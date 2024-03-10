Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Оденсе имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

48' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Charly Horneman создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Линн Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Гомес Джеймс получил желтую карточку от судьи

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Велков Стефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Charly Horneman выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Матч возобновится спорным мячом

44' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

43' Колингер Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Удар от ворот произведет Вайле

43' Кадри Башким оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Микельсон Николас из команды Оденсе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Удар от ворот произведет Вайле

39' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

38' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

37' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Оденсе

36' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

36' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Вайле

34' Удар от ворот произведет Оденсе

33' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Ресхольт-Мюра Вильяр взял и забрал мяч на выходе

25' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Charly Horneman пробует нанести удар издали, но Натан Тротт ловит мяч

23' Бьёрн Паульсен из команды Оденсе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Удар от ворот произведет Вайле

21' Удар от ворот произведет Вайле

21' Оооо... вот это был удар! Фенгер Макс должен был забить с этой позиции.

20' Фенгер Макс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Удар от ворот произведет Вайле

19' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Команда Оденсе забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

11' Удар от ворот произведет Вайле

11' Tobias Slotsager оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

6' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

6' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Вайле

5' Эммануилидис Димитриос нанес удар головой, но Вильяр Михра спокойно отбил мяч.

5' Альборнос Миико из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Ресхольт-Мюра Вильяр взял и забрал мяч на выходе

1' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Оденсе начинает с центра поля