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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Борнмут
0:1
Первый тайм: 28'
Шеффилд Юнайтед
0'
10' Желтая карточка
Керкез Милош
0:0
15' Не забитый пенальти
Соланке Доминик
15' Желтая карточка
Смит Адам
0:1
28' Гол
Хамер Густаво

Ход матча

10'
Керкез Милош
 
15'
Соланке Доминик
0:0
15'
Смит Адам
 
28'
0:1
Хамер Густаво

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Прогнозы 121
Борнмут 90.1% (109)
X 6.6% (8)
Шеффилд Юнайтед 3.3% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Нето
Мурара
15
Смит
Адам
6
Мефам
Крис
27
Забарный
Илья
3
Керкез
Милош
10
Кристи
Райан
4
Кук
Льюис
24
Семеньо
Антуан
19
Клюйверт
Джастин
16
Тавернер
Маркус
9
Соланке
Доминик
13
Грбич
Иво
2
Бэлдок
Джордж
19
Робинсон
Джек
5
Трасти
Остон
20
Богл
Джейден
8
Хамер
Густаво
24
Арбластер
Олли
22
Дэвис
Том
23
Осборн
Бен
11
Бреретон
Бен
9
Макбарни
Оливер
Борнмут
4-2-3-1
Шеффилд Юнайтед
3-5-2

История личных встреч

Борнмут
Шеффилд Юнайтед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:3
Ч
0:0
Ч
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
5:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

0.75
1.6

Среднее время на гол

120
56

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.44
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

62
62

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 15 (1) 0.56
Семеньо Антуан 5 0.19
Клюйверт Джастин 4 0.15
Сенеси Маркос 3 0.11
Тавернер Маркус 2 0.07
Биллинг Филип 2 0.07
Синистерра Луис 2 0.07
Брукс Дэвид 1 0.04
Скотт Алекс 1 0.04
Мур Киффер 1 0.04
Кук Льюис 0 0
Смит Адам 0 0
Кристи Райан 0 0
Ааронс Макс 0 0
Керкез Милош 0 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макбарни Оливер 4 (2) 0.14
Арчер Камерон 4 0.14
Макати Джон 3 (1) 0.11
Хамер Густаво 2 0.07
Бреретон Бен 2 0.07
Ахмедходжич Анел 1 0.04
Богл Джейден 1 0.04
Винисиус Соуза 1 0.04
Норвуд Оливер 1 (1) 0.04
Бэлдок Джордж 0 0
Робинсон Джек 0 0
Осборн Бен 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенеси Маркос 8 0
Кук Льюис 4 1
Семеньо Антуан 5 0
Биллинг Филип 3 1
Нето Мурара 4 0
Кристи Райан 4 0
Клюйверт Джастин 4 0
Забарный Илья 4 0
Керкез Милош 3 0
Смит Адам 2 0
Ираола Андони 2 0
Скотт Алекс 2 0
Соланке Доминик 2 0
Тавернер Маркус 2 0
Уттара Данго 2 0
Брукс Дэвид 1 0
Келли Ллойд 1 0
Мефам Крис 1 0
Февр Ромен 1 0
Ааронс Макс 1 0
Энтони Джейдон 1 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ахмедходжич Анел 8 0
Богл Джейден 8 0
Робинсон Джек 7 0
Хамер Густаво 7 0
Макбарни Оливер 3 2
Норвуд Оливер 6 0
Бэлдок Джордж 4 0
Трасти Остон 4 0
Осула Вильям 4 0
Томас Люк 3 0
Холгейт Мэйсон 1 1
Хе­кинг­бот­том Пол 2 0
Фодеринхэм Уэсли 2 0
Иган Джон 2 0
Осборн Бен 2 0
Дэвис Том 2 0
Винисиус Соуза 2 0
Слимане Анис 2 0
Макати Джон 2 0
Брюстер Риан 0 1
Лоу Макс 1 0
Башам Крис 1 0
Флек Джон 1 0
Норрингтон-Дэвис Рис 1 0
Ларуси Яссер 1 0
Арчер Камерон 1 0
Брукс Эндри 1 0

Результаты матчей

Борнмут
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Шеффилд Юнайтед
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
6
Борнмут
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Шеффилд Юнайтед
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

20
33

Упущенные победы

18
6
Борнмут
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
Шеффилд Юнайтед
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

21
34

Упущенные победы

23
12

Голы по времени матча

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 21
2
17%
1
11%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
2
17%
2
22%
61-75
3
25%
2
22%
76-90

Пропущено

18
31
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
1
6%
4
13%
1-15
4
22%
6
19%
16-30
2
11%
1
3%
31-45
4
22%
5
16%
46-60
2
11%
7
23%
61-75
5
28%
8
26%
76-90

Забито

24
15
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 2
13 Не забивали 17
5
21%
1
7%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
2
8%
4
27%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
4
17%
4
27%
61-75
5
21%
6
40%
76-90

Пропущено

28
39
11 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 13
4
14%
5
13%
1-15
2
7%
10
26%
16-30
5
18%
6
15%
31-45
5
18%
6
15%
46-60
5
18%
4
10%
61-75
7
25%
8
21%
76-90

Забито

36
24
15 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 6
6 Не забивали 11
7
19%
2
8%
1-15
5
14%
2
8%
16-30
3
8%
5
21%
31-45
7
19%
1
4%
46-60
6
17%
6
25%
61-75
8
22%
8
33%
76-90

Пропущено

46
70
18 В 1-м тайме 32
28 Во 2-м тайме 38
12 Пропускали первыми 21
20 Не пропускали 26
5
11%
9
13%
1-15
6
13%
16
23%
16-30
7
15%
7
10%
31-45
9
20%
11
16%
46-60
7
15%
11
16%
61-75
12
26%
16
23%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бёрнли - Борнмут 0:2 Борнмут - Лестер 0:1 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2
Фулхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Борнмут - Суонси 5:0 Борнмут - Ливерпуль 0:4 КПР - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3
Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Джиллингем - Шеффилд Юнайтед 0:4 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0

Результаты матчей

Борнмут
Шеффилд Юнайтед

Точный счет

0:4
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:2
2 раза 14%
0:5
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
0:8
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%

Точный счет

3:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

3:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:4
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:5
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:8
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 35%
2
7 раз 27%
0
6 раз 23%
3
4 раза 15%
0
12 раз 44%
1
9 раз 33%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Шеффилд Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
6
4
8
1.5
4
10
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
7
6
7
7
1.5
2
11
3
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
15
12
11
15
1.5
6
21
4
22
2.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 27 19 6 2 64 - 25 63
2.
Манчестер Сити
 Заявка 27 19 5 3 62 - 27 62
3.
Арсенал
 Заявка 27 19 4 4 68 - 23 61
4.
Астон Вилла
 Заявка 27 17 4 6 59 - 37 55
5.
Тоттенхэм
 Заявка 26 15 5 6 55 - 39 50
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 28 15 2 11 39 - 39 47
7.
Вест Хэм
 Заявка 27 12 6 9 43 - 47 42
8.
Ньюкасл
 Заявка 27 12 4 11 57 - 45 40
9.
Брайтон
 Заявка 27 10 9 8 49 - 44 39
10.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 28 11 6 11 40 - 43 39
11.
Челси
 Заявка 26 10 6 10 44 - 43 36
12.
Фулхэм
 0:0 Заявка 28 10 6 12 39 - 42 36
13.
Борнмут
 0:0 Заявка 27 8 8 11 36 - 48 32
14.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 28 7 8 13 32 - 47 29
15.
Брентфорд
 Заявка 27 7 5 15 39 - 50 26
16.
Эвертон
 Заявка 28 8 7 13 29 - 39 25
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 27 6 6 15 34 - 49 24
18.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 27 5 6 16 38 - 55 21
19.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 28 3 5 20 22 - 72 14
20.
Бёрнли
 Заявка 27 3 4 20 25 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 13 11 2 0 37 - 11 35
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 10 4 0 34 - 12 34
3.
Арсенал
 Заявка 13 10 2 1 34 - 12 32
4.
Астон Вилла
 Заявка 13 10 1 2 35 - 15 31
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 19 30
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 9 2 3 34 - 16 29
7.
Фулхэм
 0:0 Заявка 14 8 1 5 26 - 15 25
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 1 5 21 - 20 25
9.
Брайтон
 Заявка 13 6 6 1 27 - 16 24
10.
Вест Хэм
 Заявка 13 6 4 3 22 - 19 22
11.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 14 6 4 4 20 - 20 22
12.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
13.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 14 4 4 6 18 - 19 16
14.
Брентфорд
 Заявка 14 4 4 6 24 - 29 16
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 4 3 7 19 - 21 15
16.
Борнмут
 0:0 Заявка 13 3 5 5 13 - 19 14
17.
Эвертон
 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
18.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 14 3 2 9 21 - 25 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 14 2 2 10 12 - 42 8
20.
Бёрнли
 Заявка 14 1 2 11 13 - 34 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 9 2 3 34 - 11 29
2.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 1 3 28 - 15 28
3.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 Заявка 14 7 3 4 24 - 22 24
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
6.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
7.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 2 6 21 - 28 20
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 0:0 Заявка 14 5 3 6 23 - 29 18
10.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
11.
Брайтон
 Заявка 14 4 3 7 22 - 28 15
12.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 14 3 4 7 14 - 28 13
13.
Эвертон
 Заявка 14 5 3 6 14 - 21 12
14.
Ньюкасл
 Заявка 13 3 2 8 23 - 29 11
15.
Фулхэм
 0:0 Заявка 14 2 5 7 13 - 27 11
16.
Брентфорд
 Заявка 13 3 1 9 15 - 21 10
17.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 13 2 4 7 17 - 30 10
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 2 3 8 15 - 28 9
19.
Бёрнли
 Заявка 13 2 2 9 12 - 26 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 14 1 3 10 10 - 30 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Борнмут Соланке Доминик 15 (3)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вест Хэм Альварес Эдсон 9
Челси Джексон Николас 9
Весь список
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    Прогнозы 121
    Борнмут 90.1% (109)
    X 6.6% (8)
    Шеффилд Юнайтед 3.3% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Борнмут
    Ничья
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    1.43
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Борнмут 0:1 Шеффилд Юнайтед

    Исход игры
    Борнмут
    89.3% (109)
    Ничья
    6.6% (8)
    Шеффилд Юнайтед
    4.1% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.17% (59)
    Меньше
    50.83% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    55% (66)
    Нет
    45% (54)
    Популярный счёт
    2:1 Борнмут
    37.7% (46)
    2:0 Борнмут
    24.6% (30)
    1:0 Борнмут
    18% (22)
    1:1 Ничья
    6.6% (8)
    3:1 Борнмут
    4.9% (6)
    1:2 Шеффилд Юнайтед
    3.3% (4)
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