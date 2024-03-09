Тур: 28. Стадион: Виталити. Зрители: 11074 Главный судья: Тейлор Энтони
2:2
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаКеркез Милош
0:0
15' Не забитый пенальтиСоланке Доминик
15' Желтая карточкаСмит Адам
0:1
27' ГолХамер Густаво
36' Желтая карточкаХамер Густаво
61' Желтая карточкаМакбарни Оливер
0:2
64' ГолРобинсон Джек
67' Undefined phrase: football_event_Соланке Доминик
72' Желтая карточкаГрбич Иво
1:2
74' ГолУттара Данго
80' Желтая карточкаБреретон Бен
88' Желтая карточкаМефам Крис
88' Желтая карточкаНорвуд Оливер
2:2
90' ГолУнал Энес
90'+10
Ход матча
10'
15'
0:0
15'
27'
0:1
36'
61'
64'
0:2
67'
72'
74'
1:2
74'
80'
88'
88'
90'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
10 Удары по воротам 2
-
11 Удары в створ 9
-
10 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
562 Количество передач 259
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.37 Победа «Борнмута»
-
-
15
Смит
Адам
10
Кристи
Райан
13
Грбич
Иво
20
Богл
Джейден
22
Дэвис
Том
23
Осборн
Бен
11
Бреретон
Бен
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 Траверс МаркВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Скотт АлексПолузащитник
-
18 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Унал ЭнесНападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Грбич ИвоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Богл ДжейденПолузащитник
-
22 Дэвис ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
-
11 Бреретон БенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Кертис СэмЗащитник
-
27 Ларуси ЯссерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Макати ДжонПолузащитник
-
35 Брукс ЭндриПолузащитник
- Нападающий
-
32 Осула ВильямНападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Борнмут
Шеффилд Юнайтед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
0.75
1.6
Среднее время на гол
120
56
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.44
1.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
62
62
Бомбардиры внутри турнира
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соланке Доминик
|15 (1)
|0.56
|Семеньо Антуан
|5
|0.19
|Клюйверт Джастин
|4
|0.15
|Сенеси Маркос
|3
|0.11
|Тавернер Маркус
|2
|0.07
|Биллинг Филип
|2
|0.07
|Синистерра Луис
|2
|0.07
|Брукс Дэвид
|1
|0.04
|Скотт Алекс
|1
|0.04
|Уттара Данго
|1
|0.04
|Унал Энес
|1
|0.04
|Мур Киффер
|1
|0.04
|Кристи Райан
|0
|0
|Кук Льюис
|0
|0
|Смит Адам
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
|Керкез Милош
|0
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макбарни Оливер
|4 (2)
|0.14
|Арчер Камерон
|4
|0.14
|Хамер Густаво
|3
|0.11
|Макати Джон
|3 (1)
|0.11
|Бреретон Бен
|2
|0.07
|Робинсон Джек
|1
|0.04
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.04
|Богл Джейден
|1
|0.04
|Винисиус Соуза
|1
|0.04
|Норвуд Оливер
|1 (1)
|0.04
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|Осборн Бен
|0
|0
Карточки
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сенеси Маркос
|8
|0
|Кук Льюис
|4
|1
|Семеньо Антуан
|5
|0
|Биллинг Филип
|3
|1
|Нето Мурара
|4
|0
|Кристи Райан
|4
|0
|Клюйверт Джастин
|4
|0
|Забарный Илья
|4
|0
|Смит Адам
|3
|0
|Керкез Милош
|3
|0
|Ираола Андони
|2
|0
|Скотт Алекс
|2
|0
|Соланке Доминик
|2
|0
|Тавернер Маркус
|2
|0
|Мефам Крис
|2
|0
|Уттара Данго
|2
|0
|Брукс Дэвид
|1
|0
|Келли Ллойд
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Ааронс Макс
|1
|0
|Энтони Джейдон
|1
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ахмедходжич Анел
|8
|0
|Хамер Густаво
|8
|0
|Богл Джейден
|8
|0
|Макбарни Оливер
|4
|2
|Норвуд Оливер
|7
|0
|Робинсон Джек
|7
|0
|Бэлдок Джордж
|4
|0
|Трасти Остон
|4
|0
|Осула Вильям
|4
|0
|Томас Люк
|3
|0
|Холгейт Мэйсон
|1
|1
|Хекингботтом Пол
|2
|0
|Фодеринхэм Уэсли
|2
|0
|Иган Джон
|2
|0
|Осборн Бен
|2
|0
|Дэвис Том
|2
|0
|Винисиус Соуза
|2
|0
|Слимане Анис
|2
|0
|Макати Джон
|2
|0
|Брюстер Риан
|0
|1
|Лоу Макс
|1
|0
|Башам Крис
|1
|0
|Флек Джон
|1
|0
|Грбич Иво
|1
|0
|Бреретон Бен
|1
|0
|Норрингтон-Дэвис Рис
|1
|0
|Ларуси Яссер
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Брукс Эндри
|1
|0
Результаты матчей
Борнмут
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Шеффилд Юнайтед
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
7
8
Борнмут
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Шеффилд Юнайтед
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
20
33
Упущенные победы
18
6
Борнмут
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
Шеффилд Юнайтед
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
21
34
Упущенные победы
25
14
Голы по времени матча
Забито
14
11
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 21
2
14%
1
9%
1-15
2
14%
3
27%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
3
21%
3
27%
61-75
4
29%
2
18%
76-90
Пропущено
20
33
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
1
5%
4
12%
1-15
5
25%
6
18%
16-30
2
10%
1
3%
31-45
4
20%
5
15%
46-60
3
15%
8
24%
61-75
5
25%
9
27%
76-90
Забито
24
15
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 2
14 Не забивали 18
5
21%
1
7%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
2
8%
4
27%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
4
17%
4
27%
61-75
5
21%
6
40%
76-90
Пропущено
28
39
11 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 13
4
14%
5
13%
1-15
2
7%
10
26%
16-30
5
18%
6
15%
31-45
5
18%
6
15%
46-60
5
18%
4
10%
61-75
7
25%
8
21%
76-90
Забито
38
26
15 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 7
6 Не забивали 11
7
18%
2
8%
1-15
5
13%
3
12%
16-30
3
8%
5
19%
31-45
7
18%
1
4%
46-60
7
18%
7
27%
61-75
9
24%
8
31%
76-90
Пропущено
48
72
19 В 1-м тайме 32
29 Во 2-м тайме 40
13 Пропускали первыми 21
21 Не пропускали 27
5
10%
9
13%
1-15
7
15%
16
22%
16-30
7
15%
7
10%
31-45
9
19%
11
15%
46-60
8
17%
12
17%
61-75
12
25%
17
24%
76-90
Результаты последних матчей
Борнмут
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бёрнли - Борнмут 0:2 Борнмут - Лестер 0:1 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2
Фулхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Борнмут - Суонси 5:0 Борнмут - Ливерпуль 0:4 КПР - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3
Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Джиллингем - Шеффилд Юнайтед 0:4 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0
Результаты матчей
Борнмут
Шеффилд Юнайтед
Точный счет
0:4
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:2
2 раза 14%
0:5
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
0:8
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
Точный счет
3:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:2
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:5
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:8
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 33%
2
8 раз 30%
0
6 раз 22%
3
4 раза 15%
0
12 раз 43%
1
9 раз 32%
2
6 раз 21%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Борнмут
Шеффилд Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
86
58
410
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
86
77
311
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
1612
1215
721
423
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|19
|6
|2
|64 - 25
|63
|2.
|Заявка
|27
|19
|5
|3
|62 - 27
|62
|3.
|1:1 Заявка
|28
|19
|5
|4
|69 - 24
|62
|4.
|Заявка
|27
|17
|4
|6
|59 - 37
|55
|5.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|55 - 39
|50
|6.
|Заявка
|28
|15
|2
|11
|39 - 39
|47
|7.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|43 - 47
|42
|8.
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|42 - 44
|41
|9.
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|57 - 45
|40
|10.
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|49 - 44
|39
|11.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|44 - 43
|36
|12.
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|40 - 44
|35
|13.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|38 - 50
|32
|14.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|33 - 48
|29
|15.
|1:1 Заявка
|28
|7
|6
|15
|40 - 51
|27
|16.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|29 - 39
|25
|17.
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|34 - 49
|24
|18.
|Заявка
|27
|5
|6
|16
|39 - 56
|21
|19.
|Заявка
|28
|3
|5
|20
|24 - 74
|14
|20.
|Заявка
|27
|3
|4
|20
|25 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|37 - 11
|35
|2.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|34 - 12
|34
|3.
|1:1 Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 13
|33
|4.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|35 - 15
|31
|5.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 19
|30
|6.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 16
|29
|7.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|26 - 15
|25
|8.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|21 - 20
|25
|9.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|27 - 16
|24
|10.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|11.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 19
|22
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|13.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|14.
|1:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 29
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 21
|15
|16.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 21
|14
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|18.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|21 - 25
|11
|19.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 42
|8
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|13 - 34
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 11
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 15
|28
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 22
|24
|5.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 19
|22
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 28
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 29
|18
|10.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 28
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 28
|13
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 21
|12
|14.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|23 - 29
|11
|15.
|1:1 Заявка
|14
|3
|2
|9
|16 - 22
|11
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|18 - 31
|10
|17.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 29
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 28
|9
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 26
|8
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|15 (3)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|14 (3)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|11
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|9
|Челси
|Джексон Николас
|9