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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Спортинг Шарлеруа
0:0
Конец матча
Серкль Брюгге
0'
40' Красная карточка
Попович Борис
53' Желтая карточка
Хейманс Дан
0:0
61' Не забитый пенальти
Илаймахаритра Марко
62' Желтая карточка
Деланге Максим
90'+8
16
Коффи
Херве
2
Багер
Йонас
37
Дари
Ашраф
21
Андреу
Стелиос
98
Петрис
Жереми
5
Камара
Этьен
26
Илаймахаритра
Марко
8
Гуагон
Парфэйт
7
Мбенза
Исаак
10
Баджи
Юссуф
18
Хейманс
Дан
1
Варлесон
3
Уткус
Эдгарас
5
Попович
Борис
4
Даланн
Йеспер
20
Назиньо
Флавио
17
Фрэнсис
Абу
22
Лопес
Леонардо
11
Минда
Алан
10
Виейра
Фелипе
34
Сомерс
Тибо
9
Денкей
Кевин
Спортинг Шарлеруа
3-5-2
Серкль Брюгге
4-2-3-1

История личных встреч

Спортинг Шарлеруа
Серкль Брюгге

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПДА
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуагон Парфэйт 5 0.17
Даббаг Одай 4 0.14
Илаймахаритра Марко 4 (3) 0.14
Зоргане Адем 2 0.07
Драгснес Ветле 2 0.07
Бернье Антуан 2 0.07
Youssuf Sylla 2 0.07
Мбенза Исаак 1 0.03
Хейманс Дан 1 0.03
Андреу Стелиос 1 0.03
Дари Ашраф 1 0.03
Nikola Stulic 1 0.03
Багер Йонас 0 0
Петрис Жереми 0 0
Рогель Жан 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 21 (2) 0.72
Минда Алан 6 0.21
Сомерс Тибо 5 0.17
Олайгбе Казим 3 0.1
Лопес Леонардо 2 0.07
Виейра Фелипе 1 0.03
Назиньо Флавио 1 0.03
Лемарешаль Феликс 0 0
Варлесон 0 0
Гбоо Янн 0 0
Попович Борис 0 0
Уткус Эдгарас 0 0
Сике Уго 0 0
Christiaan Ravych 0 0
Даланн Йеспер 0 0
Nils De Wilde 0 0

Карточки

Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 8 1
Хейманс Дан 7 0
Марк Дамьен 4 1
Багер Йонас 5 0
Андреу Стелиос 5 0
Рогель Жан 5 0
Мбенза Исаак 3 0
Кнежевич Стефан 3 0
Nikola Stulic 1 1
Камара Этьен 1 1
Зоргане Адем 2 0
Петрис Жереми 2 0
Баджи Юссуф 2 0
Драгснес Ветле 1 0
Бернье Антуан 1 0
Коффи Херве 1 0
Даббаг Одай 1 0
Youssuf Sylla 1 0
Mehdi Boukamir 1 0
_Monticelli R. 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Брюгген Ханнес 10 0
Уткус Эдгарас 7 0
Попович Борис 4 1
Назиньо Флавио 4 1
Сомерс Тибо 5 0
Денкей Кевин 5 0
Лопес Леонардо 4 0
Лемарешаль Феликс 4 0
Мьянге Сенна 2 1
Даланн Йеспер 2 0
Варела Джордан 2 0
Сике Уго 2 0
Фрэнсис Абу 2 0
Минда Алан 2 0
Christiaan Ravych 2 0
Nils De Wilde 2 0
Виейра Фелипе 1 0
Деман Оливье 1 0
Деланге Максим 1 0
Эфекеле Маламин 1 0
Мирон Муслич 1 0

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Серкль Брюгге
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

8
6
Спортинг Шарлеруа
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Серкль Брюгге
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

20
11

Упущенные победы

1
20
Спортинг Шарлеруа
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
45% (13)
21% (6)
Серкль Брюгге
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (5)
52% (15)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

26
13

Упущенные победы

9
26

Голы по времени матча

Забито

21
17
6 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
3
14%
3
18%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
10%
2
12%
31-45
2
10%
2
12%
46-60
3
14%
7
41%
61-75
10
48%
3
18%
76-90

Пропущено

22
16
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
2
9%
3
19%
1-15
5
23%
4
25%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
4
18%
4
25%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
7
32%
1
6%
76-90

Забито

6
24
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 10
24 Не забивали 17
1
17%
3
13%
1-15
1
17%
1
4%
16-30
1
17%
6
25%
31-45
0
0%
6
25%
46-60
2
33%
4
17%
61-75
1
17%
4
17%
76-90

Пропущено

20
17
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
1
5%
2
12%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
8
40%
5
29%
29%
31-45
2
10%
3
18%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
25%
6
35%
76-90

Забито

27
41
9 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 26
9 Забивали первыми 18
11 Не забивали 5
4
15%
6
15%
1-15
2
7%
1
2%
16-30
3
11%
8
20%
31-45
2
7%
8
20%
46-60
5
19%
11
27%
61-75
11
41%
7
17%
76-90

Пропущено

42
33
20 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 17
3
7%
5
15%
1-15
8
19%
5
15%
16-30
9
21%
8
24%
31-45
6
14%
7
21%
46-60
4
10%
1
3%
61-75
12
29%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3
Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Тес Спорт - Спортинг Шарлеруа 0:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0
Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 1:2
Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Ницца-2 3:0 Монако-2 - Серкль Брюгге 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
Серкль Брюгге

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:3
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 64%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%

Точный счет

0:0
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:0
4 раза 14%
0:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 45%
0
11 раз 38%
3
3 раза 10%
2
2 раза 7%
2
11 раз 38%
1
8 раз 28%
0
7 раз 24%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Спортинг Шарлеруа
Серкль Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
3
4
11
1.5
8
6
3
12
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
9
0.5
Больше Меньше
11
4
1
13
1.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
11
0.5
Больше Меньше
22
7
5
24
1.5
14
15
3
26
2.5
3
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 28 21 5 2 61 - 29 68
2.
Андерлехт
 3:0 29 18 9 2 58 - 29 63
3.
Антверпен
 29 14 9 6 54 - 26 51
4.
Брюгге
 28 13 9 6 58 - 26 48
5.
Мехелен
 29 13 6 10 39 - 33 45
6.
Серкль Брюгге
 29 13 5 11 40 - 34 44
7.
Генк
 28 11 10 7 49 - 30 43
8.
Гент
 28 11 10 7 47 - 37 43
9.
Сент-Трейден
 28 9 10 9 33 - 44 37
10.
Стандард
 28 7 10 11 29 - 40 31
11.
Вестерло
 29 7 8 14 41 - 53 29
12.
Спортинг Шарлеруа
 29 7 8 14 26 - 43 29
13.
АХ Лёвен
 28 6 8 14 32 - 44 26
14.
РВДМ 47
 0:3 29 5 8 16 31 - 63 23
15.
Эйпен
 28 6 3 19 23 - 54 21
16.
Кортрейк
 29 5 6 18 21 - 57 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 3:0 14 11 3 0 30 - 12 36
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 14 11 2 1 33 - 15 35
3.
Антверпен
 14 9 4 1 33 - 9 31
4.
Брюгге
 14 7 6 1 32 - 13 27
5.
Сент-Трейден
 14 7 4 3 16 - 13 25
6.
Мехелен
 15 7 4 4 22 - 12 25
7.
Гент
 14 6 6 2 29 - 18 24
8.
Серкль Брюгге
 14 7 2 5 23 - 18 23
9.
Спортинг Шарлеруа
 15 6 4 5 20 - 23 22
10.
Генк
 14 5 6 3 27 - 17 21
11.
Стандард
 14 5 5 4 14 - 12 20
12.
Вестерло
 14 5 1 8 20 - 26 16
13.
АХ Лёвен
 14 4 4 6 18 - 15 16
14.
Кортрейк
 15 4 3 8 13 - 24 15
15.
РВДМ 47
 0:3 15 3 6 6 15 - 28 15
16.
Эйпен
 14 3 2 9 14 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 14 10 3 1 28 - 14 33
2.
Андерлехт
 3:0 15 7 6 2 28 - 17 27
3.
Генк
 14 6 4 4 22 - 13 22
4.
Брюгге
 14 6 3 5 26 - 13 21
5.
Серкль Брюгге
 15 6 3 6 17 - 16 21
6.
Мехелен
 14 6 2 6 17 - 21 20
7.
Антверпен
 15 5 5 5 21 - 17 20
8.
Гент
 14 5 4 5 18 - 19 19
9.
Вестерло
 15 2 7 6 21 - 27 13
10.
Сент-Трейден
 14 2 6 6 17 - 31 12
11.
Стандард
 14 2 5 7 15 - 28 11
12.
Эйпен
 14 3 1 10 9 - 26 10
13.
АХ Лёвен
 14 2 4 8 14 - 29 10
14.
РВДМ 47
 0:3 14 2 2 10 16 - 35 8
15.
Спортинг Шарлеруа
 14 1 4 9 6 - 20 7
16.
Кортрейк
 14 1 3 10 8 - 33 6
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 21
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 15 (8)
Андерлехт Дольберг Каспер 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 10
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
АХ Лёвен Шрейверс Сьебе 9
Юнион Сент-Жиллуаз Ванхутт Шарль 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    УДАЛЕНИЕ! - Попович Борис увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 33'
    Мбенза Исаак уходит с поля. Драгснес Ветле выходит вместо него
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