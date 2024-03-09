Тур: 29. Стадион: Edmond Machtens Stadion.
0'
0:1
10' ГолВертонген Ян
0:2
18' ГолДрейер Андерс
30' Желтая карточкаDavid Sousa
0:3
31' ПенальтиДольберг Каспер
50' Желтая карточкаАзар Торган
Ход матча
10'
0:1
18'
0:2
30'
31'
0:3
50'
33
Дефурни
Тео
43
David
Sousa
17
Ilay
Camara
89
Вела
Карлос
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
17
Леони
Тео
11
Азар
Торган
- Основной состав
-
33 Дефурни ТеоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 David SousaЗащитник
-
17 Ilay CamaraЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Вела КарлосПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
26 Abner IIЗащитник
-
47 Мбуп ПатеПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Абе СутоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Ирлес Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Азар ТорганНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
- Нападающий
-
20 Васкес ЛуисНападающий
-
-
Главный тренер: Ример Брайн
История личных встреч
РВДМ 47
Андерлехт
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
РВДМ 47
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|8
|0.28
|Бирон Микаэль
|7 (1)
|0.24
|Ilay Camara
|3
|0.1
|Мерсье Ксавье
|2
|0.07
|Мбуп Пате
|2
|0.07
|Вела Карлос
|2
|0.07
|Да Сильва Флоран
|2
|0.07
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0.03
|Абе Суто
|1
|0.03
|Двомо Пьер
|1
|0.03
|Сеговия Луис Джеованни
|1
|0.03
|Romildo
|1
|0.03
|Эрис Жонатан
|0
|0
|Де Сарт Алексис
|0
|0
|Klaus
|0
|0
|Эбиовей Малколм
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|15 (3)
|0.52
|Дольберг Каспер
|13 (3)
|0.45
|Васкес Луис
|7 (1)
|0.24
|Азар Торган
|4
|0.14
|Струйкенс Марио
|4
|0.14
|Леони Тео
|3
|0.1
|Вертонген Ян
|3
|0.1
|Амузу Френсис
|3
|0.1
|Н'Диайе Мусса
|1
|0.03
|Дилейни Томас
|1
|0.03
|Патрис Луи
|1
|0.03
|Ангуло Нильсон
|1
|0.03
|Версхарен Яри
|0
|0
|Сарделла Киллиан
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Ритс Матс
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
Карточки
РВДМ 47
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Махтар
|5
|1
|Ilay Camara
|5
|1
|Двомо Пьер
|6
|0
|Сампайо Филипе
|4
|1
|Abner II
|4
|0
|Рен-Аделед Жефф
|2
|1
|Эрис Жонатан
|3
|0
|Коне Юссуф
|3
|0
|Сиссако Мусса
|3
|0
|Абе Суто
|3
|0
|Дефурни Тео
|1
|1
|David Sousa
|2
|0
|Мерсье Ксавье
|2
|0
|Сеговия Луис Джеованни
|2
|0
|Rikelmi
|2
|0
|Мбуп Пате
|2
|0
|Касапа Клаудио
|1
|0
|Ле Жонкур Флориан
|1
|0
|Де Сарт Алексис
|1
|0
|Klaus
|1
|0
|Бирон Микаэль
|1
|0
|Эль-Уади Закария
|1
|0
|Самбу Марсони
|1
|0
|Sada Diallo
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дебаст Зено
|7
|1
|Азар Торган
|5
|0
|Вертонген Ян
|4
|0
|Сарделла Киллиан
|4
|0
|Патрис Луи
|4
|0
|Леони Тео
|4
|0
|Струйкенс Марио
|4
|0
|Дрейер Андерс
|2
|1
|Дилейни Томас
|3
|0
|Ритс Матс
|2
|0
|Аугустинссон Людвиг
|2
|0
|Дольберг Каспер
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Арнстад Кристиан
|2
|0
|Васкес Луис
|2
|0
|Brian Riemer
|2
|0
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Диавара Амаду
|1
|0
|Н'Диайе Мусса
|1
|0
|Ангуло Нильсон
|1
|0
Результаты матчей
РВДМ 47
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Андерлехт
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
9
10
РВДМ 47
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Андерлехт
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
30
0
Упущенные победы
6
30
РВДМ 47
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (6)
64% (18)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
29% (8)
29% (8)
Андерлехт
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (9)
25% (7)
43% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
31
6
Упущенные победы
15
40
Голы по времени матча
Забито
15
23
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
0
0%
3
13%
1-15
4
27%
5
22%
16-30
4
27%
3
13%
31-45
2
13%
2
9%
46-60
4
27%
3
13%
61-75
1
7%
7
30%
76-90
Пропущено
25
19
16 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
6
24%
2
11%
1-15
3
12%
3
16%
16-30
7
28%
3
16%
31-45
2
8%
4
21%
46-60
4
16%
2
11%
61-75
3
12%
5
26%
76-90
Забито
18
30
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
1
6%
5
17%
1-15
4
22%
1
3%
16-30
2
11%
6
20%
31-45
1
6%
7
23%
46-60
3
17%
4
13%
61-75
7
39%
7
23%
76-90
Пропущено
33
12
13 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
9%
3
25%
1-15
6
18%
2
17%
16-30
4
12%
1
8%
31-45
2
6%
1
8%
46-60
7
21%
4
33%
61-75
11
33%
1
8%
76-90
Забито
33
53
15 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 30
8 Забивали первыми 17
6 Не забивали 1
1
3%
8
15%
1-15
8
24%
6
11%
16-30
6
18%
9
17%
31-45
3
9%
9
17%
46-60
7
21%
7
13%
61-75
8
24%
14
26%
76-90
Пропущено
58
31
29 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 22
9
16%
5
16%
1-15
9
16%
5
16%
16-30
11
19%
4
13%
31-45
4
7%
5
16%
46-60
11
19%
6
19%
61-75
14
24%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
РВДМ 47
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Кортрейк - РВДМ 47 3:2 РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1 Генк - РВДМ 47 3:1 РВДМ 47 - Антверпен 0:4
РВДМ 47 - Стандард 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Остенде - РВДМ 47 2:0 Саарбрюккен - РВДМ 47 4:1 Вестерло - РВДМ 47 3:0 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Гент - РВДМ 47 4:0 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Эйпен - РВДМ 47 1:3 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 РВДМ 47 - Шарлеруа 1:0
Андерлехт
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Андерлехт - Эйпен 1:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 4:1 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3
Андерлехт - Гент 1:0 Мехелен - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Аль-Ахли Триполи 0:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Генк 2:1 Антверпен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Вестерло - Андерлехт 1:3 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Гент - Андерлехт 1:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Ла Лувьер - Андерлехт 0:1
Результаты матчей
РВДМ 47
Андерлехт
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
7 раз 50%
1
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
1:3
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 46%
0
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
2
11 раз 39%
1
9 раз 32%
3
5 раз 18%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
РВДМ 47
Андерлехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
410
104
113
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
131
410
86
113
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
271
820
1810
226
721
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|21
|5
|2
|61 - 29
|68
|2.
|3:0
|29
|18
|9
|2
|58 - 29
|63
|3.
|29
|14
|9
|6
|54 - 26
|51
|4.
|28
|13
|9
|6
|58 - 26
|48
|5.
|29
|13
|6
|10
|39 - 33
|45
|6.
|29
|13
|5
|11
|40 - 34
|44
|7.
|28
|11
|10
|7
|49 - 30
|43
|8.
|28
|11
|10
|7
|47 - 37
|43
|9.
|28
|9
|10
|9
|33 - 44
|37
|10.
|28
|7
|10
|11
|29 - 40
|31
|11.
|29
|7
|8
|14
|41 - 53
|29
|12.
|29
|7
|8
|14
|26 - 43
|29
|13.
|28
|6
|8
|14
|32 - 44
|26
|14.
|0:3
|29
|5
|8
|16
|31 - 63
|23
|15.
|28
|6
|3
|19
|23 - 54
|21
|16.
|29
|5
|6
|18
|21 - 57
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|14
|11
|3
|0
|30 - 12
|36
|2.
|14
|11
|2
|1
|33 - 15
|35
|3.
|14
|9
|4
|1
|33 - 9
|31
|4.
|14
|7
|6
|1
|32 - 13
|27
|5.
|14
|7
|4
|3
|16 - 13
|25
|6.
|15
|7
|4
|4
|22 - 12
|25
|7.
|14
|6
|6
|2
|29 - 18
|24
|8.
|14
|7
|2
|5
|23 - 18
|23
|9.
|15
|6
|4
|5
|20 - 23
|22
|10.
|14
|5
|6
|3
|27 - 17
|21
|11.
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|12.
|14
|5
|1
|8
|20 - 26
|16
|13.
|14
|4
|4
|6
|18 - 15
|16
|14.
|15
|4
|3
|8
|13 - 24
|15
|15.
|0:3
|15
|3
|6
|6
|15 - 28
|15
|16.
|14
|3
|2
|9
|14 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|28 - 14
|33
|2.
|3:0
|15
|7
|6
|2
|28 - 17
|27
|3.
|14
|6
|4
|4
|22 - 13
|22
|4.
|14
|6
|3
|5
|26 - 13
|21
|5.
|15
|6
|3
|6
|17 - 16
|21
|6.
|14
|6
|2
|6
|17 - 21
|20
|7.
|15
|5
|5
|5
|21 - 17
|20
|8.
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|9.
|15
|2
|7
|6
|21 - 27
|13
|10.
|14
|2
|6
|6
|17 - 31
|12
|11.
|14
|2
|5
|7
|15 - 28
|11
|12.
|14
|3
|1
|10
|9 - 26
|10
|13.
|14
|2
|4
|8
|14 - 29
|10
|14.
|0:3
|14
|2
|2
|10
|16 - 35
|8
|15.
|14
|1
|4
|9
|6 - 20
|7
|16.
|14
|1
|3
|10
|8 - 33
|6
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|21
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|15 (8)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|13 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|9
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|9