Тобиас Бех выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Г О О О О Л - Бринк Марк уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

48' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Хорошую попытку сделал Маккоуотт Каллум . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Линд Александр из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Jacob Andersen наказан за толчок Пелле Мэттсон

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Андерсон Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Сонне Оливер из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Мадсен Мадс Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Мусонда Лубамба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Каль Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Линд Александр совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

37' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Матч возобновится спорным мячом

36' Дуэлунд Миккель получил травму и заменен. Тобиас Бех выходит на поле.

36' Ох, нехорошо это выглядит. Дуэлунд Миккель получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Дуэлунд Миккель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Матч возобновится спорным мячом

30' Ох, нехорошо это выглядит. Дуэлунд Миккель получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Дуэлунд Миккель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

29' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Оооо... вот это был удар! Сонне Оливер должен был забить с этой позиции.

28' Сонне Оливер нанес удар головой, но Йеспер Хансен спокойно отбил мяч.

28' Мадс Ларсен пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен держит все под контролем

28' Пелле Мэттсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Эстрём Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Бринк Марк из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

26' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

24' Андерсон Микаэль наказан за толчок Пелле Мэттсон

24' Эстрём Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Каль Эрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

21' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

20' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

18' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Беихмо Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Мадсен Мадс Эмиль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

16' Редин Понтус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Jacob Andersen из команды АГФ Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

13' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Поульсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Мусонда Лубамба не смог попасть в створ ударом издали

9' Йенсен-Эббью Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Удар от ворот произведет Силькеборг

7' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Удар от ворот произведет Силькеборг

7' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

6' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Тингагер Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Удар от ворот произведет Силькеборг

2' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.