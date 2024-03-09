Тур: 28. Стадион: Молинью. Зрители: 30860 Главный судья: Харрингтон Тони
2:1
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаСемеду Нелсон
51' Желтая карточкаРид Харрисон
1:0
52' ГолАит-Нури Раян
57' Желтая карточкаБуэно Сантьяго
2:0
67' Гол в свои воротаКэрни Том
72' Желтая карточкаПальинья Жоау
2:1
90' ГолАйуоби Алекс
90'+10
Ход матча
45'
45'
51'
52'
1:0
57'
67'
2:0
72'
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 6
-
3 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
447 Количество передач 481
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
17
Лено
Бернд
28
Лукич
Саша
22
Айуоби
Алекс
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Килман МаксЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Буэно УгоЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Полузащитник
-
20 Дойл ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Ноа ЛеминаНападающий
-
84 Leon Chiwome
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
17 Лено БерндВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Айуоби АлексПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Рим ТимЗащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Траоре АдамаПолузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Вулверхэмптон
Фулхэм
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
23 матча
47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
39.1%
43.5%
17.4%
9 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
2
1.08
Среднее время на гол
45
83
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
37
24
Голов в среднем за матч
1.61
1.04
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
55
86
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хи-Чан Хван
|10 (1)
|0.36
|Кунья Матеус
|9 (1)
|0.32
|Лемина Марио
|4
|0.14
|Сарабия Пабло
|3 (1)
|0.11
|Нету Педру
|2
|0.07
|Гомес Жоао
|2
|0.07
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.07
|Калайджич Саша
|2
|0.07
|Килман Макс
|2
|0.07
|Доусон Крэйг
|1
|0.04
|Аит-Нури Раян
|1
|0.04
|Доэрти Мэтт
|1
|0.04
|Гомеш Тоти
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рид Бобби
|5
|0.18
|Айуоби Алекс
|5
|0.18
|Родриго Мунис
|5
|0.18
|Хименес Рауль
|5
|0.18
|Виллиан Боргес
|4 (2)
|0.14
|Уилсон Гарри
|3
|0.11
|Пальинья Жоау
|3
|0.11
|Винисиус Карлос
|2
|0.07
|Перейра Андреас
|1
|0.04
|Кэрни Том
|1
|0.04
|Траоре Адама
|1
|0.04
|Броя Армандо
|1
|0.04
|Рим Тим
|1
|0.04
|Тете Кенни
|1
|0.04
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0.04
|Угелумба Кэлвин
|1
|0.04
|Робинсон Энтони
|0
|0
|Кастань Тимоти
|0
|0
|Рид Харрисон
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемина Марио
|9
|1
|Доусон Крэйг
|7
|0
|Семеду Нелсон
|7
|0
|Гомес Жоао
|6
|0
|Аит-Нури Раян
|6
|0
|Кунья Матеус
|5
|0
|Килман Макс
|5
|0
|Нету Педру
|4
|0
|Хи-Чан Хван
|4
|0
|Гомеш Тоти
|3
|0
|Луис Матеус II
|1
|1
|О'Нил Гари
|2
|0
|Силва Фабио
|2
|0
|Дойл Томми
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|0
|1
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|Са Жозе
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Буэно Сантьяго
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
|Фрейзер Натан
|1
|0
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|11
|0
|Уилсон Гарри
|6
|0
|Перейра Андреас
|5
|0
|Рим Тим
|3
|1
|Хименес Рауль
|3
|1
|Угелумба Кэлвин
|3
|1
|Рид Харрисон
|4
|0
|Робинсон Энтони
|4
|0
|Лено Бернд
|3
|0
|Рид Бобби
|3
|0
|Кэрни Том
|2
|0
|Тете Кенни
|2
|0
|Кастань Тимоти
|2
|0
|Айуоби Алекс
|2
|0
|Лукич Саша
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Винисиус Карлос
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Траоре Адама
|1
|0
|Родак Марек
|1
|0
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|Родриго Мунис
|1
|0
Результаты матчей
Вулверхэмптон
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Фулхэм
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
10
14
Вулверхэмптон
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Фулхэм
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
13
25
Вулверхэмптон
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
29% (8)
29% (8)
Фулхэм
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
18% (5)
46% (13)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
25% (7)
54% (15)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
23
11
Упущенные победы
23
39
Голы по времени матча
Забито
21
17
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 19
1
5%
1
6%
1-15
2
10%
5
29%
29%
16-30
3
14%
2
12%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
5
24%
5
29%
29%
61-75
6
29%
4
24%
76-90
Пропущено
22
26
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
5
23%
0
0%
1-15
2
9%
1
4%
16-30
2
9%
7
27%
31-45
6
27%
4
15%
46-60
2
9%
7
27%
61-75
5
23%
7
27%
76-90
Забито
19
26
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
2
11%
2
8%
1-15
3
16%
4
15%
16-30
1
5%
5
19%
31-45
2
11%
6
23%
46-60
4
21%
4
15%
61-75
7
37%
5
19%
76-90
Пропущено
24
15
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
4
17%
1
7%
1-15
4
17%
4
27%
16-30
3
13%
1
7%
31-45
3
13%
3
20%
46-60
3
13%
3
20%
61-75
7
29%
29%
3
20%
76-90
Забито
40
43
12 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 13
5 Не забивали 10
3
8%
3
7%
1-15
5
13%
9
21%
16-30
4
10%
7
16%
31-45
6
15%
6
14%
46-60
9
23%
9
21%
61-75
13
33%
9
21%
76-90
Пропущено
46
41
20 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 27
16 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 21
9
20%
1
2%
1-15
6
13%
5
12%
16-30
5
11%
8
20%
31-45
9
20%
7
17%
46-60
5
11%
10
24%
61-75
12
26%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2
Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1
Фулхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фулхэм - Брайтон 3:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Фулхэм - Борнмут 3:1
Бёрнли - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Челси - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ротерхэм 1:0 Фулхэм - Арсенал 2:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Эвертон - Фулхэм 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2
Результаты матчей
Вулверхэмптон
Фулхэм
Точный счет
2:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
3:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
0
5 раз 36%
3
4 раза 29%
1
2 раза 14%
5
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Точный счет
2:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
2 раза 14%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
6 раз 21%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 36%
2
9 раз 32%
0
5 раз 18%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
0
10 раз 36%
1
7 раз 25%
3
5 раз 18%
2
4 раза 14%
5
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Вулверхэмптон
Фулхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
95
77
77
212
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
95
68
410
212
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
1810
1315
1117
424
721
226
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|19
|6
|2
|64 - 25
|63
|2.
|Заявка
|27
|19
|5
|3
|62 - 27
|62
|3.
|1:1 Заявка
|28
|19
|5
|4
|69 - 24
|62
|4.
|Заявка
|27
|17
|4
|6
|59 - 37
|55
|5.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|55 - 39
|50
|6.
|Заявка
|28
|15
|2
|11
|39 - 39
|47
|7.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|43 - 47
|42
|8.
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|42 - 44
|41
|9.
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|57 - 45
|40
|10.
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|49 - 44
|39
|11.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|44 - 43
|36
|12.
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|40 - 44
|35
|13.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|38 - 50
|32
|14.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|33 - 48
|29
|15.
|1:1 Заявка
|28
|7
|6
|15
|40 - 51
|27
|16.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|29 - 39
|25
|17.
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|34 - 49
|24
|18.
|Заявка
|27
|5
|6
|16
|39 - 56
|21
|19.
|Заявка
|28
|3
|5
|20
|24 - 74
|14
|20.
|Заявка
|27
|3
|4
|20
|25 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|37 - 11
|35
|2.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|34 - 12
|34
|3.
|1:1 Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 13
|33
|4.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|35 - 15
|31
|5.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 19
|30
|6.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 16
|29
|7.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|26 - 15
|25
|8.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|21 - 20
|25
|9.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|27 - 16
|24
|10.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|11.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 19
|22
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|13.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|14.
|1:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 29
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 21
|15
|16.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 21
|14
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|18.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|21 - 25
|11
|19.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 42
|8
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|13 - 34
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 11
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 15
|28
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 22
|24
|5.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 19
|22
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 28
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 29
|18
|10.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 28
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 28
|13
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 21
|12
|14.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|23 - 29
|11
|15.
|1:1 Заявка
|14
|3
|2
|9
|16 - 22
|11
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|18 - 31
|10
|17.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 29
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 28
|9
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 26
|8
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|15 (3)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|14 (3)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|11
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|9
|Челси
|Джексон Николас
|9