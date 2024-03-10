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  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Кристофферсен Мадс
Силькеборг
0:1
Второй тайм: 65'
АГФ Орхус
0'
16' Желтая карточка
Мадсен Мадс Эмиль
37' Желтая карточка
Линд Александр
0:1
45' Гол в свои ворота
Бринк Марк
62' Желтая карточка
Поульсен Николай

Ход матча

16'
 
Мадсен Мадс Эмиль
36'
 
Бех Тобиас
Дуэлунд Миккель
37'
Линд Александр
 
45'
0:1
Бринк Марк
58'
Адамсен Тонни
Mads Larsen
 
62'
 
Поульсен Николай

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Силькеборг
Ничья
АГФ Орхус
9.20
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4.00
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2.68
Все Коэффициенты
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
25
Редин
Понтус
3
Эстрём
Робин
24
Мусонда
Лубамба
6
Маттссон
Пелле
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
20
Mads
Larsen
17
Маккоуотт
Каллум
9
Линд
Александр
1
Хансен
Йеспер
2
Беихмо
Феликс
5
Тингагер
Фредерик
40
Йенсен-Эббью
Йонас
26
Якоб
Андерсен
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
6
Поульсен
Николай
19
Каль
Эрик
20
Дуэлунд
Миккель
9
Мортенсен
Патрик
8
Андерсон
Микаэль
Силькеборг
4-3-2-1
АГФ Орхус
3-4-3

История личных встреч

Силькеборг
АГФ Орхус

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

26 матчей

38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

23.1%
38.5%
38.4%
6 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

СД
2:2
СД
1:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
0:2
СД
2:1
СД
3:4
СД
2:5
СД
2:1
СД
3:1
СД
2:1
ТМК
2:0
СД
0:2
СД
1:3
СД
0:0
СД
1:0
К
0:1
СД
3:1
СД
3:3
СД
0:4
С
2:1
СЛ
0:2
СЛ
1:1
СЛ
1:4
СЛ
1:2
СЛ
2:2

Голы

Всего голов

15
22

Голов в среднем за матч

1.15
1.69

Среднее время на гол

78
53

Всего голов

21
23

Голов в среднем за матч

1.62
1.77

Среднее время на гол

55
50

Всего голов

36
45

Голов в среднем за матч

1.38
1.73

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

65
52

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линд Александр 10 0.48
Тордарсон Стефан-Тейтюр 5 0.24
Тенгстедт Сёрен 4 (2) 0.19
Маккоуотт Каллум 3 0.14
Адамсен Тонни 2 0.1
Маттссон Пелле 2 0.1
Клинг Андерс 1 0.05
Куск Каспер 0 0
Эстрём Робин 0 0
Мусонда Лубамба 0 0
Бринк Марк 0 0
Энгель Лукас 0 0
Сонне Оливер 0 0
АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 9 (3) 0.43
Бех Тобиас 6 0.29
Поульсен Николай 2 0.1
Тингагер Фредерик 2 0.1
Серра Янни 2 0.1
Андерсон Микаэль 1 (1) 0.05
Дуэлунд Миккель 1 0.05
Кнудсен Магнус 1 0.05
Беихмо Феликс 0 0
Линкс Гифт 0 0
Frederik Brandhof 0 0
Каль Эрик 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сонне Оливер 5 0
Бринк Марк 4 0
Буш Александер Магнус 4 0
Линд Александр 2 1
Маттссон Пелле 3 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0
Сальквист Тобиас 2 0
Адамсен Тонни 2 0
Куск Каспер 1 0
Мусонда Лубамба 1 0
Клинг Андерс 1 0
АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 7 0
Каль Эрик 6 0
Frederik Brandhof 3 1
Андерсон Микаэль 4 0
Беихмо Феликс 3 0
Кнудсен Магнус 3 0
Бех Тобиас 3 0
Пикок-Фаррелл Бэйли 1 1
Кристенсен Томас 2 0
Якоб Андерсен 2 0
Кнустер Матс 2 0
Мадсен Мадс Эмиль 2 0
Линкс Гифт 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Хансен Йеспер 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Уве Реслер 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
АГФ Орхус
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
5
Силькеборг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
АГФ Орхус
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

10
10
Силькеборг
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (8)
50% (10)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
10% (2)
40% (8)
АГФ Орхус
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
40% (8)
15% (3)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
10

Упущенные победы

13
15

Голы по времени матча

Забито

15
11
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
2
13%
2
18%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
3
20%
2
18%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
4
27%
2
18%
76-90

Пропущено

11
7
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
4
36%
1
14%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

12
13
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
2
17%
2
15%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
3
25%
5
38%
76-90

Пропущено

16
14
11 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
4
25%
0
0%
1-15
3
19%
1
7%
16-30
4
25%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
4
25%
5
36%
76-90

Забито

27
24
11 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 11
6 Не забивали 3
4
15%
4
17%
1-15
3
11%
3
13%
16-30
4
15%
4
17%
31-45
4
15%
3
13%
46-60
5
19%
3
13%
61-75
7
26%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

27
21
14 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
4
15%
1
5%
1-15
6
22%
2
10%
16-30
4
15%
7
33%
31-45
3
11%
4
19%
46-60
5
19%
2
10%
61-75
5
19%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Норшелланн - Силькеборг 3:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Эльфсборг - Силькеборг 1:2
Силькеборг - Клаксвик 3:0 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Виборг 2:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Силькеборг - Раннерс 1:1 Виборг - Силькеборг 2:1 Видовре - Силькеборг 1:5 Силькеборг - Оденсе 0:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Раннерс - Силькеборг 1:0 Тистед - Силькеборг 1:3
АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
АГФ Орхус - Оденсе 1:1 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Вайле - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Брюне 1:0
АГФ Орхус - Виборг 2:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Пушкаш-Академи - АГФ Орхус 3:3 АГФ Орхус - Диошдьёр 3:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Ишой - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1

Результаты матчей

Силькеборг
АГФ Орхус

Точный счет

2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
5
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
0
1 раз 10%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%

Точный счет

2:0
5 раз 25%
0:3
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:1
6 раз 30%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 30%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
10 раз 50%
2
7 раз 35%
0
3 раза 15%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
АГФ Орхус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
4
6
1.5
4
6
1
9
2.5
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
2
4
6
1.5
3
7
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
17
3
8
12
1.5
7
13
3
17
2.5
1
19
3.5
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 20 13 3 4 39 - 23 42
2.
Брондбю
 20 12 5 3 38 - 18 41
3.
Копенгаген
 20 12 3 5 39 - 23 39
4.
Норшелланн
 21 10 6 5 34 - 20 36
5.
АГФ Орхус
 1:0 21 8 9 4 25 - 21 33
6.
Силькеборг
 0:1 21 8 3 10 27 - 28 27
7.
Оденсе
 1:0 21 6 6 9 25 - 30 24
8.
Виборг
 20 6 5 9 23 - 33 23
9.
Раннерс
 20 5 7 8 22 - 35 22
10.
Люнгбю
 20 5 5 10 25 - 35 20
11.
Вайле
 0:1 21 4 7 10 19 - 23 19
12.
Видовре
 21 2 5 14 17 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 10 7 2 1 19 - 7 23
2.
Норшелланн
 10 6 3 1 19 - 8 21
3.
Брондбю
 10 6 2 2 19 - 9 20
4.
Копенгаген
 10 6 1 3 18 - 9 19
5.
Виборг
 10 5 3 2 16 - 12 18
6.
Силькеборг
 0:1 11 5 2 4 15 - 12 17
7.
АГФ Орхус
 1:0 10 4 3 3 13 - 14 15
8.
Люнгбю
 10 3 4 3 17 - 16 13
9.
Раннерс
 10 3 4 3 10 - 15 13
10.
Вайле
 0:1 11 3 3 5 11 - 11 12
11.
Оденсе
 1:0 10 0 3 7 8 - 20 3
12.
Видовре
 11 0 2 9 8 - 27 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 10 6 3 1 19 - 9 21
2.
Оденсе
 1:0 11 6 3 2 17 - 10 21
3.
Копенгаген
 10 6 2 2 21 - 14 20
4.
Мидтьюлланн
 10 6 1 3 20 - 16 19
5.
АГФ Орхус
 1:0 11 4 6 1 12 - 7 18
6.
Норшелланн
 11 4 3 4 15 - 12 15
7.
Силькеборг
 0:1 10 3 1 6 12 - 16 10
8.
Видовре
 10 2 3 5 9 - 17 9
9.
Раннерс
 10 2 3 5 12 - 20 9
10.
Люнгбю
 10 2 1 7 8 - 19 7
11.
Вайле
 0:1 10 1 4 5 8 - 12 7
12.
Виборг
 10 1 2 7 7 - 21 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Валлис Николай 10 (4)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 9 (3)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 9 (2)
Оденсе Don Deedson Louicius 8
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Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Вайле Колингер Денис 7
Видовре Геммер Йонас 7
Мидтьюлланн Паулиньо VI 1 5
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