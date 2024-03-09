ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Траоре Адама из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

93' Томас Дойл не смог попасть в створ ударом издали

93' Удар от ворот произведет Фулхэм

91' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

90' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Матч возобновлен

86' Са Жозе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

85' Траоре Адама не смог попасть в створ ударом издали

84' Айуоби Алекс из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Лено Бернд взял и забрал мяч на выходе

84' Аит-Нури Раян пробует нанести удар издали, но Бернд Лено держит все под контролем

82' Виллиан Боргес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Траоре Адама пробует нанести удар издали, но Жозе Са держит все под контролем

81' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Хорошую попытку сделал Пальинья Жоау . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Виллиан Боргес из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Тактическая замена. Кастань Тимоти уходит с поля и его заменяет Армандо Броя

79' Удар от ворот произведет Фулхэм

79' Сарабия Пабло навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

75' Виллиан Боргес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Адарабиойо Олуватосин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Пальинья Жоау совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

72' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Семеду Нелсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

68' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Вулверхэмптон

67' Г О О О О Л - Кэрни Том уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

67' Гомес Жоао создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Гомеш Тоти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

60' Удар от ворот произведет Фулхэм

59' Хорошую попытку сделал Фрейзер Натан . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Лемина Марио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Буэно Сантьяго - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

56' Угелумба Кэлвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Адарабиойо Олуватосин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Перейра Андреас из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Са Жозе взял и забрал мяч на выходе

54' Гомеш Тоти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Команда Вулверхэмптон забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

52' Г О О О О Л - Аит-Нури Раян забивает с правой ноги!

52' Гомеш Тоти создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Рид Харрисон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

50' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

49' Уилсон Гарри из команды Фулхэм наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

48' Лено Бернд взял и забрал мяч на выходе

47' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

47' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

47' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Вулверхэмптон

47' Адарабиойо Олуватосин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Удар от ворот произведет Фулхэм