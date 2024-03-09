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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Спортинг Шарлеруа
0:0
Второй тайм: 59'
Серкль Брюгге
0'
40' Красная карточка
Попович Борис
53' Желтая карточка
Хейманс Дан

Ход матча

33'
Драгснес Ветле
Мбенза Исаак
 
40'
 
Попович Борис
46'
 
Jonas Lietaert
Сомерс Тибо
53'
Хейманс Дан
 
Лучшие коэффициенты
Спортинг Шарлеруа
Ничья
Серкль Брюгге
3.32
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2.95
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4.80
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Все Коэффициенты
16
Коффи
Херве
2
Багер
Йонас
37
Дари
Ашраф
21
Андреу
Стелиос
98
Петрис
Жереми
5
Камара
Этьен
26
Илаймахаритра
Марко
8
Гуагон
Парфэйт
7
Мбенза
Исаак
10
Баджи
Юссуф
18
Хейманс
Дан
1
Варлесон
3
Уткус
Эдгарас
5
Попович
Борис
4
Даланн
Йеспер
20
Назиньо
Флавио
17
Фрэнсис
Абу
22
Лопес
Леонардо
11
Минда
Алан
10
Виейра
Фелипе
34
Сомерс
Тибо
9
Денкей
Кевин
Спортинг Шарлеруа
3-5-2
Серкль Брюгге
4-2-3-1

История личных встреч

Спортинг Шарлеруа
Серкль Брюгге

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПДА
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуагон Парфэйт 5 0.17
Даббаг Одай 4 0.14
Илаймахаритра Марко 4 (3) 0.14
Зоргане Адем 2 0.07
Драгснес Ветле 2 0.07
Бернье Антуан 2 0.07
Youssuf Sylla 2 0.07
Мбенза Исаак 1 0.03
Хейманс Дан 1 0.03
Андреу Стелиос 1 0.03
Дари Ашраф 1 0.03
Nikola Stulic 1 0.03
Багер Йонас 0 0
Петрис Жереми 0 0
Рогель Жан 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 21 (2) 0.72
Минда Алан 6 0.21
Сомерс Тибо 5 0.17
Олайгбе Казим 3 0.1
Лопес Леонардо 2 0.07
Виейра Фелипе 1 0.03
Назиньо Флавио 1 0.03
Лемарешаль Феликс 0 0
Варлесон 0 0
Гбоо Янн 0 0
Попович Борис 0 0
Уткус Эдгарас 0 0
Сике Уго 0 0
Christiaan Ravych 0 0
Даланн Йеспер 0 0
Nils De Wilde 0 0

Карточки

Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 8 1
Хейманс Дан 6 0
Марк Дамьен 4 1
Багер Йонас 5 0
Андреу Стелиос 5 0
Рогель Жан 5 0
Мбенза Исаак 3 0
Кнежевич Стефан 3 0
Nikola Stulic 1 1
Камара Этьен 1 1
Зоргане Адем 2 0
Петрис Жереми 2 0
Баджи Юссуф 2 0
Драгснес Ветле 1 0
Бернье Антуан 1 0
Коффи Херве 1 0
Даббаг Одай 1 0
Youssuf Sylla 1 0
Mehdi Boukamir 1 0
_Monticelli R. 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Брюгген Ханнес 10 0
Уткус Эдгарас 7 0
Попович Борис 4 1
Назиньо Флавио 4 1
Сомерс Тибо 5 0
Денкей Кевин 5 0
Лопес Леонардо 4 0
Лемарешаль Феликс 4 0
Мьянге Сенна 2 1
Даланн Йеспер 2 0
Варела Джордан 2 0
Сике Уго 2 0
Фрэнсис Абу 2 0
Минда Алан 2 0
Christiaan Ravych 2 0
Nils De Wilde 2 0
Виейра Фелипе 1 0
Деман Оливье 1 0
Эфекеле Маламин 1 0
Мирон Муслич 1 0

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Серкль Брюгге
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

8
6
Спортинг Шарлеруа
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Серкль Брюгге
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

20
11

Упущенные победы

1
20
Спортинг Шарлеруа
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
43% (12)
21% (6)
Серкль Брюгге
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (5)
50% (14)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
29% (8)
32% (9)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

26
13

Упущенные победы

9
26

Голы по времени матча

Забито

21
17
6 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
3
14%
3
18%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
10%
2
12%
31-45
2
10%
2
12%
46-60
3
14%
7
41%
61-75
10
48%
3
18%
76-90

Пропущено

22
16
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
2
9%
3
19%
1-15
5
23%
4
25%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
4
18%
4
25%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
7
32%
1
6%
76-90

Забито

6
24
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 10
23 Не забивали 16
1
17%
3
13%
1-15
1
17%
1
4%
16-30
1
17%
6
25%
31-45
0
0%
6
25%
46-60
2
33%
4
17%
61-75
1
17%
4
17%
76-90

Пропущено

20
17
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
1
5%
2
12%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
8
40%
5
29%
29%
31-45
2
10%
3
18%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
25%
6
35%
76-90

Забито

27
41
9 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 26
9 Забивали первыми 18
10 Не забивали 4
4
15%
6
15%
1-15
2
7%
1
2%
16-30
3
11%
8
20%
31-45
2
7%
8
20%
46-60
5
19%
11
27%
61-75
11
41%
7
17%
76-90

Пропущено

42
33
20 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 17
3
7%
5
15%
1-15
8
19%
5
15%
16-30
9
21%
8
24%
31-45
6
14%
7
21%
46-60
4
10%
1
3%
61-75
12
29%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3
Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Тес Спорт - Спортинг Шарлеруа 0:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0
Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 1:2
Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Ницца-2 3:0 Монако-2 - Серкль Брюгге 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
Серкль Брюгге

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:3
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 64%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%

Точный счет

1:0
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:0
4 раза 14%
0:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 46%
0
10 раз 36%
3
3 раза 11%
2
2 раза 7%
2
11 раз 39%
1
8 раз 29%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Спортинг Шарлеруа
Серкль Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
3
4
10
1.5
8
6
3
11
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
9
0.5
Больше Меньше
11
3
1
13
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
22
6
5
23
1.5
14
14
3
25
2.5
3
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 28 21 5 2 61 - 29 68
2.
Андерлехт
 28 17 9 2 55 - 29 60
3.
Антверпен
 29 14 9 6 54 - 26 51
4.
Брюгге
 28 13 9 6 58 - 26 48
5.
Мехелен
 29 13 6 10 39 - 33 45
6.
Серкль Брюгге
 0:0 29 13 5 11 40 - 34 44
7.
Генк
 28 11 10 7 49 - 30 43
8.
Гент
 28 11 10 7 47 - 37 43
9.
Сент-Трейден
 28 9 10 9 33 - 44 37
10.
Стандард
 28 7 10 11 29 - 40 31
11.
Вестерло
 29 7 8 14 41 - 53 29
12.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 29 7 8 14 26 - 43 29
13.
АХ Лёвен
 28 6 8 14 32 - 44 26
14.
РВДМ 47
 28 5 8 15 31 - 60 23
15.
Эйпен
 28 6 3 19 23 - 54 21
16.
Кортрейк
 29 5 6 18 21 - 57 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 14 11 3 0 30 - 12 36
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 14 11 2 1 33 - 15 35
3.
Антверпен
 14 9 4 1 33 - 9 31
4.
Брюгге
 14 7 6 1 32 - 13 27
5.
Сент-Трейден
 14 7 4 3 16 - 13 25
6.
Мехелен
 15 7 4 4 22 - 12 25
7.
Гент
 14 6 6 2 29 - 18 24
8.
Серкль Брюгге
 0:0 14 7 2 5 23 - 18 23
9.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 15 6 4 5 20 - 23 22
10.
Генк
 14 5 6 3 27 - 17 21
11.
Стандард
 14 5 5 4 14 - 12 20
12.
Вестерло
 14 5 1 8 20 - 26 16
13.
АХ Лёвен
 14 4 4 6 18 - 15 16
14.
РВДМ 47
 14 3 6 5 15 - 25 15
15.
Кортрейк
 15 4 3 8 13 - 24 15
16.
Эйпен
 14 3 2 9 14 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 14 10 3 1 28 - 14 33
2.
Андерлехт
 14 6 6 2 25 - 17 24
3.
Генк
 14 6 4 4 22 - 13 22
4.
Брюгге
 14 6 3 5 26 - 13 21
5.
Серкль Брюгге
 0:0 15 6 3 6 17 - 16 21
6.
Мехелен
 14 6 2 6 17 - 21 20
7.
Антверпен
 15 5 5 5 21 - 17 20
8.
Гент
 14 5 4 5 18 - 19 19
9.
Вестерло
 15 2 7 6 21 - 27 13
10.
Сент-Трейден
 14 2 6 6 17 - 31 12
11.
Стандард
 14 2 5 7 15 - 28 11
12.
Эйпен
 14 3 1 10 9 - 26 10
13.
АХ Лёвен
 14 2 4 8 14 - 29 10
14.
РВДМ 47
 14 2 2 10 16 - 35 8
15.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 14 1 4 9 6 - 20 7
16.
Кортрейк
 14 1 3 10 8 - 33 6
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 21
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 14 (8)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 10
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
АХ Лёвен Шрейверс Сьебе 9
Юнион Сент-Жиллуаз Ванхутт Шарль 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 53'
    Хейманс Дан получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Сомерс Тибо уходит с поля. Jonas Lietaert выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    УДАЛЕНИЕ! - Попович Борис увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 33'
    Мбенза Исаак уходит с поля. Драгснес Ветле выходит вместо него
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Спортинг Шарлеруа
Ничья
Серкль Брюгге
3.32
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2.95
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4.80
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