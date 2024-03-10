  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Зрители: 6836 Главный судья: Кристофферсен Мадс
Силькеборг
0:1
Конец матча
АГФ Орхус
0'
16' Желтая карточка
Мадсен Мадс Эмиль
37' Желтая карточка
Линд Александр
0:1
45' Гол в свои ворота
Бринк Марк
62' Желтая карточка
Поульсен Николай
68' Undefined phrase: football_event_
Тингагер Фредерик
88' Желтая карточка
Беихмо Феликс
90' Желтая карточка
Линкс Гифт
90'+8

Ход матча

16'
 
Мадсен Мадс Эмиль
36'
 
Бех Тобиас
Дуэлунд Миккель
37'
Линд Александр
 
45'
0:1
Бринк Марк
58'
Адамсен Тонни
Mads Larsen
 
62'
 
Поульсен Николай
68'
 
Тингагер Фредерик
78'
 
Линкс Гифт
Каль Эрик
78'
 
Frederik Brandhof
Мадсен Мадс Эмиль
78'
Куск Каспер
Маккоуотт Каллум
 
78'
Тордарсон Стефан-Тейтюр
Эстрём Робин
 
88'
 
Беихмо Феликс
88'
Гаммельбю Йенс-Мартин
Сонне Оливер
 
88'
Поульсен Андреас
Мусонда Лубамба
 
90'
 
Tobias Anker
Андерсон Микаэль
90'
 
Линкс Гифт

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
25
Редин
Понтус
3
Эстрём
Робин
24
Мусонда
Лубамба
6
Маттссон
Пелле
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
20
Mads
Larsen
17
Маккоуотт
Каллум
9
Линд
Александр
1
Хансен
Йеспер
2
Беихмо
Феликс
5
Тингагер
Фредерик
40
Йенсен-Эббью
Йонас
26
Якоб
Андерсен
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
6
Поульсен
Николай
19
Каль
Эрик
20
Дуэлунд
Миккель
9
Мортенсен
Патрик
8
Андерсон
Микаэль
Силькеборг
4-3-2-1
АГФ Орхус
3-4-3

История личных встреч

Силькеборг
АГФ Орхус

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

26 матчей

38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

23.1%
38.5%
38.4%
6 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

СД
2:2
СД
1:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
0:2
СД
2:1
СД
3:4
СД
2:5
СД
2:1
СД
3:1
СД
2:1
ТМК
2:0
СД
0:2
СД
1:3
СД
0:0
СД
1:0
К
0:1
СД
3:1
СД
3:3
СД
0:4
С
2:1
СЛ
0:2
СЛ
1:1
СЛ
1:4
СЛ
1:2
СЛ
2:2

Голы

Всего голов

15
22

Голов в среднем за матч

1.15
1.69

Среднее время на гол

78
53

Всего голов

21
23

Голов в среднем за матч

1.62
1.77

Среднее время на гол

55
50

Всего голов

36
45

Голов в среднем за матч

1.38
1.73

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

65
52

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линд Александр 10 0.48
Тордарсон Стефан-Тейтюр 5 0.24
Тенгстедт Сёрен 4 (2) 0.19
Маккоуотт Каллум 3 0.14
Адамсен Тонни 2 0.1
Маттссон Пелле 2 0.1
Клинг Андерс 1 0.05
Куск Каспер 0 0
Эстрём Робин 0 0
Мусонда Лубамба 0 0
Бринк Марк 0 0
Энгель Лукас 0 0
Сонне Оливер 0 0
АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 9 (3) 0.43
Бех Тобиас 6 0.29
Поульсен Николай 2 0.1
Тингагер Фредерик 2 0.1
Серра Янни 2 0.1
Андерсон Микаэль 1 (1) 0.05
Дуэлунд Миккель 1 0.05
Кнудсен Магнус 1 0.05
Беихмо Феликс 0 0
Линкс Гифт 0 0
Frederik Brandhof 0 0
Каль Эрик 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сонне Оливер 5 0
Бринк Марк 4 0
Буш Александер Магнус 4 0
Линд Александр 2 1
Маттссон Пелле 3 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0
Сальквист Тобиас 2 0
Адамсен Тонни 2 0
Куск Каспер 1 0
Мусонда Лубамба 1 0
Клинг Андерс 1 0
АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 8 0
Каль Эрик 6 0
Frederik Brandhof 3 1
Беихмо Феликс 4 0
Андерсон Микаэль 4 0
Линкс Гифт 3 0
Кнудсен Магнус 3 0
Бех Тобиас 3 0
Пикок-Фаррелл Бэйли 1 1
Кристенсен Томас 2 0
Якоб Андерсен 2 0
Кнустер Матс 2 0
Мадсен Мадс Эмиль 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Хансен Йеспер 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Уве Реслер 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
АГФ Орхус
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
5
Силькеборг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
АГФ Орхус
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

10
10
Силькеборг
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
14% (3)
38% (8)
АГФ Орхус
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
43% (9)
14% (3)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

13
11

Упущенные победы

14
15

Голы по времени матча

Забито

16
11
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
2
13%
2
18%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
4
25%
2
18%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
4
25%
2
18%
76-90

Пропущено

11
8
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
4
36%
1
13%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

12
13
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
2
17%
2
15%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
3
25%
5
38%
76-90

Пропущено

16
14
11 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
4
25%
0
0%
1-15
3
19%
1
7%
16-30
4
25%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
4
25%
5
36%
76-90

Забито

28
24
12 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 11
6 Не забивали 4
4
14%
4
17%
1-15
3
11%
3
13%
16-30
5
18%
4
17%
31-45
4
14%
3
13%
46-60
5
18%
3
13%
61-75
7
25%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

27
22
14 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
4
15%
1
5%
1-15
6
22%
2
9%
16-30
4
15%
8
36%
31-45
3
11%
4
18%
46-60
5
19%
2
9%
61-75
5
19%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Норшелланн - Силькеборг 3:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Эльфсборг - Силькеборг 1:2
Силькеборг - Клаксвик 3:0 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Виборг 2:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Силькеборг - Раннерс 1:1 Виборг - Силькеборг 2:1 Видовре - Силькеборг 1:5 Силькеборг - Оденсе 0:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Раннерс - Силькеборг 1:0 Тистед - Силькеборг 1:3
АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
АГФ Орхус - Оденсе 1:1 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Вайле - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Брюне 1:0
АГФ Орхус - Виборг 2:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Пушкаш-Академи - АГФ Орхус 3:3 АГФ Орхус - Диошдьёр 3:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Ишой - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1

Результаты матчей

Силькеборг
АГФ Орхус

Точный счет

2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
5
1 раз 9%
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
0
1 раз 10%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%

Точный счет

2:0
5 раз 24%
0:3
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:1
6 раз 29%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 33%
1
6 раз 29%
2
5 раз 24%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
11 раз 52%
2
7 раз 33%
0
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
АГФ Орхус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
1
4
7
1.5
4
6
1
10
2.5
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
2
4
6
1.5
3
8
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
7
0.5
Больше Меньше
18
3
8
13
1.5
7
14
3
18
2.5
1
20
3.5
1
20
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 20 13 3 4 39 - 23 42
2.
Копенгаген
 3:0 21 13 3 5 42 - 23 42
3.
Брондбю
 20 12 5 3 38 - 18 41
4.
Норшелланн
 21 10 6 5 34 - 20 36
5.
АГФ Орхус
 21 8 9 4 25 - 21 33
6.
Силькеборг
 21 8 3 10 27 - 28 27
7.
Оденсе
 21 6 6 9 25 - 30 24
8.
Виборг
 20 6 5 9 23 - 33 23
9.
Раннерс
 20 5 7 8 22 - 35 22
10.
Люнгбю
 0:3 21 5 5 11 25 - 38 20
11.
Вайле
 21 4 7 10 19 - 23 19
12.
Видовре
 21 2 5 14 17 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 10 7 2 1 19 - 7 23
2.
Копенгаген
 3:0 11 7 1 3 21 - 9 22
3.
Норшелланн
 10 6 3 1 19 - 8 21
4.
Брондбю
 10 6 2 2 19 - 9 20
5.
Виборг
 10 5 3 2 16 - 12 18
6.
Силькеборг
 11 5 2 4 15 - 12 17
7.
АГФ Орхус
 10 4 3 3 13 - 14 15
8.
Люнгбю
 0:3 10 3 4 3 17 - 16 13
9.
Раннерс
 10 3 4 3 10 - 15 13
10.
Вайле
 11 3 3 5 11 - 11 12
11.
Оденсе
 10 0 3 7 8 - 20 3
12.
Видовре
 11 0 2 9 8 - 27 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 10 6 3 1 19 - 9 21
2.
Оденсе
 11 6 3 2 17 - 10 21
3.
Копенгаген
 3:0 10 6 2 2 21 - 14 20
4.
Мидтьюлланн
 10 6 1 3 20 - 16 19
5.
АГФ Орхус
 11 4 6 1 12 - 7 18
6.
Норшелланн
 11 4 3 4 15 - 12 15
7.
Силькеборг
 10 3 1 6 12 - 16 10
8.
Видовре
 10 2 3 5 9 - 17 9
9.
Раннерс
 10 2 3 5 12 - 20 9
10.
Вайле
 10 1 4 5 8 - 12 7
11.
Люнгбю
 0:3 11 2 1 8 8 - 22 7
12.
Виборг
 10 1 2 7 7 - 21 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Валлис Николай 10 (4)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 9 (3)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 9 (2)
Оденсе Don Deedson Louicius 8
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Вайле Колингер Денис 7
Видовре Геммер Йонас 7
Мидтьюлланн Паулиньо VI 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Силькеборг 0:1 АГФ Орхус онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный