Тур: 29. Стадион: Дю Паи де Шарлеруа.
0:0
Конец матча
0'
40' Красная карточкаПопович Борис
53' Желтая карточкаХейманс Дан
0:0
61' Не забитый пенальтиИлаймахаритра Марко
62' Желтая карточкаДеланге Максим
90'+8
Ход матча
40'
53'
61'
62'
16
Коффи
Херве
37
Дари
Ашраф
10
Баджи
Юссуф
18
Хейманс
Дан
1
Варлесон
17
Фрэнсис
Абу
11
Минда
Алан
34
Сомерс
Тибо
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
-
37 Дари АшрафЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
-
18 Хейманс ДанНападающий
- Запасные игроки
-
29 Рогель ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Минда АланПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Сике УгоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мьянге СеннаНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
История личных встреч
Спортинг Шарлеруа
Серкль Брюгге
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуагон Парфэйт
|5
|0.17
|Даббаг Одай
|4
|0.14
|Илаймахаритра Марко
|4 (3)
|0.14
|Зоргане Адем
|2
|0.07
|Драгснес Ветле
|2
|0.07
|Бернье Антуан
|2
|0.07
|Youssuf Sylla
|2
|0.07
|Мбенза Исаак
|1
|0.03
|Хейманс Дан
|1
|0.03
|Андреу Стелиос
|1
|0.03
|Дари Ашраф
|1
|0.03
|Nikola Stulic
|1
|0.03
|Багер Йонас
|0
|0
|Петрис Жереми
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|21 (2)
|0.72
|Минда Алан
|6
|0.21
|Сомерс Тибо
|5
|0.17
|Олайгбе Казим
|3
|0.1
|Лопес Леонардо
|2
|0.07
|Виейра Фелипе
|1
|0.03
|Назиньо Флавио
|1
|0.03
|Лемарешаль Феликс
|0
|0
|Варлесон
|0
|0
|Гбоо Янн
|0
|0
|Попович Борис
|0
|0
|Уткус Эдгарас
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
|Christiaan Ravych
|0
|0
|Даланн Йеспер
|0
|0
|Nils De Wilde
|0
|0
Карточки
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|8
|1
|Хейманс Дан
|7
|0
|Марк Дамьен
|4
|1
|Багер Йонас
|5
|0
|Андреу Стелиос
|5
|0
|Рогель Жан
|5
|0
|Мбенза Исаак
|3
|0
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|Nikola Stulic
|1
|1
|Камара Этьен
|1
|1
|Зоргане Адем
|2
|0
|Петрис Жереми
|2
|0
|Баджи Юссуф
|2
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Даббаг Одай
|1
|0
|Youssuf Sylla
|1
|0
|Mehdi Boukamir
|1
|0
|_Monticelli R.
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|0
|Уткус Эдгарас
|7
|0
|Попович Борис
|4
|1
|Назиньо Флавио
|4
|1
|Сомерс Тибо
|5
|0
|Денкей Кевин
|5
|0
|Лопес Леонардо
|4
|0
|Лемарешаль Феликс
|4
|0
|Мьянге Сенна
|2
|1
|Даланн Йеспер
|2
|0
|Варела Джордан
|2
|0
|Сике Уго
|2
|0
|Фрэнсис Абу
|2
|0
|Минда Алан
|2
|0
|Christiaan Ravych
|2
|0
|Nils De Wilde
|2
|0
|Виейра Фелипе
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Деланге Максим
|1
|0
|Эфекеле Маламин
|1
|0
|Мирон Муслич
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Серкль Брюгге
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
8
6
Спортинг Шарлеруа
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Серкль Брюгге
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
20
11
Упущенные победы
1
20
Спортинг Шарлеруа
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
45% (13)
21% (6)
Серкль Брюгге
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (5)
52% (15)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
26
13
Упущенные победы
9
26
Голы по времени матча
Забито
21
17
6 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
3
14%
3
18%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
10%
2
12%
31-45
2
10%
2
12%
46-60
3
14%
7
41%
61-75
10
48%
3
18%
76-90
Пропущено
22
16
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
2
9%
3
19%
1-15
5
23%
4
25%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
4
18%
4
25%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
7
32%
1
6%
76-90
Забито
6
24
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 10
24 Не забивали 17
1
17%
3
13%
1-15
1
17%
1
4%
16-30
1
17%
6
25%
31-45
0
0%
6
25%
46-60
2
33%
4
17%
61-75
1
17%
4
17%
76-90
Пропущено
20
17
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
1
5%
2
12%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
8
40%
5
29%
29%
31-45
2
10%
3
18%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
25%
6
35%
76-90
Забито
27
41
9 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 26
9 Забивали первыми 18
11 Не забивали 5
4
15%
6
15%
1-15
2
7%
1
2%
16-30
3
11%
8
20%
31-45
2
7%
8
20%
46-60
5
19%
11
27%
61-75
11
41%
7
17%
76-90
Пропущено
42
33
20 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 17
3
7%
5
15%
1-15
8
19%
5
15%
16-30
9
21%
8
24%
31-45
6
14%
7
21%
46-60
4
10%
1
3%
61-75
12
29%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3
Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Тес Спорт - Спортинг Шарлеруа 0:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0
Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 1:2
Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Ницца-2 3:0 Монако-2 - Серкль Брюгге 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
Серкль Брюгге
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:3
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 64%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
Точный счет
0:0
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:0
4 раза 14%
0:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 45%
0
11 раз 38%
3
3 раза 10%
2
2 раза 7%
2
11 раз 38%
1
8 раз 28%
0
7 раз 24%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Спортинг Шарлеруа
Серкль Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
113
411
86
312
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
59
Больше Меньше
114
113
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1811
Больше Меньше
227
524
1415
326
326
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|21
|5
|2
|61 - 29
|68
|2.
|3:0
|29
|18
|9
|2
|58 - 29
|63
|3.
|29
|14
|9
|6
|54 - 26
|51
|4.
|28
|13
|9
|6
|58 - 26
|48
|5.
|29
|13
|6
|10
|39 - 33
|45
|6.
|29
|13
|5
|11
|40 - 34
|44
|7.
|28
|11
|10
|7
|49 - 30
|43
|8.
|28
|11
|10
|7
|47 - 37
|43
|9.
|28
|9
|10
|9
|33 - 44
|37
|10.
|28
|7
|10
|11
|29 - 40
|31
|11.
|29
|7
|8
|14
|41 - 53
|29
|12.
|29
|7
|8
|14
|26 - 43
|29
|13.
|28
|6
|8
|14
|32 - 44
|26
|14.
|0:3
|29
|5
|8
|16
|31 - 63
|23
|15.
|28
|6
|3
|19
|23 - 54
|21
|16.
|29
|5
|6
|18
|21 - 57
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|14
|11
|3
|0
|30 - 12
|36
|2.
|14
|11
|2
|1
|33 - 15
|35
|3.
|14
|9
|4
|1
|33 - 9
|31
|4.
|14
|7
|6
|1
|32 - 13
|27
|5.
|14
|7
|4
|3
|16 - 13
|25
|6.
|15
|7
|4
|4
|22 - 12
|25
|7.
|14
|6
|6
|2
|29 - 18
|24
|8.
|14
|7
|2
|5
|23 - 18
|23
|9.
|15
|6
|4
|5
|20 - 23
|22
|10.
|14
|5
|6
|3
|27 - 17
|21
|11.
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|12.
|14
|5
|1
|8
|20 - 26
|16
|13.
|14
|4
|4
|6
|18 - 15
|16
|14.
|15
|4
|3
|8
|13 - 24
|15
|15.
|0:3
|15
|3
|6
|6
|15 - 28
|15
|16.
|14
|3
|2
|9
|14 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|28 - 14
|33
|2.
|3:0
|15
|7
|6
|2
|28 - 17
|27
|3.
|14
|6
|4
|4
|22 - 13
|22
|4.
|14
|6
|3
|5
|26 - 13
|21
|5.
|15
|6
|3
|6
|17 - 16
|21
|6.
|14
|6
|2
|6
|17 - 21
|20
|7.
|15
|5
|5
|5
|21 - 17
|20
|8.
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|9.
|15
|2
|7
|6
|21 - 27
|13
|10.
|14
|2
|6
|6
|17 - 31
|12
|11.
|14
|2
|5
|7
|15 - 28
|11
|12.
|14
|3
|1
|10
|9 - 26
|10
|13.
|14
|2
|4
|8
|14 - 29
|10
|14.
|0:3
|14
|2
|2
|10
|16 - 35
|8
|15.
|14
|1
|4
|9
|6 - 20
|7
|16.
|14
|1
|3
|10
|8 - 33
|6
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|21
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|15 (8)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|13 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|9
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|9