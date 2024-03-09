Тур: 24. Стадион: Suzuki Arena. Главный судья: Квятковски Томаш
1:1
Второй тайм: 88'
0'
33' Желтая карточкаСоколовски Патрик
0:1
37' ГолОлафссон Давид-Кристьян
51' Желтая карточкаСковгор Андреас
1:1
71' ГолMilos Trojak
Ход матча
37'
51'
71'
1:1
66
Milos
Trojak
17
Dawid
Blanik
11
Ноно
Давид
33
Битри
Энео
10
Ракочи
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ноно ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Битри ЭнеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракочи МихалНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Szymon Doba
-
-
-
23 Fabian Bzdyl
-
20 Karol Knap
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
История личных встреч
Корона Кельце
Краковия
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед
28 матчей
28.6%
32.1%
39.3%
8 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
21.4%
35.7%
42.9%
6 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.33
0.81
Среднее время на гол
67
110
Всего голов
29
12
Голов в среднем за матч
1.81
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
45
25
Голов в среднем за матч
1.61
0.89
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
56
100
Бомбардиры внутри турнира
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Remacle
|5
|0.22
|Шикавка Евгений
|4
|0.17
|Далмау Адриан
|4 (1)
|0.17
|Ноно Давид
|3 (2)
|0.13
|Дякону Роналдо
|3
|0.13
|Milos Trojak
|2
|0.09
|Daniel Trejo
|1
|0.04
|Чижички Матеуш
|1
|0.04
|Затор Доминик
|1
|0.04
|Хофмейстер Йоав
|1
|0.04
|Jakub Konstantyn
|1
|0.04
|Dawid Blanik
|0
|0
|Годиньо Маркус
|0
|0
|Jacek Podgorski
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|6
|0.25
|Patryk Makuch
|4
|0.17
|Karol Knap
|4 (2)
|0.17
|Гицэ Вирджил
|4
|0.17
|Ракочи Михал
|3
|0.13
|Атанасов Яни
|3 (1)
|0.13
|Ярошински Павел
|3
|0.13
|Глик Камил
|1
|0.04
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0.04
|Сковгор Андреас
|0
|0
|Takuto Oshima
|0
|0
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|Майгор Миккел
|0
|0
|Sebastian Madejski
|0
|0
|Kacper Smiglewski
|0
|0
Карточки
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годиньо Маркус
|5
|0
|Хофмейстер Йоав
|5
|0
|Ноно Давид
|4
|0
|Martin Remacle
|4
|0
|Квецень Бартош
|3
|0
|Dawid Blanik
|3
|0
|Такач Далибор
|3
|0
|Затор Доминик
|3
|0
|Малярчик Петр
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Jacek Podgorski
|2
|0
|Петров Кирилл
|1
|0
|Камил Кузера
|1
|0
|Milos Trojak
|1
|0
|Шикавка Евгений
|1
|0
|Чижички Матеуш
|1
|0
|Daniel Trejo
|1
|0
|Milosz Strzebonski
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Takuto Oshima
|6
|0
|Сковгор Андреас
|5
|0
|Какабадзе Отар
|3
|1
|Ярошински Павел
|4
|0
|Атанасов Яни
|4
|0
|Гицэ Вирджил
|4
|0
|Ракочи Михал
|4
|0
|Patryk Makuch
|3
|0
|Kacper Smiglewski
|3
|0
|Глик Камил
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Хосконен Артту
|1
|0
|Соколовски Патрик
|1
|0
|Битри Энео
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Результаты матчей
Корона Кельце
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Краковия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
8
6
Корона Кельце
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
83% (10)
0% (0)
Краковия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
11
Упущенные победы
5
17
Корона Кельце
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
32% (7)
59% (13)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
64% (14)
18% (4)
Краковия
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
13
11
Упущенные победы
13
23
Голы по времени матча
Забито
17
9
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
3
18%
1
11%
1-15
2
12%
3
33%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
12%
3
33%
61-75
6
35%
1
11%
76-90
Пропущено
14
9
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
2
14%
4
44%
31-45
4
29%
1
11%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
3
33%
76-90
Забито
10
20
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
0
0%
2
10%
1-15
2
20%
3
15%
16-30
2
20%
2
10%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
3
30%
3
15%
61-75
3
30%
6
30%
76-90
Пропущено
13
21
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
0
0%
3
14%
1-15
3
23%
2
10%
16-30
3
23%
4
19%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
2
15%
2
10%
61-75
4
31%
7
33%
76-90
Забито
27
29
13 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 9
7 Не забивали 7
3
11%
3
10%
1-15
4
15%
6
21%
16-30
6
22%
2
7%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
5
19%
6
21%
61-75
9
33%
7
24%
76-90
Пропущено
27
30
10 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
1
4%
3
10%
1-15
4
15%
3
10%
16-30
5
19%
8
27%
31-45
5
19%
4
13%
46-60
4
15%
2
7%
61-75
8
30%
30%
10
33%
76-90
Результаты последних матчей
Корона Кельце
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Легия 3:3 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1
Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 Корона Кельце - Пяст 0:2 Корона Кельце - Левски Крумовград 1:2 Корона Кельце - Ческе-Будеёвице 0:1 Корона Кельце - ЦСКА София 2:0 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0 Ракув - Корона Кельце 1:0 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Легия 2:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 Пяст - Корона Кельце 0:0 Легия Варшава II - Корона Кельце 2:4 Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1
Краковия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Краковия - Варта Познань 0:1 Пяст - Краковия 0:0 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 1:4
Краковия - Радомяк Радом 6:0 Краковия - Висляне Яськовице 1:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 Краковия - Заря 2:0 Краковия - Штурм Грац 1:2 Краковия - Дебрецен 3:3 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Ракув - Краковия 1:0 Краковия - Рух Хожув 4:4 Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Подбескидзе 1:0 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Гурник Забже - Краковия 1:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0
Результаты матчей
Корона Кельце
Краковия
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
3
1 раз 8%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:1
5 раз 23%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:1
5 раз 22%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 36%
1
8 раз 36%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
5
1 раз 5%
0
8 раз 35%
1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Корона Кельце
Краковия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
93
55
66
28
210
19
210
19
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
65
111
29
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
148
Больше Меньше
158
616
815
319
221
121
221
121
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|13
|6
|5
|54 - 34
|45
|2.
|24
|13
|6
|5
|34 - 21
|45
|3.
|23
|12
|4
|7
|44 - 26
|40
|4.
|23
|11
|7
|5
|36 - 30
|40
|5.
|22
|11
|6
|5
|43 - 25
|39
|6.
|23
|10
|8
|5
|35 - 28
|38
|7.
|23
|10
|5
|8
|31 - 27
|35
|8.
|23
|9
|5
|9
|30 - 32
|32
|9.
|24
|8
|7
|9
|29 - 36
|31
|10.
|23
|8
|6
|9
|26 - 36
|30
|11.
|1:0
|24
|6
|11
|7
|30 - 30
|29
|12.
|23
|8
|4
|11
|29 - 33
|28
|13.
|23
|6
|9
|8
|23 - 27
|27
|14.
|23
|4
|13
|6
|22 - 26
|25
|15.
|22
|5
|7
|10
|30 - 42
|22
|16.
|0:1
|23
|4
|10
|9
|25 - 30
|22
|17.
|23
|2
|12
|9
|26 - 36
|18
|18.
|23
|3
|4
|16
|19 - 47
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|28 - 5
|30
|2.
|12
|9
|2
|1
|31 - 11
|29
|3.
|12
|7
|3
|2
|24 - 12
|24
|4.
|11
|7
|2
|2
|14 - 8
|23
|5.
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|6.
|11
|6
|3
|2
|18 - 11
|21
|7.
|12
|6
|3
|3
|17 - 10
|21
|8.
|12
|5
|4
|3
|13 - 13
|19
|9.
|11
|6
|0
|5
|14 - 15
|18
|10.
|11
|5
|2
|4
|25 - 20
|17
|11.
|11
|4
|5
|2
|16 - 16
|17
|12.
|0:1
|11
|3
|5
|3
|17 - 15
|14
|13.
|11
|3
|5
|3
|13 - 12
|14
|14.
|1:0
|12
|3
|5
|4
|21 - 20
|14
|15.
|12
|3
|5
|4
|14 - 16
|14
|16.
|12
|3
|4
|5
|13 - 23
|13
|17.
|12
|2
|6
|4
|14 - 16
|12
|18.
|11
|2
|4
|5
|8 - 12
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|2.
|12
|7
|2
|3
|19 - 6
|23
|3.
|12
|5
|2
|5
|15 - 20
|17
|4.
|12
|4
|5
|3
|15 - 15
|17
|5.
|11
|4
|4
|3
|15 - 17
|16
|6.
|11
|4
|4
|3
|12 - 18
|16
|7.
|12
|4
|4
|4
|23 - 23
|16
|8.
|1:0
|12
|3
|6
|3
|9 - 10
|15
|9.
|12
|3
|3
|6
|17 - 19
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|13 - 23
|11
|11.
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|12.
|12
|1
|8
|3
|9 - 14
|11
|13.
|12
|2
|4
|6
|15 - 18
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|15 - 20
|9
|15.
|0:1
|12
|1
|5
|6
|8 - 15
|8
|16.
|11
|0
|6
|5
|12 - 20
|6
|17.
|11
|1
|2
|8
|14 - 26
|5
|18.
|11
|0
|0
|11
|6 - 24
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|11 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (8)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|9 (1)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 9
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 8
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 8
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 6