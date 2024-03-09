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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Сильвестшак Дамиан
Пуща Неполомице
1:1
Конец матча
Ракув
0'
21' Красная карточка
Ревенко Иоан-Кэлин
0:1
26' Гол в свои ворота
Крачун Артур
31' Желтая карточка
Тудор Фран
49' Вторая желтая карточка
Тудор Фран
1:1
90' Пенальти
Lukasz Solowiej
90'+8
48
Зых
Оливер
8
Piotr
Mrozinski
4
Tomasz
Wojcinowicz
22
Крачун
Артур
3
Якуба
Роман
14
Jacub
Serafin
5
Konrad
Stepien
67
Ревенко
Иоан-Кэлин
70
Хайда
Войцех
6
Ли
Чжин-Хен
25
Запольник
Камиль
1
Ковачевич
Владан
25
Раковитан
Богдан
24
Арсенич
Зоран
4
Сварнас
Стратос
7
Тудор
Фран
5
Берггрен
Густав
30
Кочергин
Владислав
26
Оума
Эрик
27
Новак
Бартош
19
Црнац
Анте
21
Драчал
Давид
Пуща Неполомице
4-2-3-1
Ракув
3-4-3

История личных встреч

Пуща Неполомице
Ракув

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед

История матчей

Э
2:0
ТМК
4:0
ПД
1:3
ПД
3:0
ПД
3:1
ПД
2:3
ВД
2:1
ВД
0:2
ВД
0:0
ВД
1:1
ВД
0:2

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.8
0.33

Среднее время на гол

112
270

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

2.33
2.2

Среднее время на гол

38
40

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.64
1.18

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

55
76

Бомбардиры внутри турнира

Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крачун Артур 6 (5) 0.26
Lukasz Solowiej 6 (2) 0.26
Семашко Артур 5 0.22
Запольник Камиль 4 (1) 0.17
Холевяк Матеуш 3 0.13
Якуба Роман 2 0.09
Piotr Mrozinski 1 0.04
Кой Михал 1 0.04
Кидрич Рок 1 0.04
Вальски Михал 1 0.04
Bartlomiej Poczobut 1 0.04
Jacub Serafin 0 0
Konrad Stepien 0 0
Хайда Войцех 0 0
Maciej Firlej 0 0
Marcel Pieczek 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новак Бартош 7 (2) 0.3
Зволински Лукаш 5 (3) 0.22
Замора Джон 3 0.13
Црнац Анте 3 0.13
Кочергин Владислав 3 0.13
Драчал Давид 3 0.13
Киттель Сонни 3 0.13
Раковитан Богдан 3 0.13
Берггрен Густав 2 0.09
Салес Жеан Карлос 2 0.09
Папаниколау Яннис 2 0.09
Цебуля Марчин 1 0.04
Плавшич Срджан 1 0.04
Сореску Деян 1 0.04
Сварнас Стратос 1 0.04
Тудор Фран 0 0
Лидерман Бен 0 0

Карточки

Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крачун Артур 8 1
Jacub Serafin 7 0
Якуба Роман 7 0
Konrad Stepien 5 1
Piotr Mrozinski 4 0
Бартош Якуб 4 0
Запольник Камиль 4 0
Хайда Войцех 4 0
Семашко Артур 3 0
Майчрзак Джордан 3 0
Мешанович Мурис 2 0
Холевяк Матеуш 2 0
Bartlomiej Poczobut 2 0
Зых Оливер 2 0
Ревенко Иоан-Кэлин 0 1
Кой Михал 1 0
Lukasz Solowiej 1 0
Hubert Tomalski 1 0
Кидрич Рок 1 0
Kacper Cichon 1 0
Igor Pieprzyca 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тудор Фран 5 1
Берггрен Густав 6 0
Ковачевич Аднан 4 0
Лидерман Бен 4 0
Цебуля Марчин 3 0
Плавшич Срджан 3 0
Папаниколау Яннис 3 0
Зволински Лукаш 2 0
Сварнас Стратос 2 0
Кочергин Владислав 2 0
Раковитан Богдан 2 0
Новак Бартош 1 0
Рундич Милан 1 0
Арсенич Зоран 1 0
Оума Эрик 1 0
Сореску Деян 1 0
Замора Джон 1 0
Ковачевич Владан 1 0
Барат Петер 1 0
Црнац Анте 1 0
Драчал Давид 1 0

Результаты матчей

Пуща Неполомице
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Ракув
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (2)
83% (10)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

10
9
Пуща Неполомице
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Ракув
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

24
0

Упущенные победы

4
26
Пуща Неполомице
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (12)
23% (5)
23% (5)
Ракув
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
23% (5)
27% (6)
50% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (2)
27% (6)
64% (14)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

26
5

Упущенные победы

14
35

Голы по времени матча

Забито

16
15
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
1
6%
1
7%
1-15
3
19%
5
33%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
6
38%
1
7%
61-75
1
6%
5
33%
76-90

Пропущено

16
20
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
6%
5
25%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
4
25%
2
10%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
2
13%
7
35%
61-75
6
38%
2
10%
76-90

Забито

14
26
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
3
21%
4
15%
1-15
3
21%
3
12%
16-30
1
7%
4
15%
31-45
1
7%
3
12%
46-60
2
14%
6
23%
61-75
4
29%
6
23%
76-90

Пропущено

26
7
10 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
2
8%
2
29%
1-15
3
12%
1
14%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
5
19%
2
29%
46-60
1
4%
1
14%
61-75
10
38%
1
14%
76-90

Забито

30
41
14 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 11
3 Не забивали 2
4
13%
5
12%
1-15
6
20%
8
20%
16-30
4
13%
6
15%
31-45
3
10%
4
10%
46-60
8
27%
7
17%
61-75
5
17%
11
27%
76-90

Пропущено

42
27
17 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 15
3
7%
7
26%
1-15
5
12%
4
15%
16-30
9
21%
2
7%
31-45
6
14%
3
11%
46-60
3
7%
8
30%
30%
61-75
16
38%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Пуща Неполомице
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Легия - Пуща Неполомице 1:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1
Заглембе Сосновец - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Гурник Ленчна 2:1 Пуща Неполомице - Гарбарния Краков 3:2 Пуща Неполомице - Одра Ополе 3:0 Скерневице - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Чарни Поланец 2:2 Пуща Неполомице - Брук-Бет Термалица 2:1 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 3:0 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2 Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2 Сталь Жешув - Пуща Неполомице 1:0 Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3 Пуща Неполомице - Краковия 1:1
Ракув
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ракув - Лех 4:0 Пяст - Ракув 3:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 3:1
Варта Познань - Ракув 2:1 Ракув - Днепр-1 4:1 Ракув - Лудогорец 1:3 Ракув - Мура 0:1 Ракув - Корона Кельце 1:0 Ракув - Аталанта 0:4 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ракув - Краковия 1:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Штурм Грац - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 1:1 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 1:1

Результаты матчей

Пуща Неполомице
Ракув

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 45%
2
7 раз 32%
0
3 раза 14%
3
2 раза 9%
1
10 раз 45%
2
5 раз 23%
3
3 раза 14%
5
2 раза 9%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Пуща Неполомице
Ракув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
5
6
1.5
8
4
1
10
2.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
1
4
7
1.5
3
7
1
10
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
21
1
9
13
1.5
11
11
2
20
2.5
6
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 24 13 6 5 54 - 34 45
2.
Шленск Вроцлав
 24 13 6 5 34 - 21 45
3.
Погонь Щецин
 23 12 4 7 44 - 26 40
4.
Ракув
 23 11 7 5 44 - 26 40
5.
Лех
 23 11 7 5 36 - 30 40
6.
Легия
 23 10 8 5 35 - 28 38
7.
Гурник Забже
 23 10 5 8 31 - 27 35
8.
Сталь Мелец
 23 9 5 9 30 - 32 32
9.
Радомяк Радом
 24 8 7 9 29 - 36 31
10.
Заглембе Любин
 23 8 6 9 26 - 36 30
11.
Видзев Лодзь
 23 8 4 11 29 - 33 28
12.
Варта Познань
 23 6 9 8 23 - 27 27
13.
Краковия
 24 5 12 7 30 - 31 27
14.
Пяст
 23 4 13 6 22 - 26 25
15.
Пуща Неполомице
 23 5 8 10 31 - 43 23
16.
Корона Кельце
 23 4 11 8 26 - 30 23
17.
Рух Хожув
 23 2 12 9 26 - 36 18
18.
ЛКС Лодзь
 23 3 4 16 19 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 12 9 3 0 28 - 5 30
2.
Ягеллония Белосток
 12 9 2 1 31 - 11 29
3.
Лех
 12 7 3 2 24 - 12 24
4.
Гурник Забже
 11 7 2 2 14 - 8 23
5.
Легия
 12 6 4 2 20 - 11 22
6.
Сталь Мелец
 11 6 3 2 18 - 11 21
7.
Шленск Вроцлав
 12 6 3 3 17 - 10 21
8.
Заглембе Любин
 12 5 4 3 13 - 13 19
9.
Видзев Лодзь
 11 6 0 5 14 - 15 18
10.
Пуща Неполомице
 12 4 6 2 17 - 17 18
11.
Погонь Щецин
 11 5 2 4 25 - 20 17
12.
Корона Кельце
 11 3 6 2 18 - 15 15
13.
Пяст
 11 3 5 3 13 - 12 14
14.
Краковия
 12 3 5 4 21 - 20 14
15.
Радомяк Радом
 12 3 5 4 14 - 16 14
16.
ЛКС Лодзь
 12 3 4 5 13 - 23 13
17.
Рух Хожув
 12 2 6 4 14 - 16 12
18.
Варта Познань
 11 2 4 5 8 - 12 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 12 7 3 2 17 - 11 24
2.
Погонь Щецин
 12 7 2 3 19 - 6 23
3.
Радомяк Радом
 12 5 2 5 15 - 20 17
4.
Варта Познань
 12 4 5 3 15 - 15 17
5.
Легия
 11 4 4 3 15 - 17 16
6.
Лех
 11 4 4 3 12 - 18 16
7.
Ягеллония Белосток
 12 4 4 4 23 - 23 16
8.
Краковия
 12 2 7 3 9 - 11 13
9.
Гурник Забже
 12 3 3 6 17 - 19 12
10.
Заглембе Любин
 11 3 2 6 13 - 23 11
11.
Сталь Мелец
 12 3 2 7 12 - 21 11
12.
Пяст
 12 1 8 3 9 - 14 11
13.
Ракув
 11 2 4 5 16 - 21 10
14.
Видзев Лодзь
 12 2 4 6 15 - 18 10
15.
Корона Кельце
 12 1 5 6 8 - 15 8
16.
Рух Хожув
 11 0 6 5 12 - 20 6
17.
Пуща Неполомице
 11 1 2 8 14 - 26 5
18.
ЛКС Лодзь
 11 0 0 11 6 - 24 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 11 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (8)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 9
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 8
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 8
Легия Енджейчик Артур 2 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 34'
      ГОООООЛ Ракув забивает
    • 31'
      Тудор Фран получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Г О О О О Л - Крачун Артур уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 21'
      УДАЛЕНИЕ! - Ревенко Иоан-Кэлин увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Пуща Неполомице 1:1 Ракув онлайн

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