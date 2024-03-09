Тур: 28. Стадион: Виталити. Главный судья: Тейлор Энтони
0:1
Первый тайм: 28'
0'
10' Желтая карточкаКеркез Милош
0:0
15' Не забитый пенальтиСоланке Доминик
15' Желтая карточкаСмит Адам
0:1
28' ГолХамер Густаво
Ход матча
10'
15'
0:0
15'
28'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Смит
Адам
10
Кристи
Райан
13
Грбич
Иво
20
Богл
Джейден
22
Дэвис
Том
23
Осборн
Бен
11
Бреретон
Бен
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 Траверс МаркВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Скотт АлексПолузащитник
-
18 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Унал ЭнесНападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Грбич ИвоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Богл ДжейденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дэвис ТомПолузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
-
11 Бреретон БенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Кертис СэмЗащитник
-
27 Ларуси ЯссерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Макати ДжонПолузащитник
-
35 Брукс ЭндриПолузащитник
- Нападающий
-
32 Осула ВильямНападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Борнмут
Шеффилд Юнайтед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
0.75
1.6
Среднее время на гол
120
56
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.44
1.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
62
62
Бомбардиры внутри турнира
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соланке Доминик
|15 (1)
|0.56
|Семеньо Антуан
|5
|0.19
|Клюйверт Джастин
|4
|0.15
|Сенеси Маркос
|3
|0.11
|Тавернер Маркус
|2
|0.07
|Биллинг Филип
|2
|0.07
|Синистерра Луис
|2
|0.07
|Брукс Дэвид
|1
|0.04
|Скотт Алекс
|1
|0.04
|Мур Киффер
|1
|0.04
|Кук Льюис
|0
|0
|Смит Адам
|0
|0
|Кристи Райан
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
|Керкез Милош
|0
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макбарни Оливер
|4 (2)
|0.14
|Арчер Камерон
|4
|0.14
|Макати Джон
|3 (1)
|0.11
|Хамер Густаво
|2
|0.07
|Бреретон Бен
|2
|0.07
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.04
|Богл Джейден
|1
|0.04
|Винисиус Соуза
|1
|0.04
|Норвуд Оливер
|1 (1)
|0.04
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|Робинсон Джек
|0
|0
|Осборн Бен
|0
|0
Карточки
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сенеси Маркос
|8
|0
|Кук Льюис
|4
|1
|Семеньо Антуан
|5
|0
|Биллинг Филип
|3
|1
|Нето Мурара
|4
|0
|Кристи Райан
|4
|0
|Клюйверт Джастин
|4
|0
|Забарный Илья
|4
|0
|Керкез Милош
|3
|0
|Смит Адам
|2
|0
|Ираола Андони
|2
|0
|Скотт Алекс
|2
|0
|Соланке Доминик
|2
|0
|Тавернер Маркус
|2
|0
|Уттара Данго
|2
|0
|Брукс Дэвид
|1
|0
|Келли Ллойд
|1
|0
|Мефам Крис
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Ааронс Макс
|1
|0
|Энтони Джейдон
|1
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ахмедходжич Анел
|8
|0
|Богл Джейден
|8
|0
|Робинсон Джек
|7
|0
|Хамер Густаво
|7
|0
|Макбарни Оливер
|3
|2
|Норвуд Оливер
|6
|0
|Бэлдок Джордж
|4
|0
|Трасти Остон
|4
|0
|Осула Вильям
|4
|0
|Томас Люк
|3
|0
|Холгейт Мэйсон
|1
|1
|Хекингботтом Пол
|2
|0
|Фодеринхэм Уэсли
|2
|0
|Иган Джон
|2
|0
|Осборн Бен
|2
|0
|Дэвис Том
|2
|0
|Винисиус Соуза
|2
|0
|Слимане Анис
|2
|0
|Макати Джон
|2
|0
|Брюстер Риан
|0
|1
|Лоу Макс
|1
|0
|Башам Крис
|1
|0
|Флек Джон
|1
|0
|Норрингтон-Дэвис Рис
|1
|0
|Ларуси Яссер
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Брукс Эндри
|1
|0
Результаты матчей
Борнмут
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Шеффилд Юнайтед
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
6
Борнмут
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Шеффилд Юнайтед
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
20
33
Упущенные победы
18
6
Борнмут
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
Шеффилд Юнайтед
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
21
34
Упущенные победы
23
12
Голы по времени матча
Забито
12
9
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 21
2
17%
1
11%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
2
17%
2
22%
61-75
3
25%
2
22%
76-90
Пропущено
18
31
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
1
6%
4
13%
1-15
4
22%
6
19%
16-30
2
11%
1
3%
31-45
4
22%
5
16%
46-60
2
11%
7
23%
61-75
5
28%
8
26%
76-90
Забито
24
15
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 2
13 Не забивали 17
5
21%
1
7%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
2
8%
4
27%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
4
17%
4
27%
61-75
5
21%
6
40%
76-90
Пропущено
28
39
11 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 13
4
14%
5
13%
1-15
2
7%
10
26%
16-30
5
18%
6
15%
31-45
5
18%
6
15%
46-60
5
18%
4
10%
61-75
7
25%
8
21%
76-90
Забито
36
24
15 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 6
6 Не забивали 11
7
19%
2
8%
1-15
5
14%
2
8%
16-30
3
8%
5
21%
31-45
7
19%
1
4%
46-60
6
17%
6
25%
61-75
8
22%
8
33%
76-90
Пропущено
46
70
18 В 1-м тайме 32
28 Во 2-м тайме 38
12 Пропускали первыми 21
20 Не пропускали 26
5
11%
9
13%
1-15
6
13%
16
23%
16-30
7
15%
7
10%
31-45
9
20%
11
16%
46-60
7
15%
11
16%
61-75
12
26%
16
23%
76-90
Результаты последних матчей
Борнмут
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бёрнли - Борнмут 0:2 Борнмут - Лестер 0:1 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2
Фулхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Борнмут - Суонси 5:0 Борнмут - Ливерпуль 0:4 КПР - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3
Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Джиллингем - Шеффилд Юнайтед 0:4 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0
Результаты матчей
Борнмут
Шеффилд Юнайтед
Точный счет
0:4
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:2
2 раза 14%
0:5
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
0:8
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
Точный счет
3:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
3:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:4
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:5
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:8
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 35%
2
7 раз 27%
0
6 раз 23%
3
4 раза 15%
0
12 раз 44%
1
9 раз 33%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Борнмут
Шеффилд Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
86
48
410
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
76
77
211
311
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
1512
1115
621
422
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|19
|6
|2
|64 - 25
|63
|2.
|Заявка
|27
|19
|5
|3
|62 - 27
|62
|3.
|Заявка
|27
|19
|4
|4
|68 - 23
|61
|4.
|Заявка
|27
|17
|4
|6
|59 - 37
|55
|5.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|55 - 39
|50
|6.
|Заявка
|28
|15
|2
|11
|39 - 39
|47
|7.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|43 - 47
|42
|8.
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|57 - 45
|40
|9.
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|49 - 44
|39
|10.
|0:0 Заявка
|28
|11
|6
|11
|40 - 43
|39
|11.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|44 - 43
|36
|12.
|0:0 Заявка
|28
|10
|6
|12
|39 - 42
|36
|13.
|0:0 Заявка
|27
|8
|8
|11
|36 - 48
|32
|14.
|0:0 Заявка
|28
|7
|8
|13
|32 - 47
|29
|15.
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|39 - 50
|26
|16.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|29 - 39
|25
|17.
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|34 - 49
|24
|18.
|0:0 Заявка
|27
|5
|6
|16
|38 - 55
|21
|19.
|0:0 Заявка
|28
|3
|5
|20
|22 - 72
|14
|20.
|Заявка
|27
|3
|4
|20
|25 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|37 - 11
|35
|2.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|34 - 12
|34
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|34 - 12
|32
|4.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|35 - 15
|31
|5.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 19
|30
|6.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 16
|29
|7.
|0:0 Заявка
|14
|8
|1
|5
|26 - 15
|25
|8.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|21 - 20
|25
|9.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|27 - 16
|24
|10.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 19
|22
|11.
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 20
|22
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|13.
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 19
|16
|14.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 29
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 21
|15
|16.
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 19
|14
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|18.
|0:0 Заявка
|14
|3
|2
|9
|21 - 25
|11
|19.
|0:0 Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 42
|8
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|13 - 34
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 11
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 15
|28
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 22
|24
|5.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 19
|22
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 28
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 29
|18
|10.
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 28
|15
|12.
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 28
|13
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 21
|12
|14.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|23 - 29
|11
|15.
|0:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 27
|11
|16.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 21
|10
|17.
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|17 - 30
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 28
|9
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 26
|8
|20.
|0:0 Заявка
|14
|1
|3
|10
|10 - 30
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|15 (3)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|14 (3)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|9
|Челси
|Джексон Николас
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Борнмут 0:1 Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Борнмут
89.3% (109)
Ничья
6.6% (8)
Шеффилд Юнайтед
4.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
49.17% (59)
Меньше
50.83% (61)
Обе команды забьют
Да
55% (66)
Нет
45% (54)
Популярный счёт
2:1 Борнмут
37.7% (46)
2:0 Борнмут
24.6% (30)
1:0 Борнмут
18% (22)
1:1 Ничья
6.6% (8)
3:1 Борнмут
4.9% (6)
1:2 Шеффилд Юнайтед
3.3% (4)
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