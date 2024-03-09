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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Квятковски Томаш
Корона Кельце
1:1
Второй тайм: 88'
Краковия
0'
33' Желтая карточка
Соколовски Патрик
0:1
37' Гол
Олафссон Давид-Кристьян
51' Желтая карточка
Сковгор Андреас
1:1
71' Гол
Milos Trojak

Ход матча

33'
 
Соколовски Патрик
37'
0:1
Олафссон Давид-Кристьян
(Майгор Миккел)
51'
 
Сковгор Андреас
59'
Далмау Адриан
Форнальчик Мариуш
 
59'
 
Бохнак Матеуш
Ракочи Михал
71'
Milos Trojak
1:1
76'
 
Karol Knap
Майгор Миккел
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Корона Кельце
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Краковия
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55
Дзеконски
Ксавье
2
Затор
Доминик
4
Малярчик
Петр
66
Milos
Trojak
23
Marcel
Pieczek
18
Хофмейстер
Йоав
17
Dawid
Blanik
88
Martin
Remacle
11
Ноно
Давид
71
Форнальчик
Мариуш
9
Шикавка
Евгений
13
Sebastian
Madejski
22
Хосконен
Артту
33
Битри
Энео
3
Сковгор
Андреас
25
Какабадзе
Отар
88
Соколовски
Патрик
18
Takuto
Oshima
19
Олафссон
Давид-Кристьян
10
Ракочи
Михал
7
Patryk
Makuch
11
Майгор
Миккел
Корона Кельце
4-1-4-1
Краковия
3-4-3

История личных встреч

Корона Кельце
Краковия

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

28 матчей

28.6%
32.1%
39.3%
8 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

21.4%
35.7%
42.9%
6 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед

История матчей

Э
0:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:0
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
2:2
Э
4:2
Э
3:0
Э
6:0
Э
2:2
Э
0:3
ER
1:1
Э
1:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:2
Э
0:0
Э
1:2
Э
3:0
Э
1:0
Э
3:0
Э
1:1
OE
1:1
КЛ
2:2
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.33
0.81

Среднее время на гол

67
110

Всего голов

29
12

Голов в среднем за матч

1.81
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

45
25

Голов в среднем за матч

1.61
0.89

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

56
100

Бомбардиры внутри турнира

Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Remacle 5 0.22
Шикавка Евгений 4 0.17
Далмау Адриан 4 (1) 0.17
Ноно Давид 3 (2) 0.13
Дякону Роналдо 3 0.13
Milos Trojak 2 0.09
Daniel Trejo 1 0.04
Чижички Матеуш 1 0.04
Затор Доминик 1 0.04
Хофмейстер Йоав 1 0.04
Jakub Konstantyn 1 0.04
Dawid Blanik 0 0
Годиньо Маркус 0 0
Jacek Podgorski 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 6 0.25
Patryk Makuch 4 0.17
Karol Knap 4 (2) 0.17
Гицэ Вирджил 4 0.17
Ракочи Михал 3 0.13
Атанасов Яни 3 (1) 0.13
Ярошински Павел 3 0.13
Глик Камил 1 0.04
Олафссон Давид-Кристьян 1 0.04
Сковгор Андреас 0 0
Takuto Oshima 0 0
Рыпэ Корнел 0 0
Майгор Миккел 0 0
Sebastian Madejski 0 0
Kacper Smiglewski 0 0

Карточки

Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годиньо Маркус 5 0
Хофмейстер Йоав 5 0
Ноно Давид 4 0
Martin Remacle 4 0
Квецень Бартош 3 0
Dawid Blanik 3 0
Такач Далибор 3 0
Затор Доминик 3 0
Малярчик Петр 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Jacek Podgorski 2 0
Петров Кирилл 1 0
Камил Кузера 1 0
Milos Trojak 1 0
Шикавка Евгений 1 0
Чижички Матеуш 1 0
Daniel Trejo 1 0
Milosz Strzebonski 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Takuto Oshima 6 0
Сковгор Андреас 5 0
Какабадзе Отар 3 1
Ярошински Павел 4 0
Атанасов Яни 4 0
Гицэ Вирджил 4 0
Ракочи Михал 4 0
Patryk Makuch 3 0
Kacper Smiglewski 3 0
Глик Камил 2 0
Karol Knap 2 0
Рыпэ Корнел 1 0
Югас Якуб 1 0
Хосконен Артту 1 0
Соколовски Патрик 1 0
Битри Энео 1 0
Мишор Якуб 1 0

Результаты матчей

Корона Кельце
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Краковия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

8
6
Корона Кельце
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
83% (10)
0% (0)
Краковия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
11

Упущенные победы

5
17
Корона Кельце
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
32% (7)
59% (13)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
64% (14)
18% (4)
Краковия
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

13
11

Упущенные победы

13
23

Голы по времени матча

Забито

17
9
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
3
18%
1
11%
1-15
2
12%
3
33%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
12%
3
33%
61-75
6
35%
1
11%
76-90

Пропущено

14
9
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
2
14%
4
44%
31-45
4
29%
1
11%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
3
33%
76-90

Забито

10
20
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
0
0%
2
10%
1-15
2
20%
3
15%
16-30
2
20%
2
10%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
3
30%
3
15%
61-75
3
30%
6
30%
76-90

Пропущено

13
21
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
0
0%
3
14%
1-15
3
23%
2
10%
16-30
3
23%
4
19%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
2
15%
2
10%
61-75
4
31%
7
33%
76-90

Забито

27
29
13 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 9
7 Не забивали 7
3
11%
3
10%
1-15
4
15%
6
21%
16-30
6
22%
2
7%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
5
19%
6
21%
61-75
9
33%
7
24%
76-90

Пропущено

27
30
10 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
1
4%
3
10%
1-15
4
15%
3
10%
16-30
5
19%
8
27%
31-45
5
19%
4
13%
46-60
4
15%
2
7%
61-75
8
30%
30%
10
33%
76-90

Результаты последних матчей

Корона Кельце
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Легия 3:3 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1
Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 Корона Кельце - Пяст 0:2 Корона Кельце - Левски Крумовград 1:2 Корона Кельце - Ческе-Будеёвице 0:1 Корона Кельце - ЦСКА София 2:0 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0 Ракув - Корона Кельце 1:0 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Легия 2:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 Пяст - Корона Кельце 0:0 Легия Варшава II - Корона Кельце 2:4 Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1
Краковия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Краковия - Варта Познань 0:1 Пяст - Краковия 0:0 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 1:4
Краковия - Радомяк Радом 6:0 Краковия - Висляне Яськовице 1:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 Краковия - Заря 2:0 Краковия - Штурм Грац 1:2 Краковия - Дебрецен 3:3 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Ракув - Краковия 1:0 Краковия - Рух Хожув 4:4 Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Подбескидзе 1:0 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Гурник Забже - Краковия 1:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0

Результаты матчей

Корона Кельце
Краковия

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
3
1 раз 8%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:1
5 раз 23%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:1
5 раз 22%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 36%
1
8 раз 36%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
5
1 раз 5%
0
8 раз 35%
1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Корона Кельце
Краковия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
3
5
5
1.5
6
6
2
8
2.5
2
10
1
9
3.5
2
10
1
9
4.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
6
5
1
11
1.5
2
9
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
15
8
6
16
1.5
8
15
3
19
2.5
2
21
1
21
3.5
2
21
1
21
4.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 24 13 6 5 54 - 34 45
2.
Шленск Вроцлав
 24 13 6 5 34 - 21 45
3.
Погонь Щецин
 23 12 4 7 44 - 26 40
4.
Лех
 23 11 7 5 36 - 30 40
5.
Ракув
 22 11 6 5 43 - 25 39
6.
Легия
 23 10 8 5 35 - 28 38
7.
Гурник Забже
 23 10 5 8 31 - 27 35
8.
Сталь Мелец
 23 9 5 9 30 - 32 32
9.
Радомяк Радом
 24 8 7 9 29 - 36 31
10.
Заглембе Любин
 23 8 6 9 26 - 36 30
11.
Краковия
 1:0 24 6 11 7 30 - 30 29
12.
Видзев Лодзь
 23 8 4 11 29 - 33 28
13.
Варта Познань
 23 6 9 8 23 - 27 27
14.
Пяст
 23 4 13 6 22 - 26 25
15.
Пуща Неполомице
 22 5 7 10 30 - 42 22
16.
Корона Кельце
 0:1 23 4 10 9 25 - 30 22
17.
Рух Хожув
 23 2 12 9 26 - 36 18
18.
ЛКС Лодзь
 23 3 4 16 19 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 12 9 3 0 28 - 5 30
2.
Ягеллония Белосток
 12 9 2 1 31 - 11 29
3.
Лех
 12 7 3 2 24 - 12 24
4.
Гурник Забже
 11 7 2 2 14 - 8 23
5.
Легия
 12 6 4 2 20 - 11 22
6.
Сталь Мелец
 11 6 3 2 18 - 11 21
7.
Шленск Вроцлав
 12 6 3 3 17 - 10 21
8.
Заглембе Любин
 12 5 4 3 13 - 13 19
9.
Видзев Лодзь
 11 6 0 5 14 - 15 18
10.
Погонь Щецин
 11 5 2 4 25 - 20 17
11.
Пуща Неполомице
 11 4 5 2 16 - 16 17
12.
Корона Кельце
 0:1 11 3 5 3 17 - 15 14
13.
Пяст
 11 3 5 3 13 - 12 14
14.
Краковия
 1:0 12 3 5 4 21 - 20 14
15.
Радомяк Радом
 12 3 5 4 14 - 16 14
16.
ЛКС Лодзь
 12 3 4 5 13 - 23 13
17.
Рух Хожув
 12 2 6 4 14 - 16 12
18.
Варта Познань
 11 2 4 5 8 - 12 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 12 7 3 2 17 - 11 24
2.
Погонь Щецин
 12 7 2 3 19 - 6 23
3.
Радомяк Радом
 12 5 2 5 15 - 20 17
4.
Варта Познань
 12 4 5 3 15 - 15 17
5.
Легия
 11 4 4 3 15 - 17 16
6.
Лех
 11 4 4 3 12 - 18 16
7.
Ягеллония Белосток
 12 4 4 4 23 - 23 16
8.
Краковия
 1:0 12 3 6 3 9 - 10 15
9.
Гурник Забже
 12 3 3 6 17 - 19 12
10.
Заглембе Любин
 11 3 2 6 13 - 23 11
11.
Сталь Мелец
 12 3 2 7 12 - 21 11
12.
Пяст
 12 1 8 3 9 - 14 11
13.
Видзев Лодзь
 12 2 4 6 15 - 18 10
14.
Ракув
 10 2 3 5 15 - 20 9
15.
Корона Кельце
 0:1 12 1 5 6 8 - 15 8
16.
Рух Хожув
 11 0 6 5 12 - 20 6
17.
Пуща Неполомице
 11 1 2 8 14 - 26 5
18.
ЛКС Лодзь
 11 0 0 11 6 - 24 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 11 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (8)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 9
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 8
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 8
Легия Енджейчик Артур 2 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Майгор Миккел сделал результативную передачу.
  • 37'
    Г О О О О Л - Олафссон Давид-Кристьян бьет в цель!
  • 33'
    Соколовски Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится ничьей.
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Корона Кельце
Ничья
Краковия
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