Тур: 28. Стадион: Молинью. Главный судья: Харрингтон Тони
0:0
Первый тайм: 27'
0'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
17
Лено
Бернд
28
Лукич
Саша
22
Айуоби
Алекс
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Килман МаксЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Буэно УгоЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Полузащитник
-
20 Дойл ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Ноа ЛеминаНападающий
-
84 Leon Chiwome
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
17 Лено БерндВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Айуоби АлексПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Рим ТимЗащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Траоре АдамаПолузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Вулверхэмптон
Фулхэм
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
23 матча
47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
39.1%
43.5%
17.4%
9 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
2
1.08
Среднее время на гол
45
83
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
37
24
Голов в среднем за матч
1.61
1.04
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
55
86
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хи-Чан Хван
|10 (1)
|0.36
|Кунья Матеус
|9 (1)
|0.32
|Лемина Марио
|4
|0.14
|Сарабия Пабло
|3 (1)
|0.11
|Нету Педру
|2
|0.07
|Гомес Жоао
|2
|0.07
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.07
|Калайджич Саша
|2
|0.07
|Килман Макс
|2
|0.07
|Доусон Крэйг
|1
|0.04
|Доэрти Мэтт
|1
|0.04
|Гомеш Тоти
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
|Аит-Нури Раян
|0
|0
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рид Бобби
|5
|0.18
|Родриго Мунис
|5
|0.18
|Хименес Рауль
|5
|0.18
|Виллиан Боргес
|4 (2)
|0.14
|Айуоби Алекс
|4
|0.14
|Уилсон Гарри
|3
|0.11
|Пальинья Жоау
|3
|0.11
|Винисиус Карлос
|2
|0.07
|Перейра Андреас
|1
|0.04
|Кэрни Том
|1
|0.04
|Траоре Адама
|1
|0.04
|Рим Тим
|1
|0.04
|Тете Кенни
|1
|0.04
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0.04
|Угелумба Кэлвин
|1
|0.04
|Робинсон Энтони
|0
|0
|Кастань Тимоти
|0
|0
|Рид Харрисон
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемина Марио
|9
|1
|Доусон Крэйг
|7
|0
|Гомес Жоао
|6
|0
|Семеду Нелсон
|6
|0
|Аит-Нури Раян
|6
|0
|Кунья Матеус
|5
|0
|Килман Макс
|5
|0
|Нету Педру
|4
|0
|Хи-Чан Хван
|4
|0
|Гомеш Тоти
|3
|0
|Луис Матеус II
|1
|1
|О'Нил Гари
|2
|0
|Силва Фабио
|2
|0
|Дойл Томми
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|0
|1
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|Са Жозе
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
|Фрейзер Натан
|1
|0
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|10
|0
|Уилсон Гарри
|6
|0
|Перейра Андреас
|5
|0
|Рим Тим
|3
|1
|Хименес Рауль
|3
|1
|Угелумба Кэлвин
|3
|1
|Робинсон Энтони
|4
|0
|Лено Бернд
|3
|0
|Рид Бобби
|3
|0
|Рид Харрисон
|3
|0
|Кэрни Том
|2
|0
|Тете Кенни
|2
|0
|Кастань Тимоти
|2
|0
|Айуоби Алекс
|2
|0
|Лукич Саша
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Винисиус Карлос
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Траоре Адама
|1
|0
|Родак Марек
|1
|0
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|Родриго Мунис
|1
|0
Результаты матчей
Вулверхэмптон
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Фулхэм
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
10
12
Вулверхэмптон
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Фулхэм
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
13
25
Вулверхэмптон
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
30% (8)
30% (8)
Фулхэм
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
26% (7)
52% (14)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
21
11
Упущенные победы
23
37
Голы по времени матча
Забито
20
15
6 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 19
1
5%
1
7%
1-15
2
10%
5
33%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
5
25%
4
27%
61-75
6
30%
3
20%
76-90
Пропущено
20
25
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
5
25%
0
0%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
2
10%
7
28%
31-45
6
30%
3
12%
46-60
1
5%
7
28%
61-75
4
20%
7
28%
76-90
Забито
19
26
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
2
11%
2
8%
1-15
3
16%
4
15%
16-30
1
5%
5
19%
31-45
2
11%
6
23%
46-60
4
21%
4
15%
61-75
7
37%
5
19%
76-90
Пропущено
24
15
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
4
17%
1
7%
1-15
4
17%
4
27%
16-30
3
13%
1
7%
31-45
3
13%
3
20%
46-60
3
13%
3
20%
61-75
7
29%
29%
3
20%
76-90
Забито
39
41
12 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 13
5 Не забивали 10
3
8%
3
7%
1-15
5
13%
9
22%
16-30
4
10%
7
17%
31-45
5
13%
6
15%
46-60
9
23%
8
20%
61-75
13
33%
8
20%
76-90
Пропущено
44
40
20 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 20
9
20%
1
3%
1-15
6
14%
5
13%
16-30
5
11%
8
20%
31-45
9
20%
6
15%
46-60
4
9%
10
25%
61-75
11
25%
10
25%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2
Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1
Фулхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фулхэм - Брайтон 3:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Фулхэм - Борнмут 3:1
Бёрнли - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Челси - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ротерхэм 1:0 Фулхэм - Арсенал 2:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Эвертон - Фулхэм 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2
Результаты матчей
Вулверхэмптон
Фулхэм
Точный счет
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
3:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
0
5 раз 36%
3
4 раза 29%
1
2 раза 14%
5
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Точный счет
2:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
2 раза 14%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 19%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 37%
2
8 раз 30%
0
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
0
10 раз 37%
1
6 раз 22%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%
5
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Вулверхэмптон
Фулхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
95
67
77
211
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
85
68
49
212
112
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
1710
1215
1116
423
720
225
225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|19
|6
|2
|64 - 25
|63
|2.
|Заявка
|27
|19
|5
|3
|62 - 27
|62
|3.
|Заявка
|27
|19
|4
|4
|68 - 23
|61
|4.
|Заявка
|27
|17
|4
|6
|59 - 37
|55
|5.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|55 - 39
|50
|6.
|Заявка
|28
|15
|2
|11
|39 - 39
|47
|7.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|43 - 47
|42
|8.
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|57 - 45
|40
|9.
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|49 - 44
|39
|10.
|0:0 Заявка
|28
|11
|6
|11
|40 - 43
|39
|11.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|44 - 43
|36
|12.
|0:0 Заявка
|28
|10
|6
|12
|39 - 42
|36
|13.
|0:0 Заявка
|27
|8
|8
|11
|36 - 48
|32
|14.
|0:0 Заявка
|28
|7
|8
|13
|32 - 47
|29
|15.
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|39 - 50
|26
|16.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|29 - 39
|25
|17.
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|34 - 49
|24
|18.
|0:0 Заявка
|27
|5
|6
|16
|38 - 55
|21
|19.
|0:0 Заявка
|28
|3
|5
|20
|22 - 72
|14
|20.
|Заявка
|27
|3
|4
|20
|25 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|37 - 11
|35
|2.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|34 - 12
|34
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|34 - 12
|32
|4.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|35 - 15
|31
|5.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 19
|30
|6.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 16
|29
|7.
|0:0 Заявка
|14
|8
|1
|5
|26 - 15
|25
|8.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|21 - 20
|25
|9.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|27 - 16
|24
|10.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 19
|22
|11.
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 20
|22
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|13.
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 19
|16
|14.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 29
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 21
|15
|16.
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 19
|14
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|18.
|0:0 Заявка
|14
|3
|2
|9
|21 - 25
|11
|19.
|0:0 Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 42
|8
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|13 - 34
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 11
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 15
|28
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 22
|24
|5.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 19
|22
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 28
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 29
|18
|10.
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 28
|15
|12.
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 28
|13
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 21
|12
|14.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|23 - 29
|11
|15.
|0:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 27
|11
|16.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 21
|10
|17.
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|17 - 30
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 28
|9
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 26
|8
|20.
|0:0 Заявка
|14
|1
|3
|10
|10 - 30
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|15 (3)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|14 (3)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|9
|Челси
|Джексон Николас
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:0 Фулхэм
Исход игры
Вулверхэмптон
51.6% (65)
Ничья
35.7% (45)
Фулхэм
12.7% (16)
Тотал 2.5
Больше
46.22% (55)
Меньше
53.78% (64)
Обе команды забьют
Да
77.31% (92)
Нет
22.69% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.4% (37)
2:1 Вулверхэмптон
27% (34)
1:0 Вулверхэмптон
15.9% (20)
1:2 Фулхэм
8.7% (11)
2:0 Вулверхэмптон
4% (5)
2:2 Ничья
4% (5)
3:2 Вулверхэмптон
3.2% (4)
0:1 Фулхэм
1.6% (2)
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