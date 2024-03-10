Тур: 21. Стадион: Вейле. Главный судья: Lasse Graagaard
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
232 Количество передач 262
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
19
Линн
Виктор
29
Гомес
Джеймс
22
Хаяль
Рами
30
Фенгер
Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Линн ВикторНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Векич ИгорВратарь
-
38 Чолина ДавидЗащитник
-
11 Ювара МусаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ivan Prelec
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Гомес ДжеймсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Фенгер МаксНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Трибулл ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Soeren Krogh
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Вайле
Оденсе
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед
21 матч
33.3%
14.3%
52.4%
7 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
9.5%
47.6%
42.9%
2 победы 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
19%
47.7%
7 побед 4 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
1.13
1
Среднее время на гол
80
90
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
2
2.13
Среднее время на гол
45
42
Всего голов
35
30
Голов в среднем за матч
1.67
1.43
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
54
63
Бомбардиры внутри турнира
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онугха Герман
|7
|0.33
|Альбентоса Рауль
|2
|0.1
|Нгбакото Йени
|2
|0.1
|Барри Хамза
|1
|0.05
|Kristian Kirkegaard
|1
|0.05
|Эззатоллахи Саид
|1
|0.05
|Леуритсен Тобиас
|1
|0.05
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0.05
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0.05
|Oliver Provstgaard
|1
|0.05
|Ювара Муса
|0
|0
|Гуннелунн Томас
|0
|0
|Альборнос Миико
|0
|0
|Marius Elvius
|0
|0
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Don Deedson Louicius
|8
|0.38
|Кадри Башким
|7 (1)
|0.33
|Хаяль Рами
|2 (1)
|0.1
|Микельсон Николас
|1
|0.05
|Буя Турай Мохамед
|1
|0.05
|Манне Аласана
|1
|0.05
|Тонгья Франко
|1
|0.05
|Фенгер Макс
|1
|0.05
|Tobias Slotsager
|1
|0.05
|Charly Horneman
|1
|0.05
|Сельвен Йоханнес
|1
|0.05
|Кёлер Свен
|0
|0
|Bjoern Paulsen
|0
|0
|Nicklas Mouritzen
|0
|0
|Овюсу Лерой
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Карточки
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альбентоса Рауль
|9
|0
|Колингер Денис
|7
|0
|Эззатоллахи Саид
|6
|0
|Велков Стефан
|4
|0
|Леуритсен Тобиас
|2
|1
|Альборнос Миико
|3
|0
|Oliver Provstgaard
|3
|0
|Онугха Герман
|2
|0
|Тротт Натан
|2
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|2
|0
|Ювара Муса
|2
|0
|Marius Elvius
|2
|0
|Ролантссон Гилли
|2
|0
|Бусуладжич Азер
|1
|0
|Нгбакото Йени
|1
|0
|Офори Эбенезер
|1
|0
|Барри Хамза
|1
|0
|Чолина Давид
|1
|0
|Kristian Kirkegaard
|1
|0
|Гуннелунн Томас
|1
|0
|Ivan Prelec
|1
|0
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кёлер Свен
|6
|0
|Манне Аласана
|4
|0
|Хаяль Рами
|4
|0
|Don Deedson Louicius
|4
|0
|Трибулл Том
|3
|0
|Tobias Slotsager
|3
|0
|Andreas Alm
|1
|1
|Кадри Башким
|2
|0
|Bjoern Paulsen
|2
|0
|Овюсу Лерой
|2
|0
|Мустафич Ален
|2
|0
|Aske Adelgaard
|2
|0
|Хеландер Филип
|1
|0
|Nicklas Mouritzen
|1
|0
|Микельсон Николас
|1
|0
|Бернат Ханс Кристиан
|1
|0
|Гомес Джеймс
|1
|0
|Буя Турай Мохамед
|1
|0
|Charly Horneman
|1
|0
|Markus Gustav Jensen
|1
|0
Результаты матчей
Вайле
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Оденсе
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
4
5
Вайле
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
10% (1)
90% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Оденсе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
16
Упущенные победы
5
4
Вайле
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (4)
75% (15)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Оденсе
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (10)
45% (9)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
19
Упущенные победы
9
9
Голы по времени матча
Забито
10
16
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
0
0%
3
19%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
3
30%
1
6%
31-45
1
10%
4
25%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
2
20%
4
25%
76-90
Пропущено
11
10
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
4
36%
4
40%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
2
18%
4
40%
76-90
Забито
8
8
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
13 Не забивали 13
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
3
38%
2
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
12
20
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
1
8%
5
25%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
2
17%
3
15%
46-60
3
25%
2
10%
61-75
4
33%
5
25%
76-90
Забито
18
24
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
1
6%
4
17%
1-15
3
17%
3
13%
16-30
3
17%
4
17%
31-45
2
11%
5
21%
46-60
5
28%
4
17%
61-75
4
22%
4
17%
76-90
Пропущено
23
30
6 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 17
1
4%
5
17%
1-15
2
9%
4
13%
16-30
3
13%
2
7%
31-45
6
26%
7
23%
46-60
5
22%
3
10%
61-75
6
26%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Вайле
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Брондбю - Вайле 1:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Вайле - АГФ Орхус 0:0 Вайле - Александрия 3:0
Сигма Оломоуц - Вайле 1:1 Ботев Пловдив - Вайле 1:0 Вайле - Вележ 2:1 Вайле - Трактор 3:3 Вайле - Тракторсази 3:3 Раннерс - Вайле 0:0 Видовре - Вайле 1:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Вайле 1:0 Академик БК - Вайле 1:1 Вайле - Виборг 1:1 Копенгаген - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 3:1 Вайле - Норшелланн 0:0 ТСТ Фодболд - Вайле 0:7 Люнгбю - Вайле 1:1
Оденсе
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
АГФ Орхус - Оденсе 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Виборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1
Оденсе - Даллас 0:0 Пардубице - Оденсе 2:1 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Б-93 - Оденсе 3:3 Колдинг - Оденсе 3:2 Оденсе - Норшелланн 1:1 Раннерс - Оденсе 0:1 Оденсе - Видовре 0:2 Люнгбю - Оденсе 2:2 Фредерисия - Оденсе 3:1 Силькеборг - Оденсе 0:0 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Оденсе - Люнгбю 1:2 Хобро - Оденсе 0:1 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1
Результаты матчей
Вайле
Оденсе
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:2
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:2
6 раз 30%
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 50%
0
6 раз 30%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%
1
11 раз 55%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Вайле
Оденсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
37
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
19
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
164
416
515
119
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|13
|3
|4
|39 - 23
|42
|2.
|20
|12
|5
|3
|38 - 18
|41
|3.
|20
|12
|3
|5
|39 - 23
|39
|4.
|21
|10
|6
|5
|34 - 20
|36
|5.
|1:0
|21
|8
|9
|4
|25 - 21
|33
|6.
|0:1
|21
|8
|3
|10
|27 - 28
|27
|7.
|1:0
|21
|6
|6
|9
|25 - 30
|24
|8.
|20
|6
|5
|9
|23 - 33
|23
|9.
|20
|5
|7
|8
|22 - 35
|22
|10.
|20
|5
|5
|10
|25 - 35
|20
|11.
|0:1
|21
|4
|7
|10
|19 - 23
|19
|12.
|21
|2
|5
|14
|17 - 44
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|19 - 7
|23
|2.
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|3.
|10
|6
|2
|2
|19 - 9
|20
|4.
|10
|6
|1
|3
|18 - 9
|19
|5.
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|6.
|0:1
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|7.
|1:0
|10
|4
|3
|3
|13 - 14
|15
|8.
|10
|3
|4
|3
|17 - 16
|13
|9.
|10
|3
|4
|3
|10 - 15
|13
|10.
|0:1
|11
|3
|3
|5
|11 - 11
|12
|11.
|1:0
|10
|0
|3
|7
|8 - 20
|3
|12.
|11
|0
|2
|9
|8 - 27
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|3
|1
|19 - 9
|21
|2.
|1:0
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|3.
|10
|6
|2
|2
|21 - 14
|20
|4.
|10
|6
|1
|3
|20 - 16
|19
|5.
|1:0
|11
|4
|6
|1
|12 - 7
|18
|6.
|11
|4
|3
|4
|15 - 12
|15
|7.
|0:1
|10
|3
|1
|6
|12 - 16
|10
|8.
|10
|2
|3
|5
|9 - 17
|9
|9.
|10
|2
|3
|5
|12 - 20
|9
|10.
|10
|2
|1
|7
|8 - 19
|7
|11.
|0:1
|10
|1
|4
|5
|8 - 12
|7
|12.
|10
|1
|2
|7
|7 - 21
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (4)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|9 (3)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|9 (2)
|Оденсе
|Don Deedson Louicius
|8
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|9
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|7
|Видовре
|Геммер Йонас
|7
|Мидтьюлланн
|Паулиньо VI
|1 5