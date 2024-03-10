Тур: 21. Стадион: ДжиЮСК Парк. Зрители: 6836 Главный судья: Кристофферсен Мадс
0:1
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаМадсен Мадс Эмиль
37' Желтая карточкаЛинд Александр
0:1
45' Гол в свои воротаБринк Марк
62' Желтая карточкаПоульсен Николай
68' Undefined phrase: football_event_Тингагер Фредерик
88' Желтая карточкаБеихмо Феликс
90' Желтая карточкаЛинкс Гифт
90'+8
Ход матча
37'
45'
0:1
62'
78'
88'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 5
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
25
Редин
Понтус
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
20
Mads
Larsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Редин ПонтусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
-
20 Mads LarsenПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Каль ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Бьюр ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Бех ТобиасНападающий
-
-
-
23 Tobias Bach
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Силькеборг
АГФ Орхус
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
26 матчей
38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
23.1%
38.5%
38.4%
6 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
22
Голов в среднем за матч
1.15
1.69
Среднее время на гол
78
53
Всего голов
21
23
Голов в среднем за матч
1.62
1.77
Среднее время на гол
55
50
Всего голов
36
45
Голов в среднем за матч
1.38
1.73
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
65
52
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линд Александр
|10
|0.48
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|5
|0.24
|Тенгстедт Сёрен
|4 (2)
|0.19
|Маккоуотт Каллум
|3
|0.14
|Адамсен Тонни
|2
|0.1
|Маттссон Пелле
|2
|0.1
|Клинг Андерс
|1
|0.05
|Куск Каспер
|0
|0
|Эстрём Робин
|0
|0
|Мусонда Лубамба
|0
|0
|Бринк Марк
|0
|0
|Энгель Лукас
|0
|0
|Сонне Оливер
|0
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|9 (3)
|0.43
|Бех Тобиас
|6
|0.29
|Поульсен Николай
|2
|0.1
|Тингагер Фредерик
|2
|0.1
|Серра Янни
|2
|0.1
|Андерсон Микаэль
|1 (1)
|0.05
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.05
|Кнудсен Магнус
|1
|0.05
|Беихмо Феликс
|0
|0
|Линкс Гифт
|0
|0
|Frederik Brandhof
|0
|0
|Каль Эрик
|0
|0
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сонне Оливер
|5
|0
|Бринк Марк
|4
|0
|Буш Александер Магнус
|4
|0
|Линд Александр
|2
|1
|Маттссон Пелле
|3
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|2
|0
|Сальквист Тобиас
|2
|0
|Адамсен Тонни
|2
|0
|Куск Каспер
|1
|0
|Мусонда Лубамба
|1
|0
|Клинг Андерс
|1
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|8
|0
|Каль Эрик
|6
|0
|Frederik Brandhof
|3
|1
|Беихмо Феликс
|4
|0
|Андерсон Микаэль
|4
|0
|Линкс Гифт
|3
|0
|Кнудсен Магнус
|3
|0
|Бех Тобиас
|3
|0
|Пикок-Фаррелл Бэйли
|1
|1
|Кристенсен Томас
|2
|0
|Якоб Андерсен
|2
|0
|Кнустер Матс
|2
|0
|Мадсен Мадс Эмиль
|2
|0
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Хансен Йеспер
|1
|0
|Хенриксен Тобиас
|1
|0
|Уве Реслер
|1
|0
Результаты матчей
Силькеборг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
АГФ Орхус
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
5
Силькеборг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
АГФ Орхус
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
10
10
Силькеборг
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
14% (3)
38% (8)
АГФ Орхус
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
43% (9)
14% (3)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
13
11
Упущенные победы
14
15
Голы по времени матча
Забито
16
11
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
2
13%
2
18%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
4
25%
2
18%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
4
25%
2
18%
76-90
Пропущено
11
8
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
4
36%
1
13%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
12
13
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
2
17%
2
15%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
3
25%
5
38%
76-90
Пропущено
16
14
11 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
4
25%
0
0%
1-15
3
19%
1
7%
16-30
4
25%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
4
25%
5
36%
76-90
Забито
28
24
12 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 11
6 Не забивали 4
4
14%
4
17%
1-15
3
11%
3
13%
16-30
5
18%
4
17%
31-45
4
14%
3
13%
46-60
5
18%
3
13%
61-75
7
25%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
27
22
14 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
4
15%
1
5%
1-15
6
22%
2
9%
16-30
4
15%
8
36%
31-45
3
11%
4
18%
46-60
5
19%
2
9%
61-75
5
19%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Норшелланн - Силькеборг 3:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Эльфсборг - Силькеборг 1:2
Силькеборг - Клаксвик 3:0 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Виборг 2:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Силькеборг - Раннерс 1:1 Виборг - Силькеборг 2:1 Видовре - Силькеборг 1:5 Силькеборг - Оденсе 0:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Раннерс - Силькеборг 1:0 Тистед - Силькеборг 1:3
АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
АГФ Орхус - Оденсе 1:1 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Вайле - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Брюне 1:0
АГФ Орхус - Виборг 2:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Пушкаш-Академи - АГФ Орхус 3:3 АГФ Орхус - Диошдьёр 3:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Ишой - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1
Результаты матчей
Силькеборг
АГФ Орхус
Точный счет
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
5
1 раз 9%
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
0
1 раз 10%
Точный счет
2:0
3 раза 30%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
Точный счет
2:0
5 раз 24%
0:3
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:1
6 раз 29%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 33%
1
6 раз 29%
2
5 раз 24%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
11 раз 52%
2
7 раз 33%
0
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Силькеборг
АГФ Орхус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
91
47
46
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
92
46
38
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
147
Больше Меньше
183
813
714
318
120
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|13
|3
|4
|39 - 23
|42
|2.
|3:0
|21
|13
|3
|5
|42 - 23
|42
|3.
|20
|12
|5
|3
|38 - 18
|41
|4.
|21
|10
|6
|5
|34 - 20
|36
|5.
|21
|8
|9
|4
|25 - 21
|33
|6.
|21
|8
|3
|10
|27 - 28
|27
|7.
|21
|6
|6
|9
|25 - 30
|24
|8.
|20
|6
|5
|9
|23 - 33
|23
|9.
|20
|5
|7
|8
|22 - 35
|22
|10.
|0:3
|21
|5
|5
|11
|25 - 38
|20
|11.
|21
|4
|7
|10
|19 - 23
|19
|12.
|21
|2
|5
|14
|17 - 44
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|19 - 7
|23
|2.
|3:0
|11
|7
|1
|3
|21 - 9
|22
|3.
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|4.
|10
|6
|2
|2
|19 - 9
|20
|5.
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|6.
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|7.
|10
|4
|3
|3
|13 - 14
|15
|8.
|0:3
|10
|3
|4
|3
|17 - 16
|13
|9.
|10
|3
|4
|3
|10 - 15
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|11 - 11
|12
|11.
|10
|0
|3
|7
|8 - 20
|3
|12.
|11
|0
|2
|9
|8 - 27
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|3
|1
|19 - 9
|21
|2.
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|3.
|3:0
|10
|6
|2
|2
|21 - 14
|20
|4.
|10
|6
|1
|3
|20 - 16
|19
|5.
|11
|4
|6
|1
|12 - 7
|18
|6.
|11
|4
|3
|4
|15 - 12
|15
|7.
|10
|3
|1
|6
|12 - 16
|10
|8.
|10
|2
|3
|5
|9 - 17
|9
|9.
|10
|2
|3
|5
|12 - 20
|9
|10.
|10
|1
|4
|5
|8 - 12
|7
|11.
|0:3
|11
|2
|1
|8
|8 - 22
|7
|12.
|10
|1
|2
|7
|7 - 21
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (4)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|9 (3)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|9 (2)
|Оденсе
|Don Deedson Louicius
|8
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|9
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|7
|Видовре
|Геммер Йонас
|7
|Мидтьюлланн
|Паулиньо VI
|1 5