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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Lasse Graagaard
Вайле
0:1
Конец матча
Оденсе
0'
0:1
12' Гол
Фенгер Макс
45' Желтая карточка
Гомес Джеймс
78' Желтая карточка
Гуннелунн Томас
90'+5

Ход матча

12'
0:1
Фенгер Макс
(Микельсон Николас)
45'
 
Гомес Джеймс
46'
 
Nicklas Mouritzen
Bjoern Paulsen
46'
 
Markus Gustav Jensen
Charly Horneman
46'
Онугха Герман
Линн Виктор
 
60'
Офори Эбенезер
Anders Jacobsen II
 
70'
Нгбакото Йени
Барри Хамза
 
70'
Чолина Давид
Альборнос Миико
 
78'
Гуннелунн Томас
 
82'
Ювара Муса
Эммануилидис Димитриос
 
85'
 
Трибулл Том
Кадри Башким
90'
 
Манне Аласана
Хаяль Рами

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 11
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 471 Количество передач 482
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

1
Тротт
Натан
20
Колингер
Денис
13
Велков
Стефан
4
Oliver
Provstgaard
14
Гуннелунн
Томас
5
Барри
Хамза
35
Франсуа
Тайриз
3
Альборнос
Миико
19
Линн
Виктор
18
Anders
Jacobsen
II
17
Эммануилидис
Димитриос
16
Ресхольт-Мюра
Вильяр
28
Tobias
Slotsager
25
Хеландер
Филип
29
Гомес
Джеймс
4
Bjoern
Paulsen
6
Кёлер
Свен
22
Хаяль
Рами
2
Микельсон
Николас
30
Фенгер
Макс
9
Кадри
Башким
21
Charly
Horneman
Вайле
3-4-3
Оденсе
3-4-3

История личных встреч

Вайле
Оденсе

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед

21 матч

33.3%
14.3%
52.4%
7 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

9.5%
47.6%
42.9%
2 победы 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
19%
47.7%
7 побед 4 ничьи 10 побед

История матчей

СД
1:2
ТМК
2:1
ТМК
2:3
СД
2:1
СД
2:1
СД
2:0
ТМК
0:0
СД
6:0
СД
2:2
СД
0:1
СД
2:0
СД
0:1
СД
1:0
СД
0:2
ТМК
4:0
К
0:4
ТМС
1:1
СЛ
0:5
СЛ
2:0
СЛ
1:3
ТМС
5:3

Голы

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

1.13
1

Среднее время на гол

80
90

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

2
2.13

Среднее время на гол

45
42

Всего голов

35
30

Голов в среднем за матч

1.67
1.43

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

54
63

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 7 0.33
Альбентоса Рауль 2 0.1
Нгбакото Йени 2 0.1
Барри Хамза 1 0.05
Kristian Kirkegaard 1 0.05
Эззатоллахи Саид 1 0.05
Леуритсен Тобиас 1 0.05
Эммануилидис Димитриос 1 0.05
Ассехнун Джасин-Амин 1 0.05
Oliver Provstgaard 1 0.05
Ювара Муса 0 0
Гуннелунн Томас 0 0
Альборнос Миико 0 0
Marius Elvius 0 0
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Don Deedson Louicius 8 0.38
Кадри Башким 7 (1) 0.33
Хаяль Рами 2 (1) 0.1
Микельсон Николас 1 0.05
Буя Турай Мохамед 1 0.05
Манне Аласана 1 0.05
Тонгья Франко 1 0.05
Фенгер Макс 1 0.05
Tobias Slotsager 1 0.05
Charly Horneman 1 0.05
Сельвен Йоханнес 1 0.05
Кёлер Свен 0 0
Bjoern Paulsen 0 0
Nicklas Mouritzen 0 0
Овюсу Лерой 0 0
Aske Adelgaard 0 0

Карточки

Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбентоса Рауль 9 0
Колингер Денис 7 0
Эззатоллахи Саид 6 0
Велков Стефан 4 0
Леуритсен Тобиас 2 1
Альборнос Миико 3 0
Oliver Provstgaard 3 0
Онугха Герман 2 0
Тротт Натан 2 0
Гуннелунн Томас 2 0
Ассехнун Джасин-Амин 2 0
Ювара Муса 2 0
Marius Elvius 2 0
Ролантссон Гилли 2 0
Бусуладжич Азер 1 0
Нгбакото Йени 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Барри Хамза 1 0
Чолина Давид 1 0
Kristian Kirkegaard 1 0
Ivan Prelec 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлер Свен 6 0
Манне Аласана 4 0
Хаяль Рами 4 0
Don Deedson Louicius 4 0
Трибулл Том 3 0
Tobias Slotsager 3 0
Andreas Alm 1 1
Кадри Башким 2 0
Bjoern Paulsen 2 0
Овюсу Лерой 2 0
Мустафич Ален 2 0
Aske Adelgaard 2 0
Хеландер Филип 1 0
Nicklas Mouritzen 1 0
Микельсон Николас 1 0
Бернат Ханс Кристиан 1 0
Гомес Джеймс 1 0
Буя Турай Мохамед 1 0
Charly Horneman 1 0
Markus Gustav Jensen 1 0

Результаты матчей

Вайле
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Оденсе
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
5
Вайле
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
10% (1)
90% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Оденсе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
16

Упущенные победы

5
4
Вайле
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (4)
71% (15)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Оденсе
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
52% (11)
43% (9)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

9
19

Упущенные победы

9
9

Голы по времени матча

Забито

10
17
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
14 Не забивали 11
0
0%
4
24%
1-15
2
20%
2
12%
16-30
3
30%
1
6%
31-45
1
10%
4
24%
46-60
2
20%
2
12%
61-75
2
20%
4
24%
76-90

Пропущено

12
10
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
4
33%
4
40%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
2
17%
4
40%
76-90

Забито

8
8
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
14 Не забивали 14
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
3
38%
2
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

12
20
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
1
8%
5
25%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
2
17%
3
15%
46-60
3
25%
2
10%
61-75
4
33%
5
25%
76-90

Забито

18
25
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
7 Не забивали 4
1
6%
5
20%
1-15
3
17%
3
12%
16-30
3
17%
4
16%
31-45
2
11%
5
20%
46-60
5
28%
4
16%
61-75
4
22%
4
16%
76-90

Пропущено

24
30
7 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 17
2
8%
5
17%
1-15
2
8%
4
13%
16-30
3
13%
2
7%
31-45
6
25%
7
23%
46-60
5
21%
3
10%
61-75
6
25%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Вайле
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Брондбю - Вайле 1:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Вайле - АГФ Орхус 0:0 Вайле - Александрия 3:0
Сигма Оломоуц - Вайле 1:1 Ботев Пловдив - Вайле 1:0 Вайле - Вележ 2:1 Вайле - Трактор 3:3 Вайле - Тракторсази 3:3 Раннерс - Вайле 0:0 Видовре - Вайле 1:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Вайле 1:0 Академик БК - Вайле 1:1 Вайле - Виборг 1:1 Копенгаген - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 3:1 Вайле - Норшелланн 0:0 ТСТ Фодболд - Вайле 0:7 Люнгбю - Вайле 1:1
Оденсе
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
АГФ Орхус - Оденсе 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Виборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1
Оденсе - Даллас 0:0 Пардубице - Оденсе 2:1 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Б-93 - Оденсе 3:3 Колдинг - Оденсе 3:2 Оденсе - Норшелланн 1:1 Раннерс - Оденсе 0:1 Оденсе - Видовре 0:2 Люнгбю - Оденсе 2:2 Фредерисия - Оденсе 3:1 Силькеборг - Оденсе 0:0 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Оденсе - Люнгбю 1:2 Хобро - Оденсе 0:1 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1

Результаты матчей

Вайле
Оденсе

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:2
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
0:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:2
6 раз 29%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 48%
0
7 раз 33%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
1
12 раз 57%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Вайле
Оденсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
3
3
8
1.5
1
9
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
10
1
1
9
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
7
0.5
Больше Меньше
17
4
4
17
1.5
5
16
1
20
2.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 20 13 3 4 39 - 23 42
2.
Копенгаген
 3:0 21 13 3 5 42 - 23 42
3.
Брондбю
 20 12 5 3 38 - 18 41
4.
Норшелланн
 21 10 6 5 34 - 20 36
5.
АГФ Орхус
 21 8 9 4 25 - 21 33
6.
Силькеборг
 21 8 3 10 27 - 28 27
7.
Оденсе
 21 6 6 9 25 - 30 24
8.
Виборг
 20 6 5 9 23 - 33 23
9.
Раннерс
 20 5 7 8 22 - 35 22
10.
Люнгбю
 0:3 21 5 5 11 25 - 38 20
11.
Вайле
 21 4 7 10 19 - 23 19
12.
Видовре
 21 2 5 14 17 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 10 7 2 1 19 - 7 23
2.
Копенгаген
 3:0 11 7 1 3 21 - 9 22
3.
Норшелланн
 10 6 3 1 19 - 8 21
4.
Брондбю
 10 6 2 2 19 - 9 20
5.
Виборг
 10 5 3 2 16 - 12 18
6.
Силькеборг
 11 5 2 4 15 - 12 17
7.
АГФ Орхус
 10 4 3 3 13 - 14 15
8.
Люнгбю
 0:3 10 3 4 3 17 - 16 13
9.
Раннерс
 10 3 4 3 10 - 15 13
10.
Вайле
 11 3 3 5 11 - 11 12
11.
Оденсе
 10 0 3 7 8 - 20 3
12.
Видовре
 11 0 2 9 8 - 27 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 10 6 3 1 19 - 9 21
2.
Оденсе
 11 6 3 2 17 - 10 21
3.
Копенгаген
 3:0 10 6 2 2 21 - 14 20
4.
Мидтьюлланн
 10 6 1 3 20 - 16 19
5.
АГФ Орхус
 11 4 6 1 12 - 7 18
6.
Норшелланн
 11 4 3 4 15 - 12 15
7.
Силькеборг
 10 3 1 6 12 - 16 10
8.
Видовре
 10 2 3 5 9 - 17 9
9.
Раннерс
 10 2 3 5 12 - 20 9
10.
Вайле
 10 1 4 5 8 - 12 7
11.
Люнгбю
 0:3 11 2 1 8 8 - 22 7
12.
Виборг
 10 1 2 7 7 - 21 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Валлис Николай 10 (4)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 9 (3)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 9 (2)
Оденсе Don Deedson Louicius 8
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Вайле Колингер Денис 7
Видовре Геммер Йонас 7
Мидтьюлланн Паулиньо VI 1 5
Весь список
  • 93'
    Оденсе пытается что-то создать.
  • 93'
    Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Тактическая замена. Хаяль Рами уходит с поля и его заменяет Манне Аласана
  • 92'
    Нгбакото Йени навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 92'
    Хаяль Рами ослабляет давление, выбив мяч.
  • 91'
    Игрок из команды Вайле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 91'
    Хорошую попытку сделал Онугха Герман. Удар в створ, но вратарь начеку
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