31-45
3
23%
2
9%
46-60
4
31%
4
18%
61-75
1
8%
5
23%
76-90

Пропущено

24
16
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
3
13%
2
13%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
2
8%
3
19%
31-45
6
25%
1
6%
46-60
3
13%
3
19%
61-75
6
25%
5
31%
76-90

Забито

12
30
6 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
21 Не забивали 19
2
17%
6
20%
1-15
2
17%
1
3%
16-30
2
17%
9
30%
31-45
1
8%
1
3%
46-60
1
8%
5
17%
61-75
4
33%
8
27%
76-90

Пропущено

29
12
14 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
1
3%
2
17%
1-15
4
14%
1
8%
16-30
9
31%
2
17%
31-45
9
31%
2
17%
46-60
3
10%
2
17%
61-75
3
10%
3
25%
76-90

Забито

25
52
11 В 1-м тайме 27
14 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 14
12 Не забивали 8
3
12%
8
15%
1-15
4
16%
5
10%
16-30
4
16%
14
27%
31-45
4
16%
3
6%
46-60
5
20%
9
17%
61-75
5
20%
13
25%
76-90

Пропущено

53
28
23 В 1-м тайме 12
30 Во 2-м тайме 16
18 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 19
4
8%
4
14%
1-15
8
15%
3
11%
16-30
11
21%
5
18%
31-45
15
28%
3
11%
46-60
6
11%
5
18%
61-75
9
17%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Кортрейк - РВДМ 47 3:2 Мехелен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0
Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Брюгге - Кортрейк 3:3 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 Стандард - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Гент 0:2 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 Генк - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 Эйпен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Мехелен 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 Дендер - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Генк 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0
Антверпен
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Антверпен - Сент-Трейден 3:0 Антверпен - Остенде 3:0 Гент - Антверпен 2:2 Антверпен - Мехелен 0:1
РВДМ 47 - Антверпен 0:4 Остенде - Антверпен 1:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Стандард - Антверпен 0:1 Эйпен - Антверпен 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Генк - Антверпен 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Антверпен - Андерлехт 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0 Сент-Трейден - Антверпен 1:1

Результаты матчей

Кортрейк
Антверпен

Точный счет

0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
6:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
6
2 раза 14%

Точный счет

3:0
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
3:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
6:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 52%
1
9 раз 31%
2
3 раза 10%
3
2 раза 7%
1
8 раз 28%
0
7 раз 24%
2
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
3 раза 10%
6
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Кортрейк
Антверпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
11
3
3
12
1.5
8
6
1
14
2.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
9
0.5
Больше Меньше
11
4
2
12
1.5
6
9
1
13
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
15
0.5
Больше Меньше
22
7
5
24
1.5
14
15
2
27
2.5
9
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 28 21 5 2 61 - 29 68
2.
Андерлехт
 28 17 9 2 55 - 29 60
3.
Антверпен
 29 14 9 6 54 - 26 51
4.
Брюгге
 28 13 9 6 58 - 26 48
5.
Мехелен
 29 13 6 10 39 - 33 45
6.
Серкль Брюгге
 0:0 29 13 5 11 40 - 34 44
7.
Генк
 28 11 10 7 49 - 30 43
8.
Гент
 28 11 10 7 47 - 37 43
9.
Сент-Трейден
 28 9 10 9 33 - 44 37
10.
Стандард
 28 7 10 11 29 - 40 31
11.
Вестерло
 29 7 8 14 41 - 53 29
12.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 29 7 8 14 26 - 43 29
13.
АХ Лёвен
 28 6 8 14 32 - 44 26
14.
РВДМ 47
 28 5 8 15 31 - 60 23
15.
Эйпен
 28 6 3 19 23 - 54 21
16.
Кортрейк
 29 5 6 18 21 - 57 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 14 11 3 0 30 - 12 36
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 14 11 2 1 33 - 15 35
3.
Антверпен
 14 9 4 1 33 - 9 31
4.
Брюгге
 14 7 6 1 32 - 13 27
5.
Сент-Трейден
 14 7 4 3 16 - 13 25
6.
Мехелен
 15 7 4 4 22 - 12 25
7.
Гент
 14 6 6 2 29 - 18 24
8.
Серкль Брюгге
 0:0 14 7 2 5 23 - 18 23
9.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 15 6 4 5 20 - 23 22
10.
Генк
 14 5 6 3 27 - 17 21
11.
Стандард
 14 5 5 4 14 - 12 20
12.
Вестерло
 14 5 1 8 20 - 26 16
13.
АХ Лёвен
 14 4 4 6 18 - 15 16
14.
РВДМ 47
 14 3 6 5 15 - 25 15
15.
Кортрейк
 15 4 3 8 13 - 24 15
16.
Эйпен
 14 3 2 9 14 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 14 10 3 1 28 - 14 33
2.
Андерлехт
 14 6 6 2 25 - 17 24
3.
Генк
 14 6 4 4 22 - 13 22
4.
Брюгге
 14 6 3 5 26 - 13 21
5.
Серкль Брюгге
 0:0 15 6 3 6 17 - 16 21
6.
Мехелен
 14 6 2 6 17 - 21 20
7.
Антверпен
 15 5 5 5 21 - 17 20
8.
Гент
 14 5 4 5 18 - 19 19
9.
Вестерло
 15 2 7 6 21 - 27 13
10.
Сент-Трейден
 14 2 6 6 17 - 31 12
11.
Стандард
 14 2 5 7 15 - 28 11
12.
Эйпен
 14 3 1 10 9 - 26 10
13.
АХ Лёвен
 14 2 4 8 14 - 29 10
14.
РВДМ 47
 14 2 2 10 16 - 35 8
15.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 14 1 4 9 6 - 20 7
16.
Кортрейк
 14 1 3 10 8 - 33 6
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 21
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 14 (8)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 10
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
АХ Лёвен Шрейверс Сьебе 9
Юнион Сент-Жиллуаз Ванхутт Шарль 9
Весь список
  • 70'
    Фоссум Ивер уходит с поля. Бруно Массимо выходит вместо него
  • 66'
    Авенатти Фелипе уходит с поля. Джонатан Афолаби выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Ван Ден Босх Зено получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Эджуке Чидера сделал результативную передачу.
  • 31'
    Г О О О О Л - Иленикена Джордж бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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