Тур: 24. Стадион: Эрнест Поль. Главный судья: Мусял Томаш
0:0
Конец матча
Ход матча
26
Яницки
Рафал
27
Сала
Доминик
64
Янжа
Эрик
23
Блажич
Миха
17
Шимчак
Филип
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
27 Сала ДоминикЗащитник
- Защитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Кравчик ПётрНападающий
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Блажич МихаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Гургул МихалЗащитник
- Защитник
-
21 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Mariusz Rumak
История личных встреч
Гурник Забже
Лех
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
50%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед
22 матча
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 19 побед
32 матча
18.8%
28.1%
53.1%
6 побед 9 ничьих 17 побед
Первый тайм
31.3%
34.4%
34.3%
10 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
12.5%
28.1%
59.4%
4 победы 9 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
28
30
Голов в среднем за матч
1.75
1.88
Среднее время на гол
51
48
Всего голов
44
46
Голов в среднем за матч
1.38
1.44
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
65
62
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йокота Дайсуке
|7 (3)
|0.29
|Капралик Адриан
|5
|0.21
|Мусёлик Себастьян
|3
|0.13
|Подольски Лукас
|3
|0.13
|Эннали Лоуренс
|3
|0.13
|Расак Дамиан
|2
|0.08
|Яницки Рафал
|2
|0.08
|Чиж Шимон
|2
|0.08
|Ольковски Павел
|1
|0.04
|Сиплак Михал
|1
|0.04
|Щесняк Криспин
|1
|0.04
|Янжа Эрик
|0
|0
|Нашименту Филипе
|0
|0
|Пачеко Даниэль
|0
|0
|Секулич Борис
|0
|0
|Дадок Роберт
|0
|0
|Кодзуки Соитиро
|0
|0
|Кравчик Пётр
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вельде Кристоффер
|7 (1)
|0.29
|Исхак Микаэль
|6
|0.25
|Мархвиньски Филип
|6
|0.25
|Ба-Луа Адриэль
|4
|0.17
|Шимчак Филип
|3 (1)
|0.13
|Карлстрём Йеспер
|2
|0.08
|Перейра Жоэл III
|1
|0.04
|Квеквескири Ника
|1
|0.04
|Муравски Радослав
|1
|0.04
|Блажич Миха
|1
|0.04
|Червински Алан
|1
|0.04
|Милич Антонио
|1
|0.04
|Дагерстол Филип
|1
|0.04
|Гургул Михал
|1
|0.04
|Хотич Дино
|0
|0
|Собех Артур
|0
|0
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Соуза Афонсу
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яницки Рафал
|4
|1
|Секулич Борис
|5
|0
|Янжа Эрик
|3
|1
|Щесняк Криспин
|3
|1
|Йокота Дайсуке
|4
|0
|Пачеко Даниэль
|3
|0
|Сиплак Михал
|3
|0
|Мусёлик Себастьян
|3
|0
|Дадок Роберт
|3
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|3
|0
|Капралик Адриан
|3
|0
|Kamil Lukoszek
|1
|1
|Norbert Barczak
|1
|1
|Подольски Лукас
|2
|0
|Ольковски Павел
|1
|0
|Нашименту Филипе
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Расак Дамиан
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
|Эннали Лоуренс
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравски Радослав
|7
|1
|Карлстрём Йеспер
|6
|1
|Вельде Кристоффер
|5
|0
|Исхак Микаэль
|4
|0
|Мархвиньски Филип
|4
|0
|Андерссон Элиас
|3
|0
|Шимчак Филип
|3
|0
|Дуглас Барри
|2
|0
|Саламон Бартош
|2
|0
|Хотич Дино
|2
|0
|Червински Алан
|2
|0
|Милич Антонио
|2
|0
|Собех Артур
|1
|0
|Беднарек Филип
|1
|0
|Блажич Миха
|1
|0
|Дагерстол Филип
|1
|0
|Голизаде Али
|1
|0
|Перейра Жоэл III
|1
|0
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0
|Мрожек Бартош
|1
|0
|Соуза Афонсу
|1
|0
|Гургул Михал
|1
|0
Результаты матчей
Гурник Забже
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Лех
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
1
6
Гурник Забже
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Лех
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
12
23
Гурник Забже
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)
Лех
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (6)
17% (4)
57% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
17% (4)
52% (12)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
19
6
Упущенные победы
13
29
Голы по времени матча
Забито
13
13
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
2
15%
0
0%
1-15
4
31%
4
31%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
2
15%
4
31%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
23%
3
23%
76-90
Пропущено
9
17
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
22%
6
35%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
3
33%
1
6%
61-75
3
33%
6
35%
76-90
Забито
17
24
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
3
18%
4
17%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
4
24%
7
29%
29%
31-45
2
12%
3
13%
46-60
3
18%
3
13%
61-75
4
24%
5
21%
76-90
Пропущено
19
12
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
16%
2
17%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
5
26%
1
8%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
3
16%
2
17%
61-75
4
21%
4
33%
76-90
Забито
30
37
15 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
5
17%
4
11%
1-15
5
17%
6
16%
16-30
5
17%
8
22%
31-45
4
13%
7
19%
46-60
4
13%
4
11%
61-75
7
23%
8
22%
76-90
Пропущено
28
29
12 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 16
3
11%
3
10%
1-15
2
7%
4
14%
16-30
7
25%
7
24%
31-45
3
11%
2
7%
46-60
6
21%
3
10%
61-75
7
25%
10
34%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Краковия - Гурник Забже 1:4
Пяст - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Ботев Пловдив - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Карвина 2:3 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Висла Краков 1:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 1:0 Заглембе Сосновец - Гурник Забже 1:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Гурник Забже - Ракув 2:1
Лех
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ракув - Лех 4:0 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Ягеллония Белосток - Лех 1:2
Лех - Заглембе Любин 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Лех - Марибор 3:0 ЛАСК - Лех 3:0 Радомяк Радом - Лех 2:2 Лех - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Лех 0:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Лех - Видзев Лодзь 1:3 Легия - Лех 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0 Завиша - Лех 0:4 Краковия - Лех 1:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Лех - ЛКС Лодзь 3:1
Результаты матчей
Гурник Забже
Лех
Точный счет
1:0
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:0
3 раза 25%
4:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
9 раз 75%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
Точный счет
2:1
5 раз 22%
1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 57%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
2
2 раза 9%
5
1 раз 4%
2
8 раз 35%
1
6 раз 26%
0
5 раз 22%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Гурник Забже
Лех
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
102
47
84
29
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
83
210
47
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
185
617
1211
419
419
122
221
122
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|11 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (8)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|9 (1)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 9
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 8
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 8
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 6