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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Jens Grabski Maae
Копенгаген
3:0
Перерыв
Люнгбю
0'
37' Желтая карточка
Грегор Паскаль
1:0
39' Гол в свои ворота
Винтер Каспер
2:0
41' Гол
Фальк Расмус
3:0
45' Гол
Эльюнусси Мохамед

Ход матча

12'
Мелинг Биргер
Вавро Денис
 
37'
 
Грегор Паскаль
39'
Винтер Каспер
1:0
41'
Фальк Расмус
2:0
45'
Эльюнусси Мохамед
(Маттссон Магнус)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 306 Количество передач 187
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Люнгбю
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Все Коэффициенты
1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
3
Вавро
Денис
26
Маккена
Скотт
2
Дикс
Кевин
10
Эльюнусси
Мохамед
33
Фальк
Расмус
8
Маттссон
Магнус
40
Бардгджи
Руни
18
Оскарссон
Орри
30
Ачури
Мохамед
Элиас
1
Йенсен
Давид
23
Грегор
Паскаль
6
Бьеллан
Андреас
12
Йенсен
Магнус
7
William
Kumado
13
Винтер
Каспер
30
Ромер
Марсель
42
Чуквуани
Точи
3
Хамалайнен
Брайан
22
Гудьонсен
Андри
26
Гюткьяер
Фредерик
Копенгаген
4-3-3
Люнгбю
3-5-2

История личных встреч

Копенгаген
Люнгбю

23 матча

100%
23 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.6%
26.1%
4.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.3%
8.7%
13%
18 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 3 победы

28 матчей

82.1%
7.1%
10.8%
23 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
32.1%
10.8%
16 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

64.3%
25%
10.7%
18 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

СД
1:2
СД
3:0
СД
0:3
ТМК
3:1
СД
2:2
СД
4:2
ТМС
2:2
СД
1:4
СД
2:0
ТМК
2:3
СД
5:1
СД
3:1
СД
3:1
СД
3:0
СД
0:1
СД
3:0
ТМК
2:0
К
1:2
СЛ
1:3
СЛ
3:0
СЛ
0:1
СЛ
1:2
СЛ
3:2
СЛ
3:0
ТМС
4:0
К
0:0
СЛ
3:1
СЛ
1:4

Голы

Всего голов

43
28

Голов в среднем за матч

3.07
2

Среднее время на гол

29
45

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.14
0.71

Среднее время на гол

78
126

Всего голов

59
38

Голов в среднем за матч

2.11
1.36

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

42
66

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бардгджи Руни 7 0.33
Эльюнусси Мохамед 6 0.29
Гонсалвеш Диогу 5 (3) 0.24
Ачури Мохамед Элиас 4 0.19
Классон Виктор 4 0.19
Фальк Расмус 3 0.14
Оскарссон Орри 3 0.14
Лерагер Лукас 2 0.1
Ларссон Джордан 2 0.1
Дикс Кевин 1 0.05
Маттссон Магнус 1 0.05
Фрохолдт Виктор 1 0.05
Вавро Денис 1 0.05
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.05
Соренсен Кристиан I 0 0
Корнелиус Андреас 0 0
Йелерт Элиас 0 0
Хёйлунн Оскар 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудьонсен Андри 7 0.33
Гюткьяер Фредерик 4 (2) 0.19
Чуквуани Точи 3 0.14
Финнбогасон Альфред 2 0.1
Финнссон Кольбейн 2 0.1
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0.05
Грегор Паскаль 1 0.05
Ромер Марсель 1 0.05
Йенсен Магнус 1 0.05
Винтер Каспер 1 0.05
William Kumado 0 0
Муньеса Марк 0 0
Tobias Storm 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалвеш Диогу 4 0
Ачури Мохамед Элиас 4 0
Йелерт Элиас 4 0
Дикс Кевин 2 1
Нееструп Якоб 3 0
Фальк Расмус 3 0
Ларссон Джордан 3 0
Вавро Денис 2 0
Соренсен Кристиан I 2 0
Грабара Камиль 2 0
Анкерсен Петер 1 0
Бойлесен Николай 1 0
Классон Виктор 1 0
Лерагер Лукас 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Бардгджи Руни 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финнссон Кольбейн 4 1
Муньеса Марк 5 0
Винтер Каспер 3 1
Грегор Паскаль 4 0
Хамалайнен Брайан 3 0
Сигурдссон Гильфи 3 0
Чуквуани Точи 3 0
Бьеллан Андреас 2 0
Ромер Марсель 2 0
Магнуссон Сайвар-Атли 2 0
Йенсен Магнус 2 0
William Kumado 2 0
Tobias Storm 2 0
Freyr Alexandersson 2 0
Гудьонсен Андри 1 0
Гюткьяер Фредерик 1 0
Бизоза Парфе 1 0
Киккенборг Мадс 1 0
Лиссенс Лукас 1 0
Enock Otoo 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Люнгбю
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
7
Копенгаген
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Люнгбю
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

21
13
Копенгаген
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)
Люнгбю
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
20% (4)
60% (12)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

23
20

Голы по времени матча

Забито

18
10
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
5
28%
0
0%
1-15
3
17%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
17%
3
30%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
4
22%
2
20%
76-90

Пропущено

9
17
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
11%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
22%
3
18%
31-45
2
22%
3
18%
46-60
4
44%
1
6%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Забито

22
15
7 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
2
9%
1
7%
1-15
2
9%
3
20%
16-30
3
14%
1
7%
31-45
5
23%
3
20%
46-60
4
18%
3
20%
61-75
6
27%
4
27%
76-90

Пропущено

13
18
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
8%
2
11%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
4
22%
31-45
2
15%
4
22%
46-60
4
31%
2
11%
61-75
2
15%
6
33%
76-90

Забито

40
25
15 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 11
3 Не забивали 4
7
18%
1
4%
1-15
5
13%
6
24%
16-30
3
8%
3
12%
31-45
8
20%
6
24%
46-60
7
18%
3
12%
61-75
10
25%
6
24%
76-90

Пропущено

22
35
8 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 16
2
9%
5
14%
1-15
3
14%
3
9%
16-30
3
14%
7
20%
31-45
4
18%
7
20%
46-60
8
36%
3
9%
61-75
2
9%
10
29%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3
Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Копенгаген - Молде 3:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Спарта Прага - Копенгаген 2:0 Рейнджерс - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Бавария - Копенгаген 0:0 Виборг - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 0:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Раннерс - Копенгаген 2:4
Люнгбю
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Люнгбю - Видовре 2:4 Раннерс - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Александрия 1:1
Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Верес - Люнгбю 0:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Нествед - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Фредерисия 0:1 Фредерисия - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Вайле - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Оденсе 2:2 Хельсингёр - Люнгбю 2:2 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Оденсе - Люнгбю 1:2

Результаты матчей

Копенгаген
Люнгбю

Точный счет

2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%

Точный счет

2:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 35%
1
4 раза 20%
0
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
3 раза 15%
0
6 раз 30%
1
6 раз 30%
2
6 раз 30%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Люнгбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
6
4
1.5
5
5
2
8
2.5
2
8
2
8
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
5
7
3
1.5
3
7
4
6
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
14
6
13
7
1.5
8
12
6
14
2.5
2
18
3
17
3.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 20 13 3 4 39 - 23 42
2.
Копенгаген
 3:0 21 13 3 5 42 - 23 42
3.
Брондбю
 20 12 5 3 38 - 18 41
4.
Норшелланн
 21 10 6 5 34 - 20 36
5.
АГФ Орхус
 21 8 9 4 25 - 21 33
6.
Силькеборг
 21 8 3 10 27 - 28 27
7.
Оденсе
 21 6 6 9 25 - 30 24
8.
Виборг
 20 6 5 9 23 - 33 23
9.
Раннерс
 20 5 7 8 22 - 35 22
10.
Люнгбю
 0:3 21 5 5 11 25 - 38 20
11.
Вайле
 21 4 7 10 19 - 23 19
12.
Видовре
 21 2 5 14 17 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 10 7 2 1 19 - 7 23
2.
Копенгаген
 3:0 11 7 1 3 21 - 9 22
3.
Норшелланн
 10 6 3 1 19 - 8 21
4.
Брондбю
 10 6 2 2 19 - 9 20
5.
Виборг
 10 5 3 2 16 - 12 18
6.
Силькеборг
 11 5 2 4 15 - 12 17
7.
АГФ Орхус
 10 4 3 3 13 - 14 15
8.
Люнгбю
 0:3 10 3 4 3 17 - 16 13
9.
Раннерс
 10 3 4 3 10 - 15 13
10.
Вайле
 11 3 3 5 11 - 11 12
11.
Оденсе
 10 0 3 7 8 - 20 3
12.
Видовре
 11 0 2 9 8 - 27 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 10 6 3 1 19 - 9 21
2.
Оденсе
 11 6 3 2 17 - 10 21
3.
Копенгаген
 3:0 10 6 2 2 21 - 14 20
4.
Мидтьюлланн
 10 6 1 3 20 - 16 19
5.
АГФ Орхус
 11 4 6 1 12 - 7 18
6.
Норшелланн
 11 4 3 4 15 - 12 15
7.
Силькеборг
 10 3 1 6 12 - 16 10
8.
Видовре
 10 2 3 5 9 - 17 9
9.
Раннерс
 10 2 3 5 12 - 20 9
10.
Вайле
 10 1 4 5 8 - 12 7
11.
Люнгбю
 0:3 11 2 1 8 8 - 22 7
12.
Виборг
 10 1 2 7 7 - 21 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Валлис Николай 10 (4)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 9 (3)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 9 (2)
Оденсе Don Deedson Louicius 8
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Вайле Колингер Денис 7
Видовре Геммер Йонас 7
Мидтьюлланн Паулиньо VI 1 5
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