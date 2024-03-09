Тур: 24. Стадион: Stadion Puszczy. Главный судья: Сильвестшак Дамиан
1:1
Конец матча
0'
21' Красная карточкаРевенко Иоан-Кэлин
0:1
26' Гол в свои воротаКрачун Артур
31' Желтая карточкаТудор Фран
49' Вторая желтая карточкаТудор Фран
1:1
90' ПенальтиLukasz Solowiej
90'+8
Ход матча
26'
0:1
31'
49'
90'
1:1
48
Зых
Оливер
22
Крачун
Артур
70
Хайда
Войцех
26
Оума
Эрик
27
Новак
Бартош
19
Црнац
Анте
21
Драчал
Давид
- Основной состав
-
48 Зых ОливерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Хайда ВойцехПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Кой МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Jakub Stec
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Оума ЭрикПолузащитник
-
27 Новак БартошНападающий
-
19 Црнац АнтеНападающий
-
21 Драчал ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
- Полузащитник
-
11 Замора ДжонПолузащитник
-
17 Мишор ЯкубПолузащитник
-
23 Барат ПетерПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шварга Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Пуща Неполомице
Ракув
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
0.8
0.33
Среднее время на гол
112
270
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
2.33
2.2
Среднее время на гол
38
40
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.64
1.18
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
55
76
Бомбардиры внутри турнира
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крачун Артур
|6 (5)
|0.26
|Lukasz Solowiej
|6 (2)
|0.26
|Семашко Артур
|5
|0.22
|Запольник Камиль
|4 (1)
|0.17
|Холевяк Матеуш
|3
|0.13
|Якуба Роман
|2
|0.09
|Piotr Mrozinski
|1
|0.04
|Кой Михал
|1
|0.04
|Кидрич Рок
|1
|0.04
|Вальски Михал
|1
|0.04
|Bartlomiej Poczobut
|1
|0.04
|Jacub Serafin
|0
|0
|Konrad Stepien
|0
|0
|Хайда Войцех
|0
|0
|Maciej Firlej
|0
|0
|Marcel Pieczek
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новак Бартош
|7 (2)
|0.3
|Зволински Лукаш
|5 (3)
|0.22
|Замора Джон
|3
|0.13
|Црнац Анте
|3
|0.13
|Кочергин Владислав
|3
|0.13
|Драчал Давид
|3
|0.13
|Киттель Сонни
|3
|0.13
|Раковитан Богдан
|3
|0.13
|Берггрен Густав
|2
|0.09
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.09
|Папаниколау Яннис
|2
|0.09
|Цебуля Марчин
|1
|0.04
|Плавшич Срджан
|1
|0.04
|Сореску Деян
|1
|0.04
|Сварнас Стратос
|1
|0.04
|Тудор Фран
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
Карточки
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крачун Артур
|8
|1
|Jacub Serafin
|7
|0
|Якуба Роман
|7
|0
|Konrad Stepien
|5
|1
|Piotr Mrozinski
|4
|0
|Бартош Якуб
|4
|0
|Запольник Камиль
|4
|0
|Хайда Войцех
|4
|0
|Семашко Артур
|3
|0
|Майчрзак Джордан
|3
|0
|Мешанович Мурис
|2
|0
|Холевяк Матеуш
|2
|0
|Bartlomiej Poczobut
|2
|0
|Зых Оливер
|2
|0
|Ревенко Иоан-Кэлин
|0
|1
|Кой Михал
|1
|0
|Lukasz Solowiej
|1
|0
|Hubert Tomalski
|1
|0
|Кидрич Рок
|1
|0
|Kacper Cichon
|1
|0
|Igor Pieprzyca
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тудор Фран
|5
|1
|Берггрен Густав
|6
|0
|Ковачевич Аднан
|4
|0
|Лидерман Бен
|4
|0
|Цебуля Марчин
|3
|0
|Плавшич Срджан
|3
|0
|Папаниколау Яннис
|3
|0
|Зволински Лукаш
|2
|0
|Сварнас Стратос
|2
|0
|Кочергин Владислав
|2
|0
|Раковитан Богдан
|2
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Арсенич Зоран
|1
|0
|Оума Эрик
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
|Барат Петер
|1
|0
|Црнац Анте
|1
|0
|Драчал Давид
|1
|0
Результаты матчей
Пуща Неполомице
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Ракув
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (2)
83% (10)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
10
9
Пуща Неполомице
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Ракув
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
24
0
Упущенные победы
4
26
Пуща Неполомице
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (12)
23% (5)
23% (5)
Ракув
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
23% (5)
27% (6)
50% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (2)
27% (6)
64% (14)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
26
5
Упущенные победы
14
35
Голы по времени матча
Забито
16
15
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
1
6%
1
7%
1-15
3
19%
5
33%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
6
38%
1
7%
61-75
1
6%
5
33%
76-90
Пропущено
16
20
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
6%
5
25%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
4
25%
2
10%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
2
13%
7
35%
61-75
6
38%
2
10%
76-90
Забито
14
26
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
3
21%
4
15%
1-15
3
21%
3
12%
16-30
1
7%
4
15%
31-45
1
7%
3
12%
46-60
2
14%
6
23%
61-75
4
29%
6
23%
76-90
Пропущено
26
7
10 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
2
8%
2
29%
1-15
3
12%
1
14%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
5
19%
2
29%
46-60
1
4%
1
14%
61-75
10
38%
1
14%
76-90
Забито
30
41
14 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 11
3 Не забивали 2
4
13%
5
12%
1-15
6
20%
8
20%
16-30
4
13%
6
15%
31-45
3
10%
4
10%
46-60
8
27%
7
17%
61-75
5
17%
11
27%
76-90
Пропущено
42
27
17 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 15
3
7%
7
26%
1-15
5
12%
4
15%
16-30
9
21%
2
7%
31-45
6
14%
3
11%
46-60
3
7%
8
30%
30%
61-75
16
38%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Пуща Неполомице
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Легия - Пуща Неполомице 1:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1
Заглембе Сосновец - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Гурник Ленчна 2:1 Пуща Неполомице - Гарбарния Краков 3:2 Пуща Неполомице - Одра Ополе 3:0 Скерневице - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Чарни Поланец 2:2 Пуща Неполомице - Брук-Бет Термалица 2:1 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 3:0 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2 Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2 Сталь Жешув - Пуща Неполомице 1:0 Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3 Пуща Неполомице - Краковия 1:1
Ракув
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ракув - Лех 4:0 Пяст - Ракув 3:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 3:1
Варта Познань - Ракув 2:1 Ракув - Днепр-1 4:1 Ракув - Лудогорец 1:3 Ракув - Мура 0:1 Ракув - Корона Кельце 1:0 Ракув - Аталанта 0:4 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ракув - Краковия 1:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Штурм Грац - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 1:1 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 1:1
Результаты матчей
Пуща Неполомице
Ракув
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 45%
2
7 раз 32%
0
3 раза 14%
3
2 раза 9%
1
10 раз 45%
2
5 раз 23%
3
3 раза 14%
5
2 раза 9%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Пуща Неполомице
Ракув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
56
84
110
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
91
47
37
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
193
Больше Меньше
211
913
1111
220
616
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|11 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (8)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|9 (1)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 9
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 8
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 8
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 6