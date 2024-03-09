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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
РВДМ 47
0:3
Конец матча
Андерлехт
0'
0:1
10' Гол
Вертонген Ян
0:2
18' Гол
Дрейер Андерс
30' Желтая карточка
David Sousa
0:3
31' Пенальти
Дольберг Каспер
50' Желтая карточка
Азар Торган
85' Желтая карточка
Абе Суто
90' Желтая карточка
Гейе Махтар
90'+4
33
Дефурни
Тео
21
Самбу
Марсони
34
Макоссо
Крайст
43
David
Sousa
17
Ilay
Camara
11
Адарамола
Тайо
77
Рен-Аделед
Жефф
6
Двомо
Пьер
7
Бирон
Микаэль
89
Вела
Карлос
9
Гейе
Махтар
1
Шмейхель
Каспер
54
Сарделла
Киллиан
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
15
Аугустинссон
Людвиг
17
Леони
Тео
10
Версхарен
Яри
29
Струйкенс
Марио
36
Дрейер
Андерс
12
Дольберг
Каспер
11
Азар
Торган
РВДМ 47
3-4-2-1
Андерлехт
4-3-3

История личных встреч

РВДМ 47
Андерлехт

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ПДА
2:1
ТМК
2:1
ТМК
0:1
ТМК
0:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

РВДМ 47
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 8 0.28
Бирон Микаэль 7 (1) 0.24
Ilay Camara 3 0.1
Мерсье Ксавье 2 0.07
Мбуп Пате 2 0.07
Вела Карлос 2 0.07
Да Сильва Флоран 2 0.07
Рен-Аделед Жефф 1 0.03
Абе Суто 1 0.03
Двомо Пьер 1 0.03
Сеговия Луис Джеованни 1 0.03
Romildo 1 0.03
Эрис Жонатан 0 0
Де Сарт Алексис 0 0
Klaus 0 0
Эбиовей Малколм 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 15 (3) 0.52
Дольберг Каспер 13 (3) 0.45
Васкес Луис 7 (1) 0.24
Азар Торган 4 0.14
Струйкенс Марио 4 0.14
Леони Тео 3 0.1
Вертонген Ян 3 0.1
Амузу Френсис 3 0.1
Н'Диайе Мусса 1 0.03
Дилейни Томас 1 0.03
Патрис Луи 1 0.03
Ангуло Нильсон 1 0.03
Версхарен Яри 0 0
Сарделла Киллиан 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Ритс Матс 0 0
Арнстад Кристиан 0 0

Карточки

РВДМ 47
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Махтар 6 1
Ilay Camara 5 1
Двомо Пьер 6 0
Сампайо Филипе 4 1
Abner II 4 0
Абе Суто 4 0
Рен-Аделед Жефф 2 1
Эрис Жонатан 3 0
Коне Юссуф 3 0
Сиссако Мусса 3 0
Дефурни Тео 1 1
David Sousa 2 0
Мерсье Ксавье 2 0
Сеговия Луис Джеованни 2 0
Rikelmi 2 0
Мбуп Пате 2 0
Касапа Клаудио 1 0
Ле Жонкур Флориан 1 0
Де Сарт Алексис 1 0
Klaus 1 0
Бирон Микаэль 1 0
Эль-Уади Закария 1 0
Самбу Марсони 1 0
Sada Diallo 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дебаст Зено 7 1
Азар Торган 5 0
Вертонген Ян 4 0
Сарделла Киллиан 4 0
Патрис Луи 4 0
Леони Тео 4 0
Струйкенс Марио 4 0
Дрейер Андерс 2 1
Дилейни Томас 3 0
Ритс Матс 2 0
Аугустинссон Людвиг 2 0
Дольберг Каспер 2 0
Флипс Алексис 2 0
Арнстад Кристиан 2 0
Васкес Луис 2 0
Brian Riemer 2 0
Шмейхель Каспер 1 0
Диавара Амаду 1 0
Н'Диайе Мусса 1 0
Ангуло Нильсон 1 0

Результаты матчей

РВДМ 47
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Андерлехт
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

9
10
РВДМ 47
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Андерлехт
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

30
0

Упущенные победы

6
30
РВДМ 47
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (6)
62% (18)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
Андерлехт
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (10)
24% (7)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

31
6

Упущенные победы

15
40

Голы по времени матча

Забито

15
26
8 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 9
19 Не забивали 15
0
0%
4
15%
1-15
4
27%
6
23%
16-30
4
27%
4
15%
31-45
2
13%
2
8%
46-60
4
27%
3
12%
61-75
1
7%
7
27%
76-90

Пропущено

28
19
19 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
7
25%
2
11%
1-15
4
14%
3
16%
16-30
8
29%
3
16%
31-45
2
7%
4
21%
46-60
4
14%
2
11%
61-75
3
11%
5
26%
76-90

Забито

18
30
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
1
6%
5
17%
1-15
4
22%
1
3%
16-30
2
11%
6
20%
31-45
1
6%
7
23%
46-60
3
17%
4
13%
61-75
7
39%
7
23%
76-90

Пропущено

33
12
13 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
9%
3
25%
1-15
6
18%
2
17%
16-30
4
12%
1
8%
31-45
2
6%
1
8%
46-60
7
21%
4
33%
61-75
11
33%
1
8%
76-90

Забито

33
56
15 В 1-м тайме 26
18 Во 2-м тайме 30
8 Забивали первыми 18
7 Не забивали 1
1
3%
9
16%
1-15
8
24%
7
13%
16-30
6
18%
10
18%
31-45
3
9%
9
16%
46-60
7
21%
7
13%
61-75
8
24%
14
25%
76-90

Пропущено

61
31
32 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 17
19 Пропускали первыми 11
25 Не пропускали 22
10
16%
5
16%
1-15
10
16%
5
16%
16-30
12
20%
4
13%
31-45
4
7%
5
16%
46-60
11
18%
6
19%
61-75
14
23%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

РВДМ 47
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Кортрейк - РВДМ 47 3:2 РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1 Генк - РВДМ 47 3:1 РВДМ 47 - Антверпен 0:4
РВДМ 47 - Стандард 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Остенде - РВДМ 47 2:0 Саарбрюккен - РВДМ 47 4:1 Вестерло - РВДМ 47 3:0 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Гент - РВДМ 47 4:0 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Эйпен - РВДМ 47 1:3 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 РВДМ 47 - Шарлеруа 1:0
Андерлехт
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Андерлехт - Эйпен 1:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 4:1 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3
Андерлехт - Гент 1:0 Мехелен - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Аль-Ахли Триполи 0:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Генк 2:1 Антверпен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Вестерло - Андерлехт 1:3 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Гент - Андерлехт 1:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Ла Лувьер - Андерлехт 0:1

Результаты матчей

РВДМ 47
Андерлехт

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
2
7 раз 50%
1
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
1:3
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
5 раз 33%
3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 45%
0
8 раз 28%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
2
11 раз 38%
1
9 раз 31%
3
6 раз 21%
0
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

РВДМ 47
Андерлехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
4
11
1.5
10
4
1
14
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
14
1
4
10
1.5
9
6
1
13
2.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
8
0.5
Больше Меньше
28
1
8
21
1.5
19
10
2
27
2.5
8
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 28 21 5 2 61 - 29 68
2.
Андерлехт
 29 18 9 2 58 - 29 63
3.
Антверпен
 29 14 9 6 54 - 26 51
4.
Брюгге
 28 13 9 6 58 - 26 48
5.
Мехелен
 29 13 6 10 39 - 33 45
6.
Серкль Брюгге
 29 13 5 11 40 - 34 44
7.
Генк
 28 11 10 7 49 - 30 43
8.
Гент
 28 11 10 7 47 - 37 43
9.
Сент-Трейден
 28 9 10 9 33 - 44 37
10.
Стандард
 28 7 10 11 29 - 40 31
11.
Вестерло
 29 7 8 14 41 - 53 29
12.
Спортинг Шарлеруа
 29 7 8 14 26 - 43 29
13.
АХ Лёвен
 28 6 8 14 32 - 44 26
14.
РВДМ 47
 29 5 8 16 31 - 63 23
15.
Эйпен
 28 6 3 19 23 - 54 21
16.
Кортрейк
 29 5 6 18 21 - 57 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 14 11 3 0 30 - 12 36
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 14 11 2 1 33 - 15 35
3.
Антверпен
 14 9 4 1 33 - 9 31
4.
Брюгге
 14 7 6 1 32 - 13 27
5.
Сент-Трейден
 14 7 4 3 16 - 13 25
6.
Мехелен
 15 7 4 4 22 - 12 25
7.
Гент
 14 6 6 2 29 - 18 24
8.
Серкль Брюгге
 14 7 2 5 23 - 18 23
9.
Спортинг Шарлеруа
 15 6 4 5 20 - 23 22
10.
Генк
 14 5 6 3 27 - 17 21
11.
Стандард
 14 5 5 4 14 - 12 20
12.
Вестерло
 14 5 1 8 20 - 26 16
13.
АХ Лёвен
 14 4 4 6 18 - 15 16
14.
Кортрейк
 15 4 3 8 13 - 24 15
15.
РВДМ 47
 15 3 6 6 15 - 28 15
16.
Эйпен
 14 3 2 9 14 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 14 10 3 1 28 - 14 33
2.
Андерлехт
 15 7 6 2 28 - 17 27
3.
Генк
 14 6 4 4 22 - 13 22
4.
Брюгге
 14 6 3 5 26 - 13 21
5.
Серкль Брюгге
 15 6 3 6 17 - 16 21
6.
Мехелен
 14 6 2 6 17 - 21 20
7.
Антверпен
 15 5 5 5 21 - 17 20
8.
Гент
 14 5 4 5 18 - 19 19
9.
Вестерло
 15 2 7 6 21 - 27 13
10.
Сент-Трейден
 14 2 6 6 17 - 31 12
11.
Стандард
 14 2 5 7 15 - 28 11
12.
Эйпен
 14 3 1 10 9 - 26 10
13.
АХ Лёвен
 14 2 4 8 14 - 29 10
14.
РВДМ 47
 14 2 2 10 16 - 35 8
15.
Спортинг Шарлеруа
 14 1 4 9 6 - 20 7
16.
Кортрейк
 14 1 3 10 8 - 33 6
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 21
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 15 (8)
Андерлехт Дольберг Каспер 13 (2)
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 10
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
АХ Лёвен Шрейверс Сьебе 9
Юнион Сент-Жиллуаз Ванхутт Шарль 9
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