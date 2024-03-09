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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Мусял Томаш
Гурник Забже
0:0
Конец матча
Лех
0'
68' Желтая карточка
Эннали Лоуренс
90'+4
1
Белица
Даниэль
26
Яницки
Рафал
27
Сала
Доминик
5
Щесняк
Криспин
64
Янжа
Эрик
6
Расак
Дамиан
8
Пачеко
Даниэль
7
Капралик
Адриан
10
Подольски
Лукас
11
Эннали
Лоуренс
41
Кодзуки
Соитиро
41
Мрожек
Бартош
44
Червински
Алан
18
Саламон
Бартош
23
Блажич
Миха
3
Дуглас
Барри
8
Голизаде
Али
22
Муравски
Радослав
6
Карлстрём
Йеспер
30
Квеквескири
Ника
11
Вельде
Кристоффер
17
Шимчак
Филип
Гурник Забже
4-2-3-1
Лех
4-5-1

История личных встреч

Гурник Забже
Лех

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
50%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед

22 матча

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 19 побед

32 матча

18.8%
28.1%
53.1%
6 побед 9 ничьих 17 побед

Первый тайм

31.3%
34.4%
34.3%
10 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

12.5%
28.1%
59.4%
4 победы 9 ничьих 19 побед

История матчей

Э
1:1
Э
0:1
Э
1:2
К
0:2
Э
2:1
Э
1:3
Э
1:1
Э
1:1
Э
4:1
Э
1:3
Э
0:3
Э
2:2
Э
2:4
Э
3:1
Э
3:1
Э
0:2
Э
1:1
ЭГА
1:6
Э
3:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:3
Э
3:1
Э
0:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
2:0
ТМС
0:0
OE
1:1
ТМС
4:0
OE
0:1

Голы

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

28
30

Голов в среднем за матч

1.75
1.88

Среднее время на гол

51
48

Всего голов

44
46

Голов в среднем за матч

1.38
1.44

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

65
62

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йокота Дайсуке 7 (3) 0.29
Капралик Адриан 5 0.21
Мусёлик Себастьян 3 0.13
Подольски Лукас 3 0.13
Эннали Лоуренс 3 0.13
Расак Дамиан 2 0.08
Яницки Рафал 2 0.08
Чиж Шимон 2 0.08
Ольковски Павел 1 0.04
Сиплак Михал 1 0.04
Щесняк Криспин 1 0.04
Янжа Эрик 0 0
Нашименту Филипе 0 0
Пачеко Даниэль 0 0
Секулич Борис 0 0
Дадок Роберт 0 0
Кодзуки Соитиро 0 0
Кравчик Пётр 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вельде Кристоффер 7 (1) 0.29
Исхак Микаэль 6 0.25
Мархвиньски Филип 6 0.25
Ба-Луа Адриэль 4 0.17
Шимчак Филип 3 (1) 0.13
Карлстрём Йеспер 2 0.08
Перейра Жоэл III 1 0.04
Квеквескири Ника 1 0.04
Муравски Радослав 1 0.04
Блажич Миха 1 0.04
Червински Алан 1 0.04
Милич Антонио 1 0.04
Дагерстол Филип 1 0.04
Гургул Михал 1 0.04
Хотич Дино 0 0
Собех Артур 0 0
Андерссон Элиас 0 0
Соуза Афонсу 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яницки Рафал 4 1
Секулич Борис 5 0
Янжа Эрик 3 1
Щесняк Криспин 3 1
Йокота Дайсуке 4 0
Пачеко Даниэль 3 0
Сиплак Михал 3 0
Мусёлик Себастьян 3 0
Дадок Роберт 3 0
Триантафиллопулос Константинос 3 0
Капралик Адриан 3 0
Kamil Lukoszek 1 1
Norbert Barczak 1 1
Подольски Лукас 2 0
Ольковски Павел 1 0
Нашименту Филипе 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Расак Дамиан 1 0
Войтушек Норберт 1 0
Эннали Лоуренс 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравски Радослав 7 1
Карлстрём Йеспер 6 1
Вельде Кристоффер 5 0
Исхак Микаэль 4 0
Мархвиньски Филип 4 0
Андерссон Элиас 3 0
Шимчак Филип 3 0
Дуглас Барри 2 0
Саламон Бартош 2 0
Хотич Дино 2 0
Червински Алан 2 0
Милич Антонио 2 0
Собех Артур 1 0
Беднарек Филип 1 0
Блажич Миха 1 0
Дагерстол Филип 1 0
Голизаде Али 1 0
Перейра Жоэл III 1 0
Ба-Луа Адриэль 1 0
Мрожек Бартош 1 0
Соуза Афонсу 1 0
Гургул Михал 1 0

Результаты матчей

Гурник Забже
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Лех
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

1
6
Гурник Забже
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Лех
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

12
23
Гурник Забже
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)
Лех
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (6)
17% (4)
57% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
17% (4)
52% (12)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

19
6

Упущенные победы

13
29

Голы по времени матча

Забито

13
13
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
2
15%
0
0%
1-15
4
31%
4
31%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
2
15%
4
31%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
23%
3
23%
76-90

Пропущено

9
17
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
22%
6
35%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
3
33%
1
6%
61-75
3
33%
6
35%
76-90

Забито

17
24
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
3
18%
4
17%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
4
24%
7
29%
29%
31-45
2
12%
3
13%
46-60
3
18%
3
13%
61-75
4
24%
5
21%
76-90

Пропущено

19
12
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
16%
2
17%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
5
26%
1
8%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
3
16%
2
17%
61-75
4
21%
4
33%
76-90

Забито

30
37
15 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
5
17%
4
11%
1-15
5
17%
6
16%
16-30
5
17%
8
22%
31-45
4
13%
7
19%
46-60
4
13%
4
11%
61-75
7
23%
8
22%
76-90

Пропущено

28
29
12 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 16
3
11%
3
10%
1-15
2
7%
4
14%
16-30
7
25%
7
24%
31-45
3
11%
2
7%
46-60
6
21%
3
10%
61-75
7
25%
10
34%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Краковия - Гурник Забже 1:4
Пяст - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Ботев Пловдив - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Карвина 2:3 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Висла Краков 1:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 1:0 Заглембе Сосновец - Гурник Забже 1:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Гурник Забже - Ракув 2:1
Лех
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ракув - Лех 4:0 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Ягеллония Белосток - Лех 1:2
Лех - Заглембе Любин 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Лех - Марибор 3:0 ЛАСК - Лех 3:0 Радомяк Радом - Лех 2:2 Лех - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Лех 0:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Лех - Видзев Лодзь 1:3 Легия - Лех 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0 Завиша - Лех 0:4 Краковия - Лех 1:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Лех - ЛКС Лодзь 3:1

Результаты матчей

Гурник Забже
Лех

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:0
3 раза 25%
4:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
9 раз 75%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%

Точный счет

2:1
5 раз 22%
1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 57%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
2
2 раза 9%
5
1 раз 4%
2
8 раз 35%
1
6 раз 26%
0
5 раз 22%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Гурник Забже
Лех

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
2
4
7
1.5
8
4
2
9
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
3
2
10
1.5
4
7
2
10
2.5
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
18
5
6
17
1.5
12
11
4
19
2.5
4
19
1
22
3.5
2
21
1
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 24 13 6 5 54 - 34 45
2.
Шленск Вроцлав
 24 13 6 5 34 - 21 45
3.
Лех
 24 11 8 5 36 - 30 41
4.
Погонь Щецин
 23 12 4 7 44 - 26 40
5.
Ракув
 23 11 7 5 44 - 26 40
6.
Легия
 23 10 8 5 35 - 28 38
7.
Гурник Забже
 24 10 6 8 31 - 27 36
8.
Сталь Мелец
 23 9 5 9 30 - 32 32
9.
Радомяк Радом
 24 8 7 9 29 - 36 31
10.
Заглембе Любин
 23 8 6 9 26 - 36 30
11.
Видзев Лодзь
 23 8 4 11 29 - 33 28
12.
Варта Познань
 23 6 9 8 23 - 27 27
13.
Краковия
 24 5 12 7 30 - 31 27
14.
Пяст
 23 4 13 6 22 - 26 25
15.
Пуща Неполомице
 23 5 8 10 31 - 43 23
16.
Корона Кельце
 23 4 11 8 26 - 30 23
17.
Рух Хожув
 23 2 12 9 26 - 36 18
18.
ЛКС Лодзь
 23 3 4 16 19 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 12 9 3 0 28 - 5 30
2.
Ягеллония Белосток
 12 9 2 1 31 - 11 29
3.
Лех
 12 7 3 2 24 - 12 24
4.
Гурник Забже
 12 7 3 2 14 - 8 24
5.
Легия
 12 6 4 2 20 - 11 22
6.
Сталь Мелец
 11 6 3 2 18 - 11 21
7.
Шленск Вроцлав
 12 6 3 3 17 - 10 21
8.
Заглембе Любин
 12 5 4 3 13 - 13 19
9.
Видзев Лодзь
 11 6 0 5 14 - 15 18
10.
Пуща Неполомице
 12 4 6 2 17 - 17 18
11.
Погонь Щецин
 11 5 2 4 25 - 20 17
12.
Корона Кельце
 11 3 6 2 18 - 15 15
13.
Пяст
 11 3 5 3 13 - 12 14
14.
Краковия
 12 3 5 4 21 - 20 14
15.
Радомяк Радом
 12 3 5 4 14 - 16 14
16.
ЛКС Лодзь
 12 3 4 5 13 - 23 13
17.
Рух Хожув
 12 2 6 4 14 - 16 12
18.
Варта Познань
 11 2 4 5 8 - 12 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 12 7 3 2 17 - 11 24
2.
Погонь Щецин
 12 7 2 3 19 - 6 23
3.
Радомяк Радом
 12 5 2 5 15 - 20 17
4.
Варта Познань
 12 4 5 3 15 - 15 17
5.
Лех
 12 4 5 3 12 - 18 17
6.
Легия
 11 4 4 3 15 - 17 16
7.
Ягеллония Белосток
 12 4 4 4 23 - 23 16
8.
Краковия
 12 2 7 3 9 - 11 13
9.
Гурник Забже
 12 3 3 6 17 - 19 12
10.
Заглембе Любин
 11 3 2 6 13 - 23 11
11.
Сталь Мелец
 12 3 2 7 12 - 21 11
12.
Пяст
 12 1 8 3 9 - 14 11
13.
Ракув
 11 2 4 5 16 - 21 10
14.
Видзев Лодзь
 12 2 4 6 15 - 18 10
15.
Корона Кельце
 12 1 5 6 8 - 15 8
16.
Рух Хожув
 11 0 6 5 12 - 20 6
17.
Пуща Неполомице
 11 1 2 8 14 - 26 5
18.
ЛКС Лодзь
 11 0 0 11 6 - 24 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 11 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (8)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 9
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 8
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 8
Легия Енджейчик Артур 2 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Гурник Забже 0:0 Лех онлайн

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