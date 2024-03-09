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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Харрингтон Тони
Вулверхэмптон
0:0
Первый тайм: 27'
Фулхэм
0'

Ход матча

11'
Дойл Томми
Беллегард Жан-Рикнер
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 124
Вулверхэмптон 52.4% (65)
X 34.7% (43)
Фулхэм 12.9% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Вулверхэмптон
Ничья
Фулхэм
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Са
Жозе
22
Семеду
Нелсон
4
Буэно
Сантьяго
23
Килман
Макс
3
Аит-Нури
Раян
5
Лемина
Марио
8
Гомес
Жоао
21
Сарабия
Пабло
27
Беллегард
Жан-Рикнер
7
Нету
Педру
63
Фрейзер
Натан
17
Лено
Бернд
21
Кастань
Тимоти
4
Адарабиойо
Олуватосин
3
Угелумба
Кэлвин
33
Робинсон
Энтони
6
Рид
Харрисон
28
Лукич
Саша
8
Уилсон
Гарри
18
Перейра
Андреас
22
Айуоби
Алекс
19
Родриго
Мунис
Вулверхэмптон
4-2-3-1
Фулхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Вулверхэмптон
Фулхэм

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

23 матча

47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

39.1%
43.5%
17.4%
9 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
Ч
2:0
Ч
2:0
Ч
1:3
Ч
4:4
Ч
3:2
Ч
0:3
Ч
3:0
К
3:3
К
0:0
Ч
0:1
ПЛ
5:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

2
1.08

Среднее время на гол

45
83

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

37
24

Голов в среднем за матч

1.61
1.04

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

55
86

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 10 (1) 0.36
Кунья Матеус 9 (1) 0.32
Лемина Марио 4 0.14
Сарабия Пабло 3 (1) 0.11
Нету Педру 2 0.07
Гомес Жоао 2 0.07
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.07
Калайджич Саша 2 0.07
Килман Макс 2 0.07
Доусон Крэйг 1 0.04
Доэрти Мэтт 1 0.04
Гомеш Тоти 0 0
Семеду Нелсон 0 0
Аит-Нури Раян 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рид Бобби 5 0.18
Родриго Мунис 5 0.18
Хименес Рауль 5 0.18
Виллиан Боргес 4 (2) 0.14
Айуоби Алекс 4 0.14
Уилсон Гарри 3 0.11
Пальинья Жоау 3 0.11
Винисиус Карлос 2 0.07
Перейра Андреас 1 0.04
Кэрни Том 1 0.04
Траоре Адама 1 0.04
Рим Тим 1 0.04
Тете Кенни 1 0.04
Адарабиойо Олуватосин 1 0.04
Угелумба Кэлвин 1 0.04
Робинсон Энтони 0 0
Кастань Тимоти 0 0
Рид Харрисон 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 9 1
Доусон Крэйг 7 0
Гомес Жоао 6 0
Семеду Нелсон 6 0
Аит-Нури Раян 6 0
Кунья Матеус 5 0
Килман Макс 5 0
Нету Педру 4 0
Хи-Чан Хван 4 0
Гомеш Тоти 3 0
Луис Матеус II 1 1
О'Нил Гари 2 0
Силва Фабио 2 0
Дойл Томми 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Доэрти Мэтт 1 0
Са Жозе 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Буэно Уго 1 0
Фрейзер Натан 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 10 0
Уилсон Гарри 6 0
Перейра Андреас 5 0
Рим Тим 3 1
Хименес Рауль 3 1
Угелумба Кэлвин 3 1
Робинсон Энтони 4 0
Лено Бернд 3 0
Рид Бобби 3 0
Рид Харрисон 3 0
Кэрни Том 2 0
Тете Кенни 2 0
Кастань Тимоти 2 0
Айуоби Алекс 2 0
Лукич Саша 2 0
Диоп Исса 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Марку Силва 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Траоре Адама 1 0
Родак Марек 1 0
Адарабиойо Олуватосин 1 0
Балло-Туре Фоде 1 0
Родриго Мунис 1 0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Фулхэм
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

10
12
Вулверхэмптон
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Фулхэм
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

13
25
Вулверхэмптон
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
30% (8)
30% (8)
Фулхэм
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
26% (7)
52% (14)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

21
11

Упущенные победы

23
37

Голы по времени матча

Забито

20
15
6 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 19
1
5%
1
7%
1-15
2
10%
5
33%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
5
25%
4
27%
61-75
6
30%
3
20%
76-90

Пропущено

20
25
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
5
25%
0
0%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
2
10%
7
28%
31-45
6
30%
3
12%
46-60
1
5%
7
28%
61-75
4
20%
7
28%
76-90

Забито

19
26
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
2
11%
2
8%
1-15
3
16%
4
15%
16-30
1
5%
5
19%
31-45
2
11%
6
23%
46-60
4
21%
4
15%
61-75
7
37%
5
19%
76-90

Пропущено

24
15
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
4
17%
1
7%
1-15
4
17%
4
27%
16-30
3
13%
1
7%
31-45
3
13%
3
20%
46-60
3
13%
3
20%
61-75
7
29%
29%
3
20%
76-90

Забито

39
41
12 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 13
5 Не забивали 10
3
8%
3
7%
1-15
5
13%
9
22%
16-30
4
10%
7
17%
31-45
5
13%
6
15%
46-60
9
23%
8
20%
61-75
13
33%
8
20%
76-90

Пропущено

44
40
20 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 20
9
20%
1
3%
1-15
6
14%
5
13%
16-30
5
11%
8
20%
31-45
9
20%
6
15%
46-60
4
9%
10
25%
61-75
11
25%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2
Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1
Фулхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фулхэм - Брайтон 3:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Фулхэм - Борнмут 3:1
Бёрнли - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Челси - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ротерхэм 1:0 Фулхэм - Арсенал 2:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Эвертон - Фулхэм 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2

Результаты матчей

Вулверхэмптон
Фулхэм

Точный счет

2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
3:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
0
5 раз 36%
3
4 раза 29%
1
2 раза 14%
5
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Точный счет

2:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
2 раза 14%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
5 раз 19%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 37%
2
8 раз 30%
0
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
0
10 раз 37%
1
6 раз 22%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Вулверхэмптон
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
5
6
7
1.5
7
7
2
11
2.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
5
6
8
1.5
4
9
2
12
2.5
1
12
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
17
10
12
15
1.5
11
16
4
23
2.5
7
20
2
25
3.5
2
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 27 19 6 2 64 - 25 63
2.
Манчестер Сити
 Заявка 27 19 5 3 62 - 27 62
3.
Арсенал
 Заявка 27 19 4 4 68 - 23 61
4.
Астон Вилла
 Заявка 27 17 4 6 59 - 37 55
5.
Тоттенхэм
 Заявка 26 15 5 6 55 - 39 50
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 28 15 2 11 39 - 39 47
7.
Вест Хэм
 Заявка 27 12 6 9 43 - 47 42
8.
Ньюкасл
 Заявка 27 12 4 11 57 - 45 40
9.
Брайтон
 Заявка 27 10 9 8 49 - 44 39
10.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 28 11 6 11 40 - 43 39
11.
Челси
 Заявка 26 10 6 10 44 - 43 36
12.
Фулхэм
 0:0 Заявка 28 10 6 12 39 - 42 36
13.
Борнмут
 0:0 Заявка 27 8 8 11 36 - 48 32
14.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 28 7 8 13 32 - 47 29
15.
Брентфорд
 Заявка 27 7 5 15 39 - 50 26
16.
Эвертон
 Заявка 28 8 7 13 29 - 39 25
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 27 6 6 15 34 - 49 24
18.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 27 5 6 16 38 - 55 21
19.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 28 3 5 20 22 - 72 14
20.
Бёрнли
 Заявка 27 3 4 20 25 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 13 11 2 0 37 - 11 35
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 10 4 0 34 - 12 34
3.
Арсенал
 Заявка 13 10 2 1 34 - 12 32
4.
Астон Вилла
 Заявка 13 10 1 2 35 - 15 31
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 19 30
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 9 2 3 34 - 16 29
7.
Фулхэм
 0:0 Заявка 14 8 1 5 26 - 15 25
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 1 5 21 - 20 25
9.
Брайтон
 Заявка 13 6 6 1 27 - 16 24
10.
Вест Хэм
 Заявка 13 6 4 3 22 - 19 22
11.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 14 6 4 4 20 - 20 22
12.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
13.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 14 4 4 6 18 - 19 16
14.
Брентфорд
 Заявка 14 4 4 6 24 - 29 16
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 4 3 7 19 - 21 15
16.
Борнмут
 0:0 Заявка 13 3 5 5 13 - 19 14
17.
Эвертон
 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
18.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 14 3 2 9 21 - 25 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 14 2 2 10 12 - 42 8
20.
Бёрнли
 Заявка 14 1 2 11 13 - 34 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 9 2 3 34 - 11 29
2.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 1 3 28 - 15 28
3.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 Заявка 14 7 3 4 24 - 22 24
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
6.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
7.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 2 6 21 - 28 20
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 0:0 Заявка 14 5 3 6 23 - 29 18
10.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
11.
Брайтон
 Заявка 14 4 3 7 22 - 28 15
12.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 14 3 4 7 14 - 28 13
13.
Эвертон
 Заявка 14 5 3 6 14 - 21 12
14.
Ньюкасл
 Заявка 13 3 2 8 23 - 29 11
15.
Фулхэм
 0:0 Заявка 14 2 5 7 13 - 27 11
16.
Брентфорд
 Заявка 13 3 1 9 15 - 21 10
17.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 13 2 4 7 17 - 30 10
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 2 3 8 15 - 28 9
19.
Бёрнли
 Заявка 13 2 2 9 12 - 26 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 14 1 3 10 10 - 30 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Борнмут Соланке Доминик 15 (3)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вест Хэм Альварес Эдсон 9
Челси Джексон Николас 9
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
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    Прогнозы 124
    Вулверхэмптон 52.4% (65)
    X 34.7% (43)
    Фулхэм 12.9% (16)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Фулхэм
    2.56
    Реклама, zenit.win
    3.60
    Реклама, betcity.ru
    2.95
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Вулверхэмптон 0:0 Фулхэм онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:0 Фулхэм

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    51.6% (65)
    Ничья
    35.7% (45)
    Фулхэм
    12.7% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.22% (55)
    Меньше
    53.78% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    77.31% (92)
    Нет
    22.69% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.4% (37)
    2:1 Вулверхэмптон
    27% (34)
    1:0 Вулверхэмптон
    15.9% (20)
    1:2 Фулхэм
    8.7% (11)
    2:0 Вулверхэмптон
    4% (5)
    2:2 Ничья
    4% (5)
    3:2 Вулверхэмптон
    3.2% (4)
    0:1 Фулхэм
    1.6% (2)
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